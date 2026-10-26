मारुति विक्टोरिस ऑरम एडिशन लॉन्च: 1 साल में 1 लाख बिक्री का आंकड़ा पार करने पर पेश हुआ स्पेशल एडिशन!

published on अक्टूबर 26, 2026 11:32 ist

last updated on Oct 26, 2026 11:32 IST

published on Oct 26, 2026 11:32 IST

मारुति विक्टोरिस कॉम्पैक्ट एसयूवी को भारत में आए एक साल पूरे हो गए हैं। सितंबर 2025 में लॉन्च हुई इस एसयूवी कार ने एक साल में 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। मारुति का दावा है कि इस पैसेंजर गाड़ी ने सबसे तेजी से यह बिक्री का आंकड़ा पार किया है। इस मौके को खास बनाने के लिए कंपनी ने विक्टोरिस का एक नया 'ऑरम एडिशन' लॉन्च किया है। यह एक ऐड-ऑन स्टाइलिंग अपग्रेड है जिसे खास तौर पर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट के लिए डिजाइन किया गया है, जो कार को एक नया और प्रीमियम लुक देता है।

विक्टोरिस ऑरम एडिशन में नया क्या है?

मारुति विक्टोरिस का नया ऑरम एडिशन असल में एक एक्सेसरी पैक है जिसकी कीमत 22,990 रुपये है। इसे आप अपनी नई विक्टोरिस हाइब्रिड खरीदते समय जुड़वा सकते हैं। यह एडिशन सिर्फ स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट के लिए उपलब्ध है और इसका मकसद कार के एक्सटीरियर को और भी आकर्षक बनाना है। इस पैक का मुख्य आकर्षण ब्लैक और कॉपर-रंग की थीम है।

इस स्टाइल पैक में, आपको फ्रंट और रियर स्किड प्लेट्स के साथ-साथ साइड स्कर्ट्स भी मिलती हैं, जिन पर ग्रे और कॉपर फिनिश दिया गया है। इसके अलावा, कार के लुक को और प्रीमियम बनाने के लिए कई क्रोम एक्सेसरीज भी जोड़ी गई हैं। इनमें फ्रंट ग्रिल गार्निश, फ्रंट बंपर अपर ग्रिल गार्निश, बॉडी साइड मोल्डिंग, और रियर बंपर अपर गार्निश शामिल हैं। फेंडर और व्हील आर्च पर भी खास गार्निश दिया गया है। इस पैक में डार्क क्रोम डोर वाइजर, 3डी केबिन और बूट मैट, और एक रियर ट्रंक सिल गार्ड भी शामिल है, जो कार की प्रैक्टिकैलिटी और स्टाइल दोनों को बढ़ाते हैं।

नीचे उन सभी एक्सेसरीज की लिस्ट दी गई है जो ऑरम एडिशन पैक का हिस्सा हैं:

फ्रंट स्किड प्लेट: ग्रे और कॉपर

साइड स्किड प्लेट: ग्रे और कॉपर

रियर स्किड प्लेट: ग्रे और कॉपर

व्हील आर्च गार्निश: ग्रे और कॉपर

फ्रंट ग्रिल गार्निश: क्रोम

फ्रंट बंपर अपर ग्रिल गार्निश: क्रोम

बॉडी साइड मोल्डिंग: क्रोम

रियर बंपर अपर गार्निश: क्रोम

फेंडर गार्निश: क्रोम

डोर वाइजर: डार्क क्रोम

3डी बूट मैट

रियर ट्रंक सिल गार्ड

ऑल-वेदर 3डी मैट

हालांकि, मारुति ने यह साफ नहीं किया है कि यह पैक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड के किन खास वेरिएंट्स के लिए उपलब्ध होगा। चूंकि यह सिर्फ हाइब्रिड पावरट्रेन के लिए है, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह पैक वीएक्सआई, जेडएक्सआई, जेडएक्सआई ऑप्शनल, जेडएक्सआई प्लस, और जेडएक्सआई प्लस ऑप्शनल हाइब्रिड वेरिएंट के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।

मारुति विक्टोरिस के बारे में

मारुति विक्टोरिस को भारत के सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ब्रांड के दूसरे प्रोडक्ट के तौर पर उतारा गया था। इसे ग्रैंड विटारा के ऊपर पोजिशन किया गया है, जो नेक्सा शोरूम से बिकती है। मारुति ने विक्टोरिस को अपने ज्यादा बड़े एरीना शोरूम नेटवर्क के जरिए बेचने का फैसला किया, ताकि यह ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच सके। एक नए इंटीरियर डिजाइन और बड़े बूट स्पेस के साथ, विक्टोरिस को उन फैमिली बायर्स को टारगेट करने के लिए बनाया गया जो एक प्रैक्टिकल, फीचर-लोडेड और स्टाइलिश एसयूवी चाहते हैं।

विक्टोरिस का डिजाइन काफी संतुलित है। इसके फ्रंट में पारंपरिक स्टाइल देखने को मिलती है, जहां एलईडी हेडलैम्प्स अपनी सामान्य जगह पर हैं और उनके ऊपर सेगमेंटेड एलईडी डीआरएल दिए गए हैं। बंपर का डिजाइन स्टाइलिश है और इसमें एलईडी फॉग लैम्प्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और 360-डिग्री कैमरे का फ्रंट कैमरा भी लगा है।

साइड से देखने पर यह एक प्रैक्टिकल फैमिली एसयूवी लगती है, लेकिन व्हील आर्च क्लैडिंग, शार्क-फिन एंटीना और रूफ रेल्स जैसे एलिमेंट्स इसे एक स्पोर्टी टच देते हैं। इसका सबसे आकर्षक हिस्सा इसका रियर प्रोफाइल है, जहां सेगमेंटेड, कनेक्टेड एलईडी टेललैम्प्स इसे एक अलग और मॉडर्न पहचान देते हैं।

केबिन के अंदर, विक्टोरिस में दो तरह की थीम मिलती है। स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट में ऑल-ब्लैक थीम है, जबकि माइल्ड-हाइब्रिड वेरिएंट में डुअल-टोन ब्लैक-एंड-व्हाइट थीम दी गई है। इसका नया स्टीयरिंग व्हील डिजाइन, मॉडर्न डैशबोर्ड लेआउट और नए स्विचगियर इसे मारुति की सबसे मॉडर्न कार में से एक बनाते हैं। स्पेस और प्रैक्टिकैलिटी के मामले में यह पांच लोगों के परिवार के लिए काफी आरामदायक है।

फीचर्स की लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें शामिल हैं:

10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ)

10.25-इंच फुल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

8-स्पीकर इनफिनिटी साउंड सिस्टम

पैनोरमिक सनरूफ

आगे वेंटिलेटेड सीट

8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

कस्टमाइजेबल एम्बिएंट लाइटिंग

वायरलेस चार्जिंग

सेफ्टी के मामले में भी विक्टोरिस निराश नहीं करती। इसे भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप दोनों क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसमें लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, एबीएस के साथ ईबीडी, ऑटो हिल-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और हिल-डिसेंट कंट्रोल (एचडीसी) जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

इंजन

मारुति विक्टोरिस ग्राहकों को तीन अलग-अलग पावरट्रेन विकल्पों की पेशकश करती है, जिससे यह अलग-अलग तरह की जरूरतों को पूरा कर पाती है। इसमें पेट्रोल, सीएनजी और एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन मिलता है। हालांकि, इसमें डीजल इंजन का विकल्प नहीं है। एक खास बात यह है कि इसके पेट्रोल ऑटोमैटिक वेरिएंट के साथ ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम का भी ऑप्शन मिलता है, जो इस सेगमेंट में बहुत कम एसयूवी कार ऑफर करती हैं।

तीनों पावरट्रेन के स्पेसिफिकेशन इस तरह हैं:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर 103 पीएस 88 पीएस 92 पीएस टॉर्क 139 एनएम 121 एनएम 122 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी 5-स्पीड एमटी ईसीवीटी ड्राइव 2-व्हील ड्राइव / ऑल-व्हील ड्राइव (केवल एटी) 2-व्हील ड्राइव 2-व्हील ड्राइव माइलेज 21.2 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी) / 21 किलोमीटर प्रति लीटर (एटी) / 19 किलोमीटर प्रति लीटर (ऑल-व्हील ड्राइव एटी) 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम 28.6 किलोमीटर प्रति लीटर

इसका 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन रोजाना की ड्राइविंग के लिए पर्याप्त पावर देता है और मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स के साथ आता है। जो लोग रनिंग कॉस्ट कम रखना चाहते हैं, उनके लिए सीएनजी का विकल्प बेहतरीन है, जो 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का शानदार माइलेज देता है। वहीं, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट उन लोगों के लिए है जो बिना किसी रेंज की चिंता के बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी चाहते हैं। यह 28.6 किलोमीटर प्रति लीटर के एआरएआई-सर्टिफाइड माइलेज के साथ सेगमेंट की सबसे किफायती एसयूवी कार में से एक है।

कीमत और मुकाबला

मारुति विक्टोरिस की कीमत 10.50 लाख रुपये से शुरू होकर 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगन, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट, रेनो डस्टर, निसान टेक्टॉन, सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स और टाटा कर्व से है।

कारदेखो का क्या है कहना

मारुति विक्टोरिस अपनी क्लास की एक "नो-नॉनसेंस" एसयूवी है जो हर तरह के ग्राहक को कुछ न कुछ ऑफर करती है। इसके पावरट्रेन की विस्तृत रेंज (पेट्रोल, सीएनजी, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड) इसे उन सभी खरीदारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है जो डीजल इंजन नहीं देख रहे हैं। एक साल में 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री यह साबित करती है कि बाजार में एक अच्छे डिजाइन, फीचर-पैक्ड, सुरक्षित और भरोसेमंद एसयूवी की कितनी मांग है, खासकर जब उसके साथ मारुति जैसा ब्रांड नाम जुड़ा हो।

नया ऑरम एडिशन एक समझदारी भरा अपडेट है, जिसे त्योहारी सीजन को ध्यान में रखकर सही समय पर लॉन्च किया गया है। यह समय नई कार खरीदने के लिए शुभ माना जाता है। यह एडिशन विक्टोरिस के लुक में थोड़ा अतिरिक्त "ब्लिंग" जोड़ता है। यह उन ग्राहकों को आकर्षित करेगा जो अपनी एसयूवी को भीड़ से थोड़ा अलग दिखाना चाहते हैं।