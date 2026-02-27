सभी
    2026 टाटा पंच ईवी को इन एसेसरीज से बनाएं और भी खास, देखिए पूरी लिस्ट

    टाटा पंच ईवी की आधिकारिक एसेसरीज की प्राइस का खुलासा होना अभी बाकी है

    प्रकाशित: फरवरी 27, 2026 06:49 pm । सोनू

    Tata Punch EV

    हाल ही में टाटा मोटर्स ने नई 2026 टाटा पंच ईवी को नए लुक, अपडेट फीचर और नए बैटरी पैक के साथ पेश किया है। लॉन्च के दौरान, कंपनी ने कुछ आधिकारिक एससेरीज भी दिखाई जिन्हें ग्राहक नई पंच इलेक्ट्रिक कार के लिए खरीद सकते हैं। इसमें मौजूदा एलिमेंट्स की तुलना में कई सुविधाएं और कुछ अपग्रेड भी शामिल हैं।

    इन एसेसरीज की प्राइस लिस्ट की घोषणा अभी नहीं हुई है। लेकिन तब तक हम डिस्प्ले के दौरान दिखी सभी चीजों पर एक नजर डालते हैं:

    2026 टाटा पंच ईवी एसेसरीज

    नई टाटा पंच ईवी के साथ दिखाई गई पूरी एसेसरीज की लिस्ट यहां दी गई है:

    • चमकीली स्कफ प्लेट: यह न केवल आपकी डोर सिल को स्क्रैच लगने से बचाती है, बल्कि दरवाजे खोलने पर रोशनी भी करती है जिससे आपकी एंट्री थोड़ी खास लगती है।

    Tata Punch EV
    Tata Punch EV

    • डैश कैम: यह आपकी ड्राइव को रिकॉर्ड करता है, जो सड़क पर कभी कोई झगड़ा या कोई अप्रत्यासित घटना होने पर आपकी जान बचा सकता है।

    Tata Punch EV

    • जेबीएल स्पीकर: पंच ईवी के बेस मॉडल को छोड़कर सभी वेरिएंट में बेसिक 4-स्पीकर साउंड सिस्टम दिया गया है। इसे आप ब्रांडेड जेबएल स्पीकर यूनिट से भी अपग्रेड कर सकते हैं। यहां पंच ईवी के वेरिएंट अनुसार फीचर देखिए।

    Tata Punch EV

    • म्यूजिक सिस्टम और रिवर्स कैमरा: एक इंफोटेनमेंट यूनिट तब काम आएगी जब आप पंच ईवी का लोअर वेरिएंट ले रहे हैं, जिनमें इंफोटेनमेंट और स्पीकर नहीं है।

    • वायरिंग पिग टेल: यह एक छोटा कनेक्टर सेटअप है जो एसेसरीज को जोड़ना और सर्विस करना आसान बनाता है।

    • पावर स्टेशन (90,000 एमएएच): एक बैकअप बैटरी जो आपके डिवाइस को चार्ज रखती है या छोटे गैजेट को पावर दे सकती है, जब वे प्लग पॉइंट से दूर हों।

    • रिट्रेक्टेबल चार्जर 12वॉट: ये बिल्ट-इन चार्जिंग पोर्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल आप केबल की मदद से अपनी डिवाइस को चार्ज करने के लिए कर सकते हैं।

    • फ्रंक: आप पंच ईवी में आगे अतिरिक्त स्टोरेस स्पेस के लिए एक फ्रंक (फ्रंट स्टोरेज) भी लगवा सकते हैं, जो चार्जिंग केबल या छोटे बैग को मेन बूट से बाहर रखने के लिए सही है।

    • चार्जिंग एक्सटेंशन व्हील: यह आपको चार्जिंग केबल को पैरों में पड़े रहने के बजाय उसे अच्छे से मैनेज करने और बढ़ाने में मदद करता है।

    • पंचर रिपेयर किट: यह पंचर होने पर काम आता है, साथ ही इसे सही करने के लिए टूल भी है।

    Tata Punch EV

    • रूफ रेल्स: पंच ईवी में केवल टॉप मॉडल में रूफ रेल्स दी गई है, इसलिए अगर आप अपनी कार के लोअर वेरिएंट में कुछ दमदार स्टाइल जोड़ना चाहते हैं तो ये एसेसरी रूफ रेल्स गाड़ी को ज्यादा दमदार स्टाइल देते हैं।

    Tata Punch EV

    • फ्लोर मैट: यह धूल या कीचड़ को रोकने में मदद करता है जिससे आपका ओरिजनल कारपेट साफ रहता है।

    Tata Punch EV

    • डोर वाइजर: ये बारिश के समय आपको विंडो खोलकर ताजा हवा खाने की सुविधा देते हैं और बारिश की बूंदों को अंदर आने से रोकते हैं।

    • वायरलेस किट: यह एक मॉड्यूलर इन-कार वायरलेस कनेक्टिविटी किट है जिससे आप बिना केबल के अपने डिवाइस कनेक्ट या चार्ज कर सकते हैं।

    • कार कवर: आपकी पंच ईवी के लिए एक सिंथेटिक वाटर रेजिस्टेंट कवर।

    • डैशबोर्ड परफ्यूम और सेट पीस: ये आपके डैशबोर्ड को ज्यादा पर्सनलाइज्ड लुक और फील देते हैं। यह आपकी कार के केबिन में खुशबू भी फैलाता है जिससे आप जब भी अंदर कदम रखते हैं तो फ्रैश महसूस होता है।

    • कुशन: आपकी गर्दन और पीठ के लिए छोटा कंफर्ट एलिमेंट है जिस पर पंच ईवी की ब्रांडिंग होती है।

    • व्हीकल-टू-लोड (वी2एल): इससे आप अपनी पंच ईवी की बैटरी पावर का इस्तेमाल दूसरे एक्सटरनल डिवाइस को चार्ज करने के लिए कर सकते हैं। यह स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर उपलब्ध नहीं है।

    2026 टाटा पंच ईवी बैटरी पैक और रेंज

    टाटा पंच ईवी न्यू मॉडल के बैटरी पैक, रेंज और स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    बैटरी पैक

    30 केडब्ल्यूएच

    40 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    पावर

    88 पीएस

    129 पीएस

    टॉर्क

    154 एनएम

    154 एनएम

    एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटा)

    13.5 सेकंड

    9 सेकंड

    फुल चार्ज में रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + 2)

    365 किलोमीटर-375 किलोमीटर*

    468 किलोमीटर

    2026 टाटा पंच ईवी प्राइस और कंपेरिजन

    टाटा ने नई पंच ईवी को बैटरी-एज-ए-सर्विस स्कीम के साथ पेश किया है। इस प्लान के तहत पूरी प्राइस लिस्ट की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि बैटरी रेंटल स्कीम में कीमत 6.49 लाख रुपये से शुरू होती है और प्रति किलोमीटर 2.6 रुपये किराया लगता है। गाड़ी की पूरी प्राइस लिस्ट 9.69 लाख रुपये से 12.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यहां पंच ईवी की बुकिंग प्रोसेस देखें।

    Tata Punch EV

    टाटा पंच ईवी का मुकाबला सिट्रोएन ईसी3, एमजी कॉमेट ईवी, टाटा नेक्सन ईवी, एमजी विंडसर ईवी और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी से है।

    यह भी देखें: टाटा पंच ईवी ऑन रोड प्राइस

