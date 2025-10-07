2025 महिंद्रा थार vs मारुति जिम्नी : इनमें से कौनसी ऑफ-रोडर एसयूवी को घर लाना होगा बेहतर? जानिए यहां
प्रकाशित: अक्टूबर 07, 2025 02:01 pm । स्तुति
-
महिंद्रा थार 3-डोर को नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है, लेकिन क्या यह गाड़ी ऑन-रोड मारुति जिम्नी को कड़ी टक्कर दे पाएगी? जानेंगे आगे :-
हाल ही में महिंद्रा थार 3-डोर को नया अपडेट मिला है जिसके चलते इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, साथ ही इसमें बड़ी थार रॉक्स से मिलते जुलते कई फीचर भी दिए गए हैं। यह एक दमदार ऑफ-रोडर कार है जो अच्छी रोड प्रजेंस देती है। महिंद्रा थार का मुकाबला मारुति जिम्नी और फोर्स गुरखा से है। यहां हमनें स्पेसिफिकेशन के मोर्चे पर महिंद्रा थार का कंपेरिजन मारुति जिम्नी से किया है तो चलिए जानते हैं कौनसी एसयूवी कार को खरीदना है फायदे का सौदा :-
कीमत
|
कीमत (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया)
|
2025 महिंद्रा थार
|
मारुति जिम्नी
|
9.99 लाख रुपये से 16.99 लाख रुपये
|
12.32 लाख रुपये से 14.45 लाख रुपये
-
मारुति जिम्नी के मुकाबले महिंद्रा थार 3-डोर का एंट्री लेवल वेरिएंट ज्यादा सस्ता है।
-
जिम्नी 5-डोर के टॉप वेरिएंट की कीमत नई महिंदा थार के टॉप वेरिएंट से कम है।
-
जीएसटी दरों में कटौती के बाद मारुति जिम्नी की प्राइस 60,000 रुपये तक कम हो गई है।
यह भी पढ़ें : जीएसटी दर में कटौती का असर: सभी महिंद्रा कार की कीमत कम हुई, यहां देखिए नई और पुरानी प्राइस लिस्ट
साइज
|
पैरामीटर
|
2025 महिंद्रा थार
|
मारुति जिम्नी
|
अंतर
|
लंबाई
|
3,985 मिलीमीटर
|
3,985 मिलीमीटर
|
कोई अंतर नहीं
|
चौड़ाई
|
1,820 मिलीमीटर
|
1,645 मिलीमीटर
|
+175 मिलीमीटर
|
ऊंचाई
|
1,850 मिलीमीटर (एएक्सटी), 1,855 मिलीमीटर (एलएक्सटी)
|
1,720 मिलीमीटर
|
+135 मिलीमीटर
|
व्हीलबेस
|
2,450 मिलीमीटर
|
2,590 मिलीमीटर
|
(-140 मिलीमीटर)
|
ग्राउंड क्लियरेंस
|
226 मिलीमीटर
|
210 मिलीमीटर
|
+16 मिलीमीटर
-
इन दोनों एसयूवी कार की लंबाई बराबर है, जबकि थार 3-डोर मारुति जिम्नी से ज्यादा चौड़ी और ऊंची कार है। यही वजह है कि यह गाड़ी अच्छी रोड प्रजेंस भी देती है।
-
5-सीटर कार होने के नाते मारुति जिम्नी के व्हीलबेस का साइज थार से 140 मिलीमीटर ज्यादा है।
-
महिंद्रा की ऑफ-रोडर कार थार में 16 मिलीमीटर का ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है।
ऑफ-रोड स्पेसिफिकेशन
|
पैरामीटर
|
2025 महिंद्रा थार
|
मारुति जिम्नी
|
अंतर
|
अप्रोच एंगल
|
41.2डिग्री
|
36डिग्री
|
+5.2 डिग्री
|
ब्रेकओवर एंगल
|
26.2डिग्री
|
24डिग्री
|
+2.2 डिग्री
|
डिपार्चर एंगल
|
36डिग्री
|
46डिग्री
|
(-10 डिग्री)
|
वॉटर वेडिंग केपेसिटी
|
650 मिलीमीटर
|
उपलब्ध नहीं
|
–
खड़ी चढ़ाई के लिए थार 3-डोर का एप्रोच एंगल बेहतर है, जबकि खड़ी ढलान के लिए जिम्नी का डिपार्चर एंगल ज्यादा बेहतर है। ब्रेकओवर एंगल की बात करें तो इस मामले में दोनों ही गाड़ियां काफी हद तक एक-दूसरे के बराबर हैं।
थार की वॉटर वेडिंग केपेसिटी 650 मिलीमीटर है, वहीं मारुति जिम्नी 5-डोर ऑफ-रोडर की वॉटर वेडिंग केपेसिटी के आंकड़े साझा नहीं किए गए हैं।
इंजन ऑप्शन
|
स्पेसिफिकेशन
|
2025 महिंद्रा थार
|
मारुति जिम्नी
|
इंजन
|
1.5-लीटर डीजल
|
2-लीटर टर्बो पेट्रोल
|
2.2-लीटर डीजल
|
1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
पावर
|
118 पीएस
|
152 पीएस
|
132 पीएस
|
105 पीएस
|
टॉर्क
|
300 एनएम
|
300 एनएम (एमटी)/320 एनएम (एटी)
|
300 एनएम
|
134 एनएम
|
ट्रांसमिशन
|
6-स्पीड एमटी
|
6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी*
|
6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी*
|
5-स्पीड एमटी/ 4-स्पीड एटी*
|
ड्राइवट्रेन^
|
आरडब्लूडी
|
आरडब्लूडी/ 4डब्लूडी
|
4डब्लूडी
|
4डब्लूडी
*एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन
^आरडब्लूडी - रियर-व्हील-ड्राइव, 4डब्लूडी - 4-व्हील-ड्राइव
-
नई महिंद्रा थार एसयूवी में ज्यादा पावरफुल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें डीजल इंजन की चॉइस भी दी गई है जो मारुति जिम्नी में भी नहीं मिलती है। नई महिंद्रा थार 3-डोर की लॉन्चिंग के बाद हमनें इसके वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी भी साझा की थी।
-
मारुति जिम्नी एसयूवी में फोर-व्हील-ड्राइव (4डब्लूडी) ड्राइवट्रेन स्टैंडर्ड दी गई है, जबकि थार में आरडब्लूडी और 4डब्लूडी दोनों ऑप्शन मिलते हैं। हालांकि, इसमें कम पावरफुल 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ फोर-व्हील-ड्राइव की चॉइस नहीं दी गई है।
-
मारुति थार 3-डोर गाड़ी में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड दिया गया है, जबकि जिम्नी में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। ऑटोमेटिक ऑप्शन की बात करें तो महिंद्रा की एसयूवी कार में 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर सेटअप दिया गया है, जबकि मारुति जिम्नी एसयूवी में 4-स्पीड यूनिट मिलती है।
फीचर
|
स्टैंडआउट फीचर
|
2025 महिंद्रा थार
|
मारुति जिम्नी
|
एक्सटीरियर
|
|
|
इंटीरियर
|
|
|
कंफर्ट
|
|
|
इंफोटेनमेंट
|
|
|
सेफ्टी
|
|
-
इन दोनों एसयूवी कार में एलईडी टेललाइट, ऑल-ब्लैक केबिन थीम के साथ फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, रियर पार्किंग कैमरा और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर कॉमन मिलते हैं।
-
नई महिंद्रा थार एसयूवी में बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और 6-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे अतिरिक्त फीचर मिलते हैं।
-
जबकि, मारुति की ऑफ-रोडर कार जिम्नी में थार के मुकाबले वॉशर के साथ ऑटो-एलईडी हेडलाइट, फ्लैट रिक्लाइनबल फ्रंट सीटें, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एप्पल कारप्ले, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और छह एयरबैग जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।
-
यहां देखें नई महिंद्रा थार 3-डोर के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।
निष्कर्ष
हाल ही में थार को नया अपडेट मिला है जिसके चलते इसमें कई नए डिजाइन अपडेट दिए गए हैं, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं, लेकिन यह गाड़ी फिर भी कई मामलों में मारुति जिम्नी से पीछे है। यदि आप ऑफ-रोड ट्रिप्स के लिए डीजल इंजन ऑप्शन चाहते हैं तो यहां आपके पास चुनने के लिए केवल मारुति थार ही ऑप्शन है। इस गाड़ी में कई सारे इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिससे आप अपनी पसंद अनुसार इंजन चुन सकते हैं।
जबकि, मारुति जिम्नी एक 5-डोर है जिसमें 4डब्लूडी सेटअप स्टैंडर्ड मिलता है और यह गाड़ी अपनी कीमत के हिसाब से अच्छी तरह से फीचर लोडेड भी है। अगर आप एक ऐसी ऑफ-रोडर कार चाहते हैं जो ऑफ-रोडिंग और सिटी फ्रेंडली कार होने के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाए तो जिम्नी दोनों ही काम बखूबी करती है।
यदि आप मारुति जिम्नी और फोर्स गुरखा के साथ हमारा ड्राइव एक्सपीरिएंस कैसा रहा यह जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रिव्यू के जरिए यह देख सकते हैं :-