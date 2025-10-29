सभी
    नई रेनो डस्टर 26 जनवरी 2026 को होगी पेश

    प्रकाशित: अक्टूबर 28, 2025 03:13 pm । सोनू

    42 Views
    डस्टर 2026 में कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में वापसी करेगी और इस बार इसका चौथा जनरेशन अवतार पेश किया जाएगा

    New Renault Duster

    रेनो इंडिया ने कंफर्म किया है कि डस्टर एसयूवी कार 26 जनवरी 2026 को वापसी करने जा रही है। इसे 2022 में बंद कर दिया गया था और अब यह अपने चौथे जनरेशन अवतार में फिर से वापसी करेगी। यह पहले से ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा फीचर से भरपूर होगी।

    अगर आप नई डस्टर गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं तो यहां देखिए इससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं:

    रेनो डस्टर: डिजाइन

    रेनो डस्टर कार तुर्की और साउथ अफ्रीका जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहले से बिक्री के लिए उपलब्ध है। कुछ मार्केट में इसे डासिया ब्रांड के तहत भी बेचा जा रहा है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि डस्टर वाले प्लेटफॉर्म पर निसान टेक्टॉन को तैयार किया जाएगा

    Renault Duster

    डस्टर में अभी भी आइकॉनिक मस्कुलर और बॉक्सी सिल्हूट को बराकरार रखा गया है, लेकिन अब इसमें कई आधुनिक डिजाइन टच दिए गए हैं। इसमें आपको आगे ‘रेनो’ ब्रांडिंग के साथ बोल्ड दिखने वाली ग्रिल मिलती है, जिसके दोनों तरफ एलईडी हेडलाइट लगी है और इसमें वाई आकार की डीआरएल दी गई है। इसका बंपर काफी बड़ा है, जिसमें बड़ी सिल्वर स्किड प्लेट और गोल फॉग लैंप्स दिए गए हैं।

    यह भी पढ़ें: निसान टेक्टॉन vs नई रेनो डस्टर: तस्वीरों में देखिए दोनों एसयूवी कार के डिजाइन में क्या है अंतर

    साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां डस्टर में बड़े व्हील आर्क और भारी बॉडी क्लेडिंग दी गई है। इसमें थ्री-डोर वाला लुक भी है, क्योंकि पीछे वाले डोर हैंडल सी-पिलर पर पोजिशन किए गए हैं। राइडिंग के लिए डस्टर गाड़ी में 18-इंच अलॉय व्हील भी दिए गए हैं, जो इसे अच्छा और दमदार लुक देते हैं। एलईडी टेल लैंप्स का शानदार सेट और बड़ी सिल्वर स्किड प्लेट इसके लुक को पूरा करती है।

    2025 Renault Duster

    केबिन में मॉडर्न और दमदार दिखने वाला डैशबोर्ड है। इसमें आज की कारों की तरह सभी डिजाइन टच दिए गए हैं, जैसे कि फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले। रेनो ने इसमें क्लाइमेट कंट्रोल के लिए फिजिकल कंट्रोल्स भी दिए हैं।

    2026 रेनो डस्टर: फीचर और सेफ्टी

    डस्टर एक ऐसे सेगमेंट में वापसी कर रही है जहां फीचर को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। रेनो ने इस मामले में बेसिक चीजें तो सही कर दी है, क्योंकि डस्टर में 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक वायरलेस फोन चार्जर, और पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स हैं।

    A post shared by CarDekho India (@cardekhoindia)

    हालांकि बेसिक चीजें तो ठीक है, लेकिन यह साफ है कि रेनो को भारतीय डस्टर में कुछ और फीचर जोड़ने होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें पावर्ड ड्राइवर सीट, एक पैनोरमिक सनरूफ, ब्रांडेड साउंड सिस्टम, और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे कुछ अतिरिक्त फीचर जोड़े जाएंगे।

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें कई एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    न्यू रेनो डस्टर: इंजन विकल्प

    रेनो ने भारतीय डस्टर के इंजन की जानकारी अभी साझा नहीं की है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में यह तीन इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है जिनकी जानकारी इस प्रकार है:

     

    1-लीटर एलपीजी

    1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड

    1.6-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड

    पावर

    100 पीएस 

    130 पीएस

    145 पीएस 

    टॉर्क

    170 एनएम

    230 एनएम

    205 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड मैनुअल

    6-स्पीड मैनुअल

    ई-सीवीटी

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    ऑल-व्हील-ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    रेनो डस्टर: संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    2025 Renault Duster

    नई रेनो डस्टर कार की कीमत करीब 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस, फॉक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक और होंडा एलिवेट जैसी एसयूवी कार से रहेगा।

    रेनॉल्ट डस्टर 2025 पर अपना कमेंट लिखें

5 कमेंट्स

    5 कमेंट्स
    1
    C
    chirag
    Oct 29, 2025, 5:35:30 AM

    What about automatic drive, cruise control, safety air bag, 7seater ?!

