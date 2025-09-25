जीएसटी दर मे कटौती के बाद सबकॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट सेडान कार की नई कीमतें: देखिए नई और पुरानी प्राइस लिस्ट
संशोधित: सितंबर 25, 2025 06:22 pm
-
सबकॉम्पैक्ट सेडान में होंडा अमेज की कीमत में सबसे ज्यादा 1.2 लाख रुपये तक की कटौती हुई है, जबकि फॉक्सवैगन वर्टस पर 67,000 रुपये तक की बचत हो रही है, जो कॉम्पैक्ट सेडान में सबसे ज्यादा है
भारत में जीएसटी 2.0 लागू हो चुका है, और नई जीएसटी दरों का सबसे ज्यादा फायदा कारों पर मिल रहा है। हम ब्रांड अनुसार कारों पर जीएसटी 2.0 का फायदा पहले ही बता चुके हैं। इस रिपोर्ट में हम मारुति डिजायर, होंडा अमेज, टाटा टिगोर, हुंडई ऑरा, हुंडई वरना, होंडा सिटी, फॉक्सवैगन वर्टस और स्कोडा स्लाविया जैसी सभी सबकॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट सेडान पर नजर डालेंगे, और जानेंगे कि किस कार की कीमत में सबसे ज्यादा कटौती हुई है। नीचे हर मॉडल के लिए वेरिएंट के हिसाब से पुरानी और नई कीमतें दी गई हैं।
मारुति डिजायर
मैनुअल
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दर)
|
बचत
|
एलएक्सआई
|
6.84 लाख रुपये
|
6.26 लाख रुपये
|
(-) 58,000 रुपये
|
वीएक्सआई
|
7.84 लाख रुपये
|
7.17 लाख रुपये
|
(-) 67,000 रुपये
|
वीएक्सआई सीएनजी
|
8.79 लाख रुपये
|
8.03 लाख रुपये
|
(-) 76,000 रुपये
|
जेडएक्सआई
|
8.94 लाख रुपये
|
8.18 लाख रुपये
|
(-) 76,000 रुपये
|
जेडएक्सआई प्लस
|
9.69 लाख रुपये
|
8.86 लाख रुपये
|
(-) 83,000 रुपये
|
जेडएक्सआई सीएनजी
|
9.89 लाख रुपये
|
9.04 लाख रुपये
|
(-) 85,000 रुपये
ऑटोमैटिक
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दर)
|
बचत
|
वीएक्सआई एएमटी
|
8.34 लाख रुपये
|
7.62 लाख रुपये
|
(-) 72,000 रुपये
|
जेडएक्सआई एएमटी
|
9.44 लाख रुपये
|
8.63 लाख रुपये
|
(-) 81,000 रुपये
|
जेडएक्सआई प्लस एएमटी
|
10.19 लाख रुपये
|
9.31 लाख रुपये
|
(-) 88,000 रुपये
एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन
-
मरुति डिजायर के टॉप मॉडल जेडएक्सआई प्लस एएमटी पर अधिकतम 88,000 रुपये तक की बचत हो रही है।
-
जेडएक्सआई प्लस, जेडएक्सआई सीएनजी और जेडएक्सआई एएमटी जैसे अन्य वेरिएंट्स की कीमत में भी 80,000 रुपये से ज्यादा की कटौती हुई है।
-
अब मारुति डिजायर की कीमत 6.26 लाख रुपये से 9.31 लाख रुपये के बीच है।
टाटा टिगोर
मैनुअल
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दर)
|
बचत
|
एक्सएम
|
6 लाख रुपये
|
5.49 लाख रुपये
|
(-) 51,000 रुपये
|
एक्सटी
|
6.80 लाख रुपये
|
6.22 लाख रुपये
|
(-) 58,000 रुपये
|
एक्सजेड
|
7.40 लाख रुपये
|
6.77 लाख रुपये
|
(-) 63,000 रुपये
|
एक्सटी सीएनजी
|
7.80 लाख रुपये
|
7.14 लाख रुपये
|
(-) 66,000 रुपये
|
एक्सजेड प्लस
|
8 लाख रुपये
|
7.32 लाख रुपये
|
(-) 68,000 रुपये
|
एक्सजेड सीएनजी
|
8.40 लाख रुपये
|
7.68 लाख रुपये
|
(-) 72,000 रुपये
|
एक्सजेड प्लस लक्स
|
8.50 लाख रुपये
|
7.78 लाख रुपये
|
(-) 72,000 रुपये
|
एक्सजेड प्लस सीएनजी
|
9 लाख रुपये
|
8.23 लाख रुपये
|
(-) 77,000 रुपये
|
एक्सजेड प्लस लक्स सीएनजी
|
9.50 लाख रुपये
|
8.69 लाख रुपये
|
(-) 81,000 रुपये
ऑटोमैटिक
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दर)
|
बचत
|
एक्सटीए
|
7.35 लाख रुपये
|
6.72 लाख रुपये
|
(-) 63,000 रुपये
|
एक्सजेडए
|
7.95 लाख रुपये
|
7.27 लाख रुपये
|
(-) 68,000 रुपये
|
एक्सजेडए प्लस
|
8.55 लाख रुपये
|
7.82 लाख रुपये
|
(-) 73,000 रुपये
|
एक्सजेडए सीएनजी
|
8.95 लाख रुपये
|
8.19 लाख रुपये
|
(-) 76,000 रुपये
|
एक्सजेडए प्लस सीएनजी
|
9.55 लाख रुपये
|
8.74 लाख रुपये
|
(-) 81,000 रुपये
-
टाटा टिगोर एक्सजेडए प्लस सीएनजी टॉप वेरिएंट पर अधिकतम 81,000 रुपये की बचत हो रही है।
-
अन्य वेरिएंट की कीमत में 51,000 से 77,000 रुपये के बीच कटौती हुई है।
-
अब टाटा टिगोर की कीमत 5.59 लाख रुपये से 8.74 लाख रुपये के बीच है।
हुंडई ऑरा
मैनुअल
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दर)
|
बचत
|
ई
|
6.54 लाख रुपये
|
5.98 लाख रुपये
|
(-) 56,000 रुपये
|
एस
|
7.38 लाख रुपये
|
6.75 लाख रुपये
|
(-) 63,000 रुपये
|
एस कॉर्पोरेट
|
7.48 लाख रुपये
|
6.84 लाख रुपये
|
(-) 64,000 रुपये
|
ई सीएनजी
|
7.55 लाख रुपये
|
6.90 लाख रुपये
|
(-) 65,000 रुपये
|
एसएक्स
|
8.15 लाख रुपये
|
7.54 लाख रुपये
|
(-) 61,000 रुपये
|
एस सीएनजी
|
8.37 लाख रुपये
|
7.66 लाख रुपये
|
(-) 71,000 रुपये
|
एस कॉर्पोरेट सीएनजी
|
8.47 लाख रुपये
|
7.75 लाख रुपये
|
(-) 72,000 रुपये
|
एसएक्स (ओ)
|
8.74 लाख रुपये
|
8 लाख रुपये
|
(-) 74,000 रुपये
|
एसएक्स सीएनजी
|
9.11 लाख रुपये
|
8.42 लाख रुपये
|
(-) 69,000 रुपये
ऑटोमैटिक
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दर)
|
बचत
|
एस एएमटी
|
8.08 लाख रुपये
|
7.39 लाख रुपये
|
(-) 69,000 रुपये
|
एसएक्स प्लस एएमटी
|
8.95 लाख रुपये
|
8.19 लाख रुपये
|
(-) 76,000 रुपये
-
हुंडई ने ऑरा के टॉप मॉडल एसएक्स प्लस एएमटी की कीमत में सबसे ज्यादा 76,000 रुपये तक की कटौती की है।
-
एस सीएनजी, एस कॉर्पोरेट सीएनजी, और एसएक्स (ओ) वेरिएंट की कीमत में 70,000 रुपये से ज्यादा की कटौती हुई है।
-
जीएसटी 2.0 के बाद अब हुंडई ऑरा की प्राइस 5.98 लाख रुपये से 8.42 लाख रुपये के बीच है।
होंडा अमेज जनरेशन 3
मैनुअल
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दर)
|
बचत
|
वी
|
8.10 लाख रुपये
|
7.41 लाख रुपये
|
(-) 69,000 रुपये
|
वीएक्स
|
9.20 लाख रुपये
|
8.41 लाख रुपये
|
(-) 79,000 रुपये
|
जेडएक्स
|
10 लाख रुपये
|
9.15 लाख रुपये
|
(-) 85,000 रुपये
ऑटोमैटिक
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दर)
|
बचत
|
वी सीवीटी
|
9.35 लाख रुपये
|
8.55 लाख रुपये
|
(-) 80,000 रुपये
|
वीएक्स सीवीटी
|
10 लाख रुपये
|
9.15 लाख रुपये
|
(-) 85,000 रुपये
|
जेडएक्स सीवीटी
|
11.20 लाख रुपये
|
10 लाख रुपये
|
(-) 1.2 लाख रुपये
-
तीसरी जनरेशन होंडा अमेज के टॉप मॉडल जेडएक्स सीवीटी की कीमत सबसे ज्यादा 1.2 लाख रुपये तक कम हुई है, जो इस लिस्ट की सभी सबकॉम्पैक्ट सेडान में सबसे ज्यादा है।
-
होंडा ने अमेज मैनुअल वेरिएंट्स की कीमत में 85,000 रुपये तक की कटौती की है।
-
अब तीसरी जनरेशन होंडा अमेज कार की कीमत 7.41 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच है।
होंडा अमेज जनरेशन 2
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दर)
|
बचत
|
एस एमटी
|
7.63 लाख रुपये
|
6.98 लाख रुपये
|
(-) 65,000 रुपये
|
एस सीवीटी
|
8.53 लाख रुपये
|
7.80 लाख रुपये
|
(-) 73,000 रुपये
-
दूसरी जनरेशन की होंडा अमेज एक एस वेरिएंट में उपलब्ध है और इसकी कीमत में 73,000 रुपये तक की कटौती हुई है।
-
इसकी नई प्राइस 6.98 लाख रुपये से 7.80 लाख रुपये के बीच है।
हुंडई वरना
मैनुअल
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दर)
|
बचत
|
ईएक्स
|
11.07 लाख रुपये
|
10.69 लाख रुपये
|
(-) 38,000 रुपये
|
एस
|
12.37 लाख रुपये
|
11.95 लाख रुपये
|
(-) 42,000 रुपये
|
एसएक्स
|
13.15 लाख रुपये
|
12.70 लाख रुपये
|
(-) 45,000 रुपये
|
एसएक्स प्लस
|
13.79 लाख रुपये
|
13.32 लाख रुपये
|
(-) 47,000 रुपये
|
एसएक्स (ओ)
|
14.86 लाख रुपये
|
14.35 लाख रुपये
|
(-) 51,000 रुपये
|
एसएक्स टर्बो
|
15.04 लाख रुपये
|
14.52 लाख रुपये
|
(-) 52,000 रुपये
|
एसएक्स (ओ) टर्बो
|
16.19 लाख रुपये
|
15.64 लाख रुपये
|
(-) 55,000 रुपये
ऑटोमैटिक
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दर)
|
बचत
|
एस सीवीटी
|
13.62 लाख रुपये
|
13.15 लाख रुपये
|
(-) 47,000 रुपये
|
एसएक्स सीवीटी
|
14.40 लाख रुपये
|
13.91 लाख रुपये
|
(-) 49,000 रुपये
|
एसएक्स प्लस सीवीटी
|
15.04 लाख रुपये
|
14.52 लाख रुपये
|
(-) 52,000 रुपये
|
एस (ओ) टर्बो डीसीटी
|
15.27 लाख रुपये
|
14.74 लाख रुपये
|
(-) 53,000 रुपये
|
एसएक्स टर्बो डीसीटी
|
16.29 लाख रुपये
|
15.72 लाख रुपये
|
(-) 57,000 रुपये
|
एसएक्स (ओ) सीवीटी
|
16.40 लाख रुपये
|
15.83 लाख रुपये
|
(-) 57,000 रुपये
|
एसएक्स (ओ) टर्बो डीसीटी
|
17.58 लाख रुपये
|
16.98 लाख रुपये
|
(-) 60,000 रुपये
सीवीटी - कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन
डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
-
हुंडई वरना की कीमत 60,000 रुपये तक कम हुई है, इसके टॉप मॉडल एसएक्स (ओ) टर्बो डीसीटी पर सबसे ज्यादा बचत हो रही है।
-
टॉप लाइन वेरिएंट एसएक्स (ओ), एसएक्स टर्बो, एसएक्स (ओ) टर्बो, एसएक्स प्लस सीवीटी, एस (ओ) डीसीटी, और एसएक्स टर्बो डीसीटी की कीमत में 50,000 रुपये से ज्यादा की कटौती हुई है।
-
हुंडई वरना की कीमत 10.69 लाख रुपये से 16.98 लाख रुपये के बीच है।
होंडा सिटी
मैनुअल
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दर)
|
बचत
|
एसवी
|
12.38 लाख रुपये
|
11.95 लाख रुपये
|
(-) 43,000 रुपये
|
वी
|
13.15 लाख रुपये
|
12.70 लाख रुपये
|
(-) 45,000 रुपये
|
वीएक्स
|
14.22 लाख रुपये
|
13.73 लाख रुपये
|
(-) 49,000 रुपये
|
जेडएक्स
|
15.40 लाख रुपये
|
14.87 लाख रुपये
|
(-) 53,000 रुपये
ऑटोमैटिक
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दर)
|
बचत
|
वी सीवीटी
|
14.40 लाख रुपये
|
13.90 लाख रुपये
|
(-) 50,000 रुपये
|
वीएक्स सीवीटी
|
15.47 लाख रुपये
|
14.94 लाख रुपये
|
(-) 53,000 रुपये
|
जेडएक्स सीवीटी
|
16.65 लाख रुपये
|
16.07 लाख रुपये
|
(-) 58,000 रुपये
|
स्पोर्ट्स सीवीटी
|
14.89 लाख रुपये
|
14.38 लाख रुपये
|
(-) 51,000 रुपये
|
जेडएक्स ई एचईवी (हाइब्रिड)
|
19.90 लाख रुपये
|
19.48 लाख रुपये
|
(-) 42,000 रुपये
-
होंडा सिटी के सीवीटी ऑटोमैटिक वेरिएंट्स पर सबसे ज्यादा 58,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं, जबकि सेडान कार के मैनुअल वेरिएंट की कीमत में 53,000 रुपये तक की कटौती हुई है।
-
होंडा सिटी के स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन पर सबसे कम 42,000 रुपये का फायदा मिल रहा है।
-
अब होंडा सिटी पेट्रोल की कीमत 11.95 लाख रुपये से 16.07 लाख रुपये के बीच है, जबकि सिटी हाइब्रिड की प्राइस 19.48 लाख रुपये है।
स्कोडा स्लाविया
मैनुअल
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दर)
|
बचत
|
क्लासिक
|
10.49 लाख रुपये
|
10 लाख रुपये
|
(-) 49,000 रुपये
|
सिग्नेचर
|
13.59 लाख रुपये
|
13.12 लाख रुपये
|
(-) 47,000 रुपये
|
स्पोर्टलाइन
|
13.80 लाख रुपये
|
13.32 लाख रुपये
|
(-) 48,000 रुपये
|
प्रेस्टीज
|
15.63 लाख रुपये
|
15 लाख रुपये
|
(-) 63,000 रुपये
|
मोंटे कार्लो
|
15.63 लाख रुपये
|
15 लाख रुपये
|
(-) 63,000 रुपये
ऑटोमैटिक
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दर)
|
बचत
|
सिग्नेचर एटी
|
14.69 लाख रुपये
|
14.18 लाख रुपये
|
(-) 51,000 रुपये
|
स्पोर्टलाइन एटी
|
14.90 लाख रुपये
|
14.39 लाख रुपये
|
(-) 51,000 रुपये
|
1.5 स्पोर्टलाइन डीसीटी
|
16.50 लाख रुपये
|
15.93 लाख रुपये
|
(-) 57,000 रुपये
|
प्रेस्टीज एटी
|
16.73 लाख रुपये
|
16.15 लाख रुपये
|
(-) 58,000 रुपये
|
मोंटे कार्लो एटी
|
16.73 लाख रुपये
|
16.15 लाख रुपये
|
(-) 58,000 रुपये
|
1.5 प्रेस्टीज डीसीटी
|
18.33 लाख रुपये
|
17.70 लाख रुपये
|
(-) 63,000 रुपये
|
1.5 मोंटे कार्लो डीसीटी
|
18.33 लाख रुपये
|
17.70 लाख रुपये
|
(-) 63,000 रुपये
एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
-
टॉप लाइन मॉडल प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो (1-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल दोनों) की कीमत अधिकतम 63,000 रुपये तक कम हुई है।
-
1-लीटर टर्बो-पेट्रोल सिग्नेचर एटी और स्पोर्टलाइन एटी वेरिएंट 50,000 रुपये से ज्यादा किफायती हो गए हैं।
-
अब स्कोडा स्लाविया की प्राइस 10 लाख रुपये से 17.70 लाख रुपये के बीच है।
फॉक्सवैगन वर्टस
मैनुअल
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दर)
|
बचत
|
कंफर्टलाइन एमटी
|
11.56 लाख रुपये
|
11.16 लाख रुपये
|
(-) 40,000 रुपये
|
हाइलाइन एमटी
|
13.58 लाख रुपये
|
13.11 लाख रुपये
|
(-) 47,000 रुपये
|
हाइलाइन प्लस एमटी
|
13.88 लाख रुपये
|
13.40 लाख रुपये
|
(-) 48,000 रुपये
|
टॉपलाइन एमटी
|
15.60 लाख रुपये
|
15 लाख रुपये
|
(-) 60,000 रुपये
|
जीटी लाइन एमटी
|
14.08 लाख रुपये
|
13.59 लाख रुपये
|
(-) 49,000 रुपये
|
1.5 जीटी प्लस एमटी
|
17.60 लाख रुपये
|
16.99 लाख रुपये
|
(-) 61,000 रुपये
|
1.5 जीटी प्लस स्पोर्ट एमटी
|
17.85 लाख रुपये
|
17.23 लाख रुपये
|
(-) 62,000 रुपये
ऑटोमैटिक
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर)
|
नई कीमत (नई जीएसटी दर)
|
बचत
|
हाइलाइन एटी
|
14.88 लाख रुपये
|
14.37 लाख रुपये
|
(-) 51,000 रुपये
|
हाइलाइन प्लस एटी
|
14.98 लाख रुपये
|
14.46 लाख रुपये
|
(-) 52,000 रुपये
|
टॉपलाइन एटी
|
16.86 लाख रुपये
|
16.28 लाख रुपये
|
(-) 58,000 रुपये
|
जीटी लाइन एटी
|
15.18 लाख रुपये
|
14.66 लाख रुपये
|
(-) 52,000 रुपये
|
1.5 जीटी प्लस डीसीटी
|
19.15 लाख रुपये
|
18.49 लाख रुपये
|
(-) 66,000 रुपये
|
1.5 जीटी प्लस स्पोर्ट डीसीटी
|
19.40 लाख रुपये
|
18.73 लाख रुपये
|
(-) 67,000 रुपये
एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
-
सभी कॉम्पैक्ट सेडान में फॉक्सवैगन वर्टस पर सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है।
-
फॉक्सवैगन वर्टस के 1.5-लीटर जीटी प्लस वेरिएंट पर 60,000 रुपये से ज्यादा के फायदे मिल रहे हैं।
-
वर्टस के अन्य वेरिएंट्स की कीमत में 40,000 रुपये से 60,000 रुपये के बीच कटौती हुई है।
-
अब फॉक्सवैगन वर्टस की कीमत 11.16 लाख रुपये से 18.73 लाख रुपये के बीच है।
सब-4 मीटर और कॉम्पैक्ट सेडान पर नया टैक्स स्लैब
सबकॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट सेडान पर नई जीएसटी दर इस प्रकार है:
|
व्हीकल टाइप
|
पुराना जीएसटी स्लैब (सेस सहित)
|
नई जीएसटी दर
|
बचत
|
सब-4 मीटर (पेट्रोल)
|
29% (28% जीएसटी + 1% सेस)
|
18%
|
11%
|
4 मीटर से लंबी लेकिन 1500सीसी इंजन क्षमता तक वाली कार
|
45% तक (28% जीएसटी + 17%)
|
40%
|
5%
यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि मारुति डिजायर, टाटा टिगोर, होंडा अमेज, और हुंडई ऑरा 1200सीसी से कम इंजन क्षमता वाली सब-4 मीटर सेडान कार है, जबकि हुंडई वरना, होंडा सिटी, फॉक्सवैगन वर्टस और स्कोडा स्लाविया 4 मीटर से ज्यादा लंबी सेडान कार है।
नई कीमतें कब लागू होंगी?
केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में नई जीएसटी दरें लागू करने के बाद अब सेडान कारों की नई कीमतें लागू हो गई हैं। अगर आप त्यौहारी सीजन पर फायदों के साथ नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो यह एक अच्छा समय है।
सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है।