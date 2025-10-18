हुंडई वेन्यू 2025 में हुंडई क्रेटा और हुंडई अल्कजार से मिल सकते हैं कौनसे वो 10 फीचर्स, जानिए यहां

2025 हुंडई वेन्यू को 4 नवंबर के दिन लॉन्च किया जाएगा जो इस सब-4 मीटर एसयूवी का न्यू जनरेशन मॉडल होगा। इसमें पूरी तरह से डिज़ाइन में बदलाव किया जाएगा, जिसकी विस्तृत जानकारी आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा, सेगमेंट में सबसे बेस्ट फीचर्स देने में माहिर हुंडई, अपने फ़ीचर सेट को अपग्रेड किया है और बेहतर फीचर्स दिए है, जिनमें से दो की पुष्टि पहले ही हो चुकी है।

अपने डिजाइन की तरह, नई वेन्यू में भी अपने से बड़ी क्रेटा और अल्कजार जैसी कारों में दिए गए फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

लेवल 2 एडीएएस - कंफर्म!

2025 हुंडई वेन्यू एक एडवांस्ड लेवल-2 एडीएएस से लैस होगी, जिसकी आधिकारिक पुष्टि कंपनी द्वारा अपने इन्वेस्टर्स मीट में की गई घोषणाओं के दौरान की गई है। जहाँ मौजूदा वेन्यू पहले से ही लेवल-1 सुइट के साथ आती है, वहीं क्रेटा और अल्काज़ार की अपडेटेड टेक्नोलॉजी इसे इस सेगमेंट में एक बढ़त दिलाएगी।

बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम

क्रेटा और अल्काज़ार दोनों में 10.25-इंच की ड्युअल स्क्रीन दी गई है, लेकिन अपकमिंग वेन्यू में 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन होगा, जिसकी पुष्टि हुंडई ने भी की है। इसका मतलब है कि वेन्यू, सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में साइरोस के बाद सबसे बड़ा डिस्प्ले देने वाला दूसरा मॉडल होगा।

पैनोरमिक सनरूफ

अब तक, हुंडई वेन्यू में सिंगल-पैनल सनरूफ दी जा रही थी, जिसे क्रेटा और अल्काज़र में दी गई पैनोरमिक यूनिट में अपडेट किए जाने की उम्मीद है। सब-4 मीटर सेगमेंट में बड़ी पैनोरमिक सनरूफ निश्चित रूप से भारतीय ग्राहकों के बीच वेन्यू की अपील को बढ़ाएगा और इसे किआ साइरोस, टाटा नेक्सन और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ के साथ मजबूती से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगा, जिनमें से सभी पहले से ही इस फीचर से लैस है।

ड्युअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल

न्यू जनरेशन हुंडई वेन्यू में क्रेटा और अल्काज़ार वाला डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक एसी मिलने की उम्मीद है। मौजूदा वेन्यू के टॉप वेरिएंट में केवल सिंगल-ज़ोन ऑटोमैटिक एसी ही मिलता है। यह नया फीचर ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर दोनों को अतिरिक्त आराम और सुविधा प्रदान करेगा, जो अलग-अलग तापमान चाहते हैं।

वेंटिलेटेड सीट्स

नई वेन्यू में साइरोस से डिस्प्ले सेटअप लिया गया है, जिससे यह संभावना है कि हुंडई इसमें आगे और पीछे वेंटिलेटेड सीटें भी दे सकती है - यह फीचर 6-सीटर अल्काज़र में भी उपलब्ध है। वर्तमान में, साइरोस सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में एकमात्र मॉडल है जो आगे और पीछे दोनों तरफ वेंटिलेटेड सीटों के साथ आता है।

पावर्ड को-ड्राइवर सीट

हुंडई वेन्यू में फिलहाल 4-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है। अब न्यू जनरेशन वेन्यू के साथ, हुंडई एक कदम आगे बढ़कर क्रेटा और अल्काज़ार जैसी को-ड्राइवर के लिए पावर-एडजस्टेबल सीट दे सकती है। फ़िलहाल, स्कोडा कायलाक इस सेगमेंट की इकलौती एसयूवी है जिसमें यह फीचर दिया गया है।

8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम

वेन्यू में फिलहाल 6-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम मिलता है। चूंकि कार ग्राहक अब साउंड क्वालिटी को महत्व दे रहे हैं, इसलिए संभावना है कि हुंडई इसमें 8-स्पीकर वाला बोस ऑडियो सिस्टम दे सकती है, जो हुंडई क्रेटा और अल्काज़ार में मिलता है। इस सेगमेंट में एसयूवी पहले से ही ब्रांडेड ऑडियो सेटअप की पेशकश करते हैं, जैसे नेक्सन में 9-स्पीकर जेबीएल यूनिट या सायरोस में 8-स्पीकर हरमन कार्डन, यह वास्तव में एक आवश्यक अपग्रेड है।

360-डिग्री कैमरा

एडीएएस सुइट अपडेट के अलावा, 2025 वेन्यू में 360-डिग्री कैमरा भी मिलने की उम्मीद है, जो इसे मौजूदा जनरेशन के रियरव्यू कैमरे से बेहतर बनाता है। इसके अलावा, इस फीचर के होने से तंग जगहों में भी आसानी से चलाना संभव होगा।

इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मॉर्डन सब-4 मीटर एसयूवी में एक आम फीचर बन गया है। इस सेगमेंट में, किआ साइरोस और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ जैसी प्रतिद्वंद्वी कारें पहले से ही अपने टॉप वेरिएंट्स में ये फीचर दे रही है, और 2025 वेन्यू में भी इन प्रतिस्पर्धियों के बराबर बने रहने के लिए यह फीचर दिए जाने की उम्मीद है।

फ्रंट पार्किंग सेंसर

साउथ कोरिया में टेस्टिंग के दौरान नजर आई 2025 वेन्यू की एक पिछली स्पाय फोटो में, फ्रंट पार्किंग सेंसर देखे गए थे, जिससे यह साफ़ संकेत मिलता है कि यह इस एसयूवी में एक और नया फ़ीचर मिलने वाला है, क्योंकि अब तक इसमें केवल रियर सेंसर ही मिलते थे।

आपको क्या लगता है कि नई वेन्यू में अपने बड़े मॉडल्स से या शायद उनसे बेहतर और कौन से फ़ीचर्स हो सकते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।