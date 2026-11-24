फॉक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट के ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही कुछ डीलरशिप पर इसकी अनऑफिशियल बुकिंग शुरू हो गई है। कंपनी इस नई सेडान कार को 11 दिसंबर 2026 को लॉन्च करने वाली है, जिसमें कुछ कॉस्मेटिक बदलाव और नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। डीलर सोर्स ने हमें यह भी बताया है कि गाड़ी की डिलीवरी जनवरी के आखिर तक या फरवरी की शुरुआत से शुरू होने की उम्मीद है। अगर आप एक नई सेडान खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि इस फेसलिफ्ट में असल में क्या नया है और क्या यह आपके लिए सही चॉइस होगी।

एक्सटीरियर

फॉक्सवैगन वर्टस के एक्सटीरियर डिजाइन से पहले ही पर्दा उठा चुकी है और इसमें बहुत कम बदलाव हुए हैं। इसके फ्रंट बंपर में बदलाव किया गया है। इस पर अब नए ब्लैक एक्सेंट और निचले हिस्से में नया डायमंड जैसा पैटर्न है। एक और बड़ा अपडेट इसके फॉग लैंप्स में है। पुराने हैलोजन फॉग लैंप्स को हटाकर अब नए एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं।

साइड से देखने पर, 2026 वर्टस का प्रोफ़ाइल लगभग पहले जैसा ही है। हालांकि, इसमें नए 16-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। स्पोर्टी जीटी प्लस स्पोर्ट वेरिएंट में ब्लैक-आउट रिम्स मिलेंगे, जबकि दूसरे वेरिएंट्स में ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स मिलेंगे। उम्मीद है कि फॉक्सवैगन इस फेसलिफ्ट के साथ कुछ नए कलर ऑप्शंस भी पेश कर सकती है, जिससे ग्राहकों को ज्यादा चॉइस मिलेगी।

वर्टस फेसलिफ्ट पीछे से भी काफी हद तक जानी—पहचानी लगती है, क्योंकि इसमें वैसी ही दिखने वाली टेललाइट्स (हालांकि अंदर के पार्ट्स में बदलाव किया गया है) और एक बूट-लिप स्पॉइलर है। इसमें पिछले बंपर के निचले हिस्से पर ब्लैक एक्सेंट भी है, साथ ही एक डायमंड जैसा पैटर्न है जिससे आपको मौजूदा और फेसलिफ्ट वर्टस के बीच अंतर करने में मदद मिलती है।

केबिन

फिलहाल, फॉक्सवैगन ने वर्टस फेसलिफ्ट के इंटीरियर के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि एक्सटीरियर की तरह ही इंटीरियर में भी हल्के-फुल्के अपडेट्स ही होंगे। डैशबोर्ड का लेआउट मौजूदा मॉडल जैसा ही रहने की संभावना है। केबिन में नई कलर थीम दी जा सकती है, जो इंटीरियर को एक फ्रेश फील देगा।

नोट - संदर्भ के लिए मौजूदा फॉक्सवैगन वर्टस की फोटो का इस्तेमाल किया गया है

फीचर्स

फॉक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट में नई 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और अपडेटेड 10.1-इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले जैसे नए फीचर मिलने की उम्मीद है, जिसमें इन-बिल्ट गूगल एआई होने की उम्मीद है। इसके अलावा, वर्टस फेसलिफ्ट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, वेंटिलेशन के साथ आगे 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सिंगल-पेन सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग और पीछे एसी वेंट जैसे फीचर्स भी मिलने रहने की उम्मीद है।

नोट - संदर्भ के लिए मौजूदा फॉक्सवैगन वर्टस की फोटो का इस्तेमाल किया गया है

यह भी अच्छा होगा अगर फॉक्सवैगन इसमें रियर मसाजिंग सीट दे, यह फीचर स्कोडा स्लाविया और स्कोडा कुशाक में मिलता है।

सेफ्टी

फेसलिफ्ट फॉक्सवैगन वर्टस की सेफ्टी फीचर लिस्ट में 360-डिग्री सराउंड कैमरा और आगे पार्किंग सेंसर शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा, इसमें 6 एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड-सीट माउंट, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट (एचएसए), पीछे पार्किंग सेंसर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलते रहने की उम्मीद है।

नोट - संदर्भ के लिए मौजूदा फॉक्सवैगन वर्टस की फोटो का इस्तेमाल किया गया है

पावरट्रेन

फॉक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट में वही इंजन ऑप्शन: 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेंगे। हालांकि, 1-लीटर इंजन के साथ अब नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा, जबकि 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स पहले की तरह मिलना जारी रहेगा। यहां इसके स्पेसिफिकेशन की पूरी जानकारी दी गई है:

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल टीएसआई 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल टीएसआई पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/8-स्पीड एटी (New) 7-स्पीड डीएसजी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीएसजी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन

संभावित कीमत और मुकाबला

फेसलिफ्ट फॉक्सवैगन वर्टस की कीमत 11 लाख रुपये से शुरू होने की उम्मीद है। इसका मुकाबला स्कोडा स्लाविया, होंडा सिटी और हुंडई वरना से रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना

2026 फॉक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट में किए गए अपडेट्स भले ही मामूली लगें, लेकिन ये इस सेडान को एक जरूरी फ्रेशनेस देते हैं। इसकी स्टाइलिंग "टिपिकल फॉक्सवैगन" है, जिसमें शार्प कट्स और क्रीज इसे एक टाइमलेस और आकर्षक लुक देते हैं। 360-डिग्री कैमरा और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे संभावित फीचर्स का जुड़ना इसके पैकेज को और भी पूरा कर देगा। अपने दमदार इंजन ऑप्शंस और बेहतरीन राइड-हैंडलिंग के संतुलन के कारण यह कार हमेशा से ड्राइविंग के शौकीनों की पसंद रही है। नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स इसे और भी ज्यादा लोगों के लिए आकर्षक बना सकता है। डीलर सूत्रों के अनुसार, इसकी डिलीवरी जनवरी के अंत या फरवरी 2027 की शुरुआत से हो सकती है। जो लोग एक मजबूत, सुरक्षित और चलाने में मजेदार सेडान की तलाश में हैं, वे अपने नजदीकी फॉक्सवैगन डीलर से संपर्क करके इसकी बुकिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं।