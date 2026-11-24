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Nov 24, 2026 14:58 IST

last updated on Nov 24, 2026 14:58 IST

Nov 24, 2026 14:45 IST

published on Nov 24, 2026 14:45 IST

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मारुति डिजायर भारत के कार बाजार में लंबे समय से मौजूद है और सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान लेने वाले ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है। इसके मौजूदा मॉडल की कीमत 6.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इस कॉम्पैक्ट सेडान को चार वेरिएंट में पेश किया गया है, और हर वेरिएंट में ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से अलग-अलग फीचर और पावरट्रेन के विकल्प दिए गए हैं। जहां शुरूआती वेरिएंट्स में कीमत और प्रैक्टिकैलिटी पर फोकस किया गया है, वहीं टॉप लाइन वेरिएंट्स में प्रीमियम फीचर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया गया है।

मारुति डिजायर कुल 4 वेरिएंट्स: एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में आती है। अगर आप गाड़ी के वेरिएंट अनुसार फीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां हमने इस बारे में विस्तार से बताया है:

एक्सटीरियर

फीचर एलएक्सआई वीएक्सआई जेडएक्सआई जेडएक्सआई प्लस प्रोजेक्टर हेडलाइट्स ✅ (हैलोजन) ✅ (हैलोजन) ✅ (एलईडी) ✅ (एलईडी) एलईडी डीआरएल ❌ ❌ ✅ ✅ एलईडी फॉग लाइट्स ❌ ❌ ❌ ✅ एलईडी टर्न इंडिकेटर के साथ ओआरवीएम ❌ ✅ ✅ ✅ 3डी एलईडी टेललाइट्स ✅ ✅ ✅ ✅ शार्क-फिन एंटीना ✅ ✅ ✅ ✅ व्हील 14-इंच स्टील रिम्स व्हील कवर के साथ 14-इंच स्टील रिम्स 15-इंच ऑल-ब्लैक अलॉय व्हील्स 15-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स बॉडी कलर्ड डोर हैंडल और ओआरवीएम ❌ ✅ ✅ ✅ क्रोम फिनिश के साथ फ्रंट ग्रिल ❌ ✅ ✅ ✅ बूट लिप स्पॉइलर ✅ ✅ ✅ ✅ क्रोम ट्रंक लिड गार्निश ❌ ✅ ✅ ✅ बेल्ट लाइन गार्निश ब्लैक ब्लैक क्रोम क्रोम

बेस मॉडल एलएक्सआई में बॉडी कलर डोर हैंडल और ओआरवीएम, क्रोम फिनिश फ्रंट ग्रिल, एलईडी टर्न इंडिकेटर वाले ओआरवीएम और क्रोम ट्रंक लिड गार्निश जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं हैं। इसमें बेसिक 14-इंच स्टील व्हील दिए गए हैं।

प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, एलईडी टेललाइट्स, बूट लिप स्पॉइलर और शार्क फिन एंटीना जैसे फीचर्स सभी वेरिएंट्स में दिए गए हैं।

जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस वेरिएंट्स में डीआरएल के साथ एलईडी रिफ्लेक्टर हेडलाइट्स, 15-इंच अलॉय व्हील्स और क्रोम बेल्ट लाइन गार्निश दी गई है। एलईडी फॉग लाइट्स सिर्फ टॉप मॉडल जेडएक्सआई प्लस में मिलती है।

मिड वेरिएंट वीएक्सआई में स्टाइलिश फीचर का अच्छा कॉम्बिनेशन है।

और ज्यादा करीब से जानने के लिए मारुति डिजायर की फोटो गैलरी देखें।

इंटीरियर

फीचर एलएक्सआई वीएक्सआई जेडएक्सआई जेडएक्सआई प्लस केबिन थीम डुअल-टोन ब्लैक और बेज डुअल-टोन ब्लैक और बेज डुअल-टोन ब्लैक और बेज डुअल-टोन ब्लैक और बेज सीट अपहोल्स्ट्री फैब्रिक फैब्रिक फैब्रिक फैब्रिक डैशबोर्ड ऑर्नामेंट फिनिश ❌ ✅ (सैटिन सिल्वर) ✅ (सैटिन सिल्वर + वुड) ✅ (सैटिन सिल्वर + वुड) कंसोल और डोर पर सैटिन एक्सेंट्स ❌ ❌ ✅ ✅ कंट्रोल्स के साथ 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील ❌ ✅ ✅ ✅ स्टीयरिंग व्हील सैटिन गार्निश ❌ ❌ ❌ ✅ स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट एडजस्टमेंट ✅ ✅ ✅ ✅ लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील ❌ ❌ ❌ ✅ फ्रंट फुटवेल इल्युमिनेशन ❌ ❌ ❌ ✅ एसी वेंट्स पर क्रोम फिनिश ❌ ❌ ✅ ✅ अंदर के डोर हैंडल पर क्रोम फिनिश ❌ ✅ ✅ ✅ हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ❌ ✅ ✅ ✅ पीछे एडजस्टेबल सीट हेडरेस्ट ❌ ✅ ✅ ✅ आगे स्टोरेज के साथ सेंटर आर्मरेस्ट ❌ ❌ ❌ ❌ पीछे कपहोल्डर्स के साथ सेंटर आर्मरेस्ट ❌ ✅ ✅ ✅ बूट स्टोरेज इल्युमिनेशन लैंप ❌ ✅ ✅ ✅ सभी दरवाजों पर बॉटल होल्डर ✅ ✅ ✅ ✅

एलएक्सआई का केबिन बहुत ही बेसिक है और इसमें कई जरूरी फीचर्स की कमी महसूस होती है।

वीएक्सआई वेरिएंट से केबिन थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल और आरामदायक होने लगता है। इसमें स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट, और कपहोल्डर के साथ रियर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स जुड़ जाते हैं। साथ ही, बूट लैंप और दरवाजों के अंदरूनी हैंडल पर क्रोम फिनिश भी मिलती है।

सभी वेरिएंट में फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री के साथ डुअल-टोन केबिन थीम है, जबकि टॉप मॉडल जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में डैशबोर्ड पर सैटिन सिल्वर + वुडन इंसर्ट और सेंटर कंसोल और डोर पर सैटिन एक्सेंट हैं।

लेदर चढ़ा स्टीयरिंग व्हील और फ्रंट फुटवेल इल्लुमिनेशन जैसे प्रीमियम टच खास तौर पर जेडएक्सआई प्लस वेरिएंट में दिए गए हैं।

किसी भी वेरिएंट में स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है।

कम्फर्ट और सुविधाएं

फीचर एलएक्सआई वीएक्सआई जेडएक्सआई जेडएक्सआई प्लस कीलेस एंट्री ✅ ✅ ✅ ✅ पुश-बटन स्टार्ट ❌ ❌ ✅ ✅ ऑटोमैटिक हेडलाइट्स ❌ ❌ ✅ ✅ इलेक्ट्रिक सनरूफ ❌ ❌ ❌ ✅ क्रूज कंट्रोल ❌ ❌ ❌ ✅ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम ❌ ✅ ✅ ✅ क्लाइमेट कंट्रोल मैनुअल मैनुअल ऑटोमैटिक ऑटोमैटिक पैनल इल्युमिनेशन के साथ डिजिटल एयर कंडीशनर ✅ ✅ ✅ ✅ पीछे एसी वेंट्स ❌ ✅ ✅ ✅ वायरलेस फोन चार्जर ❌ ❌ ✅ ✅ को-ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर के साथ फ्रंट सन वाइजर ✅ (बिना शीशे के) ✅ ✅ ✅ सेंट्रल लॉकिंग ✅ ✅ ✅ ✅ पावर विंडो ✅ ✅ ✅ ✅ ड्राइवर-साइड वन-टच अप/डाउन पावर विंडो ऑपरेशन ✅ ✅ ✅ ✅ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रंक ओपनिंग ✅ ✅ ✅ ✅ फोन पॉकेट के साथ पीछे फास्ट-चार्जिंग यूएसबी टाइप-ए और टाइप-सी ❌ ✅ ✅ ✅ यूएसबी टाइप-ए पोर्ट ( 1x फ्रंट) ❌ ✅ ✅ ✅ 12 वाट पावर सॉकेट (आगे) ✅ ✅ ✅ ✅

स्टैंडर्ड फीचर लिस्ट में कीलेस एंट्री, सेंट्रल लॉकिंग, पावर विंडो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रंक ओपनिंग और एक 12 वाट पावर सॉकेट शामिल हैं।

फीचर्स के मामले में, बेस मॉडल एलएक्सआई वेरिएंट आम खरीदारों को शायद आकर्षित न करे क्योंकि इसमें "फील-गुड" फीचर्स लगभग नहीं हैं।

इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम, पीछे बैठे पैसेंजर के लिए रियर एसी वेंट्स, वैनिटी मिरर के साथ सन-वाइजर और आगे-पीछे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स जैसे फीचर वीएक्सआई वेरिएंट में दिए गए हैं।

जेडएक्सआई वेरिएंट को कीमत और फीचर्स के बीच एक "परफेक्ट बैलेंस" माना जाता है। इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स और एक वायरलेस चार्जर जैसे अतिरिक्त फीचर ​हैं।

इलेक्ट्रिक सनरूफ और क्रूज कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर टॉप मॉडल जेडएक्सआई प्लस में दिए गए हैं।

इंफोटेनमेंट

फीचर एलएक्सआई वीएक्सआई जेडएक्सआई जेडएक्सआई प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम ❌ ✅ (7-इंच) ✅ (7-इंच) ✅ (9-इंच) वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले ❌ ✅ ✅ ✅ ऑन-बोर्ड वॉयस असिस्टेंट ❌ ✅ ✅ ✅ टैकोमीटर और एमआईडी के साथ स्पीडोमीटर ✅ ✅ ✅ ✅ (कलर एमआईडी के साथ) साउंड सिस्टम ❌ 4 स्पीकर्स 4 स्पीकर्स + 2 ट्विटर्स 4 स्पीकर्स + 2 ट्विटर्स के साथ आर्कामिस ऑडियो स्टीयरिंग व्हील-माउंटेड कंट्रोल्स ❌ ✅ ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ❌ ❌ ✅ ✅

एलएक्सआई वेरिएंट में कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम या बिल्ट-इन स्पीकर नहीं दिए गए हैं।

वीएक्सआई और जेडएक्सआई वेरिएंट में वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक वॉयस असिस्टेंट और 4 बिल्ट-इन स्पीकर दिए गए हैं।

जेडएक्सआई वेरिएंट में 2 अतिरिक्त ट्वीटर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी गई है।

टॉप मॉडल जेडएक्सआई प्लस में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ एक बड़ी 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर के साथ एक प्रीमियम आर्कमी साउंड सिस्टम दिया गया है।

सभी वेरिएंट में टैकोमीटर और एमआईडी के साथ स्पीडोमीटर मिलता है, लेकिन जेडएक्सआई प्लस वेरिएंट में कलर एमआईडी भी मिलती है।

सेफ्टी

फीचर एलएक्सआई वीएक्सआई जेडएक्सआई जेडएक्सआई प्लस 360-डिग्री कैमरा ❌ ❌ ❌ ✅ 6 एयरबैग ✅ ✅ ✅ ✅ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) ❌ ❌ ✅ ✅ मैनुअल डे/नाइट आईआरवीएम ❌ ✅ ✅ ✅ ईबीडी के साथ एबीएस ✅ ✅ ✅ ✅ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी) ✅ ✅ ✅ ✅ हिल होल्ड कंट्रोल ✅ ✅ ✅ ✅ पीछे पार्किंग कैमरा ❌ ❌ ✅ ❌ पीछे पार्किंग सेंसर ✅ ✅ ✅ ✅ आगे पार्किंग सेंसर ❌ ❌ ❌ ✅ पीछे डिफॉगर ✅ ✅ ✅ ✅ आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरैज ✅ ✅ ✅ ✅ प्री-टेंशनर और फोर्स लिमिटर के साथ आगे सीट बेल्ट ✅ ✅ ✅ ✅ सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट ✅ ✅ ✅ ✅ स्पीड-सेंसिंग ऑटो डोर लॉक ✅ ✅ ✅ ✅ एंटी-थेफ्ट सिक्योरिटी अलार्म (शॉक सेंसर) ❌ ❌ ❌ ✅

मारुति ने सभी वेरिएंट में पैसेंजर सेफ्टी का काफी ध्यान रखा गया है और इसके लिए सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग, ईएसपी, हिल होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर और एक रियर डिफॉगर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

एलएक्सआई वेरिएंट में मैनुअल डिमिंग आईआरवीएम नहीं है।

वीएक्सआई वेरिएंट की तुलना में, जेडएक्सआई वेरिएंट में रियर पार्किंग कैमरा और टीपीएमएस भी मिलता है।

शॉक सेंसर के साथ 360-डिग्री कैमरा और सिक्योरिटी अलार्म सिर्फ टॉप मॉडल जेडएक्सआई प्लस में ही मिलते हैं।

पावरट्रेन ऑप्शंस

मारुति डिजायर में सिर्फ एक 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। दोनों ट्रांसमिशन के साथ फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट का भी ऑप्शन दिया है।

यहां देखिए डिजायर के इंजन स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी पावर 83 पीएस 70 पीएस (सीएनजी) टॉर्क 112 एनएम 102 एनएम (सीएनजी) ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी माइलेज 25.15 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी) / 26.13 किलोमीटर प्रति लीटर (एएमटी) 35.63 किलोमीटर प्रति किलोग्राम (एमटी) / 36.47 किलोमीटर प्रति किलोग्राम (एएमटी)

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

इस रिपोर्ट में मारुति सुजुकी डिजायर के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स की जानकारी देखें।

कीमत और मुकाबला

2026 मारुति डिजायर की कीमत 6.30 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल जेडएक्सआई सीएनजी एएमटी के लिए 9.53 लाख रुपये (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) तक जाती है।

मारुति डिजायर का मुकाबला होंडा अमेज, टाटा एरिस और हुंडई ऑरा जैसी गाड़ियों से है।

कारदेखो का क्या है कहना

मारुति डिजायर का वेरिएंट लाइनअप काफी सिंपल और सीधा है, लेकिन वेरिएंट के बीच कीमत के अंतर का मतलब है कि आपको फीचर में भी अंतर मिलेंगे।

बेस मॉडल एलएक्सआई उन लोगों के लिए सही है जो सबसे कम कीमत पर एक कॉम्पैक्ट सेडान कार लेना चाहते हैं, और इसके लिए वे कुछ फीचर से समझौता करने को तैयार हैं। इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम, साउंड सिस्टम, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और एक्सटीरियर में बॉडी कलर्ड स्टाइल एलिमेंट्स नहीं हैं। वीएक्सआई वेरिएंट के लिए बजट बढ़ाना ग्राहकों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसमें अतिरिक्त सुविधा सुविधाएं और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी का विकल्प है, जो इसे सबसे लोकप्रिय वेरिएंट में से एक बनाता है।

मारुति जेडएक्सआई वेरिएंट से 15 इंच के अलॉय व्हील, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और डीआरएल, क्रोम बेल्टलाइन गार्निश, 2 ट्वीटर के साथ 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक एयर कंडीशनिंग, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, पुश-बटन स्टार्ट और एक वायरलेस चार्जर जैसे फीचर मिलते हैं।

हालांकि, यदि आप चाहते हैं कि आपकी डिजायर गाड़ी सभी फीचर से लैस हो तो टॉप मॉडल जेडएक्सआई प्लस पर विचार करना सही है। इसमें आपको सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, बड़ा 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, प्रीमियम आर्कमी 4-स्पीकर, 2-ट्वीटर ऑडियो सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, फ्रंट फुटवेल लाइटिंग, लेदर चढ़ा स्टीयरिंग व्हील और एलईडी फॉग लाइट जैसे अतिरिक्त फीचर मिलते हैं, जो कार ओनरशिप एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं।

आपको मारुति डिजायर कार का कौनसा वेरिएंट ज्यादा पैसा वसूल लगता है? हमें नीचे कमेंट में बताएं!