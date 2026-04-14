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    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 भारत में 15 अप्रैल को होगी लॉन्च, इसके बारे में सबकुछ जानिए यहां

    वीएफ एमपीवी 7, किआ कैरेंस क्लाविस ईवी और बीवायडी ई मैक्स 7 इलेक्ट्रिक एमपीवी को टक्कर देगी।

    प्रकाशित: अप्रैल 14, 2026 11:26 am । भानु

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    VinFast VF MPV 7

    विनफास्ट कल यानी 15 अप्रैल, 2026 को भारत में अपना तीसरा प्रोडक्ट, वीएफ एमपीवी 7 लॉन्च करने जा रहा है। वियतनामी ब्रांड ने अपनी नई एमपीवी के लिए बुकिंग शुरू कर दी है और यह इलेक्ट्रिक थ्री-रो एसयूवी और एमपीवी के प्रतिस्पर्धी सेगमेंट में प्रवेश करेगी। आइए विनफास्ट की इस नई इलेक्ट्रिक एमपीवी के बारे में कुछ जानकारी साझा करते हैं।

    डिजाइन

    वीएफ एमपीवी 7 में स्लीक डीआरएल सेटअप दिया गया है जो फ्रंट एंड की पूरी चौड़ाई में फैला हुआ है और बीच में विनफास्ट लोगो के दोनों ओर लगा हुआ है, बिल्कुल वीएफ6 और वीएफ7 की तरह। हेडलाइट्स को थोड़ा नीचे लगाया गया है, जिससे यह अपने प्रतिद्वंद्वियों से अलग दिखती है।

    VinFast VF MPV 7

    इलेक्ट्रिक एमपीवी की ऊंचा स्टांस और लंबा व्हीलबेस से इसके केबिन में अच्छा स्पेस मिलता है। अपने अधिकांश प्रतिद्वंद्वियों की तरह, वीएफ एमपीवी 7 में भी पुल-टाइप डोर हैंडल दिए गए हैं। चार्जिंग पोर्ट सामने दाईं ओर स्थित है और इसमें 19 इंच के पहिए लगे हैं।

    VinFast VF MPV 7

    पीछे की तरफ, सामने के डिज़ाइन से मिलती-जुलती एलईडी लाइटबार दी गई है। वीएफ एमपीवी 7 छह कलर में उपलब्ध होगी।

    VinFast VF MPV 7

    इंटीरियर और फीचर्स

    वीएफ एमपीवी 7 का डैशबोर्ड वीएफ6 और वीएफ7 के डैशबोर्ड से काफी मिलता-जुलता है, जिसमें एक छोटा स्टीयरिंग व्हील और फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इन दोनों ई-एसयूवी के विपरीत, इस ई-एमपीवी का ड्राइव लोकेटर स्टीयरिंग कॉलम पर स्थित है। केबिन का लेआउट बेहद सिंपल है, और डोर पर लगे विंडो स्विच और स्टीयरिंग पर लगे कंट्रोल के अलावा, वीएफ एमपीवी 7 के केबिन में कोई अन्य बटन नहीं दिया गया है।

    VinFast VF MPV 7

    इस सेगमेंट की अन्य 3-रो वाली एसयूवी और एमपीवी की तरह, वीएफ एमपीवी 7 में भी 2+3+2 सीटिंग लेआउट है। इसमें फ्लोटिंग सेंटर कंसोल भी दिया गया है जो केबिन के अंदर काफी स्टोरेज स्पेस मिलता है।

    वीएफ एमपीवी 7 में कई एयरबैग, टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल और अन्य सेफ्टी फीचर्स शामिल होने की संभावना है।

    पावरट्रेन

    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7, ब्रांड के पोर्टफोलियो में मौजूद अन्य कारों से बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। यह 11 केडब्ल्यू एसी चार्जिंग और 80 केडब्ल्यू डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फास्ट चार्जिंग की मदद से वीएफ एमपीवी 7 की बैटरी को सिर्फ 30 मिनट में 10 से 70 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है।

    बैटरी पैक 

    60.13 केडब्लूएच 

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 

    1

    सर्टिफाइड रेंज (एनईडीसी)

    450 किलोमीटर

    पावर

    201 पीएस

    टॉर्क

    280 एनएम

    एसेलरेशन (0-100 किमी/घंटे) 

    10 सेकंड से कम

    ड्राइवट्रेन 

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव 

    संभावित कीमत और कंपेरिजन

    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 की अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक हो सकती है। इलेक्ट्रिक एमपीवी सेगमेंट में यह किआ कैरेंस क्लैविस ईवी और बीवाईडी ईमैक्स 7 जैसी कारों को टक्कर देगी, वहीं आप महिंद्रा एक्सईवी 9एस को इलेक्ट्रिक एसयूवी विकल्प के रूप में भी देख सकते हैं। इसके अलावा, एमपीवी 7 के हाइब्रिड विकल्पों के रूप में आप टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस और मारुति सुजुकी इनविक्टो पर भी विचार कर सकते हैं।

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