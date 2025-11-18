सभी
    2025 टाटा सिएरा: क्या ये एसयूवी कार अपने कॉन्सेप्ट मॉडल जैसी है? जानिए यहां

    प्रकाशित: नवंबर 18, 2025 12:55 pm । सोनू

    नई टाटा सिएरा पुराने वर्जन से प्रेरित है, लेकिन इसे आज के ग्राहकों के हिसाब से डिजाइन किया गया है

    Sierra Concept vs Production

    टाटा ने हाल ही में सिएरा एसयूवी कार के प्रोडक्शन वर्जन से पर्दा उठाया है, जिसे भारत में 25 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा। इस आइकॉनिक कार की फिर से वापसी हुई है और इस बार ये पूरी तरह से आधुनिक और आकर्षक अवतार में आई है। अब टाटा ने इसके प्रोडक्शन वर्जन को शोकेस किया है, जबकि कॉन्सेप्ट वर्जन से काफी समय पहले ही पर्दा उठ गया था।

    इस रिपोर्ट में, हमने सिएरा के प्रोडक्शन वर्जन और कॉन्सेप्ट वर्जन का डिजाइन कंपेरिजन किया है। इसमें हमने लॉन्च तारीख और संभावित प्राइस सहित सभी जरूरी जानकारियों को शामिल किया है।

    आगे का डिजाइन

    Tata Sierra Concept
    Tata Sierra Production

    आगे से देखने पर कोई खास अंतर नजर नहीं आता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट और प्रोडक्शन मॉडल दोनों ही आगे से एक जैसे दिखते हैं। यह पुरानी सिएरा जैसी नहीं है और इसमें सब कुछ आधुनिकक है और यह आने वाले कई सालों तक ग्राहकों को पसंद आने वाली है। कॉन्सेप्ट कार की तरह, प्रोडक्शन कार में पतली एलईडी हेडलाइटें और पूरी चौड़ाई तक फैली एलईडी लाइटबार दी गई है। इसमें टाटा लोगो के ठीक ऊपर सिएरा बैजिंग भी मिलती है। ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स प्रोडक्शन व्हीकल में भी दिखाई देते हैं और इसमें वही सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है जो इसे दमदार लुक देती है।

    नई सिएरा देखने में बेहद आकर्षक है और इसमें कुछ चीजें पुराने वर्जन से प्रेरित हैं। क्या आप यह सोच रहे हैं कि इसका डिजाइन कैसे बेहतर हुआ है? तो पेश है नई और पुरानी सिएरा का डिजाइन कंपेरिजन

    साइड प्रोफाइल

    Tata Sierra Concept
    2025 Tata Sierra

    साइड से देखने पर आप नोटिस करेंगे कि सिएरा के प्रोडक्शन वर्जन में 19-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील दिए गए हैं, जिनका डिजाइन कॉन्सेप्ट मॉडल से अलग है।

    Tata Sierra Concept
    2025 Tata Sierra

    दोनों में समानता की बात करें तो फ्लश डोर हैंडल, ओरिजनल मॉडल जैसा अल्पाइन विंडो (सिंगल ग्लास पीस नहीं), और उसी स्टाइल के पिलर हैं। आप यह भी नोटिस करेंगे कि टाटा ने साइड में भी ग्लॉस ब्लैक एक्सेंट का भरपूर इस्तेमाल किया है।

    पीछे का डिजाइन

    Tata Sierra Concept
    2025 Tata Sierra

    पीछे से यह बिलकुल कॉन्सेप्ट कार जैसी ही दिखती है। इसमें आपको एक फ्लैट टेलगेट और पूरी चौड़ाई तक फैली पतली एलईडी टेललाइट मिलती है। टाटा सिएरा एसयूवी कार में मोटी सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है, और पीछे की तरफ कई ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स भी मिलते हैं। कॉन्सेप्ट कार की तरह, इसमें एक बड़ा रूफ-माउंटेड स्पॉइलर और टेलगेट पर सिएरा बैजिंग भी दी गई है।

    जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट कार से लेकर रोड़ पर नजर आने फाइनल प्रोडक्शन वर्जन तक ज्यादा कुछ नहीं बदला है।

    फीचर

    2025 Tata Sierra
    2025 Tata Sierra

    सिएरा गाड़ी में ढेर सारे फीचर मिलेंगे, जिनमें सबसे खास ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट होगा, जिसमें एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और एक को-ड्राइव स्क्रीन शामिल है। इसमें बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और आगे वेंटिलेटेड सीटें दी गई है। इसमें 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, पावर्ड ड्राइवर सीट और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है।

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360 डिग्री कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इसमें 6 एयरबैग दिए गए हैं, जिनमें फ्रंट, साइड और कर्टेन एयरबैग शामिल है।

    सिएरा कार का केबिन वाकई बेहतरीन है और ढेरों फीचर इसे शानदार बनाते हैं। दरअसल, हमें लगता है कि यह टाटा का बेस्ट केबिन है!

    इंजन

    2025 टाटा सिएरा में नया 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो सिएरा में पहली बार मिलेगा। यह इंजन 170 पीएस की पावर और 280 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड डीसीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिल सकता है।

    टाटा इसमें नेक्सन कार वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन भी दे सकती है। यह इंजन करीब 118 पीएस की पावर और 260 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। टाटा डीजल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्प दे सकती है।

    प्राइस और कंपेरिजन

    2025 Tata Sierra

    टाटा सिएरा की कीमत करीब 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, मारुति सुजुकी विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा से रहेगा।

    हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि सिएरा की पूरी प्राइस लिस्ट 25 नवंबर 2025 को सामने आएगी।

    was this article helpful ?

    टाटा सिएरा पर अपना कमेंट लिखें

