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    2026 मारुति बलेनो: प्रीमियम हैचबैक कार को इन एसेसरीज से बनाएं और भी खास

    बलेनो देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक कार में से एक है, और कुछ एसेसरीज जोड़कर आप इसे पर्सनलाइज करके सच में अपना बना सकते हैं!

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 22, 2026 17:28 ist
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    published onSep 22, 2026 17:27 IST
    last updated onSep 22, 2026 17:28 IST
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    2026 Maruti Baleno Accesories Explained

    मारुति बलेनो फेसलिफ्ट को हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है, इसे नए एक्सटीरियर डिजाइन, ज्यादा टेक-लोडेड केबिन और नए इंजन में पेश किया गया है। यह प्रीमियम हैचबैक कार हमेशा से भारतीय परिवारों की पसंदीदा गाड़ी रही है, और 2026 अपडेट ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है। नई मारुति कार में एक नई थ्री-स्लैट ग्रिल, शार्प फ्रंट बंपर, लेवल-2 एडीएएस, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और एक बड़ी टचस्क्रीन जैसे कई महत्वपूर्ण अपग्रेड्स मिलते हैं। हालांकि, कंपनी ने बलेनो कार को और भी खास बनाने के लिए ऑफिशियल एक्सेसरीज की एक रेंज भी पेश की है, जिससे ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार इसे पर्सनलाइज कर सकते हैं। ये एक्सेसरीज न केवल कार के लुक को बढ़ाती हैं, बल्कि इसकी प्रैक्टिकैलिटी को भी बेहतर बनाती हैं।

    2026 मारुति बलेनो: एक्सटीरियर एसेसरीज

    एसेसरीज

    कीमत

    फ्रंट बम्पर गार्निश (क्रोम फिनिश / ग्लिसनिंग ग्रे)

    990 रुपये / 890 रुपये

    अपर ग्रिल गार्निश (क्रोम फिनिश)

    1,390 रुपये

    फॉग लैंप गार्निश (क्रोम फिनिश / ग्लिसनिंग ग्रे)

    590 रुपये/ 490 रुपये

    फ्रंट बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर (ब्लैक पेंटेड फिनिश)

    590 रुपये

    फ्रंट स्किड प्लेट (ब्लूइश ब्लैक और लक्स बेज / ग्लिसनिंग ग्रे फिनिश)

    2,290 रुपये

    बॉडी साइड मोल्डिंग (ब्लैक विथ क्रोम इंसर्ट)

    1,650 रुपये

    बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर (कार्बन फिनिश / प्रीमियम सिल्वर)

    1,373 रुपये/ 820 रुपये

    फ्रंट और रियर मड फ्लैप सेट (ब्लैक / सिल्की सिल्वर)

    728 रुपये / 1,742 रुपये

    फॉग लैंप किट (सिग्मा और डेल्टा वेरिएंट के लिए)

    5,990 रुपये

    फॉग लैंप किट (जेटा वेरिएंट के लिए)

    7,990 रुपये

    रेडिएटर ग्रिल

    1,078 रुपये

    बैक डोर गार्निश (क्रोम)

    2,023 रुपये

    ट्रंक सिल गार्ड - स्कफ

    1,390 रुपये

    नंबर प्लेट फ्रेम

    525 रुपये

    कार बॉडी कवर (मैट)

    1,540 रुपये

    जैसा कि ऊपर देखा गया है, आप अपनी बलेनो गाड़ी को सड़क पर सबसे अलग दिखाने के लिए कई तरह के क्रोम ट्रिम और गार्निश चुन सकते हैं। कुछ पार्ट्स पर कई तरह की फिनिश उपलब्ध हैं, जो आपको अपनी पसंद के हिसाब से अपनी कार को पर्सनलाइज करने में मदद कर सकती है। अगर आप लोअर वेरिएंट भी चुनते हैं, तो भी आपको इसे अपमार्केट दिखाने के लिए बहुत सारी एसेसरीज मिलती हैं। आइए आगे उन एसेसरीज पर एक नजर डालते हैं जिन्हें आप केबिन के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं:

    2026 मारुति बलेनो: इंटीरियर एसेसरीज

    एसेसरीज

    कीमत

    फुल फ्लोर कवर मैट - बेसिक

    3,613 रुपये

    फुल फ्लोर कवर मैट - प्रीमियम 

    5,079 रुपये

    पीवीसी डिजाइनर मैट

    1,982 रुपये

    एम्बिएंट लाइट के साथ डोर सिल गार्ड - 4 डोर (व्हाइट / ब्लू)

    6,990 रुपये

    डोर एम्बिएंट लाइट - 2 डोर (ब्लू)

    4,790 रुपये

    लोगो प्रोजेक्ट लाइट 

    1,249 रुपये

    फ्रंट फुटवेल लैंप (सिग्मा और डेल्टा वेरिएंट के लिए)

    1,150 रुपये

    विंडो सनशेड्स - 4 डोर

    1,052 रुपये

    रियर व्यू कैमरा (डेल्टा वेरिएंट के लिए)

    6,990 रुपये

    स्टीयरिंग व्हील कवर - ब्लैक (लेदर फिनिश)

    1,070 रुपये

    स्टीयरिंग कवर - सर्कुलर स्टीयरिंग (कई रंग विकल्प)

    253 रुपये

    रियर पार्सल ट्रे

    1,032 रुपये

    9-इंच मल्टीमीडिया स्टीरियो (वायरलेस)

    23,490 रुपये

    मल्टीमीडिया स्टीरियो - पायनियर (6.2-इंच)

    12,804 रुपये

    जेबीएल कोएक्सियल स्पीकर (280वाट / 310वाट)

    2,936 रुपये/ 3,355 रुपये

    पायनियर स्पीकर (300वाट 2-वे)

    2,890 रुपये

    फ्रंट और रियर डैशकैम

    13,490 रुपये

    टायर एयर इन्फ्लेटर - डिजिटल 2-इन-1 बिल्ट-इन टॉर्च के साथ

    2,490 रुपये

    कार एयर प्यूरिफायर

    3,990 रुपये

    एयर क्वालिटी इंडेक्स मीटर - डिजिटल

    5,290 रुपये

    आप 3,862 रुपये में बेज कलर थीम में एक बेसिक नेक्सा किट भी ले सकते हैं। इस किट में कुशन का एक सेट, स्टीयरिंग व्हील रैप, टिशू बॉक्स, एक एयर फ्रेशनर और एक चार्जर शामिल है जिसे 12वाट सॉकेट में इस्तेमाल किया जा सकता है। टिशू बॉक्स के बिना ब्लैक कलर में यही किट 3,493 रुपये की है।

    मारुति द्वारा दी जाने वाली इंटीरियर एसेसरीज से आपका ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस काफी हद तक बेहतर हो सकता है। मारुति बलेनो न्यू मॉडल को करीब से देखने के लिए, हमारी इमेज गैलरी देखें

    2026 मारुति बलेनो के बारे में

    2026 मारुति बलेनो अपने पुराने मॉडल के सिल्हूट को बरकरार रखती है, लेकिन इसके डिजाइन में कई ध्यान खींचने वाले बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट प्रोफाइल में देखने को मिलता है, जहां अब एक नई थ्री-स्लैट ग्रिल दी गई है जो इसे पहले से ज्यादा मॉडर्न और अपमार्केट लुक देती है। फ्रंट बंपर को भी पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया है। इसके साथ ही, इसमें नए एलईडी फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं। साइड से देखने पर कार का प्रोफ़ाइल लगभग पहले जैसा ही है, और 16-इंच के अलॉय व्हील्स इसके स्पोर्टी स्टांस को बनाए रखते हैं। पीछे की तरफ, बलेनो में पतली सी-शेप्ड एलईडी टेललाइट्स हैं जो बूट लिड तक फैली हुई हैं। टेललाइट्स के बीच एक क्रोम स्ट्रिप दी गई है, जो कार की चौड़ाई का अहसास कराती है और इसे एक प्रीमियम टच देती है।

    Maruti Baleno Front Quarter

    न्यू बलेनो कार के केबिन में कदम रखते ही आपको एक प्रीमियम और आरामदायक एहसास होता है। मारुति ने इसके इंटीरियर में ब्लैक और ब्लू की डुअल-टोन थीम को जारी रखा है, जिसमें जगह-जगह सिल्वर इन्सर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। डैशबोर्ड के सेंटर में एक फ्री-स्टैंडिंग 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले सपोर्ट करता है। इसके नीचे पतले सेंट्रल एसी वेंट्स दिए गए हैं। इसमें एक हेड-अप डिस्प्ले मिलता है, जो ड्राइविंग के दौरान जरूरी जानकारी सीधे ड्राइवर की नजरों के सामने विंडस्क्रीन पर दिखाता है। म्यूजिक के शौकीनों के लिए 6-स्पीकर वाला क्लैरियन साउंड सिस्टम दिया गया है। भारत की गर्म जलवायु को देखते हुए, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स एक बहुत ही उपयोगी फीचर है। इसके अलावा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, क्रूज कंट्रोल, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, और एक वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। प्रैक्टिकैलिटी के लिए, इसमें फ्रंट फुटवेल लैंप, एक रियर फास्ट-चार्जिंग यूएसबी पोर्ट और आगे एक 12वाट पावर सॉकेट भी दिया गया है।

    Maruti Baleno Interior

    यह भी पढ़ें: 2026 मारुति बलेनो के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

    सेफ्टी के मामले में मारुति ने नई बलेनो में बड़े अपग्रेड किए हैं। इसका सबसे बड़ा आकर्षण लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) का जुड़ना है। यह सिस्टम ड्राइविंग को सुरक्षित और आसान बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही, इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी शामिल किया गया है, जो टायर्स में हवा के दबाव की निगरानी करता है। पार्किंग को आसान बनाने के लिए, इसमें फ्रंट और रियर सेंसर्स के साथ 360-डिग्री पार्किंग कैमरा दिया गया है। पैसेंजर सेफ्टी के लिए, कार में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, रियर वॉशर, वाइपर और डीफॉगर और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर्स भी हैं। बलेनो को पहले ही भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, जो इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी को दर्शाती है।

    Maruti Baleno TPMS

    बलेनो में अब नया जेड-सीरीज 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो मारुति स्विफ्ट और डिजायर जैसी कारों में भी है। इंजन मैनुअल या एएमटी गियरबॉक्स के साथ आता है, और इसमें फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट भी मिलती है। यहां इसके डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं:

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+ सीएनजी

    पावर

    83 पीएस

    70 पीएस (सीएनजी)

    टॉर्क

    112 एनएम

    102 एनएम (सीएनजी)

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी

    सर्टिफाइड माइलेज

    23.80 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी) / 24.77 किलोमीटर प्रति लीटर (एएमटी)

    33.61 किलोमीटर प्रति किलोग्राम (एमटी)/ 34.47 किलोमीटर प्रति किलोग्राम (एएमटी)

    एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    Maruti Baleno Engine

    यहां मारुति सुजुकी बलेनो के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन देखें।

    कीमत, वेरिएंट्स और मुकाबला

    मारुति बलेनो पेट्रोल की कीमत 6.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जबकि बलेनो सीएनजी की कीमत 7.92 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। टॉप पेट्रोल एएमटी वेरिएंट की कीमत 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। मारुति बलेनो 2026 मॉडल पांच वेरिएंट: सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फा और अल्फा (ओ) में उपलब्ध है, जिसमें ओ, एएमटी और सीएनजी ऑप्शन हैं।

    Maruti Baleno Front Quarter

    2026 मारुति बलेनो वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट यहां देखें

    मारुति बलेनो का मुकाबला हुंडई आई20, टाटा अल्ट्रोज और टोयोटा ग्लैंजा जैसी पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक कार से है। इस प्राइस रेंज में बलेनो का मुकाबला टाटा पंच, टोयोटा टाइजर, मारुति फ्रॉन्क्स और मारुति स्विफ्ट से भी है।

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