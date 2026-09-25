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    2026 किआ सोरेंटो को इन ऑफिशियल एसेसरीज से बनाएं और भी खास, देखिए पूरी लिस्ट

    सोरेंटो में कई काम की एक्सटीरियर और इंटीरियर एसेसरीज मिलती हैं, जिससे आप इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं

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    Published On सितंबर 25, 2026 10:40 ist
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    published onSep 25, 2026 10:40 IST
    last updated onSep 25, 2026 10:40 IST
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    Kia Sorento

    किआ ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली सोरेंटो को भारत में 27.99 लाख रुपये शुरूआती कीमत (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) पर लॉन्च कर दिया है। कंपनी के एसयूवी लाइनअप में किआ सोरेंटो को सेल्टोस के ऊपर पोजिशन किया गया है। वैसे तो इसकी एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन बेहद आकर्षित करने वाली है, मगर अब कंपनी ने इस गाड़ी के साथ दी जा रही ऑफिशियल एसेसरीज की एक लंबी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें स्टाइलिंग से लेकर प्रैक्टिकल यूटिलिटी तक के कई आइटम्स शामिल हैं। अगर आप भी इसे अपने हिसाब से पर्सनलाइज करना चाहते हैं तो इन ऑफिशियल एसेसरीज को लगवाकर इसे एक नया लुक दे सकते हैं। किआ सोरेंटो के साथ मिल रही एक्सटीरियर और इंटीरियर एसेसरीज पर डालते हैं एक नजर :- 

    2026 किआ सोरेंटो : एक्सटीरियर एसेसरीज 

    एसेसरी आइटम 

    कीमत 

    फ्रंट बंपर गार्निश 

    1,449 रुपये 

    एयर वेंट गार्निश 

    2,099 रुपये

    साइड स्टेप 

    53,999 रुपये 

    बॉडी कवर 

    3,999 रुपये 

    रियर बूट गार्निश 

    1,949 रुपये 

    2026 किआ सोरेंटो : इंटीरियर एसेसरीज

    एसेसरी आइटम 

    कीमत 

    फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट स्टोरेज ऑर्गेनाइजर 

    2,199 रुपये 

    फ्लोर मैट 

    10,549 रुपये 

    पेट कवर 

    2,899 रुपये 

    ट्रंक सिल गार्ड 

    2,599 रुपये 

    रियर अंडरसीट स्टोरेज ऑर्गेनाइजर 

    1,599 रुपये 

    स्क्रीन प्रोटेक्टर 

    1,299 रुपये 

    रियर सीट एंटरटेनमेंट स्क्रीन  

    64,599 रुपये 

    सनग्लास होल्डर 

    1,599 रुपये 

    सनशेड (ए+सी)

    2,599 रुपये 

    रियर विंडशील्ड के लिए सनशेड 

    1,999 रुपये 

    ट्रंक लाइनर 

    2,899 रुपये 

    नैक कुशन 

    1,849 रुपये 

    अन्य आइटम 

    एसेसरी आइटम 

    कीमत 

    की कवर 

    799 रुपये 

    एनएफसी कार्ड की

    1,599 रुपये 

    एनएफसी कार्ड होल्डर 

    599 रुपये 

    2026 किआ सोरेंटो से जुड़ी जानकारी  

    किआ सोरेंटो कंपनी की नई 3-रो एसयूवी कार है। यह गाड़ी 9 वेरिएंट में आती है जिसमें एचटीई, एचटीई (ओ), एचटीके, एचटीके (ए), एचटीके (ए) ब्लैक लाइन, एचटीएक्स, एचटीएक्स ब्लैक लाइन, एचटीएक्स (ए), और एचटीएक्स (ए) ब्लैक लाइन शामिल हैं। 

    डिजाइन की बात करें तो इसमें आगे की तरफ वर्टिकल स्टैक 4-पॉड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स के साथ इन्वर्टेड वाय शेप्ड एलईडी डीआरएल्स, एलईडी फ्रंट फॉग लैंप्स और चौड़ी ग्रिल दी गई है। राइडिंग के लिए इसमें 18-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं। पीछे की तरफ इसमें एलईडी टेललाइट दी गई है। यह गाड़ी कुल 8 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। यहां देखें इसकी फोटो गैलरी। 

    Kia Sorento

    केबिन के अंदर इसमें डुअल-टोन ब्लैक और बेज कलर थीम के साथ डुअल-डिजिटल डिस्प्ले और 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। 3-रो एसयूवी कार होने के नाते यह गाड़ी 6-सीटर और 7-सीटर सीटिंग लेआउट में आती है, जिसमें से 6-सीटर वर्जन में दूसरी रो पर कैप्टेन सीटें मिलती है। इस एसयूवी कार में दो 12.3-इंच डिस्प्ले (एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट के लिए और दूसरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए), पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 10-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, फ्रंट और रियर वेंटिलेटेड सीटें (सिर्फ 6-सीटर वर्जन में), और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Kia Sorento

    पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें 8 एयरबैग, ऑल-व्हील्स डिस्क ब्रेक, 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, और लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर मिलते हैं। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी

    Kia Sorento

    Kia Sorento

    किआ सोरेंटो भारतीय वर्जन में दो इंजन ऑप्शन : स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल और डीजल इंजन दिए गए हैं, जिसके साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड मिलता है और इसमें ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप ऑप्शनल दिया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

    इंजन

    1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड

    2.2-लीटर डीजल

    पावर

    180 पीएस + 65 पीएस (इंजन + मोटर)

    193 पीएस

    टॉर्क

    265 एनएम + 264 एनएम (इंजन + मोटर)

    442 एनएम

    ट्रांसमिशन

    6-स्पीड एटी

    8-स्पीड डीसीटी

    ड्राइवट्रेन

    फ्रंट-व्हील ड्राइव/ऑल-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव/ऑल-व्हील ड्राइव

    एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    यहां आप किआ सोरेंटो के वेरिएंट अनुसार पावरट्रेन ऑप्शन देख सकते हैं।

    Kia Sorento

    कीमत और मुकाबला 

    किआ सोरेंटो की कीमत 27.99 लाख रुपये से 40.39 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के बीच है। इसका मुकाबला स्कोडा कोडिएक, जीप मेरिडियन और फोक्सवैगन टेरॉन से है। 

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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