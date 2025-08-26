2025 रेनो काइगर के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां
प्रकाशित: अगस्त 26, 2025 11:42 am । सोनू
नई रेनो काइगर चार वेरिएंट: ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन में उपलब्ध है
रेनो ने हाल ही में काइगर फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च किया है जिसकी कीमत 6.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। नई ट्राइबर की तरह फ्रेंच कार कंपनी ने अपनी सब-4 मीटर एसयूवी को चार वेरिएंट: ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन में पेश किया है। रेनो काइगर न्यू मॉडल में इस अपडेट के साथ कुछ नए फीचर शामिल किए गए हैं। अगर आप इस कार को लेने की सोच रहे हैं लेकिन अपने लिए सही वेरिएंट का चयन नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां देखिए इसके किस वेरिएंट में कौनसे फीचर दिए गए हैं:
रेनो काइगर ऑथेंटिक
एक्सटीरियर
केबिन
कंफर्ट
इंफोटेनमेंट
सेफ्टी
रेनो काइगर ऑथेंटिक बेस मॉडल है, इसमें एलईडी लाइटिंग, पावर विंडो, मैनुअल एसी, कीलेस एंट्री और ईएसपी के साथ छह एयरबैग जैसे फीचर दिए गए हैं। हालांकि इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम का अभाव है और बिना कवर वाले स्टील व्हील इसे बेसिक लुक और फील देते हैं।
रेनो काइगर इवोल्यूशन
(ऑथेंटिक वेरिएंट की तुलना में अतिरिक्त फीचर)
एक्सटीरियर
केबिन
कंफर्ट
इंफोटेनमेंट
सेफ्टी
इवोल्यूशन वेरिएंट में बेस मॉडल की तुलना में एक 8-इंच टचस्क्रीन, वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, पीछे पार्किंग कैमरा और 4-स्पीकर सेटअप जैसे कुछ अतिरिक्त काम के फीचर जोड़े गए हैं। इसमें पीछे एसी वेंट्स, ऑडियो कंट्रोल्स के साथ टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम और एक पीछे पार्सल ट्रे दी गई है। एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें एक शार्क फिन एंटीना और ब्लैक डोर हैंडल दिए गए हैं।
रेनो काइगर टेक्नो
(इवोल्यूशन वेरिएंट की तुलना में अतिरिक्त फीचर)
एक्सटीरियर
केबिन
कंफर्ट
इंफोटेनमेंट
सेफ्टी
इवोल्यूशन वेरिएंट की तुलना में यह वेरिएंट प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट, रूफ रेल्स, सिल्वर स्किड प्लेट और स्टाइलिश व्हील कवर क साथ ज्यादा प्रीमियम लगता है। केबिन में छोटे लेकिन काम के टच दिए गए हैं, जिनमें दो ग्लवबॉक्स, वेनिटी मिरर, और सीटबैक पॉकेट शामिल है। इसमें ऑटो एसी, पुश बटन स्टार्ट, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, और इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ओआरवीएम शामिल है। टचस्क्रीन अब वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी सपोर्ट करती है, जबकि पीछे वाइपर और वाशर के साथ सेफ्टी बेहतर हुई है।
रेनो काइगर इमोशन
(टेक्नो वेरिएंट की तुलना में अतिरिक्त फीचर)
एक्सटीरियर
केबिन
कंफर्ट
इंफोटेनमेंट
सेफ्टी
इमोशन टॉप मॉडल है और टेक्नोलॉजी वेरिएंट की तुलना में इसमें कई प्रीमियम टच दिए गए हैं। एक्सटीरियर में ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं, जो टर्बो-पेट्रोल वर्जन में क्रोम और रेड एक्सेंट के साथ आते हैं। केबिन में प्रीमियम फील के लिए लेदरेट अपहोल्स्ट्री, एम्बिएंट लाइटिंग, कूल्ड ग्लवबॉक्स, और फुल डिजिटल 7-इंच ड्राइवर डिस्प्ले दी गई है। टर्बो वेरिएंट में आगे वेंटिलेटेड सीटें, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, क्रूज कंट्रोल, एक वायरलेस चार्जर, और रिमोट इंजन स्टार्ट जैस फंक्शन भी दिए गए हैं। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए एक मल्टी-व्यू कैमरा, ऑटोमैटिक हेडलाइट और एक पीछे डिफॉगर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।
प्राइस और कंपेरिजन
2025 रेनो काइगर की कीमत 6.30 लाख रुपये से 11.30 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला निसान मैग्नाइट, टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट और स्कोडा कायलाक जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार से है।