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    2026 मारुति बलेनो vs मारुति फ्रॉन्क्स: प्रीमियम हैचबैक कार खरीदें या क्रॉसओवर? जानिए यहां

    The Fronx costs more and looks the part of an SUV, but does the Baleno's feature-packed 2026 update make it the smarter buy?

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 22, 2026 12:53 ist
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    published onSep 22, 2026 12:53 IST
    last updated onSep 22, 2026 12:53 IST
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    Maruti Baleno Vs Maruti Fronx Compared

    मारुति सुजुकी अपने नेक्सा डीलरशिप्स पर बलेनो और फ्रॉन्क्स को एक साथ बेचती है, और दोनों कारें एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हैं। हाल ही में बलेनो कार को एक बड़ा फेसलिफ्ट मिला है, जिसमें कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं, जबकि फ्रॉन्क्स एक दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन के ऑप्शन के साथ मारुति की क्रॉसओवर-स्टाइल पेशकश बनी हुई है। दोनों गाड़ियां एक ही शोरूम में खड़ी होने के कारण ग्राहकों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि कौनसी कार उनके लिए बेहतर है। क्या फ्रॉन्क्स की एसयूवी स्टाइल और बेहतर पावरट्रेन ऑप्शन इसकी ज्यादा कीमत को सही ठहराते हैं, या फिर नई बलेनो गाड़ी अपने अपडेटेड फीचर्स और कम कीमत के साथ एक ज्यादा समझदारी भरा सौदा है? इस रिपोर्ट में, हम इन दोनों कारों की विस्तार से तुलना कर रहे हैं ताकि आप सही फैसला ले सकें।

    कीमत

    मॉडल

    मारुति सुजुकी बलेनो

    मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    5.99 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये

    6.85 लाख रुपये से 11.98 लाख रुपये

    Maruti Baleno Front Quarter
    Maruti Fronx Front Quarter

    नई 2026 बलेनो की शुरुआती कीमत फ्रॉन्क्स के बेस वेरिएंट से लगभग 86,000 रुपये कम है। जैसे-जैसे आप वेरिएंट्स में ऊपर जाते हैं, यह गैप और भी बढ़ जाता है। टॉप वेरिएंट फ्रॉन्क्स टर्बो-ऑटोमैटिक की कीमत, टॉप बलेनो ऑटोमैटिक से लगभग 2 लाख रुपये ज्यादा है। इस अतिरिक्त कीमत में आपको एक अलग स्टाइल, ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस और एक बेहतर परफॉर्मेंस वाला इंजन मिलता है।

    डिजाइन

    पैरामीटर

    मारुति सुजुकी बलेनो

    मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स

    अंतर

    लंबाई

    3990 मिलीमीटर

    3995 मिलीमीटर

    +5 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1745  

    1765 मिलीमीटर

    +20 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1530 मिलीमीटर

    1550 मिलीमीटर

    +20 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2520 मिलीमीटर

    2520 मिलीमीटर

    कोई अंतर नहीं

    Maruti Baleno Side
    Maruti Fronx Side

    • पहली नजर में, बलेनो और फ्रॉन्क्स भले ही अलग दिखती हों, लेकिन इनके साइज काफी मिलते-जुलते हैं। दोनों कारों का व्हीलबेस एक समान है, जिसका मतलब है कि केबिन के अंदर लेगरूम लगभग एक जैसा महसूस होना चाहिए।

    Maruti Baleno Front
    Maruti Fronx Front

    • हालांकि, फ्रॉन्क्स मामूली तौर पर ज्यादा चौड़ी और ऊंची है, जो इसे एक मस्कुलर एसयूवी जैसा रोड प्रजेंस देती है।

    Maruti Baleno Rear
    Maruti Fronx Rear

    • कुल मिलाकर, साइज के बजाय स्टाइल ही इन्हें एक-दूसरे से अलग बनाती है।

    कलर ऑप्शंस

    मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट

    मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स

    आर्कटिक व्हाइट

    नेक्सा ब्लू 

    ग्रैंडियर ग्रे

    आर्कटिक व्हाइट

    स्प्लेंडिड सिल्वर

    स्प्लेंडिड सिल्वर*

    ऑपुलेंट रेड

    ग्रैंडियर ग्रे

    ब्लूइश ब्लैक

    अर्थन ब्राउन*

    एनिजमैटिक टील

    ऑपुलेंट रेड*

    नेक्सा ब्लू

    ब्लूइश ब्लैक

    *ब्लैक रूफ के साथ

    • फ्रॉन्क्स में कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक रूफ के साथ कई डुअल-टोन ऑप्शन मिलते हैं।

    • बलेनो में नया एनिग्मैटिक टील शेड मिलता है, जबकि फ्रॉन्क्स में यूनिक दिखने वाला अर्थेन ब्राउन रंग मिलता है।

    • डुअल-टोन ट्रीटमेंट: फ्रॉन्क्स के डुअल-टोन शेड इसकी क्रॉसओवर पोजिशनिंग को मजबूत करते हैं, यह ट्रीटमेंट बलेनो में नहीं मिलता।

    पावरट्रेन ऑप्शंस

     

    मारुति सुजुकी बलेनो

    मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स

    इंजन 

    1.2-लीटर 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी

    1.2-लीटर 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    पावर

    83 पीएस

    70 पीएस

    89 पीएस

    78 पीएस

    100 पीएस

    टॉर्क

    112 एनएम

    102 एनएम

    113 एनएम

    98 एनएम

    148 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी

    5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    • बलेनो सिर्फ 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जिसे मैनुअल या एएमटी गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

    Maruti Baleno Engine

    • फ्रॉन्क्स में नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के अलावा ज्यादा पावरफुल 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल का विकल्प भी है, जिसमें सही टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक है।

    Maruti Fronx Engine

    • बलेनो का माइलेज अच्छा है क्योंकि यह नए 3-सिलेंडर इंजन के साथ आती है, जो ज्यादा फ्यूल-एफिशिएंट है। हालांकि, एक्स्ट्रा सिलेंडर वाली फ्रॉन्क्स हाईवे के लिए ज्यादा सही है, और इसका के12 इंजन पेट्रोल इंजन में सबसे अच्छा ऑप्शन है।

    शहर vs हाईवे इस्तेमाल:

    अगर आप ज्यादातर शहर में ड्राइव करने का प्लान बना रहे हैं, तो बलेनो का 3-सिलेंडर इंजन आपकी जरूरत का सब कुछ करेगा। हालांकि, अगर आप हाईवे पर ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो फ्रॉन्क्स का 4-सिलेंडर इंजन या टर्बो-पेट्रोल इंजन बेहतर ऑप्शन होगा।

    फीचर

    फीचर

    मारुति बलेनो

    मारुति फ्रॉन्क्स

    ऑटो एलईडी हेडलैंप्स

    एलईडी फॉगलैंप्स

    एलईडी टेललैंप्स

    व्हील

    16-इंच अलॉय व्हील

    16-इंच अलॉय व्हील

    रूफ रेल्स

    हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    इंफोटेनमेंट सेटअप

    9-इंच टचस्क्रीन

    9-इंच टचस्क्रीन

    वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो

    हेड्स-अप डिस्प्ले

    वायरलेस फोन चार्जर

    साउंड सिस्टम

    6-स्पीकर क्लैरियन

    6-स्पीकर आर्कमी

    ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    क्रूज कंट्रोल

    क्लाइमेट कंट्रोल

    सिंगल-जोन

    सिंगल-जोन

    कीलेस एंट्री

    आगे वेंटिलेटेड सीटें

    आगे सेंटर आर्मरेस्ट

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    एयरबैग

    6

    6

    पार्किंग कैमरा

    360-डिग्री

    360-डिग्री

    ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)

    पीछे डिफॉगर

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)

    एडीएएस

    • मारुति बलेनो न्यू मॉडल में ज्यादा फीचर दिए गए हैं। इसमें अब लेवल-2 एडीएएस है जिसमें फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल शामिल हैं, फ्रॉन्क्स में इनमें से कोई भी फीचर नहीं है।

    Maruti Baleno ADAS Camera

    • इसमें फ्रॉन्क्स के मुकाबले वेंटिलेटेड सीटें भी हैं।

    Maruti Baleno Ventilated Seats

    • दोनों कारों में हेड-अप डिस्प्ले और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स हैं।

    Maruti Fronx 360-degree Camera

    • फ्रॉन्क्स ऑटोमैटिक में रूफ रेल्स और पैडल शिफ्टर्स जैसे प्रैक्टिकल एडिशन हैं।

    Maruti Fronx Front

    • दोनों में 6 एयरबैग, ईएससी, और आईएसओफिक्स पूरी रेंज में स्टैंडर्ड मिलते हैं।

    यह भी पढ़ें: दिवाली 2026 से पहले लॉन्च होंगी ये 5 नई एसयूवी कार, देखिए पूरी लिस्ट

    कारदेखो का क्या है कहना 

    बलेनो ने अपने 2026 फेसलिफ्ट का इस्तेमाल फ्रॉन्क्स के साथ गैप कम करने के लिए किया है और कई मामलों में यह आगे है। यह सस्ती कार है, ज्यादा माइलेज देने वाली कार है, और अब एडीएएस और वेंटिलेटेड सीटों के साथ आती है, ये ऐसे फीचर्स हैं जो रोजाना इस्तेमाल में सच में फर्क लाते हैं। ज्यादातर खरीदार जो लेटेस्ट सेफ्टी टेक्नोलॉजी के साथ एक अच्छी, शहर के लिए सही हैचबैक चाहते हैं, उनके लिए बलेनो आज एक स्मार्ट पैकेज है।

    Maruti Baleno Rear Quarter

    हालांकि, फ्रॉन्क्स का एसयूवी स्टाइल वाला स्टांस, ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस, और एक असली टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक का ऑप्शन, जो एक सही टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आता है, इसे उन खरीदारों के लिए बढ़त देता है जो ज्यादा विजुअल रोड प्रेजेंस और मजबूत परफॉर्मेंस चाहते हैं, भले ही इसकी कीमत ज्यादा हो और एडीएएस न हो। इसके अलावा, यह उन आखिरी कुछ मारुति कार में से एक है जो अभी भी 4-सिलेंडर के12 इंजन के साथ आती हैं, जो इस कैटेगरी में एक बहुत ही सॉलिड पेट्रोल इंजन है।

    Maruti Fronx Rear Quarter

    हम पूरी कीमत और अपडेटेड सेफ्टी टेक के लिए बलेनो की तरफ झुकेंगे, लेकिन अगर आपको एसयूवी कार जैसा लुक और बेहतर पावरट्रेन ऑप्शन चाहिए तो फ्रॉन्क्स ही सही रहेगी।

    यह भी पढ़ें: ये हैं भारत में सनरूफ वाली 10 सबसे सस्ती कार, देखिए पूरी लिस्ट

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    सोनू
    सोनू

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