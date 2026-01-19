2026 टाटा नेक्सन vs मारुति ब्रेजा: कीमत, साइज, डिजाइन, इंटीरियर, फीचर्स, और पावरट्रेन कंपेरिजन

टाटा नेक्सन मारुति ब्रेजा

वेरिएंट एक्स-शोरूम कीमत वेरिएंट एक्स-शोरूम कीमत

स्मार्ट 7.32 लाख रुपये एलएक्सआई 8.26 लाख रुपये

स्मार्ट + 8 लाख रुपये एलएक्सआई सीएनजी 9.17 लाख रुपये

स्मार्ट सीएनजी 8.23 लाख रुपये वीएक्सआई 9.26 लाख रुपये

स्मार्ट +एस 8.30 लाख रुपये वीएक्सआई सीएनजी 10.17 लाख रुपये

स्मार्ट + एएमटी 8.78 लाख रुपये जेडएक्सआई 10.40 लाख रुपये

प्योर+ 8.87 लाख रुपये जेडएक्सआई ड्युअल टोन 10.55 लाख रुपये

स्मार्ट + डीजल 9.01 लाख रुपये वीएक्सआई ऑटोमैटिक 10.60 लाख रुपये

प्योर+एस 9.15 लाख रुपये जेडएक्सआई सीएनजी 11.31 लाख रुपये

स्मार्ट + सीएनजी 9.15 लाख रुपये जेडएक्सआई सीएनजी ड्युअल टोन 11.46 लाख रुपये

स्मार्ट +एस डीजल 9.28 लाख रुपये जेडएक्सआई + 11.51 लाख रुपये

स्मार्ट +एस सीएनजी 9.42 लाख रुपये जेडएक्सआई + ड्युअल टोन 11.66 लाख रुपये

प्योर+ एएमटी 9.51 लाख रुपये जेडएक्सआई ऑटोमैटिक 11.75 लाख रुपये

प्योर+ सीएनजी 9.79 लाख रुपये जेडएक्सआई ऑटोमैटिक ड्युअल टोन 11.90 लाख रुपये

प्योर+एस एएमटी 9.79 लाख रुपये जेडएक्सआई + ऑटोमैटिक 12.86 लाख रुपये

प्योर+ डीजल 9.91 लाख रुपये जेडएक्सआई + ऑटोमैटिक ड्युअल टोन 13.01 लाख रुपये

प्योर+एस सीएनजी 10 लाख रुपये - -

क्रिएटिव 10 लाख रुपये - -

प्योर+एस डीजल 10.18 लाख रुपये - -

क्रिएटिव+एस 10.34 लाख रुपये - -

प्योर+ डीजल एएमटी 10.54 लाख रुपये - -

क्रिएटिव+एस डार्क 10.70 लाख रुपये - -

क्रिएटिव एएमटी 10.70 लाख रुपये - -

क्रिएटिव सीएनजी 10.98 लाख रुपये - -

क्रिएटिव+एस एएमटी 10.98 लाख रुपये - -

क्रिएटिव डीसीए 11.16 लाख रुपये - -

क्रिएटिव डीजल 11.17 लाख रुपये - -

क्रिएटिव+एस सीएनजी 11.25 लाख रुपये - -

क्रिएटिव+पीएस ड्युअल टोन 11.25 लाख रुपये - -

क्रिएटिव+एस डार्क एएमटी 11.34 लाख रुपये - -

क्रिएटिव+एस डीजल 11.44 लाख रुपये - -

क्रिएटिव+एस डार्क सीएनजी 11.62 लाख रुपये - -

क्रिएटिव+पीएस डार्क 11.62 लाख रुपये - -

क्रिएटिव+एस डार्क डीजल 11.80 लाख रुपये - -

क्रिएटिव डीजल एएमटी 11.80 लाख रुपये - -

क्रिएटिव+एस डीजल एएमटी 12.07 लाख रुपये - -

क्रिएटिव+पीएस ड्युअल टोन सीएनजी 12.17 लाख रुपये - -

क्रिएटिव+पीएस ड्युअल टोन डीजल 12.34 लाख रुपये - -

क्रिएटिव+पीएस ड्युअल टोन डीसीए 12.35 लाख रुपये - -

फियरलेस + पीएस डार्क 12.35 लाख रुपये - -

क्रिएटिव+एस डार्क डीजल एएमटी 12.43 लाख रुपये - -

फियरलेस + पीएस रेड डार्क 12.45 लाख रुपये - -

क्रिएटिव+पीएस डार्क सीएनजी 12.53 लाख रुपये - -

क्रिएटिव+पीएस डार्क डीजल 12.70 लाख रुपये - -

क्रिएटिव+पीएस डार्क डीसीए 12.72 लाख रुपये - -

क्रिएटिव+पीएस ड्युअल टोन डीजल एएमटी 12.97 लाख रुपये - -

फियरलेस + पीएस ड्युअल टोन सीएनजी 13.08 लाख रुपये - -

फियरलेस + पीएस ड्युअल टोन 13.24 लाख रुपये - -

फियरलेस + पीएस ड्युअल टोन डीजल 13.24 लाख रुपये - -

फियरलेस + पीएस डार्क सीएनजी 13.26 लाख रुपये - -

फियरलेस + पीएस ड्युअल टोन डीसीए 13.26 लाख रुपये - -

क्रिएटिव+पीएस डार्क डीजल एएमटी 13.33 लाख रुपये - -

फियरलेस + पीएस रेड डार्क सीएनजी 13.36 लाख रुपये - -

फियरलेस + पीएस डार्क डीजल 13.42 लाख रुपये - -

फियरलेस + पीएस डार्क डीसीए 13.45 लाख रुपये - -

फियरलेस + पीएस रेड डार्क डीजल 13.52 लाख रुपये - -

फियरलेस + A पीएस ड्युअल टोन डीसीए 13.53 लाख रुपये - -

फियरलेस + ए पीएस डार्क डीसीए 13.82 लाख रुपये - -

फियरलेस + ए पीएस रेड डार्क डीसीए 13.82 लाख रुपये - -

फियरलेस + पीएस ड्युअल टोन डीजल एएमटी 13.87 लाख रुपये - -

फियरलेस + पीएस डार्क डीजल एएमटी 14.05 लाख रुपये - -