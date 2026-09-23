2026 Mahindra Thar OG में क्या कुछ मिलता है खास, इन 18 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

Published On सितंबर 23, 2026 12:48 ist

last updated on Sep 23, 2026 12:48 IST

published on Sep 23, 2026 12:48 IST

महिंद्रा ने अपनी आइकॉनिक ऑफ-रोडर एसयूवी थार को एक नया अपडेट दिया है। इस गाड़ी को अब "थार OG" नाम से पेश किया गया है। यह नया मॉडल कई कॉस्मेटिक बदलावों, नए फीचर्स और मैकेनिकल अपडेट्स के साथ आता है, जो इसे पहले से ज्यादा आकर्षक और प्रैक्टिकल चॉइस बनाता है। नई महिंद्रा थार OG में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए डालेंगे इस पर एक नजर :-

डिजाइन

आगे की डिजाइन

थार OG के फ्रंट में सबसे बड़ा बदलाव नई ग्रिल का हुआ है, जिस पर अब 'Thar' बैजिंग मिलती है। इसमें नए LED हेडलैंप्स दिए गए हैं जो C-शेप्ड LED DRLs (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) के साथ आते हैं। यह ना केवल रात में बेहतर विजिबिलिटी देते हैं, बल्कि गाड़ी को एक मॉडर्न पहचान भी देते हैं।

इस गाड़ी में फेंडर पर अब स्लीक LED फॉग लैंप्स मिलते हैं।

फ्रंट बंपर को पूरी तरह से नया डिजाइन दिया गया है, जिसमें सिल्वर इंसर्ट और स्क्वायर-ऑफ ब्लैक एलिमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है, जो इसे एक दमदार लुक देता है।

बोनट पर दिए गए साइड लैच्स इसके रेट्रो चार्म को बनाए रखते हैं।

साइड प्रोफाइल

साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा एडिशन नए 19-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स का हुआ है। यह बड़े व्हील्स गाड़ी के स्टांस को बेहतर बनाते हैं और इसे ज़्यादा प्रपोर्शनेट दिखाते हैं।

थार का क्लासिक स्क्वार्ड सिल्हाउट पहले जैसा ही है, जो हमेशा से इसकी पहचान रही है। ब्लैक डोर हैंडल्स और व्हील आर्क पर चौड़ी ब्लैक क्लैडिंग इसके रग्ड कैरेक्टर को और बढ़ाती है।

4X4 वेरिएंट्स में अब रियर क्वार्टर पैनल पर नई बैजिंग भी दी गई है, जो इसे RWD मॉडल से अलग करती है।

कुल मिलाकर, इसकी साइड प्रोफाइल अब पहले से ज्यादा मस्कुलर और अपमार्केट लगती है।

पीछे की डिजाइन

पीछे की तरफ इसमें एक नया बंपर दिया गया है, जिसमें वर्टिकल रिफ्लेक्टर्स लगे हैं और इस पर सिल्वर एक्सेंट भी मिलते हैं।

अलॉय व्हील्स में हुए बदलाव के साथ आपको टेलगेट पर लगे स्पेयर अलॉय व्हील की वजह से गाड़ी का लुक भी थोड़ा नया-सा लगेगा।

इसमें थार रॉक्स वाले अपडेटेड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जो रात में एक अलग ही सिग्नेचर बनाते हैं।

टेलगेट पर एक नई 'OG' बैजिंग भी मिलती है, जो इस अपडेटेड मॉडल की खास पहचान है। ये छोटे-छोटे बदलाव मिलकर थार के रियर लुक को फ्रेश और मॉडर्न बनाते हैं।

कलर ऑप्शन : थार OG में दो नए कलर ऑप्शन : Artemis Grey और Jeans Blue जोड़े गए हैं। इसके अलावा इसमें पहले वाले छह शेड्स भी मिलते हैं, जिनमें Tango Red, Everest White, Deep Forest, Stealth Black, Battleship Grey और Galaxy Grey शामिल हैं।

इंटीरियर

नई थार OG का केबिन आपको एक प्रीमियम फील देगा। इसमें अब एक नई ब्लैक-ब्राउन डुअल-टोन थीम मिलती है, जो केबिन को ज्यादा हवादार और अपमार्केट महसूस कराती है।

डैशबोर्ड के सेंटर में अब एक नया फ्लोटिंग-स्टाइल 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो इसके इंटीरियर का सबसे बड़ा हाइलाइट है।

राउंड AC वेंट्स, 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और कलर्ड MID के साथ ट्विन-पॉड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे एलिमेंट्स इसके रेट्रो कैरेक्टर को बनाए रखते हैं।

पहले की तरह ही सेंटर कंसोल में सेफ्टी और ऑफ-रोड से जुड़े अलग-अलग फंक्शन के लिए टॉगल जैसे स्विच दिए गए हैं।

एक महत्वपूर्ण सुधार पीछे वाली सीटों पर देखने को मिलता है जहां अब कपहोल्डर्स के साथ एक आर्मरेस्ट भी दिया गया है, जिसकी कमी पुराने मॉडल में काफी महसूस होती थी।

फीचर और सेफ्टी

नई थार OG फीचर्स के मामले में काफी अच्छी है। इसमें वायरलेस फोन चार्जर, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, और कई ड्राइव मोड्स जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं।

इसकी 10.25-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करती है और इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिलती है। मनोरंजन के लिए 6-स्पीकर साउंड सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा इसमें USB Type-C पोर्ट्स और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं जो लंबे सफर को आरामदायक बनाते हैं।

सेफ्टी के लिहाज से थार OG में 6 एयरबैग्स, ESC (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), हिल होल्ड कंट्रोल, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स, रियरव्यू कैमरा, और TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

2026 महिंद्रा थार ओजी में तीन इंजन ऑप्शन : 2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर डीजल इंजन और 2.2-लीटर डीजल इंजन दिए गए हैं, जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। यहां देखें थार ओजी भारतीय वर्जन के इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन पावर टॉर्क ट्रांसमिशन ड्राइवट्रेन 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल (एमस्टालियन) 162 पीएस 330 एनएम 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी आरडब्ल्यूडी / 4डब्ल्यूडी 1.5-लीटर डीज़ल 119 पीएस 300 एनएम 6-स्पीड एमटी सिर्फ आरडब्ल्यूडी 2.2-लीटर डीज़ल (एमहॉक) 152 पीएस 330 एनएम 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी आरडब्ल्यूडी / 4डब्ल्यूडी

*एमटी-मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी-टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक, आरडब्लूडी-रियर-व्हील ड्राइव, 4डब्लूडी-फोर-व्हील ड्राइव

परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए इसमें नया DaVinci सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है, जिसमें पेंटालिंक रियर सस्पेंशन और फ्रीक्वेंसी-डिपेंडेंट डैम्पर्स शामिल हैं। यह सिस्टम ऑन-रोड कंफर्ट और ऑफ-रोड कैपेबिलिटी के बीच एक अच्छा संतुलन बनाता है। ऑफ-रोडिंग के शौकीन लोगों के लिए इसमें सैंड, स्नो और मड जैसे ड्राइव मोड दिए गए हैं।

कीमत और मुकाबला

महिंद्रा थार OG की कीमत 10.32 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला फोर्स गुरखा 3-डोर और मारुति जिम्नी जैसी कारों से है।

कारदेखो का क्या है कहना…

नई महिंद्रा थार OG अब ज्यादा कम्प्लीट और बैलेंस्ड मॉडर्न-रेट्रो SUV बन गई है। LED हेडलैंप्स, नए बंपर, और बड़े 19-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स इसे एक दमदार और प्रपोर्शनेट लुक देते हैं। टैन ब्राउन लेदरेट सीट्स और 10.25-इंच की बड़ी स्क्रीन इसके केबिन को एक प्रीमियम एहसास देती हैं। इसमें तीन अलग-अलग पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं, जिसे लोग अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। यह अब सिर्फ एक वीकेंड ऑफ-रोडर नहीं रही है, बल्कि एक स्टाइलिश और रोजाना चलाई जाने वाली SUV भी बन गई है जो शहर की सड़कों और मुश्किल रास्तों दोनों पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है।

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