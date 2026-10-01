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    2027 टाटा नेक्सन फिर टेस्टिंग के दौरान दिखी, जानिए क्या कुछ मिलेगा खास

    टेस्ट के दौरान दिखी नई टाटा नेक्सन कार में नए अलॉय व्हील्स लगे हैं, साथ ही इसमें ऑल-एलईडी लाइटिंग सेटअप भी कन्फर्म हुआ है।

    सोनू
    सोनू
    Published On अक्टूबर 01, 2026 14:15 ist
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    published onOct 01, 2026 14:15 IST
    last updated onOct 01, 2026 14:15 IST
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    2027 Tata Nexon Spied

    टाटा मोटर्स अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार नेक्सन के सेकंड जनरेशन मॉडल पर काम कर रही है, और हाल ही में इसे फिर से टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। स्पाई तस्वीरों से हमें क्या कुछ पता चला, आइए जानते हैं आगे:

    2027 टाटा नेक्सन टेस्टिंग के दौरान दिखी: क्या नजर आया?

    टेस्टिंग मॉडल को कवर से ढका गया था, लेकिन इसके बावजूद नई नेक्सन के बारे में काफी कुछ पता चलता है। सबसे बड़ा और कन्फर्म अपडेट इसका स्प्लिट-लाइटिंग सेटअप है। तस्वीरों में कार की लाइट्स ऑन थीं, जिससे यह साफ हो गया कि बोनट लाइन के पास पतले और स्लीक एलईडी डीआरएल (डे-टाइम रनिंग लैम्प्स) दिए गए हैं।

    2027 Tata Nexon Spied LED Headlamp

    मेन एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स को मौजूदा नेक्सन की तरह बम्पर पर लगाया गया है। ग्रिल का डिजाइन भी बिल्कुल नया है और बम्पर में नए एयर इनलेट्स देखे जा सकते हैं। गौर से देखने पर बम्पर के निचले हिस्से में एक चौकोर रडार दिखाई देगा। यह इस बात का संकेत है कि 2027 टाटा नेक्सन में लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) टेक्नोलॉजी दी जा सकती है।

    साइड से देखने पर, 2027 नेक्सन का सिल्हूट मौजूदा मॉडल जैसा ही लगता है, लेकिन कुछ अहम बदलाव भी हैं। स्पाई शॉट्स में सबसे पहले ध्यान नए डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स पर जाता है, जो मौजूदा मॉडल के मुकाबले कहीं ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न दिखते हैं। बाकी साइड प्रोफ़ाइल में एसयूवी कार वाला मस्कुलर अंदाज बरकरार रहने की उम्मीद है। तस्वीरों में बड़े व्हील आर्च और रूफ रेल्स की झलक मिली है। ओआरवीएम पर टर्न इंडिकेटर्स भी दिए जाएंगे।

    2027 Tata Nexon Spied Side

    टेस्ट में देखी गई टाटा नेक्सन न्यू मॉडल के पिछले हिस्से में एक रेक्ड विंडशील्ड के साथ एक स्लीक और कनेक्टेड एलईडी टेललाइट सेटअप दिखा है। उम्मीद है कि टाटा इसमें वॉशर के साथ एक हिडन रियर वाइपर और एक नया बंपर देगी।

    केबिन और फीचर्स

    हालांकि 2027 टाटा नेक्सन की फोटो में इंटीरियर की कोई झलक नहीं मिली, लेकिन यह लगभग तय है कि टाटा केबिन को मौजूदा वर्जन से कहीं ज्यादा प्रीमियम बनाने पर काम कर रही है। उम्मीद है कि इसमें नई लेदरेट अपहोल्स्ट्री और सॉफ्ट-टच मैटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। डैशबोर्ड का लेआउट भी नया हो सकता है, हालांकि इसमें मौजूदा मॉडल जैसा ही 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलने की संभावना है।

    2027 Tata Nexon Spied Interior

    न्यू टाटा नेक्सन कार में ज्यादा एडवांस्ड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और कई लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर मिल सकते हैं। ध्यान दें कि मौजूदा जनरेशन नेक्सन को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है।

    Tata Nexon Interior

    *संदर्भ के लिए मौजूदा टाटा नेक्सन की फोटो का इस्तेमाल

    संभावित इंजन और गियरबॉक्स

    उम्मीद है कि टाटा सेकंड जनरेशन नेक्सन में मौजूदा मॉडल वाले ही पावरट्रेन ऑप्शन देगी। इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ये हैं:

    इंजन

    1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल + सीएनजी

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    120 पीएस

    100 पीएस

    115 पीएस

    टॉर्क

    170 एनएम

    170 एनएम

    260 एनएम

    गियरबॉक्स*

    5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एएमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एएमटी

    *एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    Tata Nexon Engine

    संभावित कीमत और मुकाबला

    इन सभी बड़े अपग्रेड्स के साथ, 2027 टाटा नेक्सन की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी होना तय है। अनुमान है कि इसकी शुरुआती कीमत लगभग 8 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है। इसका मुकाबला महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, किआ सोनेट, मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, स्कोडा कायलाक, रेनो काइगर, और निसान मैग्नाइट जैसी एसयूवी कार से रहेगा। इसकी टक्कर मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर जैसी सब-4 मीटर क्रॉसओवर कार से भी रहेगी।

    कारदेखो का क्या है कहना

    टेस्टिंग के दौरान सामने आई नई तस्वीरों से यह साफ हो गया हे कि टाटा नेक्सन को न सिर्फ़ फ़ीचर्स के मामले में बल्कि डिजाइन के मामले में भी ज्यादा प्रीमियम बनाने पर काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि कंपनी मौजूदा नेक्सन वाली कुछ कमियों को ठीक करेगी, जैसे केबिन की फ़िट और फ़िनिश के साथ-साथ बाहर के बॉडी पैनल, ताकि अपने पोर्टफ़ोलियो में एक और सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार दे सके।

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    सोनू
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