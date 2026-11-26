हुंडई मोटर इंडिया ने पैरा-आर्चर शीतल देवी को एक नई हुंडई बेयोन एसयूवी गिफ्ट की है। यह सम्मान उन्हें अक्टूबर 2026 में आइची-नागोया 2026 एशियन पैरा गेम्स में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है, जहां उन्होंने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीते थे। शीतल देवी को सितंबर 2026 में हुंडई का ब्रांड एंबेसडर भी नियुक्त किया गया था और यह उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक है जो अपने असाधारण जज्बे के लिए निरंतर समर्थन और सराहना की हकदार हैं।

हुंडई बेयोन के बारे में

हुंडई बेयोन कंपनी की हाल ही में लॉन्च हुई कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है, जो भारतीय बाजार में वेन्यू से थोड़ी बड़ी और क्रेटा से थोड़ी छोटी है। यह उन ग्राहकों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो एक टेक-फोकस्ड और स्टाइलिश एसयूवी चाहते हैं।

इसके फ्रंट में हुंडई का सिग्नेचर एलईडी डीआरएल सेटअप दिया गया है। इसके साथ ही, इसमें डुअल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। साइड प्रोफाइल में 17-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स और रूफ रेल्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ, इसमें आकर्षक एलईडी टेल लैम्प्स और रियर स्पॉइलर के बीच में हाई-माउंटेड एलईडी स्टॉप लैम्प मिलता है।

बेयोन का केबिन काफी साफ-सुथरा और टेक्नोलॉजी पर फोकस्ड है। डैशबोर्ड पर डुअल 12.3-इंच डिजिटल स्क्रीन सेटअप है। हुंडई ने ग्राहकों की पसंद का ध्यान रखते हुए केबिन को दो कलर थीम में पेश किया है। आप डुअल-टोन ब्लैक और ऑलिव ग्रे थीम चुन सकते हैं जो एक सोफिस्टिकेटेड लुक देती है, या फिर स्पोर्टी फील के लिए ऑल-ब्लैक थीम के साथ रेड हाइलाइट्स का विकल्प भी मौजूद है। केबिन में प्रीमियम अहसास को और बढ़ाने के लिए सीटों, स्टीयरिंग व्हील और गियर शिफ्ट नॉब पर लेदरेट अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है।

हुंडई बेयोन के फीचर्स आपको सच में पसंद आएंगे। इसमें 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें जनरेटिव एआई, 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, ओटीए अपडेट के साथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, आगे वेंटिलेटेड सीट, 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस मोबाइल चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग और पीछे एसी वेंट जैसे फीचर्स हैं। अगर आप इसके वेरिएंट-वाइज फीचर्स के बारे में और जानना चाहते हैं, तो इस लिंक पर टैप करें।

अगर आप फैमिली पर्सन हैं और सेफ्टी आपकी पहली प्राथमिकता है, तो चिंता न करें, क्योंकि इसमें कई अच्छे सेफ्टी फीचर्स हैं। हुंडई बेयोन में 6 एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सेफ्टी माउंट्स, लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), एबीएस के साथ ईबीडी, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर के साथ 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल-स्टार्ट असिस्ट (एचएसए), फ्रंट, साइड और रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और एक डैशकैम जैसे सेफ्टी फीचर्स हैं।

हुंडई बेयोन एक 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में उपलब्ध है। इसके स्पेसिफिकेशन की पूरी जानकारी नीचे दी गई है:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 115 पीएस टॉर्क 144 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी / सीवीटी ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

शीतल देवी की दूसरी कार

बेयोन उनके गैराज में दूसरी कार होगी, आइए उनकी अन्य कार पर एक नजर डालते हैं:

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन

उनकी पहली कार महिंद्रा स्कॉर्पियो एन है, जो उन्हें महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने गिफ्ट करने की पेशकश की थी। आनंद महिंद्रा, शीतल के हौसले और असाधारण प्रदर्शन से इतने प्रभावित थे कि वह उन्हें तब कार गिफ्ट करना चाहते थे जब वह सिर्फ 16 साल की थीं। हालांकि, शीतल ने 18 साल की होने तक इंतजार करने का फैसला किया। बाद में, उन्होंने स्कॉर्पियो एन को चुना। शीतल ने बताया था कि उन्होंने यह कार इसलिए चुनी क्योंकि यह उनके गांव की ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर आसानी से चल सकती है, और यह उनके लिए एक सही फैसला साबित हुआ।

कारदेखो का क्या है कहना

कारदेखो की ओर से शीतल देवी को उनकी नई हुंडई बेयोन के लिए बहुत-बहुत बधाई। वैश्विक मंच पर भारत का नाम रोशन करने के लिए उनका धन्यवाद। उनकी हिम्मत की तरह, उनका कार कलेक्शन भी मजबूत और दमदार एसयूवी से भरा है। हम उन एथलीट्स को सपोर्ट करने के लिए हुंडई की तारीफ करना चाहेंगे जो न सिर्फ हिम्मत की पहचान हैं बल्कि पूरे देश को गर्व भी दिलाते हैं!