2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट में क्या कुछ मिलता है खास, इन 13 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

प्रकाशित: अगस्त 25, 2025 05:16 pm । स्तुति

नई रेनो काइगर फेसलिफ्ट एसयूवी का फ्रंट लुक काफी शार्प है और इसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स, नए लाइटिंग एलिमेंट्स और एक्सटीरियर व इंटीरियर में नई कलर थीम दी गई है

2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी की कीमत 6.29 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, फेस्टिव, एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह एसयूवी कार चार वेरिएंट : ऑथेंटिक, इवॉल्यूशन, टेक्नो और इमोशन में आती है। इसमें प्री-फेसलिफ्ट वर्जन वाला नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिया गया है। काइगर फेसलिफ्ट कार में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, साथ ही इसमें नई कलर थीम और कुछ नए फीचर भी शामिल किए गए हैं। यहां देखें नई रेनो काइगर फेसलिफ्ट में क्या कुछ मिलता है खास :-

आगे की डिजाइन

फेसलिफ्ट काइगर के आगे की डिजाइन अब पहले से ज्यादा शार्प नजर आती है। आगे की तरफ इसमें पतली आइब्रो शेप्ड एलईडी डीआरएल्स दी गई है जिसे बॉक्सी ब्लैक केसिंग में पोजिशन की गई नई एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट के ऊपर की तरफ दिया गया है। इसमें आगे की तरफ टेन-स्लेट पैटर्न वाली नए स्टाइल की ग्रिल दी गई है जिसके बीच में फ्लैट रेनो लोगो पोजिशन किया गया है।

इसमें बंपर पर चौड़ी सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है जो इसे काफी दमदार लुक दे रही है। आगे की साइड इसमें बंपर के दोनों कॉर्नर पर नीचे की तरफ फॉग लैंप्स पोजिशन किए गए हैं।

साइड

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो नई रेनो काइगर एसयूवी कार डुअल-टोन कलर थीम, ग्लॉस ब्लैक रूफ और ब्लैक रूफ रेल्स के साथ ज्यादा स्पोर्टी नजर आती है। राइडिंग के लिए इसमें नए डुअल-टोन 16-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स के साथ रेड ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं। इसमें व्हील आर्क के ऊपर की तरफ ब्लैक क्लैडिंग दी गई है। साइड पर इसमें ब्लैक डोर हैंडल्स और ब्लैक आउटसाइड रियर व्यू मिरर (ओआरवीएम्स) भी दिए गए हैं। इसमें फ्रंट फेंडर पर नई बैजिंग भी दी गई है।

पीछे की डिजाइन

2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट के पीछे की डिजाइन पुरानी काइगर जैसी है। पीछे की तरफ इसमें सिग्नेचर सी-शेप्ड एलईडी पैटर्न वाली टेललाइट दी गई हैं जिस पर स्मोकी फिनिश मिलती है। इसमें टेलगेट पर नई ब्रश्ड एल्युमिनियम 'काइगर' बैजिंग दी गई है। इसमें बंपर पर ब्लैक क्लैडिंग के साथ सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट दी गई है। पीछे की तरफ इसमें लेयर्ड स्पॉइलर भी दिया गया है जो इसे काफी आकर्षक लुक देता है।

इंटीरियर

नई रेनो काइगर फेसलिफ्ट कार का केबिन नई व्हाइट और ब्लैक डुअल-टोन कलर थीम के साथ काफी आकर्षक और स्टाइलिश नजर आता है। इसमें लेयर्ड डैशबोर्ड डिजाइन दी गई है जिसके बीचे में जानी पहचानी फ्लोटिंग 8-इंच टचस्क्रीन मिलती है, जिसे इसमें ग्लॉस-ब्लैक फ्रेम में पोजिशन किया गया है। इसमें सेंटर कंसोल पर कई सारे फिजिकल बटन दिए गए हैं, साथ ही इसमें एसी और कई दूसरे कंट्रोल्स के लिए तीन रोटरी डायल्स भी दिए गए हैं।

इसमें डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच टेक्सचर्ड मटीरियल और सीटों पर पैटर्न सेमी-लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है जो इसके केबिन को काफी अपमार्केट टच देती है। केबिन के अंदर इसमें 3-स्पोक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील पर पियानो ब्लैक इंसर्ट दिए गए हैं।

फीचर और सेफ्टी

2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट गाड़ी में नई ऑटो हेडलाइट और क्रूज कंट्रोल के अलावा 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर आर्कमि-ट्यून्ड साउंड सिस्टम, रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी, 7-इंच फुल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर दिए गए हैं।

पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

फेसलिफ्ट रेनो काइगर एसयूवी में प्री-फेसलिफ्ट वर्जन वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन कुछ इस प्रकार हैं :-

इंजन 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 72 पीएस 100 पीएस टॉर्क 96 एनएम 160 एनएम (एमटी), 152 एनएम (सीवीटी) ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी* 5-स्पीड एमटी, सीवीटी^

ग्राहक 79,500 रुपये अतिरिक्त खर्च करके सरकार द्वारा अनुमोदित रेट्रोफिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन भी चुन सकते हैं।

कीमत और मुकाबला

2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट की कीमत 6.29 लाख रुपये से 11.29 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, फेस्टिव, एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, निसान मैग्नाइट, टाटा नेक्सन, किआ सोनेट, किआ सिरोस और स्कोडा कायलाक जैसी सब-कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से है। यह गाड़ी हुंडई एक्सटर और टाटा पंच माइक्रो एसयूवी के मुकाबले भी अच्छा ऑप्शन है।