2026 टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट में मिल सकते हैं ये नए फीचर्स!

टोयोटा ने इंडोनेशियाई बाजार में इनोवा हाइक्रॉस का अपडेट वर्जन पेश किया है, जिसे वहां इस लोकप्रिय एमपीवी को किजांग इनोवा जेनिक्स के नाम से जाना जाता है। इस अपडेट से हमें इस बात के संकेत मिलते हैं कि भारत आने वाली 2026 इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट में क्या कुछ नया मिल सकता है। सबसे बड़ा और अहम बदलाव इसके केबिन में मिलने वाली नई डुअल-स्क्रीन सेटअप है, जो इस एमपीवी के प्रीमियम एक्सपीरियंस को और बढ़ाएगा। भारत में इसका लॉन्च नवंबर 2026 के अंत तक होने की संभावना है।

डिजाइन

इंडोनेशिया में पेश किए गए मॉडल-ईयर अपडेट में, टोयोटा ने बाहरी डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब है कि यह एमपीवी अभी भी वैसी ही दिखती है जैसी भारत में बिक रही है, जो अपने आप में एक अच्छी बात है क्योंकि इसका मौजूदा डिजाइन पहले से ही काफी दमदार और मॉडर्न है। इसके प्रमुख डिजाइन एलिमेंट्स में ऑल-एलईडी हेडलैंप्स शामिल हैं जो एक बड़ी ट्रेपेजॉइडल ग्रिल से जुड़े हुए हैं, जिसके बीच में हनीकॉम्ब पैटर्न दिया गया है। साइड प्रोफाइल में 18-इंच के अलॉय व्हील्स और पीछे की तरफ रैप-अराउंड एलईडी टेल लाइट्स इसके लुक को पूरा करती हैं। हालांकि, इंडोनेशिया में गाड़ी में एक ऑप्शनल बॉडी किट भी लगी है, जो इसे और स्पोर्टी बनाती है।

पहले भारत में देखे गए टेस्ट मॉडल्स से यह संकेत मिलता है कि कंपनी भारतीय ग्राहकों के लिए इसे बाहरी तौर पर थोड़ा फ्रेश लुक देने के लिए कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स करेगी।

अंदर से कितनी अलग है?

नई इनोवा हाइक्रॉस का असली अपग्रेड इसके इंटीरियर में देखने को मिलता है। इंडोनेशिया मॉडल में सबसे बड़ा बदलाव डुअल डिजिटल डिस्प्ले का है। इसमें अब दो 12.3-इंच की बड़ी स्क्रीन दी गई हैं: एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए और दूसरी ड्राइवर के लिए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के तौर पर। यह एक बहुत बड़ा अपग्रेड है, क्योंकि भारत में बिकने वाले मौजूदा हाइक्रॉस मॉडल में 10.1-इंच की टचस्क्रीन मिलती है। इस बदलाव से केबिन का फील काफी हद तक मॉडर्न और टेक्नोलॉजी से भरपूर हो जाता है।

इसके अलावा, केबिन में एम्बिएंट लाइटिंग को अब डैशबोर्ड तक बढ़ा दिया गया है, जो रात में एक प्रीमियम माहौल बनाती है। क्लाइमेट कंट्रोल स्क्रीन में भी मामूली अपडेट किया गया है। पूरी उम्मीद है कि ये सभी बदलाव भारत आने वाली फेसलिफ्ट इनोवा हाइक्रॉस में भी दिए जाएंगे। इन नए फीचर्स के अलावा, मौजूदा टॉप-एंड फीचर्स के बने रहने की भी उम्मीद है, जिनमें शामिल हैं:

पैनोरमिक सनरूफ

वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

मेमोरी फंक्शन के साथ 8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

पावर्ड टेलगेट

9-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम

सुरक्षा के मामले में भी हाइक्रॉस कोई समझौता नहीं करेगी। उम्मीद है कि इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) और लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते रहेंगे।

पावरट्रेन ऑप्शन

इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में, इंडोनेशिया और भारत दोनों मॉडलों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस पहले की तरह ही दो इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध रहेगी: एक स्टैंडर्ड पेट्रोल इंजन और एक ज्यादा माइलेज देने वाला स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप। दोनों ही इंजन फ्रंट-व्हील-ड्राइव कॉन्फिगरेशन के साथ आते हैं।

स्पेसिफिकेशन हाइक्रॉस (पेट्रोल) हाइक्रॉस (हाइब्रिड) इंजन 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 2-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप पावर 175 पीएस 186 पीएस (कंबाइंड) टॉर्क 209 एनएम 188 एनएम (कंबाइंड) ट्रांसमिशन सीवीटी ई-सीवीटी

भारत में स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट 21.1 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देने का दावा करता है, जो इस साइज की एमपीवी के लिए काफी अच्छा है। जो ग्राहक आज भी पारंपरिक डीजल इंजन और रियर-व्हील-ड्राइव का मजबूत अनुभव चाहते हैं, उनके लिए टोयोटा पुरानी इनोवा क्रिस्टा की बिक्री जारी रखे हुए है। इसके अलावा, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक टोयोटा इस मिड-लाइफ अपडेट के साथ भारत में हाइक्रॉस का फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन भी लॉन्च कर सकती है। यह कदम सरकार के नए उत्सर्जन मानकों और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने की नीति के अनुरूप होगा।

कीमत और मुकाबला

इंडोनेशिया में, अपडेट इनोवा हाइक्रॉस की कीमत Rp 475,400,000 (लगभग 24.87 लाख रुपये) से शुरू होकर Rp 621,300,000 (लगभग 32.47 लाख रुपये) तक जाती है। भारत की बात करें तो, मौजूदा इनोवा हाइक्रॉस की कीमत 18.70 लाख रुपये से 31.84 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, नई दिल्ली) के बीच है। फेसलिफ्ट मॉडल की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है।

भारतीय बाजार में, टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस का सीधा मुकाबला मारुति इनविक्टो से है, जो इसी एमपीवी का री-बैज्ड वर्जन है। इसके अलावा, यह एमपीवी उन ग्राहकों के लिए एक प्रीमियम विकल्प के रूप में भी काम करती है जो मारुति अर्टिगा, मारुति एक्सएल6, टोयोटा रूमियन, किआ कैरेंस क्लाविस और इनोवा क्रिस्टा जैसी कारों से अपग्रेड करना चाहते हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

इंडोनेशिया में पेश की गई अपडेट इनोवा हाइक्रॉस में डुअल डिजिटल डिस्प्ले का शामिल होना एक बेहद स्वागत योग्य कदम है। यह फीचर केबिन को न केवल मॉडर्न बनाता है, बल्कि टेक्नोलॉजी के मामले में इसे सेगमेंट में आगे भी रखता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस फीचर के भारतीय फेसलिफ्ट मॉडल में आने की पूरी संभावना है। हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि भारतीय वर्जन में भी इंडोनेशिया मॉडल वाले ही बदलाव हों। वहां के मॉडल में कोई बाहरी डिजाइन बदलाव नहीं हुआ है, जबकि भारतीय टेस्ट म्यूल्स से मिले संकेतों के अनुसार यहां कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स की उम्मीद है ताकि यह फ्रेश दिखे।

पावरट्रेन के विकल्प वही रहेंगे, लेकिन भारत में फ्लेक्स-फ्यूल सेटअप का संभावित लॉन्च एक बड़ा आकर्षण हो सकता है। यह न केवल खरीदारों को एक और विकल्प देगा, बल्कि टोयोटा को पर्यावरण के अनुकूल वाहनों की दिशा में एक कदम आगे भी बढ़ाएगा। कुल मिलाकर, 2026 इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट एक बेहतर टेक्नोलॉजी, रिफ्रेश्ड लुक और संभावित नए फ्यूल ऑप्शन के साथ एक और भी मजबूत पैकेज बनने जा रही है।