    2025 महिंद्रा थार vs मारुति जिम्नी : इनमें से कौनसी ऑफ-रोडर एसयूवी को घर लाना होगा बेहतर? जानिए यहां

    प्रकाशित: अक्टूबर 07, 2025 02:01 pm । स्तुति

    43 Views
    महिंद्रा थार 3-डोर को नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है, लेकिन क्या यह गाड़ी ऑन-रोड मारुति जिम्नी को कड़ी टक्कर दे पाएगी? जानेंगे आगे :-

    Thar vs Jimny

    हाल ही में महिंद्रा थार 3-डोर को नया अपडेट मिला है जिसके चलते इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, साथ ही इसमें बड़ी थार रॉक्स से मिलते जुलते कई फीचर भी दिए गए हैं। यह एक दमदार ऑफ-रोडर कार है जो अच्छी रोड प्रजेंस देती है। महिंद्रा थार का मुकाबला मारुति जिम्नी और फोर्स गुरखा से है। यहां हमनें स्पेसिफिकेशन के मोर्चे पर महिंद्रा थार का कंपेरिजन मारुति जिम्नी से किया है तो चलिए जानते हैं कौनसी एसयूवी कार को खरीदना है फायदे का सौदा :-

    कीमत 

    कीमत (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया)

    2025 महिंद्रा थार 

    मारुति जिम्नी

    9.99 लाख रुपये से 16.99 लाख रुपये

    12.32 लाख रुपये से 14.45 लाख रुपये 

    यह भी पढ़ें : जीएसटी दर में कटौती का असर: सभी महिंद्रा कार की कीमत कम हुई, यहां देखिए नई और पुरानी प्राइस लिस्ट

    साइज 

    Maruti Jimny side profile

    2025 Mahindra Thar

    पैरामीटर 

    2025 महिंद्रा थार 

    मारुति जिम्नी 

    अंतर

    लंबाई 

    3,985 मिलीमीटर 

    3,985 मिलीमीटर 

    कोई अंतर नहीं 

    चौड़ाई 

    1,820 मिलीमीटर 

    1,645 मिलीमीटर 

    +175 मिलीमीटर 

    ऊंचाई 

    1,850 मिलीमीटर (एएक्सटी), 1,855 मिलीमीटर (एलएक्सटी)

    1,720 मिलीमीटर 

    +135 मिलीमीटर 

    व्हीलबेस 

    2,450 मिलीमीटर 

    2,590 मिलीमीटर 

    (-140 मिलीमीटर)

    ग्राउंड क्लियरेंस 

    226 मिलीमीटर 

    210 मिलीमीटर 

    +16 मिलीमीटर 

    • इन दोनों एसयूवी कार की लंबाई बराबर है, जबकि थार 3-डोर मारुति जिम्नी से ज्यादा चौड़ी और ऊंची कार है। यही वजह है कि यह गाड़ी अच्छी रोड प्रजेंस भी देती है। 

    • 5-सीटर कार होने के नाते मारुति जिम्नी के व्हीलबेस का साइज थार से 140 मिलीमीटर ज्यादा है। 

    • महिंद्रा की ऑफ-रोडर कार थार में 16 मिलीमीटर का ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। 

    ऑफ-रोड स्पेसिफिकेशन 

    2025 Mahindra Thar

    पैरामीटर 

    2025 महिंद्रा थार

    मारुति जिम्नी

    अंतर

    अप्रोच एंगल 

    41.2डिग्री 

    36डिग्री 

    +5.2 डिग्री 

    ब्रेकओवर एंगल

    26.2डिग्री 

    24डिग्री 

    +2.2 डिग्री 

    डिपार्चर एंगल 

    36डिग्री 

    46डिग्री 

    (-10 डिग्री)

    वॉटर वेडिंग केपेसिटी 

    650 मिलीमीटर 

    उपलब्ध नहीं 

    खड़ी चढ़ाई के लिए थार 3-डोर का एप्रोच एंगल बेहतर है, जबकि खड़ी ढलान के लिए जिम्नी का डिपार्चर एंगल ज्यादा बेहतर है। ब्रेकओवर एंगल की बात करें तो इस मामले में दोनों ही गाड़ियां काफी हद तक एक-दूसरे के बराबर हैं।

    थार की वॉटर वेडिंग केपेसिटी 650 मिलीमीटर है, वहीं मारुति जिम्नी 5-डोर ऑफ-रोडर की वॉटर वेडिंग केपेसिटी के आंकड़े साझा नहीं किए गए हैं।

    इंजन ऑप्शन 

    स्पेसिफिकेशन 

    2025 महिंद्रा थार 

    मारुति जिम्नी 

    इंजन 

    1.5-लीटर डीजल 

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    2.2-लीटर डीजल

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    पावर

    118 पीएस

    152 पीएस

    132 पीएस

    105 पीएस

    टॉर्क 

    300 एनएम

    300 एनएम (एमटी)/320 एनएम (एटी)

    300 एनएम

    134 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी*

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी*

    5-स्पीड एमटी/ 4-स्पीड एटी*

    ड्राइवट्रेन^

    आरडब्लूडी 

    आरडब्लूडी/ 4डब्लूडी

    4डब्लूडी

    4डब्लूडी

    *एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

    ^आरडब्लूडी - रियर-व्हील-ड्राइव, 4डब्लूडी - 4-व्हील-ड्राइव

    • नई महिंद्रा थार एसयूवी में ज्यादा पावरफुल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें डीजल इंजन की चॉइस भी दी गई है जो मारुति जिम्नी में भी नहीं मिलती है। नई महिंद्रा थार 3-डोर की लॉन्चिंग के बाद हमनें इसके वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी भी साझा की थी। 

    • मारुति जिम्नी एसयूवी में फोर-व्हील-ड्राइव (4डब्लूडी) ड्राइवट्रेन स्टैंडर्ड दी गई है, जबकि थार में आरडब्लूडी और 4डब्लूडी दोनों ऑप्शन मिलते हैं। हालांकि, इसमें कम पावरफुल 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ फोर-व्हील-ड्राइव की चॉइस नहीं दी गई है। 

    • मारुति थार 3-डोर गाड़ी में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड दिया गया है, जबकि जिम्नी में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। ऑटोमेटिक ऑप्शन की बात करें तो महिंद्रा की एसयूवी कार में 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर सेटअप दिया गया है, जबकि मारुति जिम्नी एसयूवी में 4-स्पीड यूनिट मिलती है। 

    फीचर 

    2025 Mahindra Thar

    Maruti Jimny 5-door interior

    स्टैंडआउट फीचर 

    2025 महिंद्रा थार 

    मारुति जिम्नी

    एक्सटीरियर 

     

    • हैलोजन हेडलाइट

    • डीआरएल्स

    • टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील

    • फ्रंट फॉग लैंप

    • डुअल-टोन बंपर

    • साइड स्टेप्स

    • 18-इंच अलॉय व्हील

    • एलईडी टेललाइट

    • वॉशर के साथ ऑटो-एलईडी हेडलाइट

    • बॉडी कलर डोर हैंडल

    • फ्रंट एलईडी फॉग लैंप

    • एलईडी टेललाइट

    • 15-इंच अलॉय व्हील

    • टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील

    इंटीरियर

    • ऑल-ब्लैक केबिन थीम

    • फैब्रिक अपहोल्स्ट्री

    • फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट

    • ए-पिलर एंट्री असिस्ट हैंडल

    • ऑल-ब्लैक केबिन थीम

    • फैब्रिक अपहोल्स्ट्री

    • लैदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील 

    • फ्लैट फोल्डिंग फ्रंट सीट

    कंफर्ट 

    • रियर एसी वेंट्स के साथ मैनुअल एसी

    • फ्रंट पावर विंडो

    • टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील

    • हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    • कीलेस एंट्री

    • क्रूज कंट्रोल

    • इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स 

    • ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    • ऑल फोर पावर विंडो

    • टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील

    • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

    • क्रूज कंट्रोल

    • इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम्स 

    इंफोटेनमेंट 

     

    • 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    • वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो

    • वायर्ड एप्पल कारप्ले

    • 6-स्पीकर साउंड सिस्टम

    • स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल

    • 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    • वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले

    • 4-स्पीकर साउंड सिस्टम

    • स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल

    सेफ्टी 

     

    • डुअल फ्रंट एयरबैग

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

    • रोल-ओवर मिटिगेशन

    • हिल-होल्ड असिस्ट

    • हिल-डिसेंट कंट्रोल

    • एबीएस के साथ ईबीडी

    • आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट

    • रिवर्सिंग कैमरा

    • रियर वाइपर और वॉशर

    • रियर पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    • रियर डिफॉगर

    • छह एयरबैग

    • एबीएस के साथ ईबीडी

    • ईएसपी

    • हिल-होल्ड असिस्ट

    • हिल-डिसेंट कंट्रोल

    • रिवर्सिंग कैमरा

    • आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट

    • सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    • रियर वाइपर और वॉशर

    • रियर डिफॉगर

    • इन दोनों एसयूवी कार में एलईडी टेललाइट, ऑल-ब्लैक केबिन थीम के साथ फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, रियर पार्किंग कैमरा और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर कॉमन मिलते हैं। 

    • नई महिंद्रा थार एसयूवी में बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और 6-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे अतिरिक्त फीचर मिलते हैं। 

    • जबकि, मारुति की ऑफ-रोडर कार जिम्नी में थार के मुकाबले वॉशर के साथ ऑटो-एलईडी हेडलाइट, फ्लैट रिक्लाइनबल फ्रंट सीटें, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एप्पल कारप्ले, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और छह एयरबैग जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। 

    • यहां देखें नई महिंद्रा थार 3-डोर के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी। 

    निष्कर्ष 

    2025 Mahindra Thar

    हाल ही में थार को नया अपडेट मिला है जिसके चलते इसमें कई नए डिजाइन अपडेट दिए गए हैं, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं, लेकिन यह गाड़ी फिर भी कई मामलों में मारुति जिम्नी से पीछे है। यदि आप ऑफ-रोड ट्रिप्स के लिए डीजल इंजन ऑप्शन चाहते हैं तो यहां आपके पास चुनने के लिए केवल मारुति थार ही ऑप्शन है। इस गाड़ी में कई सारे इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिससे आप अपनी पसंद अनुसार इंजन चुन सकते हैं। 

    Maruti Jimny

    जबकि, मारुति जिम्नी एक 5-डोर है जिसमें 4डब्लूडी सेटअप स्टैंडर्ड मिलता है और यह गाड़ी अपनी कीमत के हिसाब से अच्छी तरह से फीचर लोडेड भी है। अगर आप एक ऐसी ऑफ-रोडर कार चाहते हैं जो ऑफ-रोडिंग और सिटी फ्रेंडली कार होने के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाए तो जिम्नी दोनों ही काम बखूबी करती है। 

    यदि आप मारुति जिम्नी और फोर्स गुरखा के साथ हमारा ड्राइव एक्सपीरिएंस कैसा रहा यह जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रिव्यू के जरिए यह देख सकते हैं :-

