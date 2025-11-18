2025 टाटा सिएरा vs मारुति विक्टोरिस : कौनसी एसयूवी कार में दिए गए हैं ज्यादा फीचर?
प्रकाशित: नवंबर 18, 2025 07:10 pm । स्तुति
नई टाटा सिएरा में ज्यादा फीचर दिए गए हैं, जबकि मारुति विक्टोरिस में एक यूनीक फीचर मिलता है जो टाटा की अपकमिंग कार में नहीं दिया गया है
टाटा अपनी नई सिएरा के साथ कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है। 2025 टाटा सिएरा से भारत में पर्दा उठ चुका है और यहां इसे 25 नवंबर को लॉन्च किया जाना है। वहीं, मारुति ने अपने नए एरिना मॉडल मारुति विक्टोरिस के साथ कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अच्छी पकड़ बना ली है, जो कि इसकी अक्टूबर 2025 सेल्स में साफ देखने को मिली है।
फीचर्स के मामले में नई टाटा सिएरा एसयूवी सेगमेंट लीडर क्रेटा से कहीं ज्यादा बेहतर लगती है। अब देखना यह होगा कि क्या यह गाड़ी फीचर्स को लेकर मारुति विक्टोरिस को कड़ी टक्कर दे पाएगी? चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :-
फीचर
|
|
2025 टाटा सिएरा
|
मारुति विक्टोरिस
|
एक्सटीरियर
|
|
|
इंटीरियर
|
|
|
कंफर्ट
|
|
|
इंफोटेनमेंट
|
|
|
सेफ्टी
|
|
यह कहना सही होगा कि डिजाइन के मामले में टाटा ने अपने मुकाबले में मौजूदा गाड़ियों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। अपनी प्रतिष्ठित विरासत को बरकरार रखते हुए, नई टाटा सिएरा का लुक शहरी खरीदारों को काफी पसंद आएगा। राइडिंग के लिए इसमें 19-इंच व्हील्स लगे हुए हैं जो कि सेगमेंट में सबसे बड़े हैं। इस गाड़ी में चौड़े लाइटिंग एलिमेंट, फ्यूचरिस्टिक फ्लश डोर हैंडल्स और यूनीक अल्पाइन विंडो दी गई है। क्या यह विक्टोरिस से ज्यादा बेहतर रोड प्रजेंस देगी?
इन दोनों एसयूवी कार में कई मॉडर्न फीचर दिए गए हैं। हालांकि, नई टाटा सिएरा में विक्टोरिस के मुकाबले तीन स्क्रीन, एक्सटेंडेड अंडरथाई सपोर्ट, 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम और मैनुअल बॉस मोड जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। जबकि, विक्टोरिस में सिएरा की तुलना में अतिरिक्त फीचर के तौर पर हेडअप डिस्प्ले मिलता है। इन दोनों एसयूवी कार में कई काम के फीचर दिए गए हैं जिसमें वेंटिलेटेड सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) शामिल हैं।
यदि आप टाटा सिएरा का इंटीरियर देखना चाहते हैं तो यह रिपोर्ट देख सकते हैं।
इंजन ऑप्शन
नई टाटा सिएरा एसयूवी कार में दो इंजन ऑप्शन दिए जा सकते हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हो सकते हैं :-
|
इंजन
|
1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल)
|
1.5-लीटर डीजल इंजन
|
पावर
|
170 पीएस
|
118 पीएस
|
टॉर्क
|
280 एनएम
|
260 एनएम
|
ट्रांसमिशन
|
6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी
|
6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी
डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन
इसमें टाटा का टीजीडीआई टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। जल्द कंपनी सिएरा का इलेक्ट्रिक वर्जन भी उतारेगी। यहां देखें मारुति विक्टोरिस के इंजन स्पेसिफिकेशन :-
|
इंजन
|
1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन
|
1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन
|
1.5-लीटर पेट्रोल+सीएनजी ऑप्शन
|
पावर
|
116 पीएस (संयुक्त)
|
103 पीएस
|
88 पीएस
|
टॉर्क
|
141 एनएम (हाइब्रिड)
|
137 एनएम
|
121.5 एनएम
|
ट्रांसमिशन*
|
ई-सीवीटी
|
5-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी
|
5-स्पीड एमटी
*ई-सीवीटी - इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्युअस वेरिएबल ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन
2025 टाटा सिएरा : संभावित कीमत और मुकाबला
नई टाटा सिएरा एसयूवी की कीमत 11 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट और फोक्सवैगन टाइगन जैसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से रहेगा।