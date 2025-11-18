सभी
    2025 टाटा सिएरा vs मारुति विक्टोरिस : कौनसी एसयूवी कार में दिए गए हैं ज्यादा फीचर?

    प्रकाशित: नवंबर 18, 2025 07:10 pm । स्तुति

    75 Views
    नई टाटा सिएरा में ज्यादा फीचर दिए गए हैं, जबकि मारुति विक्टोरिस में एक यूनीक फीचर मिलता है जो टाटा की अपकमिंग कार में नहीं दिया गया है

    Sierra vs Victoris

    टाटा अपनी नई सिएरा के साथ कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है। 2025 टाटा सिएरा से भारत में पर्दा उठ चुका है और यहां इसे 25 नवंबर को लॉन्च किया जाना है। वहीं, मारुति ने अपने नए एरिना मॉडल मारुति विक्टोरिस के साथ कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अच्छी पकड़ बना ली है, जो कि इसकी अक्टूबर 2025 सेल्स में साफ देखने को मिली है। 

    फीचर्स के मामले में नई टाटा सिएरा एसयूवी सेगमेंट लीडर क्रेटा से कहीं ज्यादा बेहतर लगती है। अब देखना यह होगा कि क्या यह गाड़ी फीचर्स को लेकर मारुति विक्टोरिस को कड़ी टक्कर दे पाएगी? चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :-  

    फीचर

    Sierra

    Maruti Victoris

     

    2025 टाटा सिएरा 

    मारुति विक्टोरिस 

    एक्सटीरियर 

    • चौड़ी एलईडी हेडलाइट 

    • चौड़ी एलईडी टेललाइट

    • चौड़ी एलईडी डीआरएल

    • एलईडी टर्न इंडिकेटर,

    • 19-इंच डुअल टोन अलॉय व्हील 

    • फ्रंट और रियर स्किड प्लेट

    • ब्लैक रूफ रेल

    • फ्लश-टाइप डोर हैंडल

    • शार्क-फिन एंटीना

    • रियर स्पॉइलर

    • बॉडी-कलर बी-पिलर

    • फॉक्स अल्पाइन विंडो स्टाइलिंग

    • फॉलो-मी-होम फ़ंक्शन के साथ ऑ

    • टो-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट

    • एलईडी डीआरएल

    • फ्रंट एलईडी फॉग लैंप

    • कनेक्टेड एलईडी टेललाइट

    • 17-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स

    • रूफ रेल्स

    • सिल्वर फ्रंट और रियर स्किड प्लेट

    • रूफ-माउंटेड स्पॉइलर

    • शार्क फिन एंटीना

    इंटीरियर 

     

    • ब्लैक/बेज डुअल-टोन केबिन थीम

    • लेदरेट अपहोल्स्ट्री

    • लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

    • मल्टी कलर एम्बिएंट लाइटिंग

    • एक्स्टेंडेबल सनशेड के साथ ड्राइवर और पैसेंजर वैनिटी मिरर

    • सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

    • स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट

    • फ्रंट सीट बैक पॉकेट

    • कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट

    • दोनों फ्रंट पैसेंजर के लिए वैनिटी मिरर और लैंप

    • ब्लैक और आइवरी डुअल-टोन केबिन थीम

    • ब्रॉन्ज एक्सेंट के साथ ऑल-ब्लैक केबिन थीम (केवल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट में)

    • ब्लैक और आइवरी डुअल-टोन लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री

    • लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

    • 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग

    • दोनों फ्रंट पैसेंजर के लिए वैनिटी मिरर और लैंप

    • सनग्लास होल्डर

    • इल्युमिनेटेड ग्लवबॉक्स

    • फ्रंट फुटवेल लाइटिंग

    • फ्रंट सीट बैक पॉकेट

    • सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

    • स्टोरेज स्पेस के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट

    • कप होल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट

    कंफर्ट 

    • डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले (अनुमानित 12.3 इंच) 

    • रियर वेंट्स के साथ डुअल-ज़ोन ऑटो एसी

    • वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

    • पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    • को-ड्राइवर सीट के लिए मैनुअल एडजस्ट

    • मैनुअल बॉस मोड

    • रियर विंडो सनशेड

    • एक्सटेंडेबल अंडरथाई सपोर्ट वाली फ्रंट सीटें

    • पैनोरमिक सनरूफ

    • वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

    • पडल लैंप

    • ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    • बूट लैंप

    • इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम

    •  मल्टी-ड्राइव मोड

    • टेरेन मोड

    • 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें,

    • टाइप-सी यूएसबी पोर्ट (फ्रंट और रियर)

    • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री

     

    • 10.25-इंच ऑल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल

    • वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

    • 8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    • जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट

    • वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

    • पैनोरमिक सनरूफ

    • हेड्स-अप डिस्प्ले (एचयूडी)

    • पीएम2.5 एयर फिल्टर के साथ एयर प्यूरीफायर

    • ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम्स

    • क्रूज कंट्रोल (केवल एमटी और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट में)

    • ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ टेरेन मोड - स्नो, स्पोर्ट, लॉक और ऑटो

    • पडल लैंप

    • ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर (आईआरवीएम)

    • हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    • बूट लैंप

    • पैडल शिफ्टर्स (केवल एटी)

    • ड्राइव मोड - इको, नॉर्मल और स्पोर्ट (केवल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड में)

    • 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें

    • कीलेस एंट्री

    • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

    • स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट

    • स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल

    • हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी)

    इंफोटेनमेंट 

    • टचस्क्रीन (अनुमानित 12.3 इंच)

    • को-पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन (अनुमानित 12.3-इंच)

    • साउंड बार के साथ 12-स्पीकर वाला जेबीएल ब्लैक साउंड सिस्टम

    • कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    • स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल

    • एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

    • 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    • सबवूफर के साथ 8-स्पीकर वाला इनफिनिटी साउंड सिस्टम

    • डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड सिस्टम

    • वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

    • कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    • एलेक्सा कनेक्टिविटी

    सेफ्टी 

     

    • कई सारे एयरबैग

    • लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस)

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

    • ट्रेक्शन कंट्रोल सिस्टम

    • हिल-होल्ड असिस्ट

    • हिल-डिसेंट कंट्रोल

    • सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    • 360-डिग्री कैमरा

    • फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर

    • रियर  वाइपर और वॉशर

    • रियर  डिफॉगर

    • ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    • रियर डिस्क ब्रेक

    • आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

    • छह एयरबैग (स्टैंडर्ड)

    • लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस)

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी) 

    • ट्रेक्शन कंट्रोल सिस्टम

    • हिल-होल्ड असिस्ट

    • हिल-डिसेंट कंट्रोल (केवल (एडब्लूडी)

    • सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    • 360-डिग्री कैमरा

    • फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर

    • रियर वाइपर और वॉशर

    • रियर डिफॉगर

    • ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (केवल एटी)

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    • आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज  

    यह कहना सही होगा कि डिजाइन के मामले में टाटा ने अपने मुकाबले में मौजूदा गाड़ियों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। अपनी प्रतिष्ठित विरासत को बरकरार रखते हुए, नई टाटा सिएरा का लुक शहरी खरीदारों को काफी पसंद आएगा। राइडिंग के लिए इसमें 19-इंच व्हील्स लगे हुए हैं जो कि सेगमेंट में सबसे बड़े हैं। इस गाड़ी में चौड़े लाइटिंग एलिमेंट, फ्यूचरिस्टिक फ्लश डोर हैंडल्स और यूनीक अल्पाइन विंडो दी गई है। क्या यह विक्टोरिस से ज्यादा बेहतर रोड प्रजेंस देगी?  

    इन दोनों एसयूवी कार में कई मॉडर्न फीचर दिए गए हैं। हालांकि, नई टाटा सिएरा में विक्टोरिस के मुकाबले तीन स्क्रीन, एक्सटेंडेड अंडरथाई सपोर्ट, 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम और मैनुअल बॉस मोड जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। जबकि, विक्टोरिस में सिएरा की तुलना में अतिरिक्त फीचर के तौर पर हेडअप डिस्प्ले मिलता है। इन दोनों एसयूवी कार में कई काम के फीचर दिए गए हैं जिसमें वेंटिलेटेड सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) शामिल हैं। 

    यदि आप टाटा सिएरा का इंटीरियर देखना चाहते हैं तो यह रिपोर्ट देख सकते हैं। 

    इंजन ऑप्शन 

    नई टाटा सिएरा एसयूवी कार में दो इंजन ऑप्शन दिए जा सकते हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हो सकते हैं :-

    इंजन

    1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल) 

    1.5-लीटर डीजल इंजन

    पावर  

    170 पीएस

    118 पीएस

    टॉर्क

    280 एनएम

    260 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 

    इसमें टाटा का टीजीडीआई टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। जल्द कंपनी सिएरा का इलेक्ट्रिक वर्जन भी उतारेगी। यहां देखें मारुति विक्टोरिस के इंजन स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन 

    1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन

    1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन

    1.5-लीटर पेट्रोल+सीएनजी ऑप्शन

    पावर 

    116 पीएस (संयुक्त)

    103 पीएस

    88 पीएस 

    टॉर्क 

    141 एनएम (हाइब्रिड) 

    137 एनएम

    121.5 एनएम

    ट्रांसमिशन*

    ई-सीवीटी

    5-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

    5-स्पीड एमटी

    *ई-सीवीटी - इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्युअस वेरिएबल ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

    2025 टाटा सिएरा : संभावित कीमत और मुकाबला 

    Tata Sierra

    नई टाटा सिएरा एसयूवी की कीमत 11 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट और फोक्सवैगन टाइगन जैसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से रहेगा।

