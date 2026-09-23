2026 Mahindra Thar OG Facelift: इस SUV कार को कैसे बुक करें? डिलीवरी कब तक मिलेगी? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब

Published On सितंबर 23, 2026 10:56 ist

last updated on Sep 23, 2026 10:56 IST

published on Sep 23, 2026 10:56 IST

महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर लाइफस्टाइल SUV थार का नया 2026 मॉडल पेश किया है, जिसे 'थार ओजी' नाम दिया गया है। इसकी डिजाइन काफी हद तक पहले जैसी रखी गई है, लेकिन इसमें कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। यदि आप भी इस SUV कार को घर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि अपडेटेड Mahindra Thar OG को कैसे बुक किया जा सकता है तो यहां पूरी बुकिंग प्रकिया देख सकते हैं :-

Mahindra Thar OG Facelift को कैसे बुक करें?

अगर आप नई 2026 महिंद्रा थार OG को ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं, तो प्रोसेस काफी सीधा और आसान है। आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी थार को बुक कर सकते हैं:

सबसे पहले महिंद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

वेबसाइट पर मौजूद SUV सेक्शन में जाकर थार OG को चुनें।

अब अपनी पसंद का फ्यूल टाइप, ट्रांसमिशन और कलर चुनें।

इसके बाद अपने नजदीकी महिंद्रा डीलरशिप का चुनाव करें।

अगर आप कार फाइनेंस कराना चाहते हैं या अपनी पुरानी कार एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी भरें।

सभी जानकारी को एक बार फिर से वेरिफाई करें और बुकिंग के लिए ऑनलाइन पेमेंट कर दें।

डीलरशिप बुकिंग प्रक्रिया

जो ग्राहक कार को खरीदने से पहले देखना और चलाना पसंद करते हैं, वह डीलरशिप पर जाकर भी बुकिंग कर सकते हैं। एक सेल्सपर्सन आपको SUV के बारे में पूरी जानकारी देगा। आप इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में विस्तार से जानकारी मांग सकते हैं। आप अपने नजदीकी महिंद्रा शोरूम में जाकर नई थार OG की टेस्ट ड्राइव भी बुक कर सकते हैं। एक बार जब आप वेरिएंट और कलर फाइनल कर लेते हैं, तो आप बुकिंग अमाउंट देकर अपनी SUV बुक कर सकते हैं।

नोट : यह सलाह दी जाती है कि बुकिंग से पहले अपने परिवार को साथ जरूर ले जाएं और डीलर से कैंसिलेशन पॉलिसी, फाइनेंस ऑप्शन और डिलीवरी की अनुमानित टाइमलाइन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लें।

डिलीवरी टाइमलाइन

Mahindra Thar OG की डिलीवरी सितंबर 2026 के आखिर में शुरू हो सकती है। इसका वेटिंग पीरियड इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आप कौनसा कलर और वेरिएंट चुनते हैं, और आप किस डीलरशिप से गाड़ी लेते हैं।

महत्वपूर्ण जानकारी! नई Thar OG की मौजूदा कीमतें इंट्रोडक्ट्री हैं और 30 नवंबर 2026 तक की गई बुकिंग पर ही मान्य रहेगी।

2026 Mahindra Thar OG से जुड़ी जानकारी

इस अपडेट के साथ, नई थार OG की डिजाइन में ज्यादा कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन इसे फ्रेश लुक देने के लिए कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स जरूर दिए गए हैं। एक्सटीरियर पर इसमें C-शेप DRLs के साथ नई LED हेडलाइट्स मिलती हैं। ग्रिल का डिज़ाइन भी नया है और इसमें नए LED फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल में सबसे बड़ा बदलाव नए 19-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स का हुआ है।

केबिन के अंदर इसमें 10.25-इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन सिस्टम दिया गया है, जो वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, इसमें 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, क्रूज़ कंट्रोल, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग (EPS), और मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

सेफ्टी के लिए नई थार OG कार में 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), एक इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल, रियर कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स और एक बिल्ट-इन रोल केज दिया गया है।

पावरट्रेन ऑप्शन

थार ओजी में तीन इंजन ऑप्शन्स मिलते हैं, जो अलग-अलग तरह के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हैं। इनमें 2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर डीजल इंजन और 2.2-लीटर डीजल इंजन शामिल हैं, जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ फोर-व्हील-ड्राइव सेटअप मिलता है।

यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिफेशन :-

इंजन पावर टॉर्क ट्रांसमिशन ड्राइवट्रेन 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल (एमस्टालियन) 162 पीएस 330 एनएम 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी आरडब्ल्यूडी / 4डब्ल्यूडी 1.5-लीटर डीज़ल 119 पीएस 300 एनएम 6-स्पीड एमटी सिर्फ आरडब्ल्यूडी 2.2-लीटर डीज़ल (एमहॉक) 152 पीएस 330 एनएम 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी आरडब्ल्यूडी / 4डब्ल्यूडी

इसमें पेंटालिंक रियर सस्पेंशन और FDD डैम्पर्स मिलते हैं जो बेहतर राइड क्वालिटी देते हैं। ऑफ-रोडिंग के लिए इसमें सैंड, स्नो और मड जैसे ड्राइव मोड भी दिए गए हैं।

कीमत और मुकाबला

2026 Mahindra Thar OG Facelift की कीमत 10.32 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका सीधा मुकाबला किसी से नहीं है, लेकिन यह फोर्स गुरखा 3-डोर और मारुति जिम्नी जैसी कारों को कड़ी टक्कर देती है।