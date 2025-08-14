प्रीमियम हैचबैक कार सेल्स रिपोर्ट: जुलाई 2025 में मारुति बलेनो टॉप पर रही, जानिए बाकी कारों को कितने बिक्री के आंकड़े मिले

प्रीमियम हैचबैक कार सेल्स रिपोर्ट: जुलाई 2025 में मारुति बलेनो टॉप पर रही, जानिए बाकी कारों को कितने बिक्री के आंकड़े मिले
प्रकाशित: अगस्त 14, 2025 10:26 am । सोनू
लिस्ट में केवल एक मॉडल हुंडई आई20 की मासिक और सालाना आधार पर बिक्री में 10 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई
अगर आप हैचबैक कार में दिलचस्पी रखते हैं तो संभवत: आप भारत में उपलब्ध चार प्रीमियम हैचबैक में से किसी को जरूर पसंद करेंगे। इस सेगमेंट में मारुति बलेनो और हुंडई आई20 जैसी लोकप्रिय कारें हैं। यहां देखिए जुलाई 2025 में बिक्री के मामले में इन चारों कारों ने कैसा प्रदर्शन किया:
|
मॉडल
|
जुलाई 2025
|
जून 2025
|
जुलाई 2024
|
मासिक ग्रोथ (%)
|
सालाना ग्रोथ (%)
|
मारुति बलेनो
|
12,503
|
8,966
|
9,309
|
39
|
34
|
टोयोटा ग्लैंजा
|
5,019
|
2,938
|
4,836
|
71
|
4
|
टाटा अल्ट्रोज
|
3,905
|
3,974
|
3,444
|
-2
|
13
|
हुंडई आई20 (आई20 एन लाइन समेत)
|
3,396
|
3,785
|
4,937
|
-10
|
-31
-
मारुति बलेनो 12,500 यूनिट से ज्यादा बिक्री के साथ जुलाई 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक कार रही। इसकी सालाना आधार पर सेल्स ग्रोथ सेगमेंट में सबसे ज्यादा 34 प्रतिशत रही, जबकि मासिक आधार पर बिक्री 39 प्रतिशत बढ़ी।
-
बलेनो के रीबैज वर्जन टोयोटा ग्लैंजा की 5,000 यूनिट से ज्यादा बिकी। टोयोटा हैचबैक की मासिक आधार पर बिक्री 71 प्रतिशत बढ़ी, जबकि सालाना आधार पर 4 प्रतिशत का इजाफा हुआ।
-
जुलाई 2025 में टाटा अल्ट्रोज तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक कार थी। पिछले महीने इसकी करीब 4000 यूनिट बिकी। इसकी मासिक आधार पर बिक्री में 2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई, जबकि सालाना आधार पर बिक्री 13 प्रतिशत तक बढ़ी।
-
हुंडई आई20 की करीब 3400 यूनिट बिकी। इसकी मासिक और सालाना आधार पर बिक्री में क्रमश: 10 प्रतिशत और 31 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज हुई। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि इसकी बिक्री में आई20 एन लाइन की सेल्स भी शामिल है।