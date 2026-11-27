modified on नवंबर 27, 2026 15:02 ist

Nov 27, 2026 15:02 IST

last updated on Nov 27, 2026 15:02 IST

Nov 27, 2026 11:41 IST

published on Nov 27, 2026 11:41 IST

क्रेटा एसयूवी, कॉम्पैक्ट हैचबैक ग्रैंड आई10 निओस और हुंडई वेन्यू जैसे सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल्स को देखते हुए, हो सकता है कि आप अपनी अगली कार के तौर पर हुंडई खरीदने के बारे में सोच रहे हों। हालांकि, अब ऐसा करना आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है क्योंकि कंपनी दिसंबर 2026 से अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने जा रही है। चूंकि ज्यादातर ऑटोमोबाइल कंपनियां भी अपनी कीमतें बढ़ा रही हैं, तो आइए जानते हैं कि हुंडई ने यह कदम क्यों उठाया है और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा :-

हुंडई कारों की कीमतों में वृद्धि से जुड़ी जानकारी

फेस्टिव सीजन खत्म होने के साथ हुंडई मोटर इंडिया ने अपने लाइनअप की गाड़ियों की कीमतों में इज़ाफा करने का फैसला किया है। कंपनी ने यह फैसला बढ़ती इनपुट कॉस्ट की वजह से लिया है। साथ ही, कंपनी का यह भी कहना है कि वह कीमतों में वृद्धि का बड़ा बोझ खुद उठा रही है ताकि ग्राहकों पर इसका असर कम से कम हो।

1 दिसंबर 2026 से हुंडई अपने कुछ चुनिंदा मॉडल्स की कीमतें बढ़ाने जा रही है, जो आपके द्वारा चुने गए वेरिएंट पर निर्भर करेगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि कौन-कौन से मॉडल इस मूल्य वृद्धि से प्रभावित होंगे और किस वेरिएंट पर कितनी बढ़ोतरी होगी। हालांकि, अधिकतम राशि 8,000 रुपये तय की गई है।

इसकी विस्तृत जानकारी दिसंबर की शुरुआत में सामने आने की उम्मीद है। यह कदम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चल रहे एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। हाल ही में, भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स ने भी अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी, और उनकी बढ़ोतरी हुंडई की तुलना में अधिक थी। यह दर्शाता है कि पूरी इंडस्ट्री सप्लाई चेन और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों की चुनौती का सामना कर रही है।

हुंडई लाइनअप की मौजूदा कारें

वर्तमान में हुंडई इंडिया के पोर्टफोलियो में हैचबैक, सेडान और एसयूवी बॉडीस्टाइल वाले 14 मॉडल्स शामिल हैं। यहां देखें हुंडई इंडिया की पूरी रेंज :-

आईसीई ईवी ग्रैंड आई10 निओस क्रेटा इलेक्ट्रिक आई20 आयोनिक 5 आई20 एन लाइन - ऑरा - वरना - बेयॉन - एक्सटर - वेन्यू - वेन्यू एन लाइन - क्रेटा - क्रेटा एन लाइन - अल्काजार -

हुंडई के लिए अगला कदम?

हुंडई ने वित्तीय वर्ष 2030 तक 26 नई गाड़ियां लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो इसके पोर्टफोलियो को और मजबूत करेंगी। हाल ही में लॉन्च हुई बेयॉन एसयूवी के बाद कंपनी का अगला बड़ा लॉन्च नई जनरेशन की हुंडई क्रेटा हो सकती है। इस अपडेटेड एसयूवी को भारत में कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। कॉम्पेक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी हुंडई अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है। कंपनी एक नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी आयोनिक पी पर काम कर रही है, जिसे भारतीय सड़कों पर टेस्ट करते हुए देखा गया है। इसके अलावा हुंडई अगले साल भारत में अपने लग्जरी ब्रांड 'जेनेसिस' को भी लॉन्च करने की योजना बना रही है। जेनेसिस की एंट्री से हुंडई मर्सिडीज-बेंज, बीएमडब्लू और ऑडी जैसे स्थापित लग्जरी ब्रांड्स को टक्कर दे सकेगी।

कारदेखो का क्या है कहना…

रॉ मटीरियल्स की उपलब्धता और सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद हुंडई ने इस असर का बड़ा बोझ खुद उठाने का फैसला किया है। कंपनी ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में अधिकतम 8,000 रुपये तक की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। मारुति और टाटा जैसी प्रतिद्व्न्दी कंपनियों ने भी हाल ही में कुछ ऐसा ही कदम उठाया है, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ियों की कीमतों में कहीं ज्यादा बढ़ोतरी की है।

हालांकि, हुंडई के कई मॉडल्स ऐसे सेगमेंट में आते हैं जहां मुकाबला काफी कड़ा है। ऐसे में, कीमतों में वृद्धि से इन कारों का आकर्षण थोड़ा कम हो सकता है, इसलिए क्योंकि ये पहले से ही प्रीमियम कैटेगरी में आती हैं।

आपकी पसंदीदा हुंडई कार कौनसी है? हमें नीचे कमेंट में बताएं।