    अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई किआ सेल्टोस में भारतीय मॉडल के मुकाबले मिलता है इन 7 चीजों का एडवांटेज, देखिए पूरी लिस्ट

    प्रकाशित: दिसंबर 15, 2025 02:17 pm

    46 Views
    अतिरिक्त फीचर और बड़े इंजन व ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप के अलावा अंतराष्ट्रीय मॉडल में नई सेल्टोस अलग रंग में भी मिलती है

    Kia Seltos 2026

    किआ सेल्टोस 2026 मॉडल से अंतरराष्ट्रीय बाजार में पर्दा उठ गया है और भारत में इसे 02 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा। यह दूसरी जनरेशन की सेल्टोस कार है, जिसके डिजाइन और फीचर में सबसे बड़े बदलाव किए गए हैं, जबकि इंजन ऑप्शन पहले वाले ही हैं।

    जब हमने सेल्टोस के अंतरराष्ट्रीय वर्जन को गौर से देखा तो हमें पता चला कि यूरोप में सेल्टोस गाड़ी में कुछ अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। हमने इन सभी चीजों के बारे में आगे विस्तार से बताया है:

    आगे हीटेड सीटें

    यूरोप में किआ सेल्टोस में सबसे प्रैक्टिकल फीचर में से एक आगे हीटेड सीटें हैं, यह फीचर अभी भी भारतीय कारों में कम ही मिलता है। इसे मुख्य रूप से ठंडे मौसम के लिए डिजाइन किया गया है और हमारे देश के ज्यादातर गर्म मौसम में इसकी जरूरत नहीं है। भारतीय सेल्टोस में वेंटिलेटेड सीटें दी गई हैं जो वाकई एक बहुत उपयोगी फीचर है।

    Kia Seltos 2026

    हीटेड स्टीयरिंग व्हील

    हीटेड सीटों की तरह अंतरराष्ट्रीय बाजार में सेल्टोस में हीटेड स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है। इससे स्टीयरिंग रिम जल्दी गर्म हो जाती है जिससे सुबह के समय या बहुत ठंडे मौसम में ड्राइविंग ज्यादा आरामदायक हो जाती है। भारत में गर्म मौसम को देखते हुए यह फीचर नहीं दिया गया है, क्योंकि इसकी असल दुनिया में उपयोगिता कुछ ही इलाकों तक सीमित होगी।

    Kia Seltos 2026

    पावर्ड टेलगेट

    यह एक ऐसा फीचर है जिसे हम भारत में किआ सेल्टोस 2026 मॉडल में देखना पसंद करेंगे। इससे बूट को एक्सेस करना आसान है, खासकर जब आपके हाथ में सामान हो तब यह फीचर काफी काम आता है। भारत में सेल्टोस पहले से एक कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है और पावर्ड टेलगेट एक वैल्यू एडिंग फीचर हो सकता है। क्या आप भारत में सेल्टोस गाड़ी के सभी फीचर देखना चाहते हैं? यहां देखिए

    Kia Seltos 2026

    पावर्ड बोस मोड

    इलेक्ट्रिक बोस मोड से पीछे बैठे पैसेंजर आगे की सीट को इलेक्ट्रिक एडजस्ट करके ज्यादा लेगरूम बना सकते हैं। हालांकि यह फीचर भारतीय सेल्टोस में नहीं है। हालांकि यहां ध्यान रखना चाहिए कि नई सेल्टोस 95 मिलीमीटर लंबी हो गई है और इसका व्हीलबेस 80 मिलीमीटर बढ़ गया है, जिसका मतलब है कि आप पहले से ज्यादा केबिन स्पेस की उम्मीद कर सकते हैं।

    हाइब्रिड पावरट्रेन

    भारत में आने वाली 2026 सेल्टोस और इसके अंतरराष्ट्रीय वर्जन के इंजन के बीच सबसे बड़ा अंतर है, क्योंकि यूरोप में सेल्टोस में एक हाइब्रिड पावरट्रेन दिया गया है। वहीं भारत में सेल्टोस कार में जाना-पहचान 1.5-लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन मिलता है, यहां इसके वेरिएंट अनुसार इंजन ऑप्शन देखिए। सेगमेंट में मारुति विक्टोरिस की सफलता को देखते हुए किआ मोटर्स को इसे ज्यादा समय तक नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इससे ये एसयूवी कार अपने मुकाबले में मौजूदा गाड़ियों से ज्यादा आकर्षक विकल्प बन सकती है।

    Kia Seltos 2026

    वी2एल (व्हीकल-टू-लोड)

    अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2026 सेल्टोस के हाइब्रिड वेरिएंट में व्हीकल-टू-लोड (वी2एल) चार्जिंग फीचर भी दिया है। इससे कार एक्सटर्नल डिवाइस को पावर सप्लाई कर सकती है और कैंपिंग या पिकनिक जैसी आउटडोर एक्टिविटी के लिए यह एक काम का फीचर है। यह फीचर अभी तक भारतीय सेल्टोस में नहीं आया है।

    ऑल-व्हील-ड्राइव

    किआ सेल्टोस 2026 मॉडल में ऑल-व्हील ड्राइव विकल्प भी है। हालांकि भारतीय मॉडल केवल फ्रंट-व्हील-ड्राइव सेटअप में आता है, क्योंकि इस सेगमेंट में ऑल-व्हील ड्राइव की डिमांड कम है। सेल्टोस की नई प्रतिद्वंदी टाटा सिएरा के बारे में कहा जा रहा है कि भविष्य में इसमें ऑल-व्हील-ड्राइव विकल्प मिलेगा, इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि किआ भारतीय मॉडल में भविष्य में यह सेटअप देगी या नहीं।

    Kia Seltos 2026

    आप इनमें से कौनसे फीचर भारत में किआ सेल्टोस 2026 मॉडल में देखना चाहते हैं? हमें नीचे कमेंट में बताएं।

