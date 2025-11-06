2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां
प्रकाशित: नवंबर 06, 2025 11:13 am । स्तुति
2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन एसयूवी कार दो वेरिएंट: एन6 और एन10 में आती है
2025 हुंडई वेन्यू के साथ 2025 वेन्यू एन लाइन को भी भारत में लॉन्च किया गया है। इस गाड़ी की कीमत 10.55 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू होती है। वेन्यू एन लाइन दो वेरिएंट : एन6 और एन10 (यहां देखें इसकी पूरी प्राइस लिस्ट) में आती है। रेगुलर वेन्यू के मुकाबले वेन्यू एन लाइन के एक्सटीरियर और इंटीरियर में ना केवल कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, बल्कि यह गाड़ी ज्यादा फन-2-ड्राइव ऑप्शन भी लगती है। इस एसयूवी कार में केवल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। स्पोर्टी वेन्यू एन लाइन के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर दिए गए हैं जानेंगे इसके बारे में आगे :-
2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन एन6
कीमत : 10.55 लाख रुपये से 11.45 लाख रुपये
एक्सटीरियर
इंटीरियर
कंफर्ट
इंफोटेनमेंट
सेफ्टी
एंट्री-लेवल वेरिएंट होने के बावजूद वेन्यू एन लाइन एन6 वेरिएंट में कई महत्वपूर्ण फीचर दिए गए हैं जिसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स (केवल डीसीटी), और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स शामिल हैं। सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, रियर पार्किंग कैमरा और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक दिए गए हैं।
इस वेरिएंट में ऑटो एसी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, बड़ी 12.3-इंच स्क्रीन, ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर की कमी रखी गई है।
यदि आपको कम बजट में फन-2-ड्राइव सब-4 मीटर एसयूवी कार चाहिए तो वेन्यू एन लाइन एन6 वेरिएंट को चुनना अच्छा ऑप्शन होगा जिसमें जरूरत के हिसाब से सभी काम के फीचर दिए गए हैं।
2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन एन10 (एन6 वेरिएंट के मुकाबले)
कीमत : 15.3 लाख रुपये
एक्सटीरियर /
इंटीरियर
कंफर्ट
इंफोटेनमेंट
सेफ्टी
एन6 वेरिएंट के मुकाबले वेन्यू एन लाइन एन10 वेरिएंट में कई प्रीमियम फीचर दिए गए हैं जिसमें बड़ी 12.3-इंच स्क्रीन (ड्राइवर डिस्प्ले और इंफोटेनमेंट के लिए), वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग और मल्टी-टेरेन और ड्राइव मोड शामिल हैं। सेफ्टी के लिए इसमें अतिरिक्त फीचर के तौर पर 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस दिया गया है। वेन्यू एन लाइन एन10 से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए यह फोटो गैलरी देखें।
यहां देखें 2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन के कलर ऑप्शन से जुड़ी जानकारी।
वेन्यू एन लाइन एन10 वेरिएंट में परफॉरमेंस और टेक्नोलॉजी का अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है जिससे यह उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन साबित होती है जिसे कार में यह दोनों मिले।
इंजन और ट्रांसमिशन
वेन्यू एन लाइन में केवल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-
इंजन
1-लीटर टर्बो पेट्रोल
गियरबॉक्स
6-स्पीड एमटी / 7-स्पीड डीसीटी
पावर
120 पीएस
टॉर्क
172 एनएम
डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वेन्यू एन लाइन के एंट्री-लेवल एन6 वेरिएंट में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि इसके टॉप वेरिएंट एन10 के साथ केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की चॉइस मिलती है।
मुकाबला
2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन का मुकाबला किआ सोनेट एक्स और स्कोडा कायलाक से रहेगा, जो फन-2-ड्राइव ड्राइव एक्सपीरिएंस देती है। यह गाड़ी मारुति ब्रेजा, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, टाटा नेक्सन और निसान मैग्नाइट जैसी सबकॉम्पैक्ट एसयूवी कार के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी ऑप्शन साबित होगी।