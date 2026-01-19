2026 टाटा नेक्सन vs मारुति ब्रेजा: कीमत, साइज, डिजाइन, इंटीरियर, फीचर्स, और पावरट्रेन कंपेरिजन
प्रकाशित: जनवरी 19, 2026 02:19 pm । भानु
-
- Write a कमेंट
टाटा नेक्सन देश की सबसे पॉपुलर कारों में से एक है और अपने सेगमेंट में बेस्ट फीचर्स और मॉर्डन डिजाइन के साथ दबदबा बनाए हुए है। लेकिन, सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक और कार है, जो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से तो लैस नहीं है मगर बल्कि मन की शांति, स्पेस और प्रैक्टिकेलिटी पर फोकस्ड है। यह कार मारुति ब्रेज़ा है, और अगर आप एक फैमिली एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो इन दोनों मॉडलों का यह डीटेल्ड कंपेरिजन आपको सोच-समझकर फैसला लेने में मदद करेगा।
कीमत और वेरिएंट्स
|
टाटा नेक्सन
|
मारुति ब्रेजा
|
वेरिएंट
|
एक्स-शोरूम कीमत
|
वेरिएंट
|
एक्स-शोरूम कीमत
|
स्मार्ट
|
7.32 लाख रुपये
|
एलएक्सआई
|
8.26 लाख रुपये
|
स्मार्ट +
|
8 लाख रुपये
|
एलएक्सआई सीएनजी
|
9.17 लाख रुपये
|
स्मार्ट सीएनजी
|
8.23 लाख रुपये
|
वीएक्सआई
|
9.26 लाख रुपये
|
स्मार्ट +एस
|
8.30 लाख रुपये
|
वीएक्सआई सीएनजी
|
10.17 लाख रुपये
|
स्मार्ट + एएमटी
|
8.78 लाख रुपये
|
जेडएक्सआई
|
10.40 लाख रुपये
|
प्योर+
|
8.87 लाख रुपये
|
जेडएक्सआई ड्युअल टोन
|
10.55 लाख रुपये
|
स्मार्ट + डीजल
|
9.01 लाख रुपये
|
वीएक्सआई ऑटोमैटिक
|
10.60 लाख रुपये
|
प्योर+एस
|
9.15 लाख रुपये
|
जेडएक्सआई सीएनजी
|
11.31 लाख रुपये
|
स्मार्ट + सीएनजी
|
9.15 लाख रुपये
|
जेडएक्सआई सीएनजी ड्युअल टोन
|
11.46 लाख रुपये
|
स्मार्ट +एस डीजल
|
9.28 लाख रुपये
|
जेडएक्सआई +
|
11.51 लाख रुपये
|
स्मार्ट +एस सीएनजी
|
9.42 लाख रुपये
|
जेडएक्सआई + ड्युअल टोन
|
11.66 लाख रुपये
|
प्योर+ एएमटी
|
9.51 लाख रुपये
|
जेडएक्सआई ऑटोमैटिक
|
11.75 लाख रुपये
|
प्योर+ सीएनजी
|
9.79 लाख रुपये
|
जेडएक्सआई ऑटोमैटिक ड्युअल टोन
|
11.90 लाख रुपये
|
प्योर+एस एएमटी
|
9.79 लाख रुपये
|
जेडएक्सआई + ऑटोमैटिक
|
12.86 लाख रुपये
|
प्योर+ डीजल
|
9.91 लाख रुपये
|
जेडएक्सआई + ऑटोमैटिक ड्युअल टोन
|
13.01 लाख रुपये
|
प्योर+एस सीएनजी
|
10 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव
|
10 लाख रुपये
|
-
|
-
|
प्योर+एस डीजल
|
10.18 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव+एस
|
10.34 लाख रुपये
|
-
|
-
|
प्योर+ डीजल एएमटी
|
10.54 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव+एस डार्क
|
10.70 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव एएमटी
|
10.70 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव सीएनजी
|
10.98 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव+एस एएमटी
|
10.98 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव डीसीए
|
11.16 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव डीजल
|
11.17 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव+एस सीएनजी
|
11.25 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव+पीएस ड्युअल टोन
|
11.25 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव+एस डार्क एएमटी
|
11.34 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव+एस डीजल
|
11.44 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव+एस डार्क सीएनजी
|
11.62 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव+पीएस डार्क
|
11.62 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव+एस डार्क डीजल
|
11.80 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव डीजल एएमटी
|
11.80 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव+एस डीजल एएमटी
|
12.07 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव+पीएस ड्युअल टोन सीएनजी
|
12.17 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव+पीएस ड्युअल टोन डीजल
|
12.34 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव+पीएस ड्युअल टोन डीसीए
|
12.35 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + पीएस डार्क
|
12.35 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव+एस डार्क डीजल एएमटी
|
12.43 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + पीएस रेड डार्क
|
12.45 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव+पीएस डार्क सीएनजी
|
12.53 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव+पीएस डार्क डीजल
|
12.70 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव+पीएस डार्क डीसीए
|
12.72 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव+पीएस ड्युअल टोन डीजल एएमटी
|
12.97 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + पीएस ड्युअल टोन सीएनजी
|
13.08 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + पीएस ड्युअल टोन
|
13.24 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + पीएस ड्युअल टोन डीजल
|
13.24 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + पीएस डार्क सीएनजी
|
13.26 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + पीएस ड्युअल टोन डीसीए
|
13.26 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव+पीएस डार्क डीजल एएमटी
|
13.33 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + पीएस रेड डार्क सीएनजी
|
13.36 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + पीएस डार्क डीजल
|
13.42 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + पीएस डार्क डीसीए
|
13.45 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + पीएस रेड डार्क डीजल
|
13.52 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + A पीएस ड्युअल टोन डीसीए
|
13.53 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + ए पीएस डार्क डीसीए
|
13.82 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + ए पीएस रेड डार्क डीसीए
|
13.82 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + पीएस ड्युअल टोन डीजल एएमटी
|
13.87 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + पीएस डार्क डीजल एएमटी
|
14.05 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + पीएस रेड डार्क डीजल एएमटी
|
14.15 लाख रुपये
|
-
|
-
- ब्रेज़ा की शुरुआती कीमत नेक्सन से ज़्यादा है, लेकिन इसका टॉप-वेरिएंट एक लाख रुपये से भी ज़्यादा सस्ता है। इसकी वजह यह है कि ब्रेज़ा सिर्फ़ पेट्रोल और सीएनजी विकल्पों में उपलब्ध है।
- ब्रेज़ा की तुलना में नेक्सन के वेरिएंट्स की लिस्ट काफ़ी बड़ी है, जिसे समझने में थोड़ी उलझन हो सकती है। लेकिन इससे ग्राहकों को एक ही कीमत में कई विकल्प मिल जाते हैं।
- बेस-वेरिएंट स्मार्ट को छोड़कर, टाटा नेक्सन के बाकी सभी वेरिएंट्स की कीमतें ब्रेज़ा के वेरिएंट्स की कीमतों से मिलती-जुलती हैं।
- नेक्सन डार्क और रेड डार्क एडिशन में उपलब्ध है, जबकि ब्रेज़ा का कोई लिमिटेड या स्पेशल एडिशन नहीं है।
साइज और डिजाइन
|
स्पेसिफिकेशन
|
टाटा नेक्सन
|
मारुति ब्रेजा
|
अंतर
|
लंबाई
|
3,995 मिलीमीटर
|
3,995 मिलीमीटर
|
कोई अंतर नहीं
|
चौड़ाई
|
1,804 मिलीमीटर
|
1,790 मिलीमीटर
|
+ 14 मिलीमीटर
|
ऊंचाई
|
1,620 मिलीमीटर
|
1,685 मिलीमीटर
|
- 65 मिलीमीटर
|
व्हीलबेस
|
2,498 मिलीमीटर
|
2,500 मिलीमीटर
|
- 2 मिलीमीटर
- लंबाई के मामले में नेक्सन और ब्रेज़ा दोनों लगभग एक जैसी हैं, लेकिन ब्रेज़ा का ऊंचा और बॉक्सी डिज़ाइन इसे एक प्रॉपर एसयूवी जैसा लुक देता है।
- दोनों कारों का व्हीलबेस लगभग समान है, लेकिन ब्रेज़ा की ज़्यादा ऊंचाई पैसेंजर्स को बेहतर हेडरूम स्पेस देने में मदद करती है।
- नेक्सन का ग्राउंड क्लीयरेंस 208 मिमी है और मारुति ने ब्रेज़ा का आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है। लेकिन दोनों ही गाड़ियां उबड़-खाबड़ सड़कों और पथरीले रास्तों पर चलने के लिए पर्याप्त ग्राउंड क्लीयरेंस रखती हैं।
- डिजाइन की बात करें तो नेक्सन, ब्रेज़ा से कहीं ज़्यादा मॉर्डन दिखती है। लेकिन ध्यान रहे कि मारुति सुजुकी ब्रेज़ा के फेसलिफ्ट पर काम कर रही है, जिसे कई बार देखा जा चुका है और इस साल के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है।
- नेक्सन अपने वर्टिकल एलईडी हेडलाइट्स के ठीक ऊपर लगे स्लीक डीआरएल्स की वजह से बेहद आकर्षक दिखती है। इसका मजबूत बम्पर डिज़ाइन को थोड़ा रफ लुक देता है और स्टाइलिश 16 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप इसकी आधुनिकता को बरकरार रखते हैं।
- दूसरी ओर, ब्रेज़ा का डिज़ाइन ज़्यादा पारंपरिक एसयूवी जैसा है और इसका शेप चौकोर है। हालांकि, इसमें एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल और समान आकार के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, लेकिन इसका ओवरऑल डिज़ाइन गोल की बजाय चौकोर ज़्यादा है।
- मॉर्डन डिज़ाइन पसंद करने वालों के लिए नेक्सन एक बढ़िया विकल्प है। लेकिन अगर आप अपनी कार को ज़्यादा दमदार और आकर्षक लुक में देखना चाहते हैं, तो आप ब्रेज़ा चुन सकते हैं।
केबिन डिजाइन और स्पेस
- अंदर से भी नेक्सन सिंपल केबिन थीम के साथ ज्यादा प्रीमियम लगती है। वहीं ब्रेजा अंदर से ज्यादा ट्रेडिशनल है।
- नेक्सन प्रीमियमनेस के मामले में आगे है क्योंकि इसमें लेदरेट सीटों केसाथ स्टीयरिंग व्हील और गियर लीवर पर लेदर चढ़ा है।
- दोनों कार में कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स हैं। ब्रेजा में मारुति ने बहुत सारे ब्रश्ड एल्युमिनियम इंसर्ट का इस्तेमाल किया है, जो केबिन को ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लुक देते हैं। नेक्सन में काफी ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स हैं, जो अच्छे दिखते हैं लेकिन उन पर ज्यादा धूल, फिंगरप्रिंट और खरोंच लग सकती है, और उनकी ठीक से देखभाल करनी पड़ती है।
- स्पेस के मामले में नेक्सन और ब्रेजा दोनों में आगे की सीटों पर बड़े लोगों के लिए काफी जगह है। हालांकि, ब्रेजा की तुलना में नेक्सन की सीटबैक थोड़ी छोटी है, जिससे लंबे पैसेंजर को कंधे और पीठ का अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा।
- क्यों चौड़ाई में अंतर 1.5 सेंटिमीटर से कम है, इसलिए दोनों कार में तीन लोगों के लिए बराबर स्पेस मिलता है। दोनों एसयूवी कार में तीन औसत साइज के वयस्क पैसेंजर के लिए काफी जगह है, लेकिन दोनों कार में बीच वाले पैसेंजर के कंधे टच होंगे और बीच वाले पैसेंजर को सीधा होकर बैठना होगा।
- ब्रेजा में नेक्सन की तुलना में ज्यादा हेडरूम है, जो लंबे लोगों के लिए फायदेमंद होगी। साथ ही, इसके ट्रेडिशनल शेप की वजह की से केबिन छोटा महसूस नहीं होता है।
- दोनों कार का व्हीलबेस समान है, नेक्सन की आगे वाली सीटों पर ज्यादा कुशनिंग है जिससे पीछे की सीटों पर नीरूम कम हो जाता है। वहीं ब्रेजा में बेहतर नीरूम और हेडरूम मिलता है, जिसकी पांच परिवार के लोग तारीफ करेंगे।
- ब्रेजा के मुकाबले नेक्सन में पीछे विंडो सनशेड मिलते हैं, जो धूप वाले दिनों में प्राइवेसी और गर्मी से सुरक्षा देते हैं।
फीचर और सेफ्टी
|
प्रमुख फीचर्स
|
टाटा नेक्सन
|
मारुति ब्रेजा
|
|
- फीचर लिस्ट की बात करें तो नेक्सन कार में ज्यादा फीचर हैं क्योंकि इसमें एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, ज्यादा प्रीमियम साउंड सिस्टम, फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और एक पैनोरमिक सनरूफ शामिल है। इसमें फ्रंट सीट वेंटिलेशन जैसे ज्यादा कंफर्ट और सुविधा वाले फीचर भी मिलते हैं।
- ब्रेजा कार में ये चीजें नहीं है, लेकिन इसमें नेक्सन की तुलना में एक हेड-अप डिस्प्ले है जो विंडशील्ड पर सभी ड्राइव इंफोर्मेशन दिखाती है।
- सुरक्षा की बात करें तो दोनों गाड़ी में बेसिक चीजों को अच्छे से कवर किया गया है और दोनों में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।
- नेक्सन में लेवल-1 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) का एडवांटेज है जिसके तहत लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर मिलते हैं।
- ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप से नेक्सन को 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली हुई है। वहीं मौजूदा ब्रेजा का क्रैश टेस्ट अभी नहीं हुआ है।
इंजन
|
स्पेसिफिकेशन
|
टाटा नेक्सन
|
मारुति ब्रेजा
|
इंजन
|
1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजनl
|
1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजनl + सीएनजी
|
1.5-लीटर डीजल
|
1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी
|
पावर
|
120 पीएस
|
100 पीएस
|
115 पीएस
|
103 पीएस
|
87.8 पीएस
|
टॉर्क
|
170 एनएम
|
170 एनएम
|
260 एनएम
|
139 एनएम
|
121.5 एनएम
|
ट्रांसमिशन
|
5मैनुअल, 6मैनुअल, 6एएमटी, 7डीसीए
|
6मैनुअल
|
6मैनुअल, 6एएमटी
|
5मैनुअल, 6ऑटोमैटिक
|
5मैनुअल
- ब्रेजा कार में कम इंजन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें केवल एक पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके साथ सीएनजी किट का विकल्प भी मिलता है। वहीं नेक्सन गाड़ी में टर्बो-पेट्रोल, सीएनजी और डीजल इंजन का विकल्प दिया गया है।
- ब्रेजा पेट्रोल इंजन शहर में ओवरटेक करने के लिए काफी है और आप इसे आराम से ट्रिपल डिजिट स्पीड पर चला सकते हैं। लेकिन यह आराम से ड्राइव करने के लिए है।
- अगर आप फन-टू-ड्राइव एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आपको नेक्सन टर्बो पेट्रोल लेने की सोचनी चाहिए, क्योंकि यह तेजी से ओवरटेक करेगी और शानदार परफॉर्मेंस देगी।
- हालांकि टर्बो-पेट्रोल इंजन का एक नुकसान ये है कि इसका माइलेज कम है।
- अगर आप परफॉर्मेंस और माइलेज का बैलेंस चाहते हैं तो आपको डीजल इंजन लेना चाहिए। यह टर्बो पेट्रोल इंजन जैसी ही परफॉर्मेंस देता है और ज्यादा माइलेज भी मिलता है।
- नेक्सन में सीएनजी का विकल्प भी मिलता है और यह ब्रेजा से ज्यादा पावरफुल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी किट दी गई है।
कौनसी एसयूवी कार खरीदें?
अगर आप एक छोटी फैमिली एसयूवी कार लेने की सोच रहे हैं जिसमें अच्छी प्रीमियमनेस, फीचर और परफॉर्मेंस हो, तो टाटा नेक्सन दोनों में बेहतर विकल्प है। इसमें अच्छा डिजाइन, केबिन में प्रीमियम फील, ढेर सारे फीचर, दमदार सेफ्टी पैकेज, और कई पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं।
हालांकि, नेक्सन के बजाय ब्रेजा गाड़ी लेने की दो वजह हैं। पहली ये कि अगर आप स्पेस से कोई समझौता नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें पीछे वाली सीट पर बेहतर स्पेस मिलता है। और दूसरी ये कि अगर आप प्रत्येक किलोमीटर की ड्राइव पर पैसे बचाना चाहते हैं क्योंकि नेक्सन के मुकाबले इसकी रनिंग कॉस्ट कम है।
अगर आप अभी भी यह फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि किसे चुनें तो आप इस सेगमेंट के दूसरे विकल्प भी देख सकते हैं जिनमें हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, किआ सिरोस, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर शामिल है।