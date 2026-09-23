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    नई महिंद्रा थार ओजी: एसयूवी कार के 7 बड़े अपडेट जो आपको जानना चाहिए

    पावर, चेसिस, सस्पेंशन, फीचर्स और सुरक्षा के मामले में ज्यादा दमदार

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    Published On सितंबर 23, 2026 18:52 ist
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    published onSep 23, 2026 18:52 IST
    last updated onSep 23, 2026 18:52 IST
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    2026 Mahindra Thar OG New Model

    महिंद्रा ने नई थार ओजी को 10.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया है। यह पुरानी महिंद्रा थार का फेसलिफ्ट वर्जन है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पहली नजर में इसका लुक आपको पुराने मॉडल की याद दिला सकता है, लेकिन इसमें कई बड़े बदलाव हुए हैं जो इसके नाम में हुए अपडेट को बिलकुल सही ठहराते हैं। महिंद्रा ने इसे सिर्फ कॉस्मेटिक अपडेट देने की बजाए इसके प्लेटफॉर्म, सस्पेंशन, ऑफ-रोड टेक्नोलॉजी और इंजन में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं जो इसे पहले से कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल कार बनाते हैं। नई महिंद्रा थार ओजी में क्या कुछ है नया, जानेंगे आगे :-  

    डिजाइन 

    थार ओजी की डिजाइन काफी हद तक पुराने मॉडल जैसी लगती है। महिंद्रा ने इसके क्लासिक, बॉक्सी और रग्ड सिल्हाउट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। हालांकि, इसे नयापन देने के लिए इसमें कुछ नए डिजाइन टच दिए गए हैं जो इसे एक फ्रेश और प्रीमियम लुक देते हैं।

    2026 Mahindra Thar OG New Model

    सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट में हुआ है, जहां अब 6-स्लैट ग्रिल की जगह 5-स्लैट ग्रिल दी गई है। यह एक छोटा लेकिन अहम बदलाव है जो थार को अपनी एक अलग पहचान देता है। हेडलैंप्स, इंडिकेटर्स और टेललाइट्स अब एलईडी यूनिट्स हैं, जिन्हें थार रॉक्स से लिया गया है। ये ना सिर्फ रात में बेहतर रोशनी देती हैं, बल्कि गाड़ी को एक मॉडर्न और अपमार्केट फील भी देती है। 

    इसमें बंपर पर फ्लैट डिजाइन दी गई है और कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ नए एलईडी फॉग लैंप्स भी मिलते हैं। साइड प्रोफाइल में सबसे बड़ा बदलाव नए 19-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स का हुआ है, जो इसके स्टांस को और भी मस्कुलर बनाते हैं। इसमें फेंडर पर अपडेटेड 'थार ओजी' बैजिंग भी दी गई है। जबकि, पीछे की तरफ थार रॉक्स जैसे टेललैंप्स और नए डिजाइन का बंपर दिया गया है। इसमें टेलगेट पर भी 'ओजी' बैजिंग मिलती है। 

    2026 Mahindra Thar OG New Model

    केबिन के अंदर इसमें नई ब्राउन-ब्लैक डुअल-टोन इंटीरियर थीम और पर्फोरेटेड लेदरेट सीटें दी गई हैं जो इसे प्रीमियम लुक देती हैं। इससे केबिन पुराने ऑल-ब्लैक इंटीरियर के मुकाबले ज्यादा फ्रेश और हवादार महसूस होता है। 

    2026 Mahindra Thar OG New Model

    डाइमेंशन

    नई महिंद्रा थार ओजी एक नए प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो थार रॉक्स में इस्तेमाल हुए एम-ग्लाइड प्लेटफॉर्म का एक छोटा वर्जन है। इस नए आर्किटेक्चर की वजह से इसके डाइमेंशंस में मामूली बदलाव हुए हैं।

    मॉडल 

    थार ओजी (नई)

    पुरानी थार 

    अंतर 

    लंबाई 

    3995 मिलीमीटर 

    3985 मिलीमीटर 

    +10 मिलीमीटर 

    चौड़ाई 

    1870 मिलीमीटर 

    1820 मिलीमीटर 

    +50 मिलीमीटर 

    ऊंचाई 

    1855 मिलीमीटर 

    1855 मिलीमीटर 

    कोई अंतर नहीं

    व्हीलबेस 

    2450 मिलीमीटर 

    2450 मिलीमीटर 

    कोई अंतर नहीं

    ग्राउंड क्लियरेंस 

    232 मिलीमीटर 

    226 मिलीमीटर 

    +6 मिलीमीटर 

    इसकी लंबाई 10 मिमी और चौड़ाई 50 मिमी बढ़ गई है। चौड़ाई में यह बढ़ोतरी गाड़ी को सड़क पर एक बेहतर स्टांस और केबिन के अंदर थोड़ा और स्पेस देती है, जिससे हाई-स्पीड पर स्टेबिलिटी में भी सुधार होता है। हालांकि, इसकी ऊंचाई और व्हीलबेस का साइज पहले के बराबर रखा गया है। इसके ग्राउंड क्लियरेंस में भी सुधार हुआ है, जो अब बढ़कर 232 मिमी हो गया है। यह बढ़ा हुआ ग्राउंड क्लियरेंस इसे खराब रास्तों को आसानी से निपटने की क्षमता देता है, जिससे ऑफ-रोडिंग के दौरान अंडरबॉडी के टकराने का खतरा कम हो जाता है। ये बदलाव दिखाते हैं कि महिंद्रा ने सिर्फ लुक पर ही नहीं, बल्कि इसकी इंजीनियरिंग और प्रैक्टिकैलिटी पर भी काफी ध्यान दिया है।

    सस्पेंशन 

    नई महिंद्रा थार ओजी में सबसे बड़ा मैकेनिकल अपग्रेड सस्पेंशन सिस्टम का हुआ है। महिंद्रा ने इसमें फ्लैगशिप एसयूवी एक्सयूवी 7एक्सओ वाला एडवांस्ड पेंटालिंक रियर सस्पेंशन सिस्टम दिया है, जिसमें वॉट्स लिंक भी शामिल है। यह एक बहुत बड़ा सुधार है जो सीधे तौर पर गाड़ी की राइड क्वालिटी और हैंडलिंग को बेहतर बनाता है।

    2026 Mahindra Thar OG New Model

    इसमें DaVinci डैम्पर्स का इस्तेमाल भी किया गया है। ये डैम्पर्स फ्रीक्वेंसी-डिपेंडेंट डैम्पिंग टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, जिसका मतलब है कि वे सड़क की स्थिति के अनुसार अपनी कठोरता को एडजस्ट कर सकते हैं। कम स्पीड पर ये डैम्पर्स सॉफ्ट रहते हैं ताकि एक आरामदायक राइड मिल सके। वहीं, हाईवे पर तेज स्पीड में ये कड़े हो जाते हैं, जिससे गाड़ी स्थिर रहती है और ड्राइवर का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। 

    बेहतर ऑफ-रोड किट 

    महिंद्रा थार पहले से ही एक बेहद शानदार ऑफ-रोडर कार थी, लेकिन नई थार ओजी के साथ कंपनी ने इसकी क्षमताओं को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। इसमें अब इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल दिया गया है। जब आप मुश्किल ऑफ-रोड परिस्थितियों में होते हैं तो यह फीचर पीछे वाले दोनों पहियों को लॉक कर देता है ताकि दोनों को बराबर पावर मिल सके। इससे गाड़ी को ट्रैक्शन हासिल करने में मदद मिलती है।

    2026 Mahindra Thar OG New Model

    इसके अलावा, फ्रंट व्हील्स के लिए ब्रेक-लॉक डिफरेंशियल फीचर भी दिया गया है। यह सिस्टम एबीएस का उपयोग करके उस पहिये पर ब्रेक लगाता है जो घूम रहा है, और पावर को उस पहिये पर भेजता है जिसके पास ट्रैक्शन है। इसमें तीन डेडिकेटेड ऑफ-रोड मोड : मड, सैंड और स्नो भी दिए गए हैं। 

    इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग 

    पुरानी जनरेशन थार के ओनर्स की एक शिकायत रही है वह इसका भारी हाइड्रॉलिक पावर स्टीयरिंग था। यह ऑफ-रोडिंग के लिए तो अच्छा था, लेकिन शहर के ट्रैफिक में खासकर पार्किंग के दौरान इसे चलाना काफी थकान भरा लगता था। महिंद्रा ने इस फीडबैक पर काम करते हुए नई थार ओजी में इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग दिया है। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग कम स्पीड पर बहुत हल्का महसूस होता है, जिससे शहर में गाड़ी चलाना, यू-टर्न लेना और पार्किंग करना बेहद आसान हो जाता है। जैसे-जैसे स्पीड बढ़ती है, यह स्टीयरिंग थोड़ा भारी हो जाता है ताकि हाईवे पर बेहतर फीडबैक और स्टेबिलिटी मिल सके। 

    2026 Mahindra Thar OG New Model

    ऑफ-रोडिंग के लिए भी इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग के कई फायदे हैं। यह स्टीयरिंग किकबैक को काफी हद तक कम कर देता है। इसके कम होने से ऑफ-रोडिंग के दौरान ड्राइवर का कंट्रोल बेहतर रहता है।  

    फीचर्स और सेफ्टी 

    नई महिंद्रा थार ओजी में कई नए कंफर्ट और कन्वीनियंस फीचर्स जोड़े गए हैं। इसमें अब वायरलेस चार्जर और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं, जो ड्राइविंग एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूदा मॉडल वाले फीचर्स जैसे 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो व एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिलने जारी हैं। इसके साथ 6-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम भी मिलता है। इसके अलावा इसमें क्रूज कंट्रोल, पैसिव कीलेस एंट्री, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स और हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी दी गई हैं। 

    2026 Mahindra Thar OG New Model

    सेफ्टी के मामले में अब इसमें 6 एयरबैग्स, ऑल-व्हील्स डिस्क ब्रेक्स, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, हिल-होल्ड कंट्रोल, रोल-ओवर मिटिगेशन, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स, और एक रियर कैमरा मिलता है।

    2026 Mahindra Thar OG New Model

    ज्यादा पावर

    महिंद्रा ने नई थार ओजी के तीनों इंजन ऑप्शन को पहले से ज्यादा पावरफुल बनाया है। कंपनी ने हर इंजन के पावर और टॉर्क आउटपुट को ट्यून किया है। इसके अपडेटेड पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:-

    इंजन

    2-लीटर टर्बो-पेट्रोल एमस्टालिन

    1.5-लीटर डीजल

    2.2-लीटर डीजल एमहॉक

    पावर

    162 पीएस (+10 पीएस) 

    119 पीएस (+1 पीएस)

    152 पीएस (+12 पीएस)

    टॉर्क

    330 एनएम (+30 एनएम)

    300 एनएम 

    330 एनएम (+30 एनएम)

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव/ 4-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव/ 4-व्हील ड्राइव

    एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी- ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन 

    इसके छोटे 1.5-लीटर इंजन की पावर में 1 पीएस की मामूली बढ़ोतरी हुई है, जबकि सबसे बड़ा अपग्रेड 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन में देखने को मिलता है, जिनकी पावर क्रमशः 10 PS और 12 PS तक बढ़ाई गई है। परफॉर्मेंस में यह बढ़ोतरी इसे ऑन-रोड और ऑफ-रोड दोनों ही स्थितियों में बेहतर बनाती है। मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ 2WD और 4WD ऑप्शन जोड़ा गया है, जिससे लोगों को अपनी पसंद के हिसाब से चुनने के लिए ज्यादा विकल्प मिलते हैं।

    2026 Mahindra Thar OG New Model

    2026 Mahindra Thar OG New Model

    कारदेखो का क्या है कहना

    नई महिंद्रा थार OG सिर्फ एक सामान्य फेसलिफ्ट नहीं है, बल्कि एक बड़ा और महत्वपूर्ण अपग्रेड है। थार रॉक्स के M-Glyde प्लेटफॉर्म के कुछ हिस्सों को इसमें शामिल करने से इसके मैकेनिकल पहलुओं में काफी सुधार हुआ है। बेहतर सस्पेंशन, एडवांस ऑफ-रोड हार्डवेयर, और बढ़ी हुई पावर इसे रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए ज्यादा आरामदायक और ऑफ-रोडिंग के लिए पहले से कहीं ज्यादा सक्षम बनाती हैं। इन सभी तकनीकी बदलावों के बावजूद, महिंद्रा ने इसके रग्ड डिज़ाइन और दमदार कैरेक्टर को बरकरार रखा है, जो थार की असली पहचान है। यह अपग्रेड थार को उन ग्राहकों के लिए एक और भी आकर्षक विकल्प बनाता है जो एक लाइफस्टाइल SUV में परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकैलिटी दोनों चाहते हैं।

    क्या आप नई थार ओजी खरीदना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। 

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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