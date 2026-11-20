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Nov 20, 2026 13:21 IST

last updated on Nov 20, 2026 13:21 IST

Nov 20, 2026 11:21 IST

published on Nov 20, 2026 11:21 IST

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भारत में लोग एसयूवी कार को ज्यादा पसंद करते हैं, खासकर इनकी ऊंची सीटिंग पोजिशन, अच्छे ग्राउंड क्लीयरेंस, और दमदार रोड़ प्रजेंस के चलते इन्हें सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं भी जो एसयूवी तो चाहते हैं, लेकिन शहर की तंग गलियों और भीड़-भाड़ वाली पार्किंग में बड़ी गाड़ी की परेशानी नहीं चाहते। इसलिए सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी यही समस्या हल करती है। और, जैसा कि हमने त्योहारी सीजन पर देखा, भारतीय कार खरीदारों ने इस सेगमेंट की गाड़ियों को ज्यादा खरीदा।

आज यहां हम भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 एसयूवी कार पर एक नजर डालने जा रहे हैं जिन्होंने अक्टूबर 2026 में अच्छा परफॉर्म किया:

भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली सब-4 मीटर एसयूवी कार

रैंक मॉडल अक्टूबर 2026 सितंबर 2026 अक्टूबर 2025 मासिक ग्रोथ सालाना ग्रोथ 1 मारुति ब्रेजा 22,436 15,685 12,072 + 43% + 86% 2 टाटा नेक्सन (आईसीई+ईवी) 21,966 20,456 22,083 + 7% (- 1%) 3 टाटा पंच (आईसीई+ईवी) 20,525 20,333 16,810 + 1% + 22% 4 मारुति फ्रॉन्क्स 20,014 19,282 17,003 + 4% + 18% 5 हुंडई वेन्यू 13,017 11,466 11,738 + 14% + 11% 6 महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ (आईसीई+ईवी) 10,828 10,823 12,237 कोई अंतर नहीं (- 12%) 7 किआ सोनेट 8,914 9,493 12,745 (- 6%) (- 30%) 8 हुंडई एक्सटर 8,509 8,344 6,294 + 2% + 35% 9 स्कोडा कायलाक 3,949 4,126 5,078 (- 4%) (-22%) 10 टोयोटा टाइजर 3,893 3,097 4,561 + 26% (- 15%)

पिछले महीने मारुति ब्रेजा ने टाटा नेक्सन को पीछे छोड़ भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार का खिताब अपने नाम किया। पिछले महीने इसकी 22,400 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं, जो सितंबर के मुकाबले 43 प्रतिशत ज्यादा है। हाल ही में, ब्रेजा को एक फेसलिफ्ट मिला था, जिसकी वजह से खरीदार इसे इतना पसंद कर रहे हैं। डिजाइन में किए गए छोटे-मोटे बदलाव और बेसिक चीजों को अच्छे से कवर करना ग्राहकों को पसंद आ रहा है। पिछले साल के मुकाबले भी, इसकी सेल्स में 86 प्रतिशत की जबरदस्त ग्रोथ हुई।

इसके बाद चौथे नंबर पर मारुति फ्रॉन्क्स है, जिसकी पिछले महीने 20,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। फ्रॉन्क्स की बिक्री लगातार बढ़ रही है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिससे मारुति के पोर्टफोलियो में इसकी अहमियत और बढ़ गई है।

हुंडई ने पिछले महीने वेन्यू की 13,000 से ज्यादा यूनिट्स बेचीं, जो इस लिस्ट में अपने टॉप 4 कॉम्पिटिटर्स से लगभग 7,000 से 9,400 यूनिट्स पीछे है। इसकी मासिक ग्रोथ में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और सालाना ग्रोथ भी 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ पॉजिटिव रही।

इस लिस्ट में महिंद्रा की सिर्फ एक कार एक्सयूवी 3एक्सओ अपनी जगह बना पाई है। पिछले महीने इसकी 10,828 यूनिट्स बिकीं, जो सितंबर के मुकाबले सिर्फ 5 यूनिट्स ज्यादा हैं। हालांकि, पिछले साल के मुकाबले इसकी बिक्री में 12 प्रतिशत की गिरावट आई है, इसकी वजह शायद इस साल की शुरुआत में आई एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी और सीएनजी पावरट्रेन हैं।

अगले नंबर पर किआ सोनेट रही। यह काफी समय से मार्केट में है और जल्द इसका न्यू जनरेशन मॉडल आने वाला है। पिछले महीने इसकी 8,914 यूनिट्स बिकीं। इसकी मासिक आधार पर 6 प्रतिशत और सालाना आधार पर 30 प्रतिशत कम यूनिट बिकी।

इस लिस्ट में हुंडई की दूसरी कार एक्सटर है, जिसकी पिछले महीने 8,509 यूनिट बिकीं। मासिक आधार पर इसकी बिक्री 2 प्रतिशत और सालाना आधार पर डिमांड 35 प्रतिशत बढ़ी है। हाल ही में एक्टर को फेसलिफ्ट अपडेट मिला है, जिसकी वजह से इसकी बिक्री लगातार बढ़ रही है और यह अच्छा परफॉर्म कर रही है।

स्कोडा कायलाक 9वीं सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार है। इसकी पिछले महीने लगभग 4,000 यूनिट बिकीं, जो सितंबर 2026 के मुकाबले 4 प्रतिशत कम है। वहीं सालाना आधार पर इसकी बिक्री में 22 प्रतिशत की गिरावट आई है।

10वें नंबर पर टोयोटा टाइजर है, जो मारुति फ्रॉन्क्स का ही रीबैज वर्जन है। अक्टूबर 2026 में इसकी लगभग 3,900 यूनिट्स बिकीं, जिसमें मासिक आधार पर 26 प्रतिशत की ग्रोथ हुई। वहीं सालाना आधार पर सेल्स में 15 प्रतिशत की कमी आई है।

कारदेखो का क्या है कहना

सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा से लेकर हुंडई एक्सटर तक बहुत सारी कारें हैं, और लगभग सभी कंपनियां इस मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। इस टॉप 10 लिस्ट से, हमें पता चलता है कि इस स्पेस में असल में कौनसा फॉर्मूला काम कर रहा है।

मारुति ब्रेजा और टाटा नेक्सन क्रमश: पहले और दूसरे नंबर पर हैं और इनकी लगभग 22,000 यूनिट बिकीं। हाल ही में मिले फेसलिफ्ट अपडेट से ब्रेजा को बढ़त मिली है और अब इसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है।

दूसरी ओर, किआ सोनेट और स्कोडा कायलाक की बिक्री में गिरावट देखी जा रही है और इन्हें नए प्रतिद्वंद्वियों से कड़ी टक्कर मिल रही है।

कुल मिलाकर, छोटी कॉम्पैक्ट एसयूवी का बाजार निश्चित रूप से बढ़ रहा है। आपको कौनसी कार ने ज्यादा प्रभावित किया? हमें नीचे कमेंट में बताएं!