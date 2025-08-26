2025 रेनो काइगर में पहली बार दिए गए हैं यह 5 फीचर, जानिए यहां

रेनो काइगर फेसलिफ्ट सब-4 मीटर एसयूवी कार में 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड) और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं

2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई हल्के फुल्के बदलाव किए गए हैं। रेनो ने इस सब-4 मीटर एसयूवी में नए कंफर्ट और सेफ्टी फीचर भी शामिल किए हैं। यहां देखें रेनो काइगर फेसलिफ्ट में पहली बार कौनसे नए फीचर दिए गए हैं :-

6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड

रेनो काइगर फेसलिफ्ट में बेस वेरिएंट ऑथेंटिक से 6 एयरबैग्स शामिल किए गए हैं। जबकि, प्री-फेसलिफ्ट मॉडल में 4 एयरबैग्स टॉप वेरिएंट में दिए गए थे, जबकि इसके लोअर वेरिएंट में केवल 2 एयरबैग्स मिलते थे।

वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

काइगर फेसलिफ्ट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें दी गई हैं जो केबिन को गर्मियों के दिनों में ठंडा रखने के काम आता है और फ्रंट पैसेंजर को अच्छा कंफर्ट देता है। यह फीचर इस सब-4 मीटर एसयूवी कार के फुली लोडेड इमोशन वेरिएंट में दिया गया है।

यह भी पढ़ें : 2025 रेनो काइगर के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

एलईडी फॉग लैंप्स

रेनो काइगर फेसलिफ्ट में प्री-फेसलिफ्ट मॉडल की तरह 3-पॉड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट दी गई है। इस गाड़ी में नए एलईडी फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं जो इसे ना सिर्फ बोल्ड लुक देते हैं, बल्कि कम लाइट में बेहतर विजिबिलिटी भी देती है। इस गाड़ी में यह फीचर वेंटिलेटेड फ्रंट सीटों की तरह केवल टॉप वेरिएंट इमोशन में दिया गया है।

ऑटोमेटिक हेडलाइट और वाइपर

काइगर फेसलिफ्ट एसयूवी को मॉडर्न और एडवांस फील देने के लिए इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट और वाइपर फंक्शन दिया गया है। यह कंफर्ट और सेफ्टी फीचर नई काइगर फेसलिफ्ट कार के केवल टॉप वेरिएंट इमोशन में दिया गया है।

360-डिग्री कैमरा

2025 रेनो काइगर एसयूवी कार में 360-डिग्री कैमरा सेटअप केवल टॉप वेरिएंट इमोशन में दिया गया है। यह कैमरा सेटअप इसमें निसान मैग्नाइट कार से लिया गया है।

कीमत और मुकाबला

2025 रेनो काइगर की कीमत 6.30 लाख रुपये से 11.30 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) के बीच है। इस प्राइस पॉइंट पर इसका मुकाबला निसान मैग्नाइट, टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट और स्कोडा कायलाक जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार से है। इसका मुकाबला मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर सब-4 मीटर क्रॉसओवर कार से भी है।