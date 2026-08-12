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    Hyundai Exter Knight Edition भारत में लॉन्च, कीमत 8.13 लाख रुपये से शुरू

    अगर आप ज़्यादा स्पोर्टी Exter चाहते थे, तो शायद यही वह गाड़ी है!

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 12, 2026 16:45 ist
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    published onAug 12, 2026 16:45 IST
    last updated onAug 12, 2026 16:45 IST
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    Hyundai Exter Knight

    Hyundai India ने अपनी पॉपुलर माइक्रो-SUV Exter का नया Knight एडिशन लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत 8.13 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इसमें कई कॉस्मेटिक अपग्रेड्स किए गए हैं। ऑल-ब्लैक एक्सटीरियर और इंटीरियर, ब्रास कलर के एक्सेंट्स और स्पोर्टी रेड ब्रेक कैलिपर्स के साथ, यह नया एडिशन कार को एक ज़्यादा बोल्ड और प्रीमियम लुक देता है। Hyundai अपनी Creta और Venue जैसी SUVs के लिए पहले से ही Knight एडिशन ऑफर करती आई है, जिसे ग्राहकों ने खूब पसंद किया है।

    वेरिएंट और कीमत

    Hyundai ने Exter Knight एडिशन को कार के टॉप लाइन मॉडल्स HX 6 और HX 10 वेरिएंट्स में पेश किया है। इसे पेट्रोल और CNG दोनों पावरट्रेन ऑप्शन के साथ खरीदा जा सकता है। नीचे सभी वेरिएंट्स की कीमतें दी गई हैं:

    वेरिएंट

    पेट्रोल

    पेट्रोल+सीएनजी

    एमटी

    एएमटी

    एमटी

    एचएक्स 6 नाइट

    8.13 लाख रुपये

    8.73 लाख रुपये

    9.09 लाख रुपये

    एचएक्स 10 नाइट

    -

    9.60 लाख रुपये

    -

    (सभी कीमतें एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया)

    डिज़ाइन

    Exter Knight का फ्रंट लुक स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले ज़्यादा दमदार और अग्रेसिव लगता है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव ब्लैक्ड-आउट एलिमेंट्स का है। कार की फ्रंट ग्रिल, बंपर और Hyundai के लोगो को ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दिया गया है। बंपर के नीचे मौजूद सिल्वर स्किड प्लेट को भी अब ब्लैक कलर में बदल दिया गया है, जो इसके फ्रंट को एक यूनीक और डार्क थीम वाला लुक देता है। हालांकि, कार का जाना-पहचाना बॉक्सी सिल्हूट और चंकी पर्सनैलिटी बरकरार रखी गई है, जो इसे एक प्रॉपर SUV का स्टांस देती है।

    Hyundai Exter Knight

    साइड से देखने पर Exter Knight का स्पोर्टी कैरेक्टर और भी उभरकर सामने आता है। इसमें 15-इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिन्हें पूरी तरह से ब्लैक-आउट किया गया है। इन व्हील्स के पीछे दिए गए रेड फ्रंट ब्रेक कैलिपर्स इस डार्क थीम में एक कॉन्ट्रास्टिंग और स्पोर्टी टच जोड़ते हैं। इसके अलावा, रूफ रेल्स को भी ब्लैक फिनिश दिया गया है, जो साइड प्रोफाइल को और भी आकर्षक बनाता है। यह कॉम्बिनेशन कार को सड़क पर एक अलग पहचान देता है।

    Hyundai Exter Knight

    कार के पिछले हिस्से में भी नाइट ट्रीटमेंट है। रियर बंपर पर मौजूद इंसर्ट, स्किड प्लेट और Hyundai के लोगो को भी ब्लैक कलर में फिनिश किया गया है। यह पूरी कार को एक सिमेट्रिकल और डार्क थीम वाला लुक देता है। इसके अलावा, टेलगेट पर एक खास 'Knight' बैज भी लगाया गया है, जो इस स्पेशल एडिशन की पहचान है। Hyundai Exter Knight को पांच आकर्षक कलर ऑप्शन में ऑफर कर रही है, जिनमें टाइटेनियम ब्लैक, गोल्डन ब्रॉन्ज, एटलस व्हाइट, स्टारी नाइट और टाइटन ग्रे शामिल हैं।

    इंटीरियर

    Hyundai Exter Knight

    Exter Knight का केबिन भी एक्सटीरियर की तरह ही स्पोर्टी ऑल-ब्लैक थीम पर आधारित है। यह स्टैंडर्ड कार में मिलने वाली नेवी ब्लू और व्हाइट डुअल-टोन स्कीम की जगह लेता है, जिससे इंटीरियर को एक ज़्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी फील मिलता है। केबिन को और भी खास बनाने के लिए AC वेंट्स, सेंटर कंसोल और सीटों की स्टिचिंग पर ब्रास-कलर्ड इंसर्ट्स दिए गए हैं। रात के समय केबिन का माहौल और भी खास हो जाता है, क्योंकि इसमें एम्बर-कलर्ड फुटवेल लाइटिंग दी गई है, जो एक वॉर्म और प्रीमियम एम्बिएंस बनाती है।

    फीचर्स और सेफ्टी

    Knight एडिशन में कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स दिए गए हैं, जैसे R15 ब्लैक अलॉय व्हील्स, रेड फ्रंट ब्रेक कैलिपर्स और एम्बर एम्बिएंट लाइटिंग। चूंकि यह टॉप वेरिएंट्स पर बेस्ड है, इसलिए इसमें स्टैंडर्ड Exter वाले सभी जरूरी फीचर्स मिलते हैं। इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स शामिल हैं। सेफ्टी के मामले में Hyundai Exter पहले से ही अपने सेगमेंट में काफी आगे है। पूरी Exter रेंज में छह एयरबैग, EBD के साथ ABS, और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। Knight एडिशन जिन वेरिएंट्स पर बना है, उनमें रियर-व्यू कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स भी शामिल हैं।

    पावरट्रेन

    मैकेनिकल तौर पर Exter Knight में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें स्टैंडर्ड मॉडल वाला ही 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन मैनुअल और AMT दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन्स के साथ उपलब्ध है। इसके अलावा, जो लोग रनिंग कॉस्ट कम रखना चाहते हैं, उनके लिए HX 6 Knight वेरिएंट में फैक्ट्री-फिटेड डुअल-सिलिंडर CNG किट का ऑप्शन भी मिलता है।

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    पावर

    83 पीएस

    69 पीएस

    टॉर्क

    114 एनएम

    95 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी

    Hyundai Exter

    किससे है मुकाबला?

    माइक्रो-SUV सेगमेंट में Hyundai Exter का सीधा मुकाबला Tata Punch और Citroen C3 से है। Knight एडिशन के लॉन्च के साथ, Exter को अपने प्रतिद्वंद्वियों पर एक बढ़त मिली है। Tata Punch का कोई भी ऑफिशियल डार्क एडिशन उपलब्ध नहीं है, और Citroen C3 भी इस तरह का कोई पैकेज ऑफर नहीं करती है। Creta और Venue में Knight एडिशंस की सफलता यह दिखाती है कि युवा खरीदार डार्क-थीम वाली कारों को काफी पसंद करते हैं। फैक्ट्री-फिनिश्ड ऑल-ब्लैक लुक, स्पोर्टी रेड कैलिपर्स के साथ, Exter Knight को उन ग्राहकों के लिए एक आकर्षक ऑप्शन बनाता है जो अपनी कार को भीड़ से अलग दिखाना चाहते हैं।

    कारदेखो का क्या है कहना

    Hyundai Exter Knight एक कॉस्मेटिक अपग्रेड है, जिसे इस कॉम्पैक्ट SUV को विजुअली और भी आकर्षक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऑल-ब्लैक थीम, ब्रास एक्सेंट्स और रेड ब्रेक कैलिपर्स मिलकर इसे एक अग्रेसिव और सोफिस्टिकेटेड लुक देते हैं। यह एडिशन पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल AMT और CNG पावरट्रेन के साथ उपलब्ध है, जिससे यह एक बड़े ग्राहक वर्ग की जरूरतों को पूरा करता है। Tata Punch जैसे राइवल्स के मुकाबले, फैक्ट्री-फिनिश्ड डार्क थीम एक बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसकी फिनिश और ड्यूरेबिलिटी आफ्टरमार्केट रैप से कहीं बेहतर होती है। जो ग्राहक पहले से ही Exter के टॉप वेरिएंट खरीदने का मन बना रहे हैं, उनके लिए यह थोड़ा अतिरिक्त प्रीमियम देकर एक यूनीक और स्टाइलिश पैकेज पाने का एक शानदार मौका है।

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    सोनू
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    Hyundai Exter Knight Edition भारत में लॉन्च, कीमत 8.13 लाख रुपये से शुरू
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