2026 टाटा पंच ईवी को इन एसेसरीज से बनाएं और भी खास, देखिए पूरी लिस्ट

हाल ही में टाटा मोटर्स ने नई 2026 टाटा पंच ईवी को नए लुक, अपडेट फीचर और नए बैटरी पैक के साथ पेश किया है। लॉन्च के दौरान, कंपनी ने कुछ आधिकारिक एससेरीज भी दिखाई जिन्हें ग्राहक नई पंच इलेक्ट्रिक कार के लिए खरीद सकते हैं। इसमें मौजूदा एलिमेंट्स की तुलना में कई सुविधाएं और कुछ अपग्रेड भी शामिल हैं।

इन एसेसरीज की प्राइस लिस्ट की घोषणा अभी नहीं हुई है। लेकिन तब तक हम डिस्प्ले के दौरान दिखी सभी चीजों पर एक नजर डालते हैं:

नई टाटा पंच ईवी के साथ दिखाई गई पूरी एसेसरीज की लिस्ट यहां दी गई है:

चमकीली स्कफ प्लेट: यह न केवल आपकी डोर सिल को स्क्रैच लगने से बचाती है, बल्कि दरवाजे खोलने पर रोशनी भी करती है जिससे आपकी एंट्री थोड़ी खास लगती है।

डैश कैम: यह आपकी ड्राइव को रिकॉर्ड करता है, जो सड़क पर कभी कोई झगड़ा या कोई अप्रत्यासित घटना होने पर आपकी जान बचा सकता है।

म्यूजिक सिस्टम और रिवर्स कैमरा: एक इंफोटेनमेंट यूनिट तब काम आएगी जब आप पंच ईवी का लोअर वेरिएंट ले रहे हैं, जिनमें इंफोटेनमेंट और स्पीकर नहीं है।

वायरिंग पिग टेल: यह एक छोटा कनेक्टर सेटअप है जो एसेसरीज को जोड़ना और सर्विस करना आसान बनाता है।

पावर स्टेशन (90,000 एमएएच): एक बैकअप बैटरी जो आपके डिवाइस को चार्ज रखती है या छोटे गैजेट को पावर दे सकती है, जब वे प्लग पॉइंट से दूर हों।

रिट्रेक्टेबल चार्जर 12वॉट: ये बिल्ट-इन चार्जिंग पोर्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल आप केबल की मदद से अपनी डिवाइस को चार्ज करने के लिए कर सकते हैं।

फ्रंक: आप पंच ईवी में आगे अतिरिक्त स्टोरेस स्पेस के लिए एक फ्रंक (फ्रंट स्टोरेज) भी लगवा सकते हैं, जो चार्जिंग केबल या छोटे बैग को मेन बूट से बाहर रखने के लिए सही है।

चार्जिंग एक्सटेंशन व्हील: यह आपको चार्जिंग केबल को पैरों में पड़े रहने के बजाय उसे अच्छे से मैनेज करने और बढ़ाने में मदद करता है।