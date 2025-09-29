जीएसटी दरों में कटौती के बाद मारुति डिजायर की नई कीमतें : देख��िए पुरानी व नई कीमत में कितना है अंतर
प्रकाशित: सितंबर 29, 2025 11:12 pm
-
मारुति डिजायर कार के फुली लोडेड जेडएक्सआई प्लस एएमटी वेरिएंट पर सबसे ज्यादा 88,000 रुपये की बचत की जा सकती है
-
नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद मारुति डिजायर के सभी वेरिएंट की कीमतों में बदलाव हुआ है।
-
इस सेडान कार के सीएनजी वेरिएंट की कीमत 85,000 रुपये तक कम हो गई है।
-
डिजायर के एंट्री लेवल एलएक्सआई एमटी वेरिएंट की कीमत में 58,000 रुपये की कटौती हुई है।
-
सब 4 मीटर पेट्रोल कारों पर लगने वाली जीएसटी दरें अब 29 प्रतिशत से 18 प्रतिशत हो गई हैं।
-
मारुति डिजायर सेडान की कीमत 6.26 लाख रुपये से 9.31 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच हो गई है।
नई जीएसटी दरें लागू होने के साथ मारुति की सभी गाड़ियां काफी सस्ती हो गई हैं। इनमें से एक पॉपुलर मॉडल मारुति डिजायर है, जिसकी कीमत में अच्छी-खासी कटौती हुई है। मारुति ने इस सब-4 मीटर सेडान कार की नई वेरिएंट-वाइज कीमतें साझा कर दी हैं जो इस प्रकार है :-
वेरिएंट-वाइज कीमत में कटौती
मैनुअल
|
वेरिएंट
|
पुरानी जीएसटी दरों के साथ कीमत
|
नई जीएसटी दरों के साथ कीमत
|
अंतर
|
एलएक्सआई
|
6.84 लाख रुपये
|
6.26 लाख रुपये
|
(- 58,000 रुपये )
|
वीएक्सआई
|
7.84 लाख रुपये
|
7.17 लाख रुपये
|
(- 67,000 रुपये )
|
वीएक्सआई सीएनजी
|
8.79 लाख रुपये
|
8.03 लाख रुपये
|
(- 76,000 रुपये )
|
जेडएक्सआई
|
8.94 लाख रुपये
|
8.18 लाख रुपये
|
(- 76,000 रुपये )
|
जेडएक्सआई प्लस
|
9.69 लाख रुपये
|
8.86 लाख रुपये
|
(- 83,000 रुपये )
|
जेडएक्सआई सीएनजी
|
9.89 लाख रुपये
|
9.04 लाख रुपये
|
(-85,000 रुपये )
ऑटोमेटिक (एएमटी)
|
वेरिएंट
|
पुरानी जीएसटी दरों के साथ कीमत
|
नई जीएसटी दरों के साथ कीमत
|
अंतर
|
वीएक्सआई एएमटी*
|
8.34 लाख रुपये
|
7.62 लाख रुपये
|
(-72,000 रुपये )
|
जेडएक्सआई एएमटी*
|
9.44 लाख रुपये
|
8.63 लाख रुपये
|
(- 81,000 रुपये )
|
जेडएक्सआई प्लस एएमटी*
|
10.19 लाख रुपये
|
9.31 लाख रुपये
|
(-88,000 रुपये )
*एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन
मारुति डिजायर के फुली लोडेड जेडएक्सआई प्लस एएमटी वेरिएंट पर सबसे ज्यादा 88,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है।
इस गाड़ी के बाकी वेरिएंट की कीमत में 58,000 रुपये से लेकर 85,000 रुपये तक की कटौती हुई है।
यदि आप इसके सीएनजी वेरिएंट को चुनते हैं तो इनकी कीमतें 76,000 रुपये से 85,000 रुपये के बीच कम हो गई हैं।
कीमत में कटौती की वजह
जीएसटी दरों में कटौती से पहले मारुति डिजायर सेडान पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ 1 प्रतिशत एडिशनल सेस लगता था। चूंकि यह सब-मीटर सेडान कार है, मारुति डिजायर की इंजन क्षमता 1200सीसी से कम है और मारुति की उन कारों में से एक है जिस पर सबसे ज्यादा बचत की जा सकती है।
|
व्हीकल टाइप
|
पुराना जीएसटी टैक्स (सेस समेत)
|
नया टैक्स
|
बचत
|
सब 4 मीटर (पेट्रोल)
|
29 प्रतिशत (28 प्रतिशत जीएसटी + 1 प्रतिशत सेस)
|
18 प्रतिशत
|
11 प्रतिशत
नई कीमतें कब से होंगी लागू?
पूरे देशभर में नई जीएसटी दरें लागू होने के साथ मारुति डिजायर सेडान कार की नई कीमतें भी प्रभावी हो गई हैं। चूंकि फिलहाल फेस्टिव सीजन चल रहा है, ऐसे में कार कंपनियां प्राइस में कटौती के साथ अपनी गाड़ियों पर कई स्पेशल ऑफर भी दे रही हैं, ऐसे में नई कार को खरीदने का यह अच्छा मौका है।
मुकाबला
मारुति डिजायर का मुकाबला हुंडई ऑरा, टाटा टिगॉर और होंडा अमेज सब-4 मीटर सेडान से है।
यदि आप डिजायर की प्रतिद्व्न्दी कार या फिर सेगमेंट से ऊपर वाली किसी सेडान कार को खरीदने की तलाश कर रहे हैं तो हमने बताया है कि नई जीएसटी दरों लागू होने के बाद उनकी कीमतों में कितनी कमी आई है।
सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन इंडिया के अनुसार है।