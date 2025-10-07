2025 महिंद्रा थार vs मारुति जिम्नी : इनमें से कौनसी ऑफ-रोडर एसयूवी को घर लाना होगा बेहतर? जानिए यहां

43 Views

प्रकाशित: अक्टूबर 07, 2025 02:01 pm । स्तुति

महिंद्रा थार 3-डोर को नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है, लेकिन क्या यह गाड़ी ऑन-रोड मारुति जिम्नी को कड़ी टक्कर दे पाएगी? जानेंगे आगे :-

हाल ही में महिंद्रा थार 3-डोर को नया अपडेट मिला है जिसके चलते इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, साथ ही इसमें बड़ी थार रॉक्स से मिलते जुलते कई फीचर भी दिए गए हैं। यह एक दमदार ऑफ-रोडर कार है जो अच्छी रोड प्रजेंस देती है। महिंद्रा थार का मुकाबला मारुति जिम्नी और फोर्स गुरखा से है। यहां हमनें स्पेसिफिकेशन के मोर्चे पर महिंद्रा थार का कंपेरिजन मारुति जिम्नी से किया है तो चलिए जानते हैं कौनसी एसयूवी कार को खरीदना है फायदे का सौदा :-

कीमत

कीमत (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) 2025 महिंद्रा थार मारुति जिम्नी 9.99 लाख रुपये से 16.99 लाख रुपये 12.32 लाख रुपये से 14.45 लाख रुपये

साइज

पैरामीटर 2025 महिंद्रा थार मारुति जिम्नी अंतर लंबाई 3,985 मिलीमीटर 3,985 मिलीमीटर कोई अंतर नहीं चौड़ाई 1,820 मिलीमीटर 1,645 मिलीमीटर +175 मिलीमीटर ऊंचाई 1,850 मिलीमीटर (एएक्सटी), 1,855 मिलीमीटर (एलएक्सटी) 1,720 मिलीमीटर +135 मिलीमीटर व्हीलबेस 2,450 मिलीमीटर 2,590 मिलीमीटर (-140 मिलीमीटर) ग्राउंड क्लियरेंस 226 मिलीमीटर 210 मिलीमीटर +16 मिलीमीटर

इन दोनों एसयूवी कार की लंबाई बराबर है, जबकि थार 3-डोर मारुति जिम्नी से ज्यादा चौड़ी और ऊंची कार है। यही वजह है कि यह गाड़ी अच्छी रोड प्रजेंस भी देती है।

5-सीटर कार होने के नाते मारुति जिम्नी के व्हीलबेस का साइज थार से 140 मिलीमीटर ज्यादा है।

महिंद्रा की ऑफ-रोडर कार थार में 16 मिलीमीटर का ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है।

ऑफ-रोड स्पेसिफिकेशन

पैरामीटर 2025 महिंद्रा थार मारुति जिम्नी अंतर अप्रोच एंगल 41.2डिग्री 36डिग्री +5.2 डिग्री ब्रेकओवर एंगल 26.2डिग्री 24डिग्री +2.2 डिग्री डिपार्चर एंगल 36डिग्री 46डिग्री (-10 डिग्री) वॉटर वेडिंग केपेसिटी 650 मिलीमीटर उपलब्ध नहीं –

खड़ी चढ़ाई के लिए थार 3-डोर का एप्रोच एंगल बेहतर है, जबकि खड़ी ढलान के लिए जिम्नी का डिपार्चर एंगल ज्यादा बेहतर है। ब्रेकओवर एंगल की बात करें तो इस मामले में दोनों ही गाड़ियां काफी हद तक एक-दूसरे के बराबर हैं।

थार की वॉटर वेडिंग केपेसिटी 650 मिलीमीटर है, वहीं मारुति जिम्नी 5-डोर ऑफ-रोडर की वॉटर वेडिंग केपेसिटी के आंकड़े साझा नहीं किए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

स्पेसिफिकेशन 2025 महिंद्रा थार मारुति जिम्नी इंजन 1.5-लीटर डीजल 2-लीटर टर्बो पेट्रोल 2.2-लीटर डीजल 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 118 पीएस 152 पीएस 132 पीएस 105 पीएस टॉर्क 300 एनएम 300 एनएम (एमटी)/320 एनएम (एटी) 300 एनएम 134 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी* 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी* 5-स्पीड एमटी/ 4-स्पीड एटी* ड्राइवट्रेन^ आरडब्लूडी आरडब्लूडी/ 4डब्लूडी 4डब्लूडी 4डब्लूडी

*एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

^आरडब्लूडी - रियर-व्हील-ड्राइव, 4डब्लूडी - 4-व्हील-ड्राइव

नई महिंद्रा थार एसयूवी में ज्यादा पावरफुल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें डीजल इंजन की चॉइस भी दी गई है जो मारुति जिम्नी में भी नहीं मिलती है। नई महिंद्रा थार 3-डोर की लॉन्चिंग के बाद हमनें इसके वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी भी साझा की थी।

मारुति जिम्नी एसयूवी में फोर-व्हील-ड्राइव (4डब्लूडी) ड्राइवट्रेन स्टैंडर्ड दी गई है, जबकि थार में आरडब्लूडी और 4डब्लूडी दोनों ऑप्शन मिलते हैं। हालांकि, इसमें कम पावरफुल 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ फोर-व्हील-ड्राइव की चॉइस नहीं दी गई है।

मारुति थार 3-डोर गाड़ी में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड दिया गया है, जबकि जिम्नी में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। ऑटोमेटिक ऑप्शन की बात करें तो महिंद्रा की एसयूवी कार में 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर सेटअप दिया गया है, जबकि मारुति जिम्नी एसयूवी में 4-स्पीड यूनिट मिलती है।

फीचर

स्टैंडआउट फीचर 2025 महिंद्रा थार मारुति जिम्नी एक्सटीरियर हैलोजन हेडलाइट

डीआरएल्स

टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील

फ्रंट फॉग लैंप

डुअल-टोन बंपर

साइड स्टेप्स

18-इंच अलॉय व्हील

एलईडी टेललाइट वॉशर के साथ ऑटो-एलईडी हेडलाइट

बॉडी कलर डोर हैंडल

फ्रंट एलईडी फॉग लैंप

एलईडी टेललाइट

15-इंच अलॉय व्हील

टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील इंटीरियर ऑल-ब्लैक केबिन थीम

फैब्रिक अपहोल्स्ट्री

फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट

ए-पिलर एंट्री असिस्ट हैंडल ऑल-ब्लैक केबिन थीम

फैब्रिक अपहोल्स्ट्री

लैदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

फ्लैट फोल्डिंग फ्रंट सीट कंफर्ट रियर एसी वेंट्स के साथ मैनुअल एसी

फ्रंट पावर विंडो

टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील

हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

कीलेस एंट्री

क्रूज कंट्रोल

इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल

ऑल फोर पावर विंडो

टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील

पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

क्रूज कंट्रोल

इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम्स इंफोटेनमेंट 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो

वायर्ड एप्पल कारप्ले

6-स्पीकर साउंड सिस्टम

स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले

4-स्पीकर साउंड सिस्टम

स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल सेफ्टी डुअल फ्रंट एयरबैग

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

रोल-ओवर मिटिगेशन

हिल-होल्ड असिस्ट

हिल-डिसेंट कंट्रोल

एबीएस के साथ ईबीडी

आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट

रिवर्सिंग कैमरा

रियर वाइपर और वॉशर

रियर पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट

रियर डिफॉगर छह एयरबैग

एबीएस के साथ ईबीडी

ईएसपी

हिल-होल्ड असिस्ट

हिल-डिसेंट कंट्रोल

रिवर्सिंग कैमरा

आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट

सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट

रियर वाइपर और वॉशर

रियर डिफॉगर

निष्कर्ष

हाल ही में थार को नया अपडेट मिला है जिसके चलते इसमें कई नए डिजाइन अपडेट दिए गए हैं, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं, लेकिन यह गाड़ी फिर भी कई मामलों में मारुति जिम्नी से पीछे है। यदि आप ऑफ-रोड ट्रिप्स के लिए डीजल इंजन ऑप्शन चाहते हैं तो यहां आपके पास चुनने के लिए केवल मारुति थार ही ऑप्शन है। इस गाड़ी में कई सारे इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिससे आप अपनी पसंद अनुसार इंजन चुन सकते हैं।

जबकि, मारुति जिम्नी एक 5-डोर है जिसमें 4डब्लूडी सेटअप स्टैंडर्ड मिलता है और यह गाड़ी अपनी कीमत के हिसाब से अच्छी तरह से फीचर लोडेड भी है। अगर आप एक ऐसी ऑफ-रोडर कार चाहते हैं जो ऑफ-रोडिंग और सिटी फ्रेंडली कार होने के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाए तो जिम्नी दोनों ही काम बखूबी करती है।

यदि आप मारुति जिम्नी और फोर्स गुरखा के साथ हमारा ड्राइव एक्सपीरिएंस कैसा रहा यह जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रिव्यू के जरिए यह देख सकते हैं :-