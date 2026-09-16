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    Mahindra BE 6 SPORTEQ vs Tata Curvv EV: कौनसी इलेक्ट्रिक कार खरीदें?

    दो पॉपुलर कॉम्पैक्ट EV: Mahindra BE 6 और Tata Curvv EV को हाल ही में SPORTEQ और Series X नाम से अपडेट किया गया है। कागजों में कौनसी इलेक्ट्रिक कार ज्यादा बेहतर है आइए जानते हैं

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 16, 2026 12:16 ist
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    published onSep 16, 2026 12:16 IST
    last updated onSep 16, 2026 12:16 IST
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    Mahindra BE 6 SPORTEQ vs Tata Curvv EV

    अगर आप एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपने शायद Mahindra BE 6 और Tata Curvv EV पर जरूर विचार किया होगा। दोनों ही इलेक्ट्रिक SUV को हाल ही में क्रमश: SPORTEQ और Series X के रूप में अपडेट्स मिले हैं, जिससे ये पहले से ज्यादा आकर्षक हो गई हैं। हमने इन दोनों का कई मोर्चो पर कंपेरिजन किया है, तो आइए जानते हैं कौनसी EV बेहतर होगी।

    कीमत

    मॉडल

    महिंद्रा बीई 6 स्पोर्टेक

    टाटा कर्व ईवी

    एक्स-शोरूम पैन-इंडिया

    19.45 लाख रुपये से 26.95 लाख रुपये (बिना चार्जर)

    17.19 लाख रुपये से 19.69 लाख रुपये

    • Tata Curvv EV की शुरुआती कीमत Mahindra BE 6 SPORTEQ के मुकाबले लगभग 2 लाख रुपये कम है।

    • टॉप वेरिएंट्स की बात करें तो Tata EV, Mahindra EV के मुकाबले 7.30 लाख रुपये तक सस्ती है।

    • Mahindra BE 6 SPORTEQ बैटरी-एज-अ-सर्विस (BaaS) के साथ भी आती है। इस स्कीम के तहत, इसकी शुरुआती कीमत घटकर 11.45 लाख रुपये हो जाती है, और 3.75 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से बैटरी इस्तेमाल का भुगतान करना होता है।

    साइज

    पैरामीटर

    महिंद्रा बीई 6 स्पोर्टेक

    टाटा कर्व ईवी

    अंतर

    लंबाई

    4,371 मिलीमीटर

    4,310 मिलीमीटर

    + 61 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1,907 मिलीमीटर

    1,810 मिलीमीटर

    + 97 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1,627 मिलीमीटर

    1,637 मिलीमीटर

    (- 10 मिलीमीटर)

    व्हीलबेस

    2,775 मिलीमीटर

    2,560 मिलीमीटर

    + 215 मिलीमीटर

    बूट स्पेस

    455 लीटर

    500 लीटर

    (- 45 लीटर)

    • Mahindra BE 6 SPORTEQ लगभग हर मामले में Curvv EV से बड़ी है, सिवाय ऊंचाई के। इसका सबसे बड़ा फायदा इसका 215 mm लंबा व्हीलबेस है। लंबे व्हीलबेस का सीधा मतलब है कि केबिन के अंदर पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को बेहतर लेगरूम मिलेगा।

    Mahindra BE 6 SPORTEQ
    Tata Curvv EV

    • वहीं दूसरी ओर, Tata Curvv EV में 500-लीटर का बूट स्पेस है, जो Mahindra Car से 45 लीटर ज्यादा है। यह अतिरिक्त स्पेस तब बहुत काम आता है जब आप वीकेंड पर परिवार के साथ बाहर जा रहे हों या एयरपोर्ट से किसी को पिक-अप करने के लिए अतिरिक्त लगेज रखना हो।

    कलर ऑप्शंस

    महिंद्रा बीई 6 स्पोर्टेक

    टाटा कर्व ईवी

    रोसो इम्पुलसो सैटिन

    नाइट्रो क्रिमसन

    फायरस्टॉर्म ऑरेंज

    एम्पावर्ड ऑक्साइड

    टैंगो रेड

    प्योर ग्रे

    डीप फॉरेस्ट

    प्रिस्टिन व्हाइट

    एवरेस्ट व्हाइट

    वर्चुअल सनराइज

    स्टेल्थ ब्लैक

    कार्बन ब्लैक*

    ग्रेफाइट स्टॉर्म

    डेजर्ट मिस्ट

    • Mahindra अपनी BE 6 SPORTEQ को Tata Curvv EV के मुकाबले ज्यादा कलर ऑप्शंस के साथ पेश कर रही है।

    • Tata Curvv EV में Dark एडिशन के साथ ऑल-ब्लैक एक्सटीरियर और इंटीरियर मिलता है।

    फीचर्स

    फीचर

    महिंद्रा बीई 6 स्पोर्टेक

    टाटा कर्व ईवी

    ऑटो-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स

    ✅ (कॉर्नरिंग फ़ंक्शन के साथ डुअल-पॉड यूनिट)

    एलईडी डीआरएल

    आगे एलईडी फॉग लैंप

    ✅ (कॉर्नरिंग फ़ंक्शन के साथ)

    अलॉय व्हील्स

    20-इंच डुअल-टोन

    18-इंच

    ओआरवीएम-माउंटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर

    फ्लश-टाइप डोर हैंडल

    एलईडी टेल लाइट

    ✅ (एनिमेशन विकल्प के साथ)

    ✅ (कनेक्टेड)

    पीछे स्पॉइलर

    डुअल-टोन केबिन

    ✅ (भूरा और काला)

    ✅ (डार्क ग्रे और सफेद)

    सीट अपहोल्स्ट्री

    लेदरेट

    लेदरेट

    स्टोरेज के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट

    पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

    ✅ (कपहोल्डर्स के साथ)

    स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टमेंट

    एंबिएंट लाइटिंग

    ✅ (16 मिलियन रंगों के साथ)

    ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    ✅ (डुअल-जोन)

    आगे पावर-एडजस्टेबल सीट्स

    ✅ (केवल ड्राइवर साइड मेमोरी फ़ंक्शन के साथ 6 तरह)

    ✅ (6 तरह)

    आगे वेंटीलेटेड सीट्स

    सभी चार पावर विंडो

    ✅ (ड्राइवर साइड वन-टच अप/डाउन)

    पैडल शिफ्टर्स

    पावर्ड टेलगेट

    एयर प्यूरीफायर

    सनरूफ

    ✅ (इलुमिनेशन के साथ पैनोरमिक ग्लास रूफ)

    ✅ (एंबिएंट लाइटिंग के साथ पैनोरमिक सनरूफ)

    पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

    इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम

    ✅ (रिवर्स ऑटो-डिप मोड के साथ)

    वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

    ✅ (दो)

    हेड्स-अप डिस्प्ले

    डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    ✅ (12.3-इंच)

    ✅ (10.25-इंच)

    टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    ✅ (12.3-इंच)

    ✅ (12.3-इंच)

    को-ड्राइवर एंटरटेनमेंट डिस्प्ले

    ✅ (12.3-इंच)

    वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    म्यूजिक सिस्टम

    ✅ (16-स्पीकर हरमन कार्डन सिस्टम)

    ✅ (9-स्पीकर जेबीएल सिस्टम)

    एयरबैग

    7 तक (6 स्टैंडर्ड)

    6 (स्टैंडर्ड)

    इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल

    पार्किंग सेंसर

    ✅ (आगे और पीछे)

    ✅ (आगे और पीछे)

    कैमरा

    ✅ (540-डिग्री सेटअप)

    ✅ (360-डिग्री सेटअप)

    टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम

    आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

    ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक

    रेन-सेंसिंग वाइपर

    पीछे डिफॉगर

    लेवल-2 एडीएएस*

    *एडीएएस- एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम

    Mahindra BE 6 SPORTEQ
    Tata Curvv EV

    दोनों ही इलेक्ट्रिक SUV काफी प्रीमियम फीचर्स से लैस हैं। दोनों में आपको 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑल-LED लाइटिंग और यहां तक कि सेफ्टी के लिए Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी मिलता है। हालांकि, दोनों के पास कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स भी हैं जो उन्हें एक-दूसरे से अलग बनाते हैं: 

    Mahindra BE 6 SPORTEQ के यूनीक फीचर्स:

    • ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन

    • को-ड्राइवर के लिए अलग एंटरटेनमेंट डिस्प्ले

    • 540-डिग्री कैमरा (360-डिग्री + अंडरबॉडी व्यू)

    • ड्राइवर के लिए नी एयरबैग

    Mahindra BE 6 SPORTEQ
    Tata Curvv EV

    Tata Curvv EV के यूनीक फीचर्स:

    • 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली को-ड्राइवर सीट

    • एयर प्यूरीफायर

    • मल्टी-मोड रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए पैडल शिफ्टर्स

    इलेक्ट्रिक पावरट्रेन

    स्पेसिफिकेशन

    महिंद्रा बीई 6 स्पोर्टेक

    टाटा कर्व ईवी

    बैटरी पैक

    59 केडब्ल्यूएच

    70 केडब्ल्यूएच

    79 केडब्ल्यूएच

    55 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    1

    1

    पावर

    232 पीएस

    245 पीएस

    286 पीएस

    167 पीएस

    टॉर्क

    380 एनएम

    215 एनएम

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2)

    548 किलोमीटर

    651 किलोमीटर

    683  

    502 किलोमीटर

    ड्राइवट्रेन

    रियर-व्हील ड्राइव*

    फ्रंट-व्हील ड्राइव^

    • BE 6 SPORTEQ में तीन अलग-अलग पावरट्रेन चॉइस मिलती हैं। वहीं, Tata Curvv EV सिर्फ एक 55 kWh बैटरी पैक के साथ आती है।

    • दोनों SUV में एक ही इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, लेकिन BE 6 SPORTEQ में चुने गए बैटरी पैक के आधार पर पावर आउटपुट अलग-अलग होता है।

    • रेंज के मामले में भी Mahindra आगे है। जहां Curvv EV की सर्टिफाइड रेंज 502 किलोमीटर है, वहीं BE 6 SPORTEQ का टॉप वेरिएंट 683 किलोमीटर तक की रेंज का दावा करता है।

    • Mahindra BE 6 SPORTEQ एक रियर-व्हील-ड्राइव सेटअप के साथ आती है, वहीं Curvv EV केवल फ्रंट-व्हील-ड्राइव (FWD) कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    Mahindra BE 6 SPORTEQ

    Mahindra BE 6 पहले से ही ब्रांड की एक प्रीमियम और सबसे ज्यादा बिकने वाली EV में से एक थी। SPORTEQ के आने से यह इलेक्ट्रिक पावरट्रेन और फीचर्स दोनों मामलों में और भी बेहतर हो गई है। यह उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो अपनी कार में ढेर सारी टेक्नोलॉजी, कई पावरट्रेन ऑप्शंस और एक रोमांचक ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं। इसका रियर व्हील ड्राइव सेटअप और लंबी रेंज इसे उन लोगों के लिए आकर्षक बनाती है जो परफॉर्मेंस को प्राथमिकता देते हैं। दूसरी ओर, Tata Curvv EV को भी Series X अपडेट के साथ कुछ उपयोगी बदलाव मिले हैं। हालांकि यह सिर्फ एक बैटरी पैक के साथ आती है, फिर भी इसकी 502 किलोमीटर की रेंज ज्यादातर शहरी और इंटर-सिटी जरूरतों के लिए पर्याप्त है। यह Mahindra EV के मुकाबले काफी लोडेड फीचर लिस्ट और ज्यादा प्रैक्टिकल बूट स्पेस एक बहुत ही आकर्षक कीमत पर ऑफर करती है। यह उन खरीदारों के लिए ज्यादा सेंस बनाती है जो एक स्टाइलिश, फीचर-पैक और वैल्यू-फॉर-मनी इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं।

    Tata Curvv EV

    अन्य विकल्प जिन पर आप विचार कर सकते हैं

    अगर आप इन दोनों के अलावा भी बाजार में मौजूद अन्य विकल्पों पर नजर डालना चाहते हैं, तो यहां कुछ और गाड़ियां हैं:

    • Maruti Suzuki e Vitara: अगर आप भारत की सबसे भरोसेमंद कार कंपनी से एक नो-नॉनसेंस EV चाहते हैं, तो यह एक बढ़िया विकल्प है। BaaS प्राइस, लंबी फीचर लिस्ट और अच्छी रेंज इसे एक आकर्षक डील बनाती है।

    • Toyota Urban Cruiser Ebella: यह असल में e Vitara का Toyota वर्जन है। यह Maruti EV के सभी अच्छे पॉइंट्स को बरकरार रखती है, और 'Toyota' का लोगो इसकी विश्वसनीयता को और बढ़ाता है।

    • Hyundai Creta Electric: अपने सेगमेंट की सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रिक SUV में से एक। Hyundai ने इसे एक अच्छी रेंज, एफिशिएंसी, बेहतरीन फीचर लिस्ट और BaaS प्राइस के साथ ग्राहकों के लिए आकर्षक बनाया है।

    • Tata Sierra EV: यह कॉम्पैक्ट सेगमेंट में एक ज्यादा ट्रेडिशनल लुक वाली इलेक्ट्रिक SUV है। यह लंबी रेंज और किफायती होने पर फोकस करने के साथ-साथ काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी देती है।

    • MG Windsor EV: यह आज बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार में से एक है। इसका प्रीमियम और टेक-लोडेड केबिन, स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरियंस और स्पेशियस इंटीरियर इसे 20 लाख रुपये से कम में एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार बनाता है।

    • MG ZS EV: यह भारतीय बाजार में सबसे पुरानी EV नेमप्लेट्स में से एक है। यह यूरोपियन स्टाइलिंग के साथ एक प्रीमियम इंटीरियर और फीचर से भरपूर है, और एक अच्छी रेंज भी देती है।

    • VinFast VF6: भारतीय ऑटोमोटिव बाजार में सबसे नई पेशकशों में से एक। यह एक मिनिमलिस्टिक एक्सटीरियर डिजाइन, शानदार केबिन और भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त साइज का कॉम्बिनेशन है।

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