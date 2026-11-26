हाल ही में वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी विनफास्ट ने अपने क्रिएटर समिट में विनफास्ट वाइल्ड इलेक्ट्रिक पिकअप का प्रोडक्शन-रेडी वर्ज़न पेश किया था। यह इलेक्ट्रिक पिकअप अपने कॉन्सेप्ट मॉडल की तरह ही रग्ड और दमदार दिखता है। इस इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक का डिज़ाइन काफी सिंपल है और अपनी ऊंची बनावट की वजह से यह एकदम अलग नजर आता है। इसका इंटीरियर भी एकदम मिनिमल है। तस्वीरों के जरिए जानते हैं कि इसमें क्या कुछ मिलता है खास :-

एक्सटीरियर

विनफास्ट वाइल्ड का डिज़ाइन काफी बोल्ड और आकर्षक है। इसमें पारंपरिक पिकअप ट्रक वाली डिज़ाइन के साथ-साथ कुछ खास स्टाइलिंग एलिमेंट्स भी दिए गए हैं, जो इसे सबसे अलग बनाते हैं। यहां देखें कि यह हर तरफ से कैसा दिखता है :-

आगे की डिजाइन

विनफास्ट वाइल्ड का फ्रंट लुक इसके सबसे आकर्षक हिस्सों में से एक है। इसमें सबसे ऊपर की तरफ विनफास्ट का सिग्नेचर एलईडी लाइट बार है, जो बीच में 'वी' आकार बनाता है जहां विनफास्ट का लोगो लगा है। इसका बोनट काफी फ्लैट और ऊंचा है, जिस पर स्कल्प्टेड लाइंस दी गई हैं जो इसके मस्कुलर लुक को और दमदार दिखाती हैं। मुख्य हेडलैम्प्स को पारंपरिक जगह से हटाकर बंपर पर लगाया गया है। ये ट्रायंगुलर हाउसिंग में आते हैं, जिनके अंदर चौकोर एलईडी एलिमेंट्स और वर्टिकल एलईडी डीआरएल्स दी गई हैं।

बंपर के निचले हिस्से में चौड़ी ब्लैक बॉडी क्लैडिंग और सिल्वर डिफ्यूज़र दिया गया है, जो इसकी रग्डनेस और ऑफ-रोड क्षमता को दर्शाता है।

साइड

साइड प्रोफाइल की बात करें तो विनफास्ट वीएफ वाइल्ड पिकअप ट्रक का सिल्हूट पूरी तरह से बॉक्सी और प्रैक्टिकल लगता है। इसमें एक डुअल-कैब लेआउट है, जिसके पीछे एक लंबा कार्गो बेड दिया गया है। इसके ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्स) काफी बड़े और भारी-भरकम हैं। इसमें चौकोर डिजाइन वाले व्हील आर्क दिए गए हैं, जो इसके रगेड कैरेक्टर को और मजबूत करते हैं। सी-पिलर पर विनफास्ट का एक छोटा लोगो भी दिया गया है।

राइडिंग के लिए इसमें 18-इंच के स्टील रिम्स दिए गए हैं, जिन पर फुल व्हील कवर लगे हैं। पीछे वाले पहिये के ऊपर चौड़ी बॉडी क्लैडिंग दी गई है जो इसे सिर्फ एक एडवेंचर लुक ही नहीं देती, बल्कि छोटे-मोटे स्क्रैच से भी बचाती है। कार्गो एरिया तक आसानी से पहुंचने के लिए साइड स्टेप भी दिया गया है।

पीछे की डिजाइन

पीछे की तरफ ब्लैक बॉडी क्लैडिंग दी गई है जो पूरे टेलगेट एरिया को कवर करती है, जिससे बॉडी कलर छिप जाता है। टेलगेट पर मैट-ब्लैक फिनिश दी गई है और इसमें हाइड्रोलिक स्ट्रट्स लगे हैं।

इसमें हॉरिज़ॉन्टल टेललाइट्स दी गई हैं और इनके बीच एक एलईडी स्ट्रिप है जो फ्रंट की तरह ही 'वी' शेप बनाती है। कैब के ऊपर एक इंटीग्रेटेड रियर स्पॉइलर भी है जो इसे स्पोर्टी लुक देता है। कार्गो बेड बॉडी कलर में है, लेकिन इसके चारों तरफ मैट-ब्लैक सराउंडिंग दी गई है। इस पिकअप की पेलोड क्षमता 750 किलोग्राम है।

साइज: लंबाई: 5376 मिलीमीटर; चौड़ाई: 2069 मिलीमीटर; ऊंचाई: 1873 मिलीमीटर; व्हीलबेस: 3258 मिलीमीटर

इंटीरियर

विनफास्ट की वियतनाम वेबसाइट पर प्रोडक्शन-रेडी वीएफ वाइल्ड के इंटीरियर की तस्वीरें दी गई हैं। इस पिकअप ट्रक के केबिन में एक सिंपल, मल्टी-लेयर्ड डैशबोर्ड है जिस पर ब्लैक थीम मिलती है। इसमें लेदरेट और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ सिल्वर रंग के एक्सेंट दिए गए हैं। इसमें चार पतले, हॉरिजॉन्टल एसी वेंट्स और 10-इंच का फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जिसमें गाड़ी के कई कंट्रोल मिलते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि वीएफ6 और वीएफ7 की तरह इसमें भी कोई पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या स्पीडोमीटर नहीं है, बल्कि सारी जानकारी सेंट्रल स्क्रीन पर ही दिखती है। टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील पर पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं और गियर सिलेक्टर को स्टीयरिंग व्हील के पीछे पोजिशन किया गया है।

विनफास्ट का दावा है कि दूसरी रो में पैसेंजर्स के लिए भरपूर लेगरूम, अच्छा थाई सपोर्ट, रिक्लाइनिंग सीटें और एक फ्लैट फ्लोर है, जो इसे ट्रेडिशनल पिकअप ट्रक से कहीं ज़्यादा आरामदायक बनाता है।

फीचर और सेफ्टी

विनफास्ट ने अभी तक वाइल्ड पिकअप ट्रक की ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन शीट जारी नहीं की है। उम्मीद है कि इसमें 10-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन डिस्प्ले, रिमोट व्हीकल मॉनिटरिंग, वॉयस असिस्टेंट, बैटरी हेल्थ मॉनिटरिंग, व्हीकल-टू-लोड (वी2एल) क्षमता और ओवर-द-एयर (ओटीए) अपडेट जैसे फीचर्स मिल सकते हैं।



सुरक्षा के लिए इसमें कई एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस), इमरजेंसी ब्रेकिंग हैज़र्ड वॉर्निंग लाइट (ईएसएस) और रोलओवर मिटिगेशन जैसे फीचर दिए गए हैं।





पावरट्रेन

विनफास्ट वाइल्ड की सबसे बड़ी खासियत इसकी पावरट्रेन है। यह एक रेंज-एक्सटेंडेड ईवी है। इसका मतलब है कि पहियों को पावर एक इलेक्ट्रिक मोटर से मिलती है, लेकिन इसमें एक पेट्रोल इंजन भी है जो जनरेटर की तरह काम करता है और ज़रूरत पड़ने पर बैटरी को चार्ज करता है। यह टेक्नोलॉजी रेंज की चिंता को लगभग खत्म कर देती है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

बैटरी पैक 46.4 केडब्लूएच इंजन डिस्प्लेसमेंट घोषणा होनी बाकी पावर 218 पीएस टॉर्क 280 एनएम सर्टिफाइड इलेक्ट्रिक ओनली रेंज (एनईडीसी) 250 किलोमीटर संयुक्त रेंज 1000 किलोमीटर तक

डीसीटी फ़ास्ट चार्जर के जरिए इसकी 46.4 केडब्ल्यूएच बैटरी को 10 से 70 प्रतिशत 32 मिनट में चार्ज किया जा सकता है।

लॉन्च डेट, संभावित कीमत और मुकाबला

विनफास्ट वाइल्ड पिकअप ट्रक को भारतीय बाजार में लाया जाएगा या नहीं, इसे लेकर कोई आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है। इसलिए, अभी इसके लॉन्च होने की कोई गारंटी नहीं है। हालांकि, वियतनाम में इसकी कीमत 860 मिलियन वीएनडी है, जो भारतीय करेंसी के अनुसार लगभग 31.20 लाख रुपये है। यदि इसे भारत में लॉन्च किया जाता है, तो विनफास्ट वाइल्ड का मुकाबला टोयोटा हाइलक्स, इसुजु वी-क्रॉस और अपकमिंग महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर जैसे पिकअप ट्रक से हो सकता है।

कारदेखो का क्या है कहना…

विनफास्ट वाइल्ड एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक है। इसका सिंपल डिज़ाइन इसे एक मज़बूत, दमदार और एडवेंचर-रेडी लुक देता है। इसका केबिन भी काफी आकर्षक है, और इसकी रेंज एक्सटेंडेड पावरट्रेन और 1000 किलोमीटर तक की कंबाइंड रेंज इसे कागज़ पर काफी प्रेक्टिकल बनाती है।





हालांकि, अभी तक इसके पूरे स्पेसिफिकेशन्स सामने नहीं आए हैं और भारत में इसके लॉन्च को लेकर भी कोई पुष्टि नहीं हुई है। चूंकि भारत में पिकअप ट्रक का कल्चर अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि विनफास्ट अपने वाइल्ड पिकअप को भारतीय बाज़ार में लाएगी या नहीं।



क्या आपको विनफास्ट वाइल्ड पिकअप ट्रक का डिज़ाइन पसंद आया? और क्या आप इसे भारतीय सड़कों पर देखने के लिए उत्सुक हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे!







