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    2026 हुंडई वरना की भारत के टॉप 5 शहरों में कितनी है ऑन-रोड कीमत, जानिए यहां

    नई हुंडई वरना सेडान कार की एक्स-शोरूम कीमत 10.98 लाख रुपये से 18.25 लाख रुपये के बीच है 

    प्रकाशित: मार्च 13, 2026 03:21 pm । स्तुति

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    Hyundai Verna

    हुंडई वरना को नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है, जिसके चलते इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत अब 10.98 लाख रुपये से 18.25 लाख रुपये के बीच हो गई है। नई हुंडई वरना कार छह वेरिएंट : एचएक्स2, एचएक्स4, एचएक्स6, एचएक्स6 प्लस, एचएक्स8 और एचएक्स10 में आती है। 

    यदि आप नई हुंडई वरना को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो निश्चित है कि आप इसकी ऑन-रोड कीमत के बारे में भी जानना चाहेंगे जिसमें एक्स-शोरूम कीमत के मुकाबले कई अतिरिक्त चार्ज और टैक्स शामिल होते हैं जैसे :-

    • इंश्योरेंस प्रीमियम

    • रोड टैक्स (राज्य के हिसाब से अलग-अलग)

    • रजिस्ट्रेशन फीस

    • फास्टैग फीस

    • 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से ज्यादा कीमत वाली कारों के लिए टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स)

    • ऑप्शनल एक्सेसरीज 

    ध्यान देने वाली बात :

    नई हुंडई वरना के कई सारे वेरिएंट की कीमत 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से ज्यादा है, इसलिए सरकारी नियमों के अनुसार उन वेरिएंट पर टीसीएस लागू होता है। 

    डीलरशिप ऑफर, इंश्योरेंस कंपनियों और ऐड-ऑन के आधार पर इंश्योरेंस प्रीमियम अलग-अलग हो सकते हैं। इससे मतलब है कि ग्राहक इस पर भाव तोल कर सकते हैं और बुकिंग करते समय इंश्योरेंस कॉस्ट को कम करवा सकते हैं।

    अगर आप वरना सेडान को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह समझना जरुरी होगा कि इसकी बुकिंग प्रक्रिया कैसे काम करती है और इसकी फाइनल ऑन-रोड कीमत कितनी हो सकती है। हमनें भारत के टॉप 5 शहरों में इसकी ऑन-रोड कीमत पता लगाई है तो चलिए इस पर डालते हैं एक नजर :- 

    हुंडई वरना ऑन-रोड कीमत: दिल्ली

    शुल्क

    एचएक्स2 (बेस वेरिएंट) 

    एचएक्स10 (टॉप वेरिएंट) 

    एक्स-शोरूम

    10,98,400 रुपये

    18,25,400 रुपये

    इंश्योरेंस

    53,178 रुपये

    79,934 रुपये

    आरटीओ शुल्क

    1,09,840 रुपये

    1,82,840 रुपये

    टीसीएस

    10,984 रुपये

    18,254 रुपये

    फास्टैग

    500 रुपये

    500 रुपये

    ऑन-रोड कीमत

    12,72,902 रुपये

    21,06,628 रुपये

    दिल्ली में हुंडई वरना की ऑन-रोड प्राइस 12.73 लाख रुपये से 21.07 लाख रुपये के बीच है। इसमें एक्स-शोरूम कॉस्ट के साथ इंश्योरेंस प्रीमियम, रोड टैक्स (आरटीओ फीस) और फास्टैग फीस शामिल है। 

    यहां देखें दिल्ली में हुंडई वरना की वेरिएंट-वाइज ऑन-रोड प्राइस

    हुंडई वरना ऑन-रोड कीमत: मुंबई

    शुल्क

    एचएक्स2 (बेस वेरिएंट) 

    एचएक्स10 (टॉप वेरिएंट) 

    एक्स-शोरूम

    10,98,400 रुपये

    18,25,400 रुपये

    इंश्योरेंस

    53,178 रुपये

    79,934 रुपये

    आरटीओ शुल्क

    1,31,808 रुपये

    2,19,048 रुपये

    टीसीएस

    10,984 रुपये

    18,254 रुपये

    फास्टैग

    500 रुपये

    500 रुपये

    ऑन-रोड कीमत

    12,94,870 रुपये

    21,43,136 रुपये

    मुंबई में हुंडई वरना की ऑन-रोड कीमत 12.95 लाख रुपये से 21.43 लाख रुपये के बीच है। इस राशि में एक्स-शोरूम कीमत के साथ इंश्योरेंस प्रीमियम, रोड टैक्स (आरटीओ फीस) और फास्टैग फीस शामिल है। 

    यहां देखें मुंबई में हुंडई वरना की वेरिएंट-वाइज ऑन रोड कीमत। 

    हुंडई वरना ऑन-रोड कीमत: बेंगलुरु

    शुल्क

    एचएक्स2 (बेस वेरिएंट) 

    एचएक्स10 (टॉप वेरिएंट) 

    एक्स-शोरूम

    10,98,400 रुपये

    18,25,400 रुपये

    इंश्योरेंस

    53,178 रुपये

    79,934 रुपये

    आरटीओ शुल्क

    1,86,728 रुपये

    3,10,318 रुपये

    टीसीएस

    10,984 रुपये

    18,254 रुपये

    फास्टैग

    500 रुपये

    500 रुपये

    ऑन-रोड कीमत

    13,49,790 रुपये

    22,34,406 रुपये

    बेंगलुरु में हुंडई वरना की ऑन-रोड कीमत 13.50 लाख रुपये से 22.34 लाख रुपये के बीच है, जिसमें एक्स-शोरूम प्राइस, इंश्योरेंस प्रीमियम, रोड टैक्स (आरटीओ फीस) और फास्टैग चार्ज शामिल है। 

    हुंडई वरना ऑन-रोड कीमत: चेन्नई

    शुल्क

    एचएक्स2 (बेस वेरिएंट) 

    एचएक्स10 (टॉप वेरिएंट) 

    एक्स-शोरूम

    10,98,400 रुपये

    18,25,400 रुपये

    इंश्योरेंस

    53,178 रुपये

    79,934 रुपये

    आरटीओ शुल्क

    1,97,712 रुपये

    3,28,572 रुपये

    टीसीएस

    10,984 रुपये

    18,254 रुपये

    फास्टैग

    500 रुपये

    500 रुपये

    ऑन-रोड कीमत

    13,60,774 रुपये

    22,52,660 रुपये

    हुंडई वरना की ऑन-रोड कीमत चेन्नई में 13.61 लाख रुपये से शुरू होती है और 22.53 लाख रुपये तक जाती है। ऑन-रोड कीमत के तहत एक्स-शोरूम कॉस्ट, इंश्योरेंस, रोड टैक्स (आरटीओ चार्ज) और फास्टैग फीस शामिल है। 

    यहां देखें चेन्नई में हुंडई वरना की वेरिएंट-वाइज ऑन रोड कीमत

    हुंडई वरना ऑन-रोड कीमत : कोलकाता

    शुल्क

    एचएक्स2 (बेस वेरिएंट) 

    एचएक्स10 (टॉप वेरिएंट) 

    एक्स-शोरूम

    10,98,400 रुपये

    18,25,400 रुपये

    इंश्योरेंस

    53,178 रुपये

    79,934 रुपये

    आरटीओ शुल्क

    1,09,840 रुपये

    1,82,540 रुपये

    टीसीएस

    10,984 रुपये

    18,254 रुपये

    फास्टैग

    500 रुपये

    500 रुपये

    ऑन-रोड कीमत

    12,72,902 रुपये

    21,06,628 रुपये

    कोलकाता में हुंडई वरना की ऑन-रोड कीमत 12.73 लाख रुपये से 21.07 लाख रुपये के बीच है। इस राशि में एक्स-शोरूम कीमत के साथ इंश्योरेंस, रोड टैक्स (आरटीओ फीस) और फास्टैग फीस शामिल हैं।

    यहां देखें कोलकाता में हुंडई वरना की वेरिएंट-वाइज ऑन-रोड कीमत

    नोट: ऑन-रोड कीमतें सिर्फ हमारे इंटरनल कैलकुलेशन के आधार पर बताई गई हैं। असल कीमतें अलग हो सकती हैं जो इंश्योरेंस चार्ज, उपलब्ध डिस्काउंट या ऑफर, एक्सेसरीज और लागू होने वाले अन्य शुल्क जैसे फैक्टर पर निर्भर कर सकती है। अपने शहर में गाड़ी की सही ऑन-रोड कीमत का पता लगाने के लिए नजदीकी डीलरशिप पर जाकर संपर्क करें। 

    हुंडई वरना से जुड़ी जानकारी 

    हुंडई वरना को पहला फेसलिफ्ट अपडेट मिला है, जिसके चलते इसमें नए वेरिएंट लाइनअप के साथ कंपनी का नया नॉमनक्लेचर अपनाया गया है, साथ ही इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई डिजाइन अपडेट भी दिए गए हैं। 

    Hyundai Verna Facelift

    एक्सटीरियर की बात करें तो इस अपडेटड मॉडल में नए डिजाइन का फ्रंट दिया गया है। आगे की तरफ इसमें नए डुअल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स के साथ चौड़ी ग्रिल दी गई है जिस पर शार्प स्टाइलिंग मिलती है। इस सेडान कार में राइडिंग के लिए अपडेटेड 16-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, साथ ही इसमें नए डिजाइन का रियर बंपर भी दिया गया है। 

    केबिन के अंदर इसमें हल्के-फुल्के बदलाव ही हुए हैं। इस गाड़ी में हुंडई के अपडेटेड मोर्स कोड ('एच' लेटर के लिए चार डॉट) लोगो के साथ नया 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इसके अलावा इसमें प्री-फेसलिफ्ट वर्जन की तरह  डुअल-टोन ब्लैक और व्हाइट कलर थीम के साथ लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है। 

    Hyundai Verna Facelift

    2026 हुंडई वरना सेडान कार में इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए दो 10.25-इंच डिस्प्ले दिए गए हैं। कंफर्ट के लिहाज से इसमें मेमोरी फंक्शन के साथ 8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 4-वे पावर-एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट और रियर विंडो सनशेड जैसे फीचर दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, सिंगल-पेन सनरूफ और कस्टमाइजेबल मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर भी मिलते हैं। 

    सुरक्षा के लिए इसमें सात एयरबैग, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग के साथ 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, इन-बिल्ट डैशकैम, चारों व्हील्स पर डिस्क ब्रेक, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया गया है। 

    Hyundai Verna Facelift

    नई हुंडई वरना फेसलिफ्ट कार में पुराने मॉडल वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :- 

    इंजन

    1.5-लीटर 4-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर 4-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड मैनुअल, सीवीटी

    6-स्पीड मैनुअल, 7-स्पीड डीसीटी

    पावर 

    115 पीएस

    160 पीएस

    टॉर्क 

    144 एनएम

    253 एनएम

    ^सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, *डीसीटी - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    2026 हुंडई वरना: मुकाबला 

    हुंडई वरना न्यू मॉडल का कंपेरिजन होंडा सिटी, स्कोडा स्लाविया और फॉक्सवैगन वर्टस से है। 

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