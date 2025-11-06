सभी
    2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

    प्रकाशित: नवंबर 06, 2025 11:13 am । स्तुति

    146 Views
    • Write a कमेंट

    2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन एसयूवी कार दो वेरिएंट: एन6 और एन10 में आती है

    Hyundai Venue N Line

    2025 हुंडई वेन्यू के साथ 2025 वेन्यू एन लाइन को भी भारत में लॉन्च किया गया है। इस गाड़ी की कीमत 10.55 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू होती है। वेन्यू एन लाइन दो वेरिएंट : एन6 और एन10 (यहां देखें इसकी पूरी प्राइस लिस्ट) में आती है। रेगुलर वेन्यू के मुकाबले वेन्यू एन लाइन के एक्सटीरियर और इंटीरियर में ना केवल कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, बल्कि यह गाड़ी ज्यादा फन-2-ड्राइव ऑप्शन भी लगती है। इस एसयूवी कार में केवल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। स्पोर्टी वेन्यू एन लाइन के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर दिए गए हैं जानेंगे इसके बारे में आगे :- 

    2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन एन6 

    कीमत : 10.55 लाख रुपये से 11.45 लाख रुपये 

    2025 Hyundai Venue N Line

    एक्सटीरियर 

    इंटीरियर

    कंफर्ट 

    इंफोटेनमेंट

    सेफ्टी 

     

    • क्वाड-बीम एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट

    • कनेक्टेड एलईडी डीआरएल

    • कनेक्टेड एलईडी टेललाइट

    • ओआरवीएम (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) पर टर्न इंडिकेटर

    • शार्क-फिन एंटीना

    • फ्रंट ग्रिल, साइड फेंडर और टेलगेट पर एन लाइन बैजिंग

    • 17-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स

    • डुअल-टिप एग्जॉस्ट

    • विंग-टाइप रियर स्पॉइलर

    • रेड हाइलाइट के साथ ऑल-ब्लैक केबिन थीम

    • एन ब्रांडिंग के साथ  ब्लैक लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री

    • एन लाइन स्टीयरिंग व्हील

    • एन ब्रांडिंग के साथ गियर शिफ्ट नॉब

    • मेटेलिक पैडल

    • फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट

    • स्टोरेज के साथ फ्रंट  आर्मरेस्ट

    • सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • मैनुअल एसी

    • रियर एसी वेंट

    • क्रूज कंट्रोल

    • स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल

    • कीलेस एंट्री

    • पैडल शिफ्टर्स (केवल डीसीटी)

    • इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम

    • फ्रंट और सेकंड रो के लिए टाइप-सी यूएसबी चार्जर

    • टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील

    • डे/नाइट आईआरवीएम (इनसाइड रियर व्यू मिरर)

    • 10.25 इंच टचस्क्रीन

    • वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले

    • फ्रंट और रियर स्पीकर

    • 6 एयरबैग

    • एबीएस के साथ ईबीडी

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल

    • इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

    • रियर पार्किंग कैमरा

    • रियर पार्किंग सेंसर

    • रियर डिफॉगर

    • सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    • सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर

    • ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक

    • आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

    एंट्री-लेवल वेरिएंट होने के बावजूद वेन्यू एन लाइन एन6 वेरिएंट में कई महत्वपूर्ण फीचर दिए गए हैं जिसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स (केवल डीसीटी), और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स शामिल हैं। सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, रियर पार्किंग कैमरा और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। 

    इस वेरिएंट में ऑटो एसी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, बड़ी 12.3-इंच स्क्रीन, ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर की कमी रखी गई है। 

    यदि आपको कम बजट में फन-2-ड्राइव सब-4 मीटर एसयूवी कार चाहिए तो वेन्यू एन लाइन एन6 वेरिएंट को चुनना अच्छा ऑप्शन होगा जिसमें जरूरत के हिसाब से सभी काम के फीचर दिए गए हैं। 

    2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन एन10 (एन6 वेरिएंट के मुकाबले)

    कीमत : 15.3 लाख रुपये 

    2025 Hyundai Venue N Line

    एक्सटीरियर /

    इंटीरियर

    कंफर्ट 

    इंफोटेनमेंट

    सेफ्टी 

     

    • ऑटो हेडलाइट

    • सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स

    • एम्बिएंट लाइटिंग

    • 60:40 स्प्लिट सीटें

    • 2-स्टेप रिक्लाइनिंग रियर सीटें

    • रियर विंडो सनशेड

    • रियर सेंटर आर्मरेस्ट

    • 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • वॉयस-एनेबल्ड सनरूफ

    • ऑटो एसी

    • वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

    • वायरलेस फोन चार्जर

    • 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट

    • मल्टी-ड्राइव मोड (ईको, नॉर्मल, स्पोर्ट)

    • मल्टी-टेरेन मोड (सैंड, मड)

    • ऑटो-फोल्ड ओआरवीएम्स

    • रिमोट इंजन स्टार्ट

    • आइडल इंजन स्टार्ट/स्टॉप

    • कूल्ड ग्लवबॉक्स

    • ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम 

    • 12.3-इंच टचस्क्रीन

    • 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम

    • 360-डिग्री कैमरा

    • फ्रंट और साइड पार्किंग सेंसर

    • रियर वाइपर और वॉशर

    • लेवल 2 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)

    एन6 वेरिएंट के मुकाबले वेन्यू एन लाइन एन10 वेरिएंट में कई प्रीमियम फीचर दिए गए हैं जिसमें बड़ी 12.3-इंच स्क्रीन (ड्राइवर डिस्प्ले और इंफोटेनमेंट के लिए), वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग और मल्टी-टेरेन और ड्राइव मोड शामिल हैं। सेफ्टी के लिए इसमें अतिरिक्त फीचर के तौर पर 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस दिया गया है। वेन्यू एन लाइन एन10 से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए यह फोटो गैलरी देखें। 

    यहां देखें 2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन के कलर ऑप्शन से जुड़ी जानकारी। 

    वेन्यू एन लाइन एन10 वेरिएंट में परफॉरमेंस और टेक्नोलॉजी का अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है जिससे यह उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन साबित होती है जिसे कार में यह दोनों मिले। 

    इंजन और ट्रांसमिशन 

    वेन्यू एन लाइन में केवल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :- 

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी / 7-स्पीड डीसीटी

    पावर

    120 पीएस

    टॉर्क

    172 एनएम

    डीसीटी  - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वेन्यू एन लाइन के एंट्री-लेवल एन6 वेरिएंट में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि इसके टॉप वेरिएंट एन10 के साथ केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की चॉइस मिलती है।

    मुकाबला

    2025 Hyundai Venue N Line

    2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन का मुकाबला किआ सोनेट एक्स और स्कोडा कायलाक से रहेगा, जो फन-2-ड्राइव ड्राइव एक्सपीरिएंस देती है। यह गाड़ी मारुति ब्रेजा, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, टाटा नेक्सन और निसान मैग्नाइट जैसी सबकॉम्पैक्ट एसयूवी कार के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी ऑप्शन साबित होगी। 

