    2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन के साथ मिलेंगे ये पांच कलर ऑप्शन, तस्वीरों में देखिए इनकी झलक

    प्रकाशित: नवंबर 04, 2025 10:59 am । स्तुति

    29 Views
    नई हुंडई वेन्यू एन लाइन में ज्यादातर 2025 हुंडई वेन्यू वाले कलर ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन वेन्यू एन लाइन में कई नए कलर ऑप्शन भी मिलते हैं जो इसे आकर्षक लुक देते हैं

    2025 Hyundai Venue N Line

    सेकंड जनरेशन हुंडई वेन्यू एन लाइन से भारत में पर्दा उठ चुका है। इस गाड़ी को आज यानि 4 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा। इस एसयूवी कार की बुकिंग 25,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ फिलहाल जारी है। नई वेन्यू एन लाइन कार पांच मोनोटोन कलर और तीन डुअल-टोन कलर ऑप्शन में आएगी। यदि आप जानना चाहते है कि हुंडई वेन्यू एन लाइन में कौनसे कलर ऑप्शन दिए गए हैं तो यह इमेज गैलरी देख सकते हैं :- 

    2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन : कलर ऑप्शन 

    हुंडई वेन्यू एन लाइन पांच मोनोटोन कलर ऑप्शन में आएगी जो इस प्रकार होंगे :- 

    • ड्रैगन रेड

    2025 Hyundai Venue N Line

    • टाइटन ग्रे

    2025 Hyundai Venue N Line

    • एबिस ब्लैक

    2025 Hyundai Venue N Line

    • हेजल ब्लू

    2025 Hyundai Venue N Line

    • एटलस व्हाइट

    2025 Hyundai Venue N Line

    2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन : डुअल टोन कलर 

    वेन्यू एन लाइन में तीन डुअल टोन कलर ऑप्शन दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं :-

    • एटलस व्हाइट के साथ एबिस ब्लैक रूफ

    • हेजल ब्लू के साथ एबिस ब्लैक रूफ

    • ड्रैगन रेड के साथ एबिस ब्लैक रूफ 

    यदि आप नई हुंडई वेन्यू एन लाइन कार के बारे में जानना चाहते हैं तो यह इमेज गैलरी देख सकते हैं। 

    2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन : फीचर

    2025 Hyundai Venue N Line

    2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन कार में स्टैंडर्ड वेन्यू वाले सभी फीचर दिए गए हैं। इसके बारे में जानने के लिए आप रेगुलर 2025 हुंडई वेन्यू की शोकेस स्टोरी देख सकते हैं। 

    नई हुंडई वेन्यू एन लाइन एसयूवी कार में 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, सिंगल-पैन सनरूफ, रेड कलर एम्बिएंट लाइटिंग और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया गया है। 

    2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन : इंजन ऑप्शन 

    हुंडई वेन्यू एन लाइन में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड मैनुअल / 7-स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (डीसीटी)

    पावर

    120 पीएस

    टॉर्क

    172 एनएम

    वेन्यू एन लाइन में बेहतर हैंडलिंग के लिए रेस्पॉन्सिव स्टीयरिंग व्हील और कड़ा सस्पेंशन सेटअप दिया जा सकता है। 

    2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन : कीमत और मुकाबला 

    2025 Hyundai Venue N Line

    2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन की कीमत 11 लाख रुपये से 14.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। इसके मुकाबले में सीधे तौर पर कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन यह गाड़ी मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, किआ सिरोस, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, निसान मैग्नाइट और स्कोडा कायलाक जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार के मुकाबले स्पोर्टी ऑप्शन साबित होगी। 

    2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन के साथ मिलेंगे ये पांच कलर ऑप्शन, तस्वीरों में देखिए इनकी झलक
