2025 टाटा सिएरा vs मारुति विक्टोरिस : कौनसी एसयूवी कार में दिए गए हैं ज्यादा फीचर?

2025 टाटा सिएरा मारुति विक्टोरिस

एक्सटीरियर चौड़ी एलईडी हेडलाइट

चौड़ी एलईडी टेललाइट

चौड़ी एलईडी डीआरएल

एलईडी टर्न इंडिकेटर,

19-इंच डुअल टोन अलॉय व्हील

फ्रंट और रियर स्किड प्लेट

ब्लैक रूफ रेल

फ्लश-टाइप डोर हैंडल

शार्क-फिन एंटीना

रियर स्पॉइलर

बॉडी-कलर बी-पिलर

फॉक्स अल्पाइन विंडो स्टाइलिंग फॉलो-मी-होम फ़ंक्शन के साथ ऑ

टो-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट

एलईडी डीआरएल

फ्रंट एलईडी फॉग लैंप

कनेक्टेड एलईडी टेललाइट

17-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स

रूफ रेल्स

सिल्वर फ्रंट और रियर स्किड प्लेट

रूफ-माउंटेड स्पॉइलर

शार्क फिन एंटीना

इंटीरियर ब्लैक/बेज डुअल-टोन केबिन थीम

लेदरेट अपहोल्स्ट्री

लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

मल्टी कलर एम्बिएंट लाइटिंग

एक्स्टेंडेबल सनशेड के साथ ड्राइवर और पैसेंजर वैनिटी मिरर

सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट

फ्रंट सीट बैक पॉकेट

कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट

दोनों फ्रंट पैसेंजर के लिए वैनिटी मिरर और लैंप ब्लैक और आइवरी डुअल-टोन केबिन थीम

ब्रॉन्ज एक्सेंट के साथ ऑल-ब्लैक केबिन थीम (केवल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट में)

ब्लैक और आइवरी डुअल-टोन लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री

लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग

दोनों फ्रंट पैसेंजर के लिए वैनिटी मिरर और लैंप

सनग्लास होल्डर

इल्युमिनेटेड ग्लवबॉक्स

फ्रंट फुटवेल लाइटिंग

फ्रंट सीट बैक पॉकेट

सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

स्टोरेज स्पेस के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट

कप होल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट

कंफर्ट डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले (अनुमानित 12.3 इंच)

रियर वेंट्स के साथ डुअल-ज़ोन ऑटो एसी

वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

को-ड्राइवर सीट के लिए मैनुअल एडजस्ट

मैनुअल बॉस मोड

रियर विंडो सनशेड

एक्सटेंडेबल अंडरथाई सपोर्ट वाली फ्रंट सीटें

पैनोरमिक सनरूफ

वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

पडल लैंप

ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

बूट लैंप

इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम

मल्टी-ड्राइव मोड

टेरेन मोड

60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें,

टाइप-सी यूएसबी पोर्ट (फ्रंट और रियर)

पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री 10.25-इंच ऑल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल

वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट

वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

पैनोरमिक सनरूफ

हेड्स-अप डिस्प्ले (एचयूडी)

पीएम2.5 एयर फिल्टर के साथ एयर प्यूरीफायर

ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम्स

क्रूज कंट्रोल (केवल एमटी और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट में)

ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ टेरेन मोड - स्नो, स्पोर्ट, लॉक और ऑटो

पडल लैंप

ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर (आईआरवीएम)

हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

बूट लैंप

पैडल शिफ्टर्स (केवल एटी)

ड्राइव मोड - इको, नॉर्मल और स्पोर्ट (केवल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड में)

60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें

कीलेस एंट्री

पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट

स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल

हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी)

इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन (अनुमानित 12.3 इंच)

को-पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन (अनुमानित 12.3-इंच)

साउंड बार के साथ 12-स्पीकर वाला जेबीएल ब्लैक साउंड सिस्टम

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल

एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

सबवूफर के साथ 8-स्पीकर वाला इनफिनिटी साउंड सिस्टम

डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड सिस्टम

वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

एलेक्सा कनेक्टिविटी