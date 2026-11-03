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    होंडा की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी का नाम अल्फा होगा: 2 दिसंबर को पर्दा उठेगा, जानिए क्या कुछ मिलेगा खास

    यह भारत में होंडा की पहली इलेक्ट्रिक कार होगी और मेड-इन-इंडिया प्रोडक्ट भी होगा!

    ninad
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    published on नवंबर 03, 2026 16:18 ist
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    published onNov 03, 2026 16:18 IST
    last updated onNov 03, 2026 16:18 IST
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    Honda Alpha Globat Debut Confirmed

    होंडा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी का नाम और ग्लोबल डेब्यू की तारीख का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। इस नई ईवी का नाम 'अल्फा' होगा और इसका ग्लोबल डेब्यू 2 दिसंबर 2026 को भारत में किया जाएगा। यह होंडा का एक इंडिया-फर्स्ट प्रोडक्ट होगा, जिसे भारत में ही बनाया जाएगा, जो भारतीय बाजार के लिए ब्रांड की नई रणनीति को दिखाता है।

    नाम की पुष्टि!

    होंडा ने अपनी आने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी के लिए 'अल्फा' नाम फाइनल किया है। यह नाम ग्रीक वर्णमाला के पहले अक्षर से लिया गया है, जिसे कंपनी ग्राहकों के जीवन में "नई शुरुआत" के प्रतीक के तौर पर पेश कर रही है।  यह होंडा की भारतीय बाजार में पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी, इसलिए यह नाम ब्रांड के लिए भी एक नई शुरुआत का संकेत देता है। जापान मोबिलिटी शो 2025 में दिखाए गए जीरो अल्फा कॉन्सेप्ट पर आधारित यह एसयूवी अपने अनोखे डिजाइन के कारण पहले ही काफी सुर्खियां बटोर चुकी है। इसका भारत में ही बनाया जाना इस बात का भी संकेत है कि होंडा इसकी कीमत को लेकर काफी अग्रेसिव रह सकती है।

    होंडा अल्फा के बारे में

    Honda Zero Alpha
    Honda Zero Alpha

    होंडा अल्फा का डिजाइन इसे सेगमेंट की दूसरी कारों से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। इसका लुक काफी यूनिक और बॉक्सी है, जबकि पीछे का हिस्सा टियरड्रॉप जैसा आकार लिए हुए है। अब तक सामने आई टेस्टिंग की तस्वीरों से पता चलता है कि इसमें फ्लेयर्ड व्हील आर्च दिए जाएंगे, जो इसे एक स्पोर्टी और दमदार स्टांस देते हैं। साइड प्रोफाइल में, इसकी विंडो लाइन पीछे की तरफ तेजी से ऊपर की ओर उठती है, जो इसके डिजाइन का एक खास एलिमेंट है। पीछे की तरफ वर्टिकल टेललैंप्स और बाहर की ओर निकला हुआ बंपर इसे एक मस्कुलर लुक देता है। कुल मिलाकर, इसका रियर डिजाइन सबसे अलग और ध्यान खींचने वाला हिस्सा है।

    Honda Zero Alpha

    फीचर्स की बात करें तो अभी आधिकारिक लिस्ट सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि यह आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस होगी। इसमें ये फीचर्स मिल सकते हैं:

    • एक बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन

    • डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    • पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

    • प्रीमियम साउंड सिस्टम

    • लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)

    • 360-डिग्री कैमरा

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)

    इसका डैशबोर्ड डिजाइन होंडा के ग्लोबल इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो की नई डिजाइन लैंग्वेज के अनुसार अपडेट किया जाएगा, जो इसे एक प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक फील दे सकता है।

    संभावित बैटरी ऑप्शन

    होंडा ने अल्फा के पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन का खुलासा अभी नहीं किया है। कंपनी ने केवल इस बात की पुष्टि की है कि यह एक प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी।

    संभावित कीमत और मुकाबला

    होंडा अल्फा इलेक्ट्रिक एसयूवी की कीमत लगभग 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। होंडा की पहली इलेक्ट्रिक कार होने के नाते, इसका मुकाबला टाटा कर्व ईवी, महिंद्रा बीई 6, एमजी जेडएस ईवी, क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा सिएरा ईवी और विनफास्ट वीएफ7 जैसी गाड़ियों से होगा।

    कारदेखो का क्या है कहना

    होंडा की अल्फा के साथ इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में एंट्री ब्रांड के लिए भारत और ग्लोबल स्तर पर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसका अनोखा और आकर्षक डिजाइन उन खरीदारों को अपनी ओर खींच सकता है जो भीड़ से अलग दिखने वाली कार चाहते हैं। 'इंडिया-फर्स्ट' प्रोडक्ट होने और स्थानीय स्तर पर निर्माण की योजना इसे होंडा के लिए एक रणनीतिक रूप से अहम मॉडल बनाती है। अगर कंपनी इसकी कीमत को प्रतिस्पर्धी रखने में कामयाब रहती है और एक अच्छा ड्राइविंग अनुभव प्रदान करती है, तो अल्फा इस तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक एसयूवी बाजार में एक मजबूत दावेदार बन सकती है। इसके डिजाइन, फीचर्स और असली स्पेसिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी के लिए 2 दिसंबर 2026 का इंतजार करना होगा।

    फोटो क्रेडिट

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    Ninad Mestry is an automotive engineer, dieselhead, and lifelong automotive enthusiast with a passion for cars, motorcycles, and the technology behind them. An engineering graduate, he is particularly interested in vehicle engineering, emerging mobility solutions, and the stories that make every machine unique. When he\'s not exploring the latest developments in the automotive world, he enjoys finding new ways to share automotive experiences and insights with fellow enthusiasts. Whether it\'s a rugged SUV, a practical commuter, a cutting-edge EV, or a classic motorcycle, Ninad is always eager to learn more and dive deeper into all things automotive.और देखें

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