modified on नवंबर 27, 2026 10:45 ist

last updated on Nov 27, 2026 10:45 IST

published on Nov 27, 2026 10:38 IST

जेएसडब्ल्यू मोटर्स ने अपने आधिकारिक ब्रांड लॉन्च से ठीक पहले अपनी पहली एसयूवी कॉम्बैट के एक लिमिटेड एडिशन मॉडल को टीज किया है। इसे 'पायनियर्स 500' नाम दिया गया है और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसकी सिर्फ 500 यूनिट्स ही बनाई जाएंगी। यह एसयूवी ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली जेटूर टी2 पर बेस्ड है और भारत में जेएसडब्ल्यू के ऑटोमोबाइल ब्रांड के तौर पर पहला प्रोडक्ट होगी। कंपनी इन 500 खास यूनिट्स को एक ऑनलाइन नीलामी के जरिए बेचेगी, जिसकी प्रक्रिया 28 नवंबर 2026 से शुरू होगी।

जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट (जेटूर टी2) पायनियर्स 500 लिमिटेड एडिशन

जेएसडब्ल्यू अपनी शुरुआत एक दमदार तरीके से करना चाहती है, और कॉम्बैट का 'पायनियर्स 500' एडिशन इसी रणनीति का हिस्सा है। यह सिर्फ एक लिमिटेड एडिशन कार नहीं है, बल्कि जेएसडब्ल्यू के पहले 500 ग्राहकों के लिए एक एक्सक्लूसिव ओनरशिप एक्सपीरियंस देने का वादा है। कंपनी ने बताया है कि इन 500 यूनिट्स में कुछ खास एलिमेंट्स होंगे जो इन्हें स्टैंडर्ड मॉडल से अलग बनाएंगे। इनमें सबसे खास है मालिक के नाम वाला कस्टमाइजेबल एक्सक्लूसिव बैज, जो कार को एक पर्सनल टच देगा।

जेएसडब्ल्यू मोटर्स ने यह भी बताया है कि बाद में और भी सरप्राइज अनाउंस किए जाएंगे। लिमिटेड एडिशन के साथ आपको ये मिलेगा

डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर

एक प्राइवेट ओनर की कम्युनिटी

जेएसडब्ल्यू थिंक टैंक एक्सेस

प्रायोरिटी सर्विसेज

चुने हुए इवेंट्स के लिए स्पेशल एक्सेस

दोस्तों और परिवार की बुकिंग के लिए अर्ली एक्सेस

पायनियर्स 500 वेलकम किट

बुकिंग और नीलामी की जानकारी

जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट पायनियर्स 500 को खरीदने का तरीका पारंपरिक बुकिंग प्रोसेस से बिल्कुल अलग है। कंपनी इन 500 यूनिट्स को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक ऑनलाइन ऑक्शन (नीलामी) के जरिए बेचेगी। कंपनी एक न्यूनतम रिजर्व प्राइस तय करेगी, और इच्छुक खरीदारों को उस कीमत से ऊपर की बोली लगानी होगी। आप यह प्रोसेस ऐसे कर सकते हैं:

बोली लगाने की प्रक्रिया

जेएसडब्ल्यू मोटर्स की वेबसाइट पर अपना इंटरेस्ट रजिस्टर करें।

ऑक्शन शुरू होते ही हिस्सा लेने के लिए 28 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे जेएसडब्ल्यू मोटर्स के ऑफिशियल पोर्टल पर लॉग इन करें।

1 लाख रुपये के डिपॉजिट पर पायनियर्स 500 कैंपेन पेज पर खुद को रजिस्टर करें।

1 लाख रुपये के डिपॉजिट पर पायनियर्स 500 कैंपेन पेज पर खुद को रजिस्टर करें। फिर कॉम्बैट पायनियर्स 500 एडिशन के लिए अपना ऑफर रखें और सुनिश्चित करें कि आप उनके बताए गए थ्रेशहोल्ड वैल्यू से ज्यादा बोली लगाएं।

आपकी लगाई गई बोलियों के आधार पर, टॉप 500 बोली लगाने वालों को एक कॉम्बैट पायनियर्स 500 दी जाएगी। जेएसडब्ल्यू मोटर्स का कहना है कि कॉम्बैट पायनियर्स 500 की डिलीवरी जनवरी 2027 के बीच में शुरू होने की उम्मीद है।

नोट: पायनियर्स 500 एडिशन के लिए नीलामी में रिजर्व प्राइस एसयूवी की असली एक्स-शोरूम कीमत नहीं होगी।

जेएसडब्ल्यू जेटूर टी2 (कॉम्बैट) के बारे में

जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट, जेएसडब्ल्यू मोटर्स की नई प्लग-इन-हाइब्रिड एसयूवी कार होगी। जेएसडब्ल्यू ने इस घोषणा के साथ कॉम्बैट को भी टीज किया है, जिससे इसके जल्द लॉन्च होने का संकेत मिलता है।

जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट का डिजाइन बॉक्सी और रग्ड स्टाइल वाली एसयूवी का है। इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो यहां बड़े, चौकोर हेडलैंप हाउसिंग दिए गए हैं, जिनमें एलईडी डीआरएल और प्रोजेक्टर हेडलैंप्स लगे हैं। ग्रिल और आसपास का एरिया ब्लैक-आउट फिनिश में है। नीचे की तरफ एक चंकी ब्लैक बंपर है जिसमें दो टो हुक, एलईडीफॉग लैंप और अतिरिक्त डीआरएल एलिमेंट्स दिए गए हैं।

साइड से देखने पर इसका बॉक्सी प्रोपोर्शन और भी साफ नजर आता है। सीधी खड़ी विंडस्क्रीन, ऊंची रूफलाइन और बड़े व्हील आर्च इसे एक मस्कुलर स्टांस देते हैं। पीछे का डिजाइन भी उतना ही आकर्षक है। टेललैंप का लेआउट वर्टिकल है और ये साइड-हिंग वाले टेलगेट के दोनों तरफ लगे हैं। रेट्रो थीम के साथ, इसमें टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील और बड़े बंपर भी दिए गए हैं।

केबिन फ्लैट और लेयर्ड डैशबोर्ड की वजह से काफी खास है। इसमें एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है जो केबिन को मॉडर्न अपील देता है। उम्मीद है कि पैनोरमिक सनरूफ भी मिलेगा, जो केबिन एक्सपीरियंस को बेहतर करेगा।

कॉम्बैट हाइलाइट्स फीचर में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, एक प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट जैसे फीचर मिलने की उम्मीद है।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में कई एयरबैग, लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, एक 360-डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर और एक टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलेगा। कॉम्बैट को जिस जेटूर टी2 बनाया गया है, उसे एशियन एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, ऐसे में उम्मीद है कि भारतीय वर्जन भी इतना ही सुरक्षित होगा।

पावरट्रेन की बात करें तो, जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट में शुरू में प्लग-इन-हाइब्रिड सेटअप के साथ 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। इसके पावरट्रेन के संभावित स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल के साथ प्लग-इन हाइब्रिड बैटरी पैक 18.4 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 2 पावर 360 पीएस टॉर्क 610 एनएम गियरबॉक्स 3-स्पीड डीएचटी ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव सर्टिफाइड रेंज (एनईडीसी) 90 किलोमीटर कुल सर्टिफाइड रेंज (संयुक्त) 1100 किलोमीटर तक

डीएचटी - डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन

लॉन्च की तारीख, संभावित कीमत और मुकाबला

जेएसडब्ल्यू जेटूर टी2 (कॉम्बैट) की कीमत 25 लाख रुपये से 35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है, और इसकी लॉन्चिंग 3 दिसंबर 2026 को कन्फर्म हुई है। जेएसडब्ल्यू मोटर्स ने बताया है कि डिलीवरी जनवरी 2027 के बीच तक शुरू होने की उम्मीद है।

जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट का मुकाबला एमजी हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी, किआ सोरेंटो, स्कोडा कोडिएक और फॉक्सवैगन टेरॉन जैसी गाड़ियों से होगा।