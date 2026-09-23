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    2026 Mahindra Thar OG में क्या कुछ मिलता है खास, इन 18 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

    थार ओजी में कई हल्के-फुल्के स्टाइलिंग अपडेट दिए गए हैं, लेकिन यह एसयूवी के रेट्रो कूल और आइकॉनिक लुक्स के साथ काफी जचते हैं

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    Published On सितंबर 23, 2026 12:48 ist
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    published onSep 23, 2026 12:48 IST
    last updated onSep 23, 2026 12:48 IST
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    Mahindra Thar OG Explained In Images

    महिंद्रा ने अपनी आइकॉनिक ऑफ-रोडर एसयूवी थार को एक नया अपडेट दिया है। इस गाड़ी को अब "थार OG" नाम से पेश किया गया है। यह नया मॉडल कई कॉस्मेटिक बदलावों, नए फीचर्स और मैकेनिकल अपडेट्स के साथ आता है, जो इसे पहले से ज्यादा आकर्षक और प्रैक्टिकल चॉइस बनाता है। नई महिंद्रा थार OG में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए डालेंगे इस पर एक नजर :-  

    डिजाइन

    आगे की डिजाइन

    • थार OG के फ्रंट में सबसे बड़ा बदलाव नई ग्रिल का हुआ है, जिस पर अब 'Thar' बैजिंग मिलती है। इसमें नए LED हेडलैंप्स दिए गए हैं जो C-शेप्ड LED DRLs (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) के साथ आते हैं। यह ना केवल रात में बेहतर विजिबिलिटी देते हैं, बल्कि गाड़ी को एक मॉडर्न पहचान भी देते हैं।

    Mahindra Thar OG LED Headlamps

    • इस गाड़ी में फेंडर पर अब स्लीक LED फॉग लैंप्स मिलते हैं।

    Mahindra Thar OG LED Foglamps

    • फ्रंट बंपर को पूरी तरह से नया डिजाइन दिया गया है, जिसमें सिल्वर इंसर्ट और स्क्वायर-ऑफ ब्लैक एलिमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है, जो इसे एक दमदार लुक देता है।

    Mahindra Thar OG New Front Bumper

    • बोनट पर दिए गए साइड लैच्स इसके रेट्रो चार्म को बनाए रखते हैं।

    Mahindra Thar OG Bonnet Latch

    साइड प्रोफाइल 

    • साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा एडिशन नए 19-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स का हुआ है। यह बड़े व्हील्स गाड़ी के स्टांस को बेहतर बनाते हैं और इसे ज़्यादा प्रपोर्शनेट दिखाते हैं। 

    Mahindra Thar OG Alloy Wheels

    • थार का क्लासिक स्क्वार्ड सिल्हाउट पहले जैसा ही है, जो हमेशा से इसकी पहचान रही है। ब्लैक डोर हैंडल्स और व्हील आर्क पर चौड़ी ब्लैक क्लैडिंग इसके रग्ड कैरेक्टर को और बढ़ाती है।

    Mahindra Thar OG Side

    • 4X4 वेरिएंट्स में अब रियर क्वार्टर पैनल पर नई बैजिंग भी दी गई है, जो इसे RWD मॉडल से अलग करती है। 

    Mahindra Thar OG 4X4 Badge

    • कुल मिलाकर, इसकी साइड प्रोफाइल अब पहले से ज्यादा मस्कुलर और अपमार्केट लगती है। 

    पीछे की डिजाइन 

    • पीछे की तरफ इसमें एक नया बंपर दिया गया है, जिसमें वर्टिकल रिफ्लेक्टर्स लगे हैं और इस पर सिल्वर एक्सेंट भी मिलते हैं। 

    Mahindra Thar OG Rear Bumper

    • अलॉय व्हील्स में हुए बदलाव के साथ आपको टेलगेट पर लगे स्पेयर अलॉय व्हील की वजह से गाड़ी का लुक भी थोड़ा नया-सा लगेगा।

    Mahindra Thar OG LED Rear Taillamp

    • इसमें थार रॉक्स वाले अपडेटेड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जो रात में एक अलग ही सिग्नेचर बनाते हैं। 

    Mahindra Thar OG Badge On Tailgate

    • टेलगेट पर एक नई 'OG' बैजिंग भी मिलती है, जो इस अपडेटेड मॉडल की खास पहचान है। ये छोटे-छोटे बदलाव मिलकर थार के रियर लुक को फ्रेश और मॉडर्न बनाते हैं।

    कलर ऑप्शन : 

    थार OG में दो नए कलर ऑप्शन : Artemis Grey और Jeans Blue जोड़े गए हैं। इसके अलावा इसमें पहले वाले छह शेड्स भी मिलते हैं, जिनमें Tango Red, Everest White, Deep Forest, Stealth Black, Battleship Grey और Galaxy Grey शामिल हैं।

    इंटीरियर 

    • नई थार OG का केबिन आपको एक प्रीमियम फील देगा। इसमें अब एक नई ब्लैक-ब्राउन डुअल-टोन थीम मिलती है, जो केबिन को ज्यादा हवादार और अपमार्केट महसूस कराती है।

    Mahindra Thar OG Interior

    • डैशबोर्ड के सेंटर में अब एक नया फ्लोटिंग-स्टाइल 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो इसके इंटीरियर का सबसे बड़ा हाइलाइट है। 

    Mahindra Thar OG Infotainment System

    • राउंड AC वेंट्स, 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और कलर्ड MID के साथ ट्विन-पॉड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे एलिमेंट्स इसके रेट्रो कैरेक्टर को बनाए रखते हैं। 

    Mahindra Thar OG Steering Wheel

    • पहले की तरह ही सेंटर कंसोल में सेफ्टी और ऑफ-रोड से जुड़े अलग-अलग फंक्शन के लिए टॉगल जैसे स्विच दिए गए हैं।

    Mahindra Thar OG Rear Cup Holder

    • एक महत्वपूर्ण सुधार पीछे वाली सीटों पर देखने को मिलता है जहां अब कपहोल्डर्स के साथ एक आर्मरेस्ट भी दिया गया है, जिसकी कमी पुराने मॉडल में काफी महसूस होती थी।

    फीचर और सेफ्टी 

    • नई थार OG फीचर्स के मामले में काफी अच्छी है। इसमें वायरलेस फोन चार्जर, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, और कई ड्राइव मोड्स जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं। 

    Mahindra Thar OG Wireless Phone Charger

    • इसकी 10.25-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करती है और इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिलती है। मनोरंजन के लिए 6-स्पीकर साउंड सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा इसमें USB Type-C पोर्ट्स और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं जो लंबे सफर को आरामदायक बनाते हैं।

    Mahindra Thar OG Infotainment System

    • सेफ्टी के लिहाज से थार OG में 6 एयरबैग्स, ESC (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), हिल होल्ड कंट्रोल, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स, रियरव्यू कैमरा, और TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। 

    इंजन ऑप्शन

    2026 महिंद्रा थार ओजी में तीन इंजन ऑप्शन : 2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर डीजल इंजन और 2.2-लीटर डीजल इंजन दिए गए हैं, जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। यहां देखें थार ओजी भारतीय वर्जन के इंजन स्पेसिफिकेशन :-

    इंजन

    पावर

    टॉर्क

    ट्रांसमिशन

    ड्राइवट्रेन

    2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल (एमस्टालियन)

    162 पीएस

    330 एनएम

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    आरडब्ल्यूडी / 4डब्ल्यूडी

    1.5-लीटर डीज़ल

    119 पीएस

    300 एनएम

    6-स्पीड एमटी

    सिर्फ आरडब्ल्यूडी

    2.2-लीटर डीज़ल (एमहॉक)

    152 पीएस

    330 एनएम

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    आरडब्ल्यूडी / 4डब्ल्यूडी

    *एमटी-मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी-टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक, आरडब्लूडी-रियर-व्हील ड्राइव, 4डब्लूडी-फोर-व्हील ड्राइव

    Mahindra Thar OG Engine

    परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए इसमें नया DaVinci सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है, जिसमें पेंटालिंक रियर सस्पेंशन और फ्रीक्वेंसी-डिपेंडेंट डैम्पर्स शामिल हैं। यह सिस्टम ऑन-रोड कंफर्ट और ऑफ-रोड कैपेबिलिटी के बीच एक अच्छा संतुलन बनाता है। ऑफ-रोडिंग के शौकीन लोगों के लिए इसमें सैंड, स्नो और मड जैसे ड्राइव मोड दिए गए हैं।

    कीमत और मुकाबला 

    महिंद्रा थार OG की कीमत 10.32 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला फोर्स गुरखा 3-डोर और मारुति जिम्नी जैसी कारों से है। 

    कारदेखो का क्या है कहना…

    नई महिंद्रा थार OG अब ज्यादा कम्प्लीट और बैलेंस्ड मॉडर्न-रेट्रो SUV बन गई है। LED हेडलैंप्स, नए बंपर, और बड़े 19-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स इसे एक दमदार और प्रपोर्शनेट लुक देते हैं। टैन ब्राउन लेदरेट सीट्स और 10.25-इंच की बड़ी स्क्रीन इसके केबिन को एक प्रीमियम एहसास देती हैं। इसमें तीन अलग-अलग पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं, जिसे लोग अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। यह अब सिर्फ एक वीकेंड ऑफ-रोडर नहीं रही है, बल्कि एक स्टाइलिश और रोजाना चलाई जाने वाली SUV भी बन गई है जो शहर की सड़कों और मुश्किल रास्तों दोनों पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है।

    क्या Thar OG अब एक नया रग्ड SUV सेगमेंट शुरू करेगी? हमें अपनी राय बताएं!

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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