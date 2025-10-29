होंडा एलिवेट ईवी की लॉन्चिंग टली: इसकी जगह आ रही है ये नई कार!

होंडा 0 अल्फा एलिवेट जितने साइज की इलेक्ट्रिक एसयूवी कार होगी जिसे भारत में ही तैयार किया जाएगा, जबकि 0 एसयूवी ज्यादा प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी कार होगी जिसे भारत में इंपोर्ट करके बेचा जाएगा

होंडा एलिवेट ईवी को लॉन्च करने की योजना अब रद्द कर दी गई है।

इसकी बजाए होंडा 0 अल्फा कॉम्पेक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी को 2027 के शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा।

0 अल्फा को भारत में ही तैयार किया जाएगा और इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी निर्यात किया जाएगा।

होंडा 0 एसयूवी एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी कार होगी जिसे भारत में इंपोर्ट करके बेचा जाएगा।

यह दोनों इलेक्ट्रिक कार डेडिकेटेड ईवी प्लेटफॉर्म पर आधारित होंगी और इसमें फ्रंट-व्हील ड्राइव कॉन्फिगरेशन दिया जाएगा।

इन दोनों कार के प्रोडक्शन मॉडल की डिजाइन काफी हद तक शोकेस हुए कॉन्सेप्ट मॉडल के समान होने की उम्मीद है।

जून 2023 में हमें जानकारी मिली थी कि होंडा कार्स एलिवेट एसयूवी का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करेगी। लेकिन, यह योजना अब रद्द कर दी गई है और इसकी बजाए अब कंपनी कुछ रोमांचक लेकर आने वाली है। होंडा कार्स ने जापान मोबिलिटी शो 2025 (टोक्यो मोटर शो) में नई 0 (जीरो) सीरीज ईवी कॉन्सेप्ट से पर्दा उठा दिया है।

इस सीरीज के तहत तीन मॉडल्स : होंडा 0 एसयूवी, होंडा 0 सलून और होंडा 0 अल्फा शामिल है। भारत में होंडा 0 अल्फा को कंपनी के पहले ऑल-इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर 2027 के शुरूआत में लॉन्च किया जाएगा और फिर कंपनी 0 एसयूवी को पेश करेगी।

होंडा 0 अल्फा एलिवेट जितने साइज की कॉम्पेक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी कार होगी जिसे भारत में ही तैयार किया जाएगा और इस गाड़ी को अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात भी किया जाएगा। जबकि, होंडा 0 एसयूवी एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी कार हो सकती है जिसे 2027 के मध्य तक भारत में इंपोर्ट करके बेचा जा सकता है।

यहां देखें होंडा की इलेक्ट्रिक कारों से जुड़ी जानकारी :-

होंडा 0 अल्फा से जुड़ी जानकारी

होंडा 0 अल्फा एसयूवी कॉन्सेप्ट लुक्स में काफी फ्यूचरिस्टिक लगती है। आगे की तरफ इसमें ग्लॉस-ब्लैक ब्लेंक ऑफ ग्रिल पैनल दिया गया है जिस पर चौड़ा एलईडी लाइट बार पोजिशन किया गया है। इसके सेंटर पर इल्युमिनेटेड होंडा लोगो दिया गया है। आगे की साइड पर इसमें डुअल-पॉड एलईडी हेडलाइट दी गई है जो कि ब्लैक पैनल में इंटीग्रेटेड है। इसमें लेयर्ड डिजाइन वाला फ्रंट बंपर दिया गया है जिस पर ग्लॉस ब्लैक और बॉडी कलर्ड पैनल्स मिलते हैं। फ़्रंट बंपर पर इसमें नीचे की तरफ ग्रिल दी गई है और बंपर के दोनों साइड पर वर्टिकल स्टैक्ड एयर इंटेक दिए गए हैं।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो जीरो अल्फा कॉन्सेप्ट का लुक काफी यूनीक लगता है। इसका सबसे बड़ा हाइलाइट चौड़ा सी-पिलर है जिस पर कोई क्वॉर्टर ग्लास नहीं दिया गया है। इसकी रूफलाइन पीछे वाले हिस्से पर जाकर मिलती है और इसमें ब्लैक आउट पिलर दिए गए हैं जो फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट देते हैं। इसमें आगे वाले दरवाजों पर फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स दिए गए हैं, जबकि पीछे वाले डोर हैंडल्स को सी-पिलर के पास में इंटीग्रेट किया हुआ है। राइडिंग के लिए इसमें फाइव-स्पोक डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जिसकी डिजाइन काफी स्टाइलिश है। इसमें कॉन्ट्रास्ट ग्लॉस ब्लैक बॉडी क्लैडिंग भी दी गई है जो फ्रंट से होती हुई रियर व्हील आर्क तक जाती है और इसे काफी आकर्षक लुक देती है।

इसके पीछे का हिस्सा भी काफी यूनीक है। 0 अल्फा कॉन्सेप्ट में पीछे की तरफ चौड़े ग्लॉस-ब्लैक सरफेस पर वर्टिकल टेलगेट दिया गया है। इसकी एलईडी टेललाइट पीछे की विंडशील्ड को आउटलाइन करते हुए यू-आकार का डिजाइन बनाती है। ग्लास पैनल के निचले हिस्से के पास इसमें चौड़ी होंडा लेटरिंग दी गई है, जबकि पीछे वाले बंपर पर इसमें एंगुलर कंटूर के साथ ब्लैक और ब्लू कॉन्ट्रास्ट सेक्शन दिया गया है।

इस गाड़ी के पावरट्रेन से जुड़ी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। होंडा 0 अल्फा को डेडिकेटेड ईवी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा और यह गाड़ी फ्रंट-व्हील-ड्राइव सेटअप के साथ आएगी। यह कॉम्पेक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट की कार होगी जिसके प्रोडक्शन मॉडल की डिजाइन कॉन्सेप्ट मॉडल से काफी मिलती जुलती होगी। इसका मुकाबला विनफास्ट वीएफ6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, एमजी जेडएस ईवी, महिंद्रा बीई 6 और अपकमिंग मारुति ई विटारा से रहेगा।

यह भी पढ़ें : नई रेनो डस्टर 26 जनवरी 2026 को होगी पेश

होंडा 0 एसयूवी से जुड़ी जानकारी

होंडा 0 (जीरो) एसयूवी एक प्रीमियम एसयूवी कार होगी जिसका मुकाबला टेस्ला मॉडल वाय और किआ ईवी6 से रहेगा।

होंडा 0 कार 0 अल्फा का बड़ा वर्जन लग रही है। इसकी डिजाइन काफी हद तक 0 अल्फा से मिलती जुलती है, लेकिन कंपनी ने इसे एक नई पहचान देने के लिए इसमें कुछ हल्के फुल्के बदलाव किए हैं। इसका फ्रंट लुक फ्यूचरिस्टिक ब्लेंक ऑफ ग्लॉस ब्लैक पैनल के साथ कर्वी लगता है। आगे की तरफ इसमें पिक्सेल-टाइप एलईडी डीआरएल्स क्लस्टर की पांच रो दी गई है, जिसके नीचे की तरफ इसमें डुअल-पॉड एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं जिसे पैनल में हॉरिजोंटल पोजिशन किया गया है। आगे की तरफ सेंटर पर इसमें इल्युमिनेटिंग होंडा लोगो दिया गया है, जबकि इसके बंपर की डिजाइन काफी मिनिमल है और इस पर कॉन्ट्रास्ट ग्लॉस ब्लैक एक्सेंट दिए गए हैं।

होंडा 0 एसयूवी की साइड प्रोफाइल काफी यूनीक लगती है। इसकी खिड़कियां काफी चौड़ी है और सी-पिलर पर इसमें ऊपर की ओर एक यूनीक किंक मिलता है जो पीछे वाले हिस्से तक जाता है। छोटी 0 अल्फा कार की तरह इसमें भी चौड़ा सी-पिलर दिया गया है।

इसमें चौड़ी ब्लैक बॉडी क्लैडिंग दी गई है, खासकर स्क्वायर ऑफ-व्हील आर्क पर जिसमें फाइव-स्पोक अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इसमें मॉडर्न फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स दिए गए हैं।

पीछे की तरफ इस एसयूवी कॉन्सेप्ट में 0 अल्फा की तरह वर्टिकल टेलगेट डिजाइन दी गई है। इसकी एलईडी टेललाइट भी 0 अल्फा के जैसी है। इसमें बॉडी कलर फिनिशि वाला रियर बंपर कॉन्ट्रास्ट ब्लैक इंसर्ट के साथ दिया गया है।

हमें होंडा 0 कॉन्सेप्ट मॉडल के केबिन की झलक भी देखने को मिली है जो काफी मिनिमल है। इसमें व्हाइट कलर केबिन थीम के साथ कॉन्ट्रास्ट ब्लैक डैशबोर्ड दिया गया है। इसमें डैशबोर्ड पर ना के बराबर फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं और इसमें बड़ा तीन स्क्रीन वाला सेटअप दिया गया है। इसमें योक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जो इसकी यूनीक डिजाइन थीम को कॉम्पलिमेंट करता है। इसमें पतली एम्बिएंट लाइट स्ट्रिप दी गई है जो डैशबोर्ड और डोर पेनल्स पर फैली हुई है। इसमें सेंटर कंसोल पर फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट के साथ स्टोरेज स्पेस दी गई है।

इस गाड़ी की पावरट्रेन से जुड़ी कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन 0 एसयूवी एक फ्रंट-व्हील-ड्राइव कार होगी और इसे डेडिकेटेड ईवी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। 0 (जीरो) एसयूवी और 0 अल्फा दोनों एसयूवी कार होंडा के असीमो ओएस पर चलेंगी। 0 एसयूवी में लेवल-3 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिया जाएगा।

संभावित कीमत और लॉन्च डेट

होंडा 0 अल्फा एसयूवी की कीमत 20 लाख रुपये के आसपास रखी जा सकती है, जबकि ज्यादा प्रीमियम 0 एसयूवी की प्राइस 60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के आसपास हो सकती है। होंडा की इन दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी कार को 2027 तक लॉन्च किया जाएगा, जिसमें से 0 अल्फा को पहले पेश किया जाएगा और फिर कंपनी 0 एसयूवी को उतारेगी।

होंडा के इन दो नए 0 एसयूवी कॉन्सेप्ट मॉडल्स को लेकर आपके क्या विचार हैं? जापान मोबिलिटी शो 2025 से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कारदेखो से जुड़े रहें।