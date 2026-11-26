published on नवंबर 26, 2026 13:35 ist

last updated on Nov 26, 2026 13:34 IST

published on Nov 26, 2026 13:35 IST

टोयोटा ने इनोवा हाईक्रॉस का फेसलिफ्ट वर्जन 19.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया है, जिसमें कई डिजाइन और फीचर अपडेट्स दिए गए हैं। 'इनोवा' नाम दशकों से भारतीय परिवारों के लिए भरोसे, स्पेस, प्रैक्टिकैलिटी और आसान ओनरशिप का दूसरा नाम रहा है। नई हाईक्रॉस इन सभी खूबियों को बरकरार रखते हुए प्रीमियम फील और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक नए लेवल पर ले जाती है। लेकिन क्या ये बदलाव इतने बड़े हैं कि आपको पुराने मॉडल की जगह नया मॉडल चुनना चाहिए? आइए, नई और पुरानी टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस का कंपेरिजन करते हैं।

एक्सटीरियर

आगे का डिजाइन

इनोवा हाईक्रॉस को सही मायने में फेसलिफ्ट मिला है। हालांकि फ्रंट फेस में ज्यादातर डिजाइन लेआउट पहले वाला ही बरकरार है, लेकिन लाइटिंग और ग्रिल जैसे एलिमेंट्स में खास अपडेट्स हैं। नई इनोवा हाईक्रॉस में स्मोक्ड प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैंप्स के साथ एलईडी डीआरएल हैं जो इंडिकेटर का भी काम करते हैं। आपको हेडलैंप्स को जोड़ने वाली सिल्वर इंसर्ट की जगह एक ग्लॉस ब्लैक स्ट्रिप मिलेगी। नीचे की तरफ, नई ग्रिल में अब डायमंड-शेप्ड पैटर्न है, जबकि दोनों तरफ ट्राएंगुलर हाउसिंग में अब एलईडी फॉग लैंप्स हैं।

पुरानी इनोवा हाईक्रॉस में छोटी हनीकॉम्ब ग्रिल के दोनों तरफ रिफ्लेक्टर एलईडी यूनिट्स थीं। नीचे, ट्राएंगुलर हाउसिंग में एलईडी डीआरएल थे जो इंडिकेटर का भी काम करते हैं। बंपर के निचले आधे हिस्से में, निचले एयर डैम में एलईडी फॉग लैंप्स थे।

साइड प्रोफाइल

नई टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस का साइड प्रोफाइल लगभग पुराने मॉडल जैसा ही है। बड़े एमपीवी जैसे सिल्हूट में डोर हैंडल और नीचे की विंडो लाइन पर अच्छे क्रोम टच शामिल हैं। 18-इंच के अलॉय व्हील्स ब्लैक क्लैडिंग से घिरे हैं, जो इनोवा हाईक्रॉस को एक रग्ड लुक देते हैं। यहां नए अपडेट के तौर पर ब्लैक आउटसाइड रियर-व्यू मिरर (ओआरवीएम) दिए गए हैं।

वहीं दूसरी ओर, प्री-फेसलिफ्ट इनोवा हाईक्रॉस का डिजाइन लेआउट लगभग वैसा ही है, जिसमें साइड में जाना-पहचाना एमपीवी लुक, बड़े दरवाजे और क्रोम टच हैं। ओआरवीएम को बॉडी कलर में फिनिश किया गया था, जबकि हाइब्रिड पावरट्रेन के लिए एचईवी बैज को सामने के दरवाजे के ठीक नीचे लगाया गया था।

पीछे का डिजाइन

पीछे से इनोवा हाईक्रॉस को लंबे लुक और बॉक्सी शेप की वजह से तुरंत पहचाना जा सकता है। यहां अपडेट के तौर पर टेललैंप के अंदर नई डिटेलिंग दी गई है, जो अब स्प्लिट हॉरिजॉन्टल लुक में हैं। यहां एक स्पोर्टी टच भी है, टेलगेट की चौड़ाई में ग्लॉस-ब्लैक ट्रिम दिया गया है। यह रूफ-माउंटेड स्पॉइलर और बंपर पर ब्लैक क्लैडिंग के साथ अच्छा लगता है।

पुरानी इनोवा हाईक्रॉस में पीछे की तरफ टेलगेट पर क्रोम एक्सेंट और टेललैंप के लिए एक सिंपल और ज्यादा बेसिक लुक था। बॉक्सी सिल्हूट वैसा ही है, जिसमें बंपर पर ब्लैक क्लैडिंग भी शामिल है।

कलर ऑप्शन

इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट इनोवा हाईक्रॉस प्री-फेसलिफ्ट ब्लैकिश अगेहा ग्लास फ्लेक ब्लैकिश अगेहा ग्लास फ्लेक प्लेटिनम व्हाइट पर्ल प्लेटिनम व्हाइट पर्ल सिल्वर मेटैलिक (नया) अवांट-गार्डे ब्रॉन्ज मेटैलिक एटीट्यूड ब्लैक माइका एटीट्यूड ब्लैक माइका सुपर व्हाइट सुपर व्हाइट

फेसलिफ्ट हाईक्रॉस में ज्यादातर कलर ऑप्शन पुराने मॉडल वाले ही हैं। हालांकि, फेसलिफ्ट मॉडल में अवांट-गार्डे ब्रॉन्ज मेटैलिक कलर की जगह सिल्वर मेटैलिक कलर दिया गया है।

इंटीरियर

अंदर कदम रखते ही नई इनोवा हाईक्रॉस का केबिन ज्यादा प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरपूर महसूस होता है। डैशबोर्ड, सीटों, डोर पैड्स और स्टीयरिंग व्हील के साथ ब्लैक और ब्राउन थीम दी गई है। सबसे पहले जिस चीज पर ध्यान जाता है, वह है सेंटर कंसोल में लगा बड़ा 12.3-इंच टचस्क्रीन। यह पुराने मॉडल की 10.1-इंच स्क्रीन से काफी बड़ा है और केबिन को एक मॉडर्न लुक देता है। दूसरा बड़ा अपग्रेड ड्राइवर के सामने नया 12.3-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है, जो पुराने मॉडल के सेमी-डिजिटल क्लस्टर की जगह लेता है। इसके अलावा, बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, जिसके दोनों ओर एम्बिएंट लाइटिंग स्ट्रिप्स हैं, केबिन को और भी हवादार और खुला-खुला महसूस कराता है।

सीटिंग कॉन्फिगरेशन पहले की तरह ही वेरिएंट के हिसाब से 7-सीटर और 8-सीटर लेआउट में उपलब्ध है। 7-सीटर वेरिएंट में दूसरी पंक्ति में लेग रेस्ट के साथ आने वाली ओटोमन सीटें मिलती हैं।

अधिक जानकारी के लिए टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट की लॉन्च स्टोरी पढ़ें।

फीचर्स और सेफ्टी

इनोवा हाईक्रॉस की फीचर लिस्ट में भी पुराने मॉडल के मुकाबले काफी अपग्रेड किया गया है। इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ बड़ा 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है। इसमें 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ड्राइवर के लिए पावर एडजस्टमेंट और मेमोरी फंक्शन के साथ वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड टेलगेट, पैनोरमिक सनरूफ, ड्राइव मोड, वायरलेस चार्जर, और पुश-बटन स्टार्ट और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ कीलेस एंट्री भी मिलती है।

पुरानी कार में सिर्फ छोटा 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले का फर्क है।

सेफ्टी के मामले में दोनों वर्जन एक जैसे हैं, जिनमें 6 एयरबैग, लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), एबीएस के साथ ईबीडी, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, और हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए) के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी) जैसे फीचर हैं। प्री-फेसलिफ्ट हाईक्रॉस को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। इसलिए, हमें उम्मीद है कि फेसलिफ्ट हाईक्रॉस को भी इतनी ही सेफ्टी रेटिंग मिल सकती है।

पावरट्रेन

इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट में सीवीटी के साथ वही 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन और नया 2-लीटर फ्लेक्स-फ्यूल नैचुरली एस्पिरेटेड हाइब्रिड-पेट्रोल इंजन मिलता है। हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड पावरट्रेन 85 प्रतिशत तक इथेनॉल ब्लेंडिंग सपोर्ट करता है। इसके पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

स्पेसिफिकेशन इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट प्री-फेसलिफ्ट इनोवा हाईक्रॉस इंजन 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 2-लीटर फ्लेक्स-फ्यूल नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर 173 पीएस 200 पीएस 171 पीएस 188 पीएस टॉर्क 206 एनएम 188 एनएम (इंजन), 206 एनएम (ई-मोटर) 204 एनएम 191 एनएम (इंजन), 206 एनएम (ई-मोटर) गियरबॉक्स सीवीटी ई-सीवीटी सीवीटी ई-सीवीटी

सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

पुरानी इनोवा हाईक्रॉस में यही नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन था, लेकिन थोड़ा कम पावरफुल था। हालांकि, इसमें 2-लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन भी था, यह सिर्फ ई20 इथेनॉल फ्यूल ब्लेंड ही सपोर्ट करता था। यह फेसलिफ्ट मॉडल के पावरट्रेन के मुकाबले कम पावरफुल भी था।

कीमत और मुकाबला

कीमतों में मामूली बदलाव हुआ है। नई इनोवा हाईक्रॉस की कीमत 19.59 लाख रुपये से 31.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। वहीं, पुराने मॉडल की कीमत 18.70 लाख रुपये से 32.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती थी।

भारतीय बाजार में इनोवा हाईक्रॉस का मुकाबला किआ कैरेंस क्लाविस, बीवाईडी ईमैक्स 7, इनोवा क्रिस्टा और मारुति सुजुकी इनविक्टो से है।

कारदेखो का क्या है कहना

नई टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट में किए गए बदलाव इसे एक ज्यादा आकर्षक और मॉडर्न पैकेज बनाते हैं। नया फ्रंट लुक, बड़ी स्क्रीन और फुल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे अपडेट्स केबिन के अनुभव को बेहतर बनाते हैं। लेकिन इस अपडेट का असली हीरो इसका नया फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड पावरट्रेन है। जो ग्राहक एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो आने वाले कई सालों तक प्रासंगिक और किफायती बनी रहे, उनके लिए 85% तक इथेनॉल पर चलने की क्षमता एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। यह "फ्यूचर-प्रूफ" पहलू इसे अपने सेगमेंट में एक अनोखा प्रपोजिशन देता है। यह भी सराहनीय है कि टोयोटा ने हाइब्रिड पावरट्रेन को अब निचले वेरिएंट्स में भी उपलब्ध कराया है, जिससे यह ज्यादा ग्राहकों की पहुंच में आ गया है।

कुल मिलाकर, बेहतर स्टाइल, ज्यादा फीचर्स और एक भविष्य के लिए तैयार इंजन के साथ, नई इनोवा हाईक्रॉस पहले से ही एक सफल एमपीवी को और भी मजबूत दावेदार बनाती है। इन बदलावों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में बताएं