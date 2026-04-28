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    2026 स्कोडा कुशाक स्पोर्टलाइन Vs प्रेस्टीज : स्पोर्टी स्टाइलिंग Vs प्रीमियम डिजाइन, कौनसा वेरिएंट चुनें?

    स्पोर्टलाइन वेरिएंट में कम कीमत पर स्पोर्टी अपील मिलती है, जबकि प्रेस्टीज वेरिएंट में कई प्रीमियम फीचर दिए गए हैं। कौनसा वेरिएंट देता है बेहतर वैल्यू? आइए जानते हैं आगे :-

    प्रकाशित: अप्रैल 28, 2026 12:09 pm । स्तुति

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    Skoda Kushaq

    2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार नई स्टाइलिंग, मॉडिफाइड इंटीरियर और फीचर लोडेड वेरिएंट लाइनअप के साथ आती है। स्पोर्टलाइन और प्रेस्टीज वेरिएंट एक-दूसरे के काफी करीब हैं, लेकिन यह अलग-अलग तरह के खरीदारों को टारगेट करते हैं।

    स्पोर्टलाइन वेरिएंट ज्यादा स्पोर्टी अपील देता है, जबकि प्रेस्टीज वेरिएंट कई प्रीमियम फीचर और कंफर्ट-फोकस्ड पैकेज जोड़कर चीजों को एक कदम आगे ले जाता है। 

    क्या प्रेस्टीज के मुकाबले स्पोर्टलाइन वेरिएंट को खरीदना होगा बेहतर? आइए जानते हैं आगे :- 

    स्कोडा कुशाक स्पोर्टलाइन vs प्रेस्टीज : कीमत

    वेरिएंट 

    कुशाक स्पोर्टलाइन 

    कुशाक प्रेस्टीज 

    अंतर

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल एमटी 

    14.74 लाख रुपये  

    16.79 लाख रुपये  

    2.05 लाख रुपये  

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल एटी 

    15.74 लाख रुपये  

    17.59 लाख रुपये  

    1.85 लाख रुपये 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल डीसीटी 

    -

    18.79 लाख रुपये  

    -

    *सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार है। 

    • कुशाक स्पोर्टलाइन मैनुअल वेरिएंट प्रेस्टीज मैनुअल वेरिएंट से 2 लाख रुपये सस्ता है और यदि आप ऑटोमेटिक वेरिएंट चुनते हैं तो स्पोर्टलाइन एटी वेरिएंट की कीमत प्रेस्टीज एटी वेरिएंट से 1.85 लाख रुपये कम है।  

    • प्रेस्टीज वेरिएंट को 1.2 लाख रुपये अतिरिक्त कीमत पर 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ चुना जा सकता है। हमनें सभी पावरट्रेन ऑप्शन की जानकारी इस खबर में शामिल की है।

    स्कोडा कुशाक स्पोर्टलाइन vs प्रेस्टीज : एक्सटीरियर 

    इन दोनों वेरिएंट की डिजाइन एक जैसी है, लेकिन इनकी स्टाइलिंग डिटेल्स इन्हें एक दूसरे से अलग बनाती हैं।

    Skoda Kushaq Sportline

    Skoda Kushaq Facelift

    स्पोर्टलाइन वेरिएंट में ब्लैक आउट थीम दी गई है जिससे यह काफी स्पोर्टी लगती है, जबकि प्रेस्टीज वेरिएंट में क्रोम एलिमेंट दिए गए हैं। प्रेस्टीज वेरिएंट में आगे की तरफ नई ग्रिल पर क्रोम फिनिश दी गई है, जबकि स्पोर्टलाइन वेरिएंट में  ब्लैक कलर की ग्रिल दी गई है। प्रेस्टीज वेरिएंट में सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है, जो स्पोर्टलाइन वेरिएंट में ब्लैक कलर में मिलती है। 

    Skoda Kushaq Sportline

    इन दोनों वेरिएंट में पतली एलईडी डीआरएल्स, एलईडी हेडलाइट, और ग्रिल को कनेक्ट करती एलईडी लाइट स्ट्रिप दी गई है। 

    Skoda Kushaq Facelift

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो प्रेस्टीज वेरिएंट में 17-इंच सिल्वर अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो कि स्पोर्टलाइन वेरिएंट में ब्लैक कलर में मिलते हैं। प्रेस्टीज वेरिएंट में सिल्वर रूफ रेल्स और डोर हैंडल्स पर क्रोम एक्सेंट दिए गए हैं, जबकि स्पोर्टलाइन वेरिएंट में ब्लैक रूफ रेल्स और डार्क क्रोम डोर हैंडल्स दिए गए हैं। यदि आप स्पोर्टलाइन वेरिएंट चुनते हैं तो आपको फ्रंट फेंडर पर स्पोर्टलाइन बैजिंग भी मिलेगी। 

    Skoda Kushaq Sportline

    Skoda Kushaq Facelift

    इन दोंनो वेरिएंट में कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जिसके बीच में इल्युमिनेटेड स्कोडा लेटरिंग दी गई है और इसमें शार्क फिन एंटीना भी मिलता है। स्पोर्टी लुक के लिए दोनों वेरिएंट में रूफ-माउंटेड स्पॉइलर दिया गया है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि स्पोर्टलाइन वेरिएंट में पीछे की तरफ बंपर के निचले हिस्से पर ग्लॉस ब्लैक एक्सेंट दिए गए हैं, जबकि प्रेस्टीज वेरिएंट में लोअर बंपर पर क्रोम फिनिश मिलती है। स्पोर्टलाइन वेरिएंट में टीएसआई लोगो के ऊपर की तरफ स्पोर्टलाइन बैजिंग भी दी गई है।

    स्पोर्टी Vs प्रीमियम :

    यदि आपको बोल्ड और यूथफुल डिजाइन चाहिए तो स्पोर्टलाइन वेरिएंट आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं, अगर आप क्लासी लुक ज्यादा पसंद करते हैं तो प्रेस्टीज वेरिएंट को लेना ज्यादा बेहतर चॉइस होगी। क्या आप स्पोर्टलाइन वेरिएंट का लुक देखना चाहते हैं? यह स्टोरी देखें

    स्कोडा कुशाक स्पोर्टलाइन vs प्रेस्टीज : इंटीरियर 

    स्पोर्टलाइन वेरिएंट में ऑल-ब्लैक इंटीरियर के साथ ग्रे इंसर्ट दिए गए हैं जो इसे स्पोर्टी वाइब देते हैं। इसमें एल्युमिनियम पैडल्स भी दिए गए हैं जो इसके स्पोर्टी अहसास को और भी बढ़ा देते हैं।

    Skoda Kushaq Sportline

    New Skoda Kushaq Facelift

    जबकि, प्रेस्टीज वेरिएंट में डुअल-टोन ब्लैक और बेज केबिन के साथ लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है, जो इसे ज्यादा प्रीमियम और हवादार अहसास देती है। इसकी बेज कलर सीटें स्पेस और कंफर्ट को बढ़ा देती है। इन दोनों वेरिएंट में लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब दिया गया है।

    प्रेस्टीज वेरिएंट में बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी दिया गया है जो इंफोटेनमेंट यूनिट को अच्छा कॉम्पलिमेंट करता है। इन दोनों वेरिएंट में सनरूफ भी दिया गया है, प्रेस्टीज वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है जो केबिन को ज्यादा प्रीमियम लुक देता है और हवादार बनाता है।

    इन दोनों वेरिएंट में रियर पैसेंजर के लिए स्लाइडिंग सेंटर आर्मरेस्ट के साथ स्टोरेज, रियर एसी वेंट्स, रियर सेंटर आर्मरेस्ट और यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट की सुविधा दी गई है। 

    स्कोडा कुशाक स्पोर्टलाइन vs प्रेस्टीज : फीचर 

    फीचर्स के मामले में प्रेस्टीज वेरिएंट ज्यादा बेहतर है। इन दोनों वेरिएंट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं, जबकि प्रेस्टीज वेरिएंट में कई महत्वपूर्ण फीचर अपग्रेड दिए गए हैं। 

    Skoda Kushaq Sportline

    प्रेस्टीज वेरिएंट में स्पोर्टलाइन वेरिएंट की सिंगल-पेन यूनिट की बजाए पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है, साथ ही इसमें 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी दिया गया है जो केबिन एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाता है। कंफर्ट के लिहाज से इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 6-वे पावर्ड फ्रंट सीटें, और रियर सीट मसाज फंक्शन दिया गया है, जो इसे ज्यादा प्रीमियम अहसास देता है। प्रेस्टीज वेरिएंट में 8-स्पीकर साउंड सिस्टम के साथ सबवूफर और एम्प्लिफायर दिया गया है, जो केबिन एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाता है। 

    यहां देखें कुशाक फेसलिफ्ट के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी। प्रेस्टीज वेरिएंट का लुक देखने के लिए यह स्टोरी देखें। 

    स्कोडा कुशाक स्पोर्टलाइन vs प्रेस्टीज : सेफ्टी 

    इन दोनों वेरिएंट में एक जैसे सेफ्टी फीचर मिलते हैं, जिनमें 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, ईएससी, हिल होल्ड असिस्ट, टीपीएमएस (केवल वार्निंग), रियर डिफॉगर, ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा और रेन-सेंसिंग वाइपर शामिल है। 

    ज्यादा फीचर की जरूरत है :-

    स्कोडा कुशाक के मुकाबले में मौजूद गाड़ियों में एडीएएस और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर मिलते हैं, मगर स्कोडा कुशाक के टॉप वेरिएंट प्रेस्टीज में भी यह फीचर नहीं दिए गए हैं जिससे इसका सेफ्टी पैकेज अधूरा सा लगता है। 

    स्कोडा कुशाक स्पोर्टलाइन vs प्रेस्टीज : इंजन ऑप्शन 

    स्पोर्टलाइन वेरिएंट में कम पावरफुल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जबकि प्रेस्टीज वेरिएंट में 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड मैनुअल / 8-स्पीड एटी (नया) 

    7-स्पीड डीसीटी 

    पावर

    115 पीएस

    150 पीएस

    टॉर्क 

    178 एनएम 

    250 एनएम 

    डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन, एटी- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    यदि आपको 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ स्पोर्टी स्टाइलिंग चाहिए तो मोंटे कार्लो एडिशन आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या आप मोंटे कार्लो वर्जन का प्रेस्टीज वेरिएंट के साथ कंपेरिजन देखना चाहते हैं? यह रिपोर्ट देखें।  

    कारदेखो का क्या है कहना

    स्पोर्टलाइन और प्रेस्टीज वेरिएंट दोनों अलग-अलग तरह के ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। कुशाक लाइनअप में एक दूसरे के बिलकुल करीब पोजिशन होने के बावजूद इनकी कीमत में काफी अंतर है। स्पोर्टलाइन वेरिएंट के एक्सटीरियर और इंटीरियर में स्पोर्टी, ब्लैक आउट डिजाइन दी गई है और यह उन लोगों के लिए एकदम सही विकल्प है जो चाहते हैं कि उनकी एसयूवी सबसे अलग दिखे और उन्हें ज़्यादा पैसे भी खर्च ना करने पड़ें। लुक्स के अलावा इसमें फीचर और परफॉरमेंस के मामले में कुछ खास अतिरिक्त चीजें नहीं मिलती है।

    Skoda Kushaq Sportline

    प्रेस्टीज वेरिएंट एक बेहतर अपग्रेड लगता है। यह वेरिएंट ना केवल क्रोम एक्सेंट और डुअल टोन इंटीरियर के साथ ज्यादा प्रीमियम दिखता है, बल्कि इसकी फीचर लिस्ट भी काफी अच्छी है। इसमें ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी दिया गया है जो लोअर वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी और फन-2-ड्राइव एक्सपीरिएंस देता है। 

    Skoda Kushaq Facelift

    आसान शब्दों में कहें तो यदि आप कम बजट में स्पोर्टी स्टाइलिंग चाहते हैं तो स्पोर्टलाइन वेरिएंट आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं, अगर आप ज्यादा पैसे खर्च करके कंफर्टेबल और फीचर लोडेड एक्सपीरिएंस चाहते हैं तो प्रेस्टीज वेरिएंट को चुनना बेहतर ऑप्शन होगा। 

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