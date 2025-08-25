सभी
    2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां

    प्रकाशित: अगस्त 25, 2025 06:36 pm । स्तुति

    82 Views
    2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट सात कलर ऑप्शन : ओएसिस येलो, शैडो ग्रे, कास्पियन ब्लू, आइस कूल व्हाइट, मूनलाइट सिल्वर, स्टेल्थ ब्लैक और रेडिएंट रेड में उपलब्ध है  

    2025 Renault Kiger Facelift Variant-wise Colour Options Explained

    2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी की कीमत 6.30 लाख रुपये से 11.30 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन इंडिया) के बीच रखी गई है। यह एसयूवी कार चार वेरिएंट : ऑथेंटिक, इवॉल्यूशन, टेक्नो और इमोशन में आती है। इसमें सात कलर ऑप्शन : ओएसिस येलो, शैडो ग्रे, कैस्पियन ब्लू, आइस कूल व्हाइट, मूनलाइट सिल्वर, स्टेल्थ ब्लैक और रेडिएंट रेड दिए गए हैं। यदि आप भी नई रेनो काइगर फेसलिफ्ट एसयूवी को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो यहां इसके वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन देख सकते हैं :-

    कलर ऑप्शन

    • ओएसिस येलो (नया)

    Renault Kiger facelift Oasis Yellow colour option

    • शैडो ग्रे

    Renault Kiger facelift Shadow Grey colour option

    • कैस्पियन ब्लू

    Renault Kiger facelift Caspian Blue colour option

    • आइस कूल व्हाइट

    Renault Kiger facelift Ice Cool White colour option

    • मूनलाइट सिल्वर

    Renault Kiger facelift Moonlight Silver colour option

    • स्टेल्थ ब्लैक

    Renault Kiger facelift Stealth Black colour option

    • रेडिएंट रेड

    Renault Kiger facelift Radiant Red colour option

    ओएसिस येलो, शैडो ग्रे, आइस कूल व्हाइट और रेडिएंट रेड कलर के साथ मिस्ट्री ब्लैक रूफ दी गई है। यह डुअल-टोन कलर ऑप्शन इसमें टॉप वेरिएंट टेक्नो और इमोशन के साथ दिया गया है। 

    वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन 

    कलर ऑप्शन 

    ऑथेंटिक 

    इवॉल्यूशन  

    टेक्नो 

    इमोशन 

    ओएसिस येलो 

    शैडो ग्रे 

    कैस्पियन ब्लू 

    आइस कूल व्हाइट

    मूनलाइट सिल्वर 

    स्टेल्थ ब्लैक 

    रेडिएंट रेड 

    *रेडिएंट रेड कलर केवल डुअल टोन कलर ऑप्शन में टेक्नो और इमोशन वेरिएंट के साथ उपलब्ध है। 

    यह भी पढ़ें : 2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट में क्या कुछ मिलता है खास, इन 13 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

    फीचर और सेफ्टी 

    2025 Renault Kiger facelift

    2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट कार में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, सिंगल-पैन सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर और क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट और सेंसर के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    इंजन ऑप्शन 

    फेसलिफ्ट रेनो काइगर गाड़ी में प्री-फेसलिफ्ट मॉडल की तरह दो इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसकी डिटेल कुछ इस प्रकार है:-

    इंजन

    1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    पावर 

    72 पीएस 

    100 पीएस 

    टॉर्क  

    96 एनएम 

    160 एनए (एमटी), 152 एनएम (सीवीटी) 

    ट्रांसमिशन*

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी/सीवीटी 

    *एएमटी  = ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन , सीवीटी = कंटिन्युअस वेरिएबल ट्रांसमिशन 

    कीमत और मुकाबला 

    2025 Renault Kiger facelift

    2025 रेनो काइगर की कीमत 6.30 लाख रुपये से 11.30 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, निसान मैग्नाइट, टाटा नेक्सन, किआ सोनेट, किआ सिरोस और स्कोडा कायलाक जैसी सब-कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से है। 

    काइगर का कौनसा कलर ऑप्शन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। 

