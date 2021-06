Modified On Jun 04, 2021 05:46 PM By Rohit for Renault Kiger

With the price increment, the Kiger has become costlier than its Nissan cousin

Renault has increased the prices of the Kwid by up to Rs 14,000.

The Kiger has become more expensive by up to Rs 39,000.

Prices of the Triber have been increased by up to Rs 20,000.

Renault has increased the prices of the Duster uniformly by Rs 13,000.

Renault India has hiked the prices of all its models including the Kiger . This is the second price increment of the sub-4m SUV and it’s now about Rs 72,000 costlier than it was when it was launched. Here’s a look at the revised variant-wise prices of all Renault cars:

Renault Kwid

Variant Old Price New Price Difference STD Rs 3.18 lakh Rs 3.32 lakh +Rs 14,000 RXE Rs 3.88 lakh Rs 4.02 lakh +Rs 14,000 RXL MT 0.8-litre Rs 4.18 lakh Rs 4.32 lakh +Rs 14,000 Neotech Edition MT 0.8-litre Rs 4.30 lakh Rs 4.37 lakh +Rs 7,000 RXT MT 0.8-litre N.A. Rs 4.62 lakh -- RXL MT 1.0-litre Rs 4.40 lakh Rs 4.49 lakh +Rs 9,000 Neotech Edition MT 1.0-litre Rs 4.52 lakh Rs 4.59 lakh +Rs 7,000 RXT (O) MT 1.0-litre Rs 4.78 lakh Rs 4.87 lakh +Rs 9,000 Climber (O) Rs 4.99 lakh Rs 5.08 lakh +Rs 9,000 RXL AMT 1.0-litre Rs 4.80 lakh Rs 4.89 lakh +Rs 9,000 Neotech Edition AMT 1.0-litre Rs 4.84 lakh Rs 4.91 lakh +Rs 7,000 RXT (O) AMT 1.0-litre Rs 5.18 lakh Rs 5.27 lakh +Rs 9,000 Climber (O) AMT Rs 5.39 lakh Rs 5.48 lakh +Rs 9,000

Renault has hiked the prices of the Kwid by up to Rs 14,000.

The Neotech Edition variants see a price increment of Rs 7,000.

Renault Kiger

Variant Old Price New Price Difference RXE 1.0-litre Rs 5.45 lakh Rs 5.64 lakh +Rs 19,000 RXE 1.0-litre DT Rs 5.65 lakh Rs 5.84 lakh +Rs 19,000 RXL 1.0-litre MT Rs 6.32 lakh Rs 6.41 lakh +Rs 9,000 RXL 1.0-litre DT Rs 6.52 lakh Rs 6.61 lakh +Rs 9,000 RXT 1.0-litre Rs 6.80 lakh Rs 6.89 lakh +Rs 9,000 RXL 1.0-litre AMT Rs 6.82 lakh Rs 6.91 lakh +Rs 9,000 RXT 1.0-litre DT Rs 7 lakh Rs 7.09 lakh +Rs 9,000 RXL 1.0-litre AMT DT Rs 7.02 lakh Rs 7.11 lakh +Rs 9,000 RXT 1.0-litre AMT Rs 7.30 lakh Rs 7.39 lakh +Rs 9,000 RXT 1.0-litre AMT DT Rs 7.50 lakh Rs 7.59 lakh +Rs 9,000 RXZ 1.0-litre MT Rs 7.69 lakh Rs 7.78 lakh +Rs 9,000 RXZ 1.0-litre MT DT Rs 7.89 lakh Rs 7.98 lakh +Rs 9,000 RXZ 1.0-litre AMT Rs 8.19 lakh Rs 8.28 lakh +Rs 9,000 RXZ 1.0-litre AMT DT Rs 8.39 lakh Rs 8.48 lakh +Rs 9,000 Turbo Variants RXL MT Rs 7.42 lakh Rs 7.51 lakh +Rs 9,000 RXL MT DT Rs 7.62 lakh Rs 7.71 lakh +Rs 9,000 RXT MT Rs 7.90 lakh Rs 7.99 lakh +Rs 9,000 RXT MT DT Rs 8.10 lakh Rs 8.19 lakh +Rs 9,000 RXT CVT Rs 8.60 lakh Rs 8.99 lakh +Rs 39,000 RXZ MT Rs 8.79 lakh Rs 8.88 lakh +Rs 9,000 RXT CVT DT Rs 8.80 lakh Rs 9.19 lakh +Rs 39,000 RXZ MT DT Rs 8.99 lakh Rs 9.08 lakh +Rs 9,000 RXZ CVT Rs 9.55 lakh Rs 9.88 lakh +Rs 33,000 RXZ CVT DT Rs 9.75 lakh Rs 10.08 lakh +Rs 33,000

The prices of the Kiger have been increased by up to Rs 39,000.

Although the Kiger has now become costlier than its cousin, the Nissan Magnite, it still undercuts its segment rivals.

Renault Triber

Variant Old Price New Price Difference RXE Rs 5.30 lakh Rs 5.50 lakh +Rs 20,000 RXL Rs 6 lakh Rs 6.13 lakh +Rs 13,000 RXL AMT Rs 6.5 lakh Rs 6.63 lakh +Rs 13,000 RXT Rs 6.55 lakh Rs 6.68 lakh +Rs 13,000 RXT AMT Rs 7.05 lakh Rs 7.18 lakh +Rs 13,000 RXZ Rs 7.15 lakh Rs 7.28 lakh +Rs 13,000 RXZ DT Rs 7.32 lakh Rs 7.45 lakh +Rs 13,000 RXZ AMT Rs 7.65 lakh Rs 7.78 lakh +Rs 13,000 RXZ AMT DT Rs 7.82 lakh Rs 7.95 lakh +Rs 13,000

Save for the base-spec RXE, all other variants of the Triber have become pricier by Rs 13,000.

Renault has hiked the price of the RXE by Rs 20,000.

Also Read: Renault Triber Is Now One Of The Safest MPVs

Renault Duster

Variant Old Price New Price Difference 1.5-litre N.A. Petrol RXS Rs 9.73 lakh Rs 9.86 lakh +Rs 13,000 RXZ Rs 10.33 lakh Rs 10.46 lakh +Rs 13,000 1.3-litre Turbo-petrol RXE Rs 11.14 lakh Rs 11.27 lakh +Rs 13,000 RXS Rs 11.92 lakh Rs 12.05 lakh +Rs 13,000 RXZ Rs 12.52 lakh Rs 12.65 lakh +Rs 13,000 RXS CVT Rs 12.52 lakh Rs 13.65 lakh +Rs 13,000 RXZ CVT Rs 14.12 lakh Rs 14.25 lakh +Rs 13,000

Renault has uniformly hiked the prices of the Duster by Rs 13,000.

The price hike is applicable to both the standard Duster and Duster Turbo.

All prices, ex-showroom Delhi

Read More on : Kiger AMT