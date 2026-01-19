सभी
    टोयोटा अर्बन क्रूजर ईवी भारत में कल होगी लॉन्च, जानिए इससे जुड़ी पांच खास बातें

    प्रकाशित: जनवरी 19, 2026 12:37 pm । स्तुति

    अर्बन क्रूजर ईवी मारुति ई विटारा का रिबैज्ड वर्जन है, लेकिन इसमें कई यूनीक डिजाइन टच दिए गए हैं

    Toyota Urban Cruiser EV

    टोयोटा अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कार अर्बन क्रूजर ईवी को भारत में कल लॉन्च करने जा रही है, जिसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक से रहेगा। इस इलेक्ट्रिक कार का टीजर पहले जारी किया जा चुका है, जिसमें इस गाड़ी की डिजाइन की झलक भी हमें देखने को चुकी है। यह गाड़ी मारुति सुजुकी ई विटारा का रिबैज्ड वर्जन है, लेकिन इसकी स्टाइलिंग इससे काफी अलग है। यहां देखें टोयोटा अर्बन क्रूजर ईवी से जुड़ी पांच खास बातें :-

    टोयोटा अर्बन क्रूजर ईवी : एक्सटीरियर डिजाइन  

    जैसा की टीजर में देखा गया है, टोयोटा अर्बन क्रूजर ईवी में मस्कुलर डिजाइन के साथ स्लीक डिजाइन टच दिए गए हैं। आगे की तरफ इसमें एलईडी हेडलैंप्स के साथ पिक्सेल-जैसी एलईडी डीआरएल्स दी गई है। फ्रंट पर इसमें चौड़ा बंपर दिया गया है जो इसे काफी आकर्षक लुक देगा। इसकी साइड प्रोफाइल मारुति ई विटारा जैसी होगी, लेकिन इसमें नए डिजाइन के व्हील्स मिलेंगे। इसमें अंतरराष्ट्रीय मॉडल की तरह पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स के साथ चौड़ा बंपर दिया जा सकता है। 

    Toyota Urban Cruiser EV side

    टोयोटा अर्बन क्रूजर ईवी : इंटीरियर 

    नई कलर स्कीम को छोड़कर अर्बन क्रूजर ईवी में ई विटारा जैसा इंटीरियर लेआउट मिलेगा। इस गाड़ी में सभी महत्वपूर्ण फीचर के लिए फिजिकल कंट्रोल्स दिए जाएंगे, जिसे गाड़ी चलाते समय इस्तेमाल करना काफी आसान होगा। 

    Toyota Urban Cruiser EV

    टोयोटा अर्बन क्रूजर ईवी : फीचर 

    अर्बन क्रूजर ईवी गाड़ी में 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट-रो सीटें, पावर्ड ड्राइवर सीट, वायरलेस फोन चार्जिंग और फिक्स्ड ग्लास रूफ जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। 

    Toyota Urban Cruiser EV dashboard

    सुरक्षा के लिए इसमें सात एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। 

    टोयोटा अर्बन क्रूजर ईवी : पावरट्रेन

    अर्बन क्रूजर ईवी में ई विटारा भारतीय वर्जन वाली इलेक्ट्रिक पावरट्रेन दी जा सकती है। अनुमान है कि इस गाड़ी में केवल फ्रंट-व्हील-ड्राइव सेटअप दिया जा सकता है, जबकि इसके अंतरराष्ट्रीय वर्जन में ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप मिलता है। यहां देखें इसके अनुमानित पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन :-

    बैटरी ऑप्शन 

    49 केडब्ल्यूएच 

    61 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर

    1

    1

    पावर 

    144 पीएस

    174 पीएस

    टॉर्क 

    192.5 एनएम

    192.5 एनएम

    सर्टिफाइड रेंज 

    344 किलोमीटर (डब्ल्यूएलटीपी)

    543 किलोमीटर (एआरएआई)

    ड्राइवट्रेन 

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव 

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव 

    टोयोटा अर्बन क्रूजर ईवी : संभावित कीमत और मुकाबला

    टोयोटा अर्बन क्रूजर ईवी की कीमत 18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास रखी जा सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, एमजी जेडएस ईवी, महिंद्रा बीई 6, टाटा कर्व ईवी, टाटा सिएरा ईवी और अपकमिंग मारुति ई विटारा से रहेगा। 

    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
