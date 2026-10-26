2026 हुंडई बेयोन: नई एसयूवी कार को बुक कैसे करें? बुकिंग राशि कितनी है? डिलीवरी कब तक मिलेगी? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब

हुंडई ने भारतीय बाजार में अपनी दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवी बेयोन को 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया है और इसके साथ ही कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है। यह एसयूवी क्रेटा के नीचे पोजिशन की गई है, लेकिन यह कई एडवांस टेक्नोलॉजी फीचर्स के साथ आती है, जो इसे क्रेटा का एक मजबूत विकल्प बनाती है। हुंडई बेयोन में बड़ी स्क्रीन, जनरेटिव एआई क्षमता, एनवीडिया आर्किटेक्चर और कई सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। जो ग्राहक इस नई एसयूवी कार को खरीदने पर विचार कर रहे हैं, उनके लिए यह गाइड बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करेगी।

2026 हुंडई बेयोन: इसे कैसे बुक करें?

हुंडई बेयोन के लॉन्च के तुरंत बाद, कंपनी ने इसकी ऑर्डर बुक खोल दी है, जिससे ग्राहक अपने पसंदीदा वेरिएंट को रिजर्व कर सकते हैं। बुकिंग के लिए दो आसान रास्ते उपलब्ध हैं: पहला, आप अपने नजदीकी हुंडई डीलरशिप पर जाकर पारंपरिक तरीके से बुकिंग कर सकते हैं, और दूसरा, आप हुंडई की आधिकारिक भारतीय वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। दोनों ही तरीकों के लिए बुकिंग अमाउंट 11,000 रुपये रखा गया है। हुंडई ने बेयोन को कुल 7 वेरिएंट्स: एचएक्स2, एचएक्स3, एचएक्स3 प्लस, एचएक्स5, एचएक्स6, एचएक्स8 और एचएक्स10 में पेश किया है। पावरट्रेन की बात करें तो, इसमें सिर्फ एक 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 115 पीएस की पावर और 144 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और सीएनजी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है।

कार की ऑनलाइन बुकिंग

डिजिटल जमाने में, ज्यादातर ग्राहक ऑनलाइन बुकिंग को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि यह सुविधाजनक और समय बचाने वाला होता है। हुंडई की वेबसाइट पर आप बेयोन का पहला लुक देख सकते हैं, उसे अपने पसंदीदा वेरिएंट और रंग में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और फिर बुकिंग प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

सबसे पहले हुंडई इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट खोलें और बेयोन के डेडिकेटेड पेज पर जाएं। यहां आपको कार के बारे में विस्तृत जानकारी, इसका डिजिटल ब्रोशर डाउनलोड करने का विकल्प, टेस्ट ड्राइव बुक करने का ऑप्शन और अपने नजदीकी डीलर को खोजने की सुविधा मिलेगी।

होमपेज या बेयोन के पेज पर "ऑनलाइन बुकिंग" या "बुक नाउ" का बटन खोजें और उस पर क्लिक करें। यहां आपको हुंडई के सभी मॉडल्स की लिस्ट दिखेगी, जिसमें से आपको बेयोन को चुनना होगा।

बुकिंग पोर्टल पर आगे बढ़ने के लिए आपको लॉग-इन करना होगा। अगर आपका पहले से अकाउंट है, तो अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉग-इन करें। नए यूजर्स को अपना अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए आपको अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी और एक कैप्चा कोड भरना होगा। इसके बाद आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज करके आपका अकाउंट बन जाएगा।

लॉग-इन करने के बाद, आपको कार कॉन्फ़िगर करने का विकल्प मिलेगा। सबसे पहले पावरट्रेन चुनें, यानी आपको 6-स्पीड मैनुअल चाहिए या सीवीटी ऑटोमैटिक। इसके बाद, अपने बजट और जरूरी फीचर्स के हिसाब से 7 वेरिएंट्स में से किसी एक को चुनें। हर वेरिएंट के आगे उसकी एक्स-शोरूम कीमत भी दिखाई देगी, जिससे फ़ैसला लेना आसान हो जाता है।

वेरिएंट चुनने के बाद, आपको बेयोन के लिए उपलब्ध एक्सटीरियर और इंटीरियर कलर ऑप्शंस में से अपनी पसंद का रंग चुनना होगा।

अगले स्टेप में, आपको अपना राज्य और शहर चुनना होगा।

लोकेशन चुनने के बाद, स्क्रीन पर आपके शहर में मौजूद सभी अधिकृत हुंडई डीलर्स की लिस्ट आ जाएगी। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी डीलर को चुन सकते हैं।

डीलर चुनने के बाद, आपको पेमेंट पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। यहां आपको 11,000 रुपये की टोकन राशि का भुगतान करना होगा। पेमेंट के लिए कई विकल्प जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई उपलब्ध होते हैं।

पेमेंट सफल होने पर आपकी बुकिंग कन्फर्म हो जाएगी। इसके बाद, आपके द्वारा चुने गए डीलरशिप से एक हुंडई एग्ज़िक्यूटिव आपसे संपर्क करेगा। वह आपको बाकी की प्रक्रिया, जैसे बैंकिंग पेपरवर्क, जरूरी दस्तावेज और डिलीवरी से पहले की अन्य औपचारिकताओं के बारे में जानकारी देगा।

डीलरशिप के माध्यम से बुकिंग (ऑफलाइन)

जो ग्राहक कार खरीदने से पहले उसे व्यक्तिगत रूप से देखना और महसूस करना चाहते हैं, उनके लिए ऑफलाइन बुकिंग का पारंपरिक तरीका सबसे अच्छा है। इसके लिए आपको अपने नजदीकी हुंडई डीलरशिप पर जाना होगा। ऑफलाइन बुकिंग की प्रक्रिया इस प्रकार है:

डीलरशिप पर पहुंचने पर, एक सेल्स रिप्रेज़ेंटेटिव आपकी मदद करेगा। आप उन्हें अपनी जरूरतें, बजट और आप किस तरह की कार ढूंढ रहे हैं, यह बता सकते हैं। वे आपको बेयोन के अलग-अलग वेरिएंट्स के फीचर्स और कीमतों के बारे में विस्तार से समझाएंगे।

यहां आपको कार को करीब से देखने का मौका मिलता है। आप इसके केबिन में बैठकर स्पेस, सीटिंग कंफर्ट और डैशबोर्ड के लेआउट को महसूस कर सकते हैं। आप इंफोटेनमेंट सिस्टम और अन्य फीचर्स को भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। इसके अलावा, सेल्स रिप्रजेंटिव आपको एक्सेसरीज और कस्टमाइजेशन के विकल्पों के बारे में भी जानकारी दे सकता है।

बुकिंग करने से पहले सबसे जरूरी कदम टेस्ट ड्राइव लेना है। इससे आपको कार के परफॉर्मेंस, हैंडलिंग और ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस का सही अंदाजा लग जाता है। अगर डीलरशिप पर टेस्ट ड्राइव के लिए कार उपलब्ध है, तो आप तुरंत टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। यदि नहीं, तो आप अपने घर या ऑफिस पर टेस्ट ड्राइव शेड्यूल करने का अनुरोध भी कर सकते हैं। यह सलाह दी जाती है कि बुकिंग राशि देने से पहले टेस्ट ड्राइव जरूर लें ताकि आप अपनी खरीद से पूरी तरह संतुष्ट हों।

जब आप वेरिएंट और रंग को लेकर अपना मन बना लें, तो आप बुकिंग प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 11,000 रुपये की बुकिंग राशि का भुगतान करना होगा। यह भुगतान आप नकद, ऑनलाइन ट्रांसफर, यूपीआई या चेक के माध्यम से कर सकते हैं। भुगतान के बाद आपको एक रसीद दी जाएगी, जिसमें आपकी बुकिंग की डिटेल्स होंगी।

2026 हुंडई बेयोन: डिलीवरी टाइमलाइन

हुंडई बेयोन की बुकिंग काफी समय से खुली हुई है, और कंपनी इसकी डिलीवरी अगले महीने यानी नवंबर 2026 की शुरुआत में शुरू करने की योजना बना रही है। हालांकि, त्योहारी सीजन होने के कारण कारों की मांग ज्यादा रहती है, इसलिए बेयोन पर कुछ वेटिंग पीरियड देखने को मिल सकता है। यह वेटिंग पीरियड आपके चुने हुए वेरिएंट, रंग और आपके शहर पर निर्भर करेगा। आमतौर पर, टॉप वेरिएंट्स और कुछ ख़ास रंगों की मांग ज्यादा होती है, जिससे उनका वेटिंग पीरियड लंबा हो सकता है। अपनी कार की डिलीवरी की सटीक जानकारी के लिए, अपने नजदीकी हुंडई डीलरशिप से संपर्क करना सबसे बेहतर रहेगा। वे आपको मौजूदा वेटिंग पीरियड के बारे में सही जानकारी दे पाएंगे। हम जल्द ही हुंडई बेयोन का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू लेकर आएंगे, जिसे आप हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर देख सकेंगे।

2026 हुंडई बेयोन के बारे में

हुंडई बेयोन कंपनी की क्रेटा के बाद दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है। यह साइज में क्रेटा से थोड़ी छोटी है, लेकिन यह ब्रांड के भविष्य के डिजाइन और टेक्नोलॉजी को दर्शाती है।

बेयोन का डिजाइन काफी आकर्षक और मॉडर्न है। इसके फ्रंट में एक स्प्लिट हेडलैंप सेटअप दिया गया है, जिसमें ऊपर की तरफ डीआरएल और नीचे मेन हेडलैंप यूनिट है। बंपर में एक सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है, जो इसे एक रफ-टफ एसयूवी लुक देती है।

साइड प्रोफाइल में शार्प स्कल्प्टेड लाइन, ब्लैक रूफ रेल्स, ओआरवीएम पर लगे टर्न इंडिकेटर, बॉडी-कलर डोर हैंडल और एक ब्लैक बी-पिलर देखने को मिलता है। पीछे की तरफ, डीआरएल जैसा ही एलईडी टेललाइट सेटअप है, जो इसे एक यूनीक पहचान देता है। इसके अलावा, स्क्वेयर्ड-ऑफ टेलगेट, इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर, बूट पर हुंडई का बैज और "बेयोन" नाम की ब्रांडिंग दी गई है। रियर बंपर भी मस्क्युलर है और इसमें भी सिल्वर स्किड प्लेट मिलती है।

बेयोन का इंटीरियर भारत में बिकने वाली किसी भी दूसरी हुंडई कार से बिलकुल अलग है। इसमें एक डुअल-टोन केबिन थीम है जो इसे प्रीमियम फील देता है। डैशबोर्ड का मुख्य आकर्षण इसका कर्व्ड स्क्रीन सेटअप है, जिसमें दो बड़ी डिस्प्ले यूनिट्स हैं। क्लाइमेट कंट्रोल पैनल के दोनों ओर पतले वर्टिकल एसी वेंट्स दिए गए हैं। इसका स्टीयरिंग व्हील नई वेन्यू और वरना जैसा ही है, जो इसे एक फैमिलियर फील देता है।

टेक्नोलॉजी के मामले में हुंडई बेयोन अपने सेगमेंट में काफी आगे है। इसमें 12.3-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। यह कार जनरेटिव एआई क्षमता के साथ आती है। सेफ्टी के लिए, इसमें लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और 6 एयरबैग जैसे कई महत्वपूर्ण फीचर्स दिए गए हैं।

पावरट्रेन

हुंडई बेयोन को सिर्फ एक पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है, जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का एक अच्छा संतुलन प्रदान करता है।

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 115 पीएस टॉर्क 144 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/सीवीटी

यह वही इंजन है जो हुंडई वरना और क्रेटा जैसी सफल कारों में भी इस्तेमाल होता है। यह एक भरोसेमंद और परखा हुआ इंजन है, जिससे ग्राहकों को इसकी विश्वसनीयता और परफॉर्मेंस को लेकर कोई चिंता नहीं होगी।

कीमत और मुकाबला

हुंडई बेयोन की शुरुआती कीमत 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, रेनो डस्टर, निसान टेक्टन, फॉक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, टाटा सिएरा, और सिट्रोएन एयरक्रॉस से है।