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    किआ कार सेल्टस रिपोर्ट अगस्त 2026: किआ सेल्टोस और सोनेट की सबसे ज्यादा डिमांड रही

    पहले दो स्थानों पर दो लोकप्रिय किआ एसयूवी: सेल्टोस और सोनेट ने कब्जा किया, लेकिन केवल सेल्टोस ही 10,000 यूनिट बिक्री के आंकड़े को पार करने में सफल रही

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 22, 2026 14:02 ist
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    published onSep 22, 2026 14:01 IST
    last updated onSep 22, 2026 14:02 IST
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    Bestselling Kia Cars In August 2026

    भारत में फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में रौनक लौट आई है। लगभग सभी कार कंपनियों ने अपनी बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की है, और किआ भी इस ट्रेंड से पीछे नहीं है। कंपनी ने अगस्त 2026 में कुल 29,042 यूनिट्स की बिक्री की। यह आंकड़ा पिछले साल इसी महीने यानी अगस्त 2025 में बेची गई 19,608 यूनिट्स के मुकाबले 48% की जबरदस्त सालाना ग्रोथ दिखाता है। हालांकि, मासिक ग्रोथ 3% पर थोड़ी धीमी रही, लेकिन कंपनी के दो सबसे पॉपुलर मॉडल्स: सेल्टोस और सोनेट ने सेल्स चार्ट पर अपना दबदबा बनाए रखा। आइए, विस्तार से जानते हैं कि अगस्त 2026 में किआ के किस मॉडल ने कैसा प्रदर्शन किया।

    किआ कार सेल्स रिपोर्ट अगस्त 2026

    रैंक

    मॉडल

    अगस्त 2026

    जुलाई 2026

    अगस्त 2025

    मासिक ग्रोथ (%)

    सालाना ग्रोथ (%)

    1

    किआ सेल्टोस

    11,716

    12,541

    4,687

    (- 7%)

    150%

    2

    किआ सोनेट

    9,048

    8,913

    7,741

    2%

    17%

    3

    किआ कैरेंस (कैरेंस + कैरेंस क्लाविस + कैरेंस क्लाविस ईवी)

    6,093

    5,352

    6,822

    14%

    (- 11%)

    4

    किआ सिरोस (आईसीई+ईवी)

    1,742

    1,303

    308

    34%

    466%

    5

    किआ सोरेंटो

    365

    0

    0

    N/A

    N/A

    6

    किआ कार्निवल

    78

    91

    50

    (- 14%)

    56%

    7

    किआ ईवी6

    0

    0

    0

    N/A

    N/A

    8

    किआ ईवी9

    0

    0

    0

    N/A

    N/A

     

    कुल

    29,042

    28,200

    19,608

    3%

    48%

    • किआ सेल्टोस भारत में कंपनी का एकमात्र मॉडल है जिसने 10,000 यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार किया, अगस्त 2026 में 11,700 से अधिक यूनिट बेची गई। जबकि इसकी मासिक ग्रोथ का आंकड़ा सात प्रतिशत गिरा, इसकी सालाना ग्रोथ में 150 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

    Kia Seltos

    • सोनेट किआ की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार थी, जिसने अगस्त 2026 में 9,000 यूनिट से ज्यादा सेल्स दर्ज की। इसकी मासिक और सालाना ग्रोथ में क्रमशः 2 प्रतिशत और 17 प्रतिशत की बढ़त हुई।

    • कैरेंस और कैरेंस क्लाविस तीसरे नंबर पर रही, जिनकी अगस्त 2026 में (कुल मिलाकर) लगभग 6,100 यूनिट्स डिस्पैच हुईं। हालांकि इनकी सेल्स में मासिक आधार पर 14 प्रतिशत का सुधार हुआ, लेकिन सालाना परफॉर्मेंस में 11 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। ध्यान दें कि इन आंकड़ों में कैरेंस क्लाविस ईवी के सेल्स नंबर भी शामिल हैं।

    • 1,700 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ सिरोस चौथे नंबर पर रही। इसकी मासिक आधार पर बिक्री में 34 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, वहीं सालाना आधार पर 466 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इनमें सिरोस ईवी के बिक्री के आंकड़े भी शामिल हैं, जिसे भारत में जुलाई 2026 में लॉन्च किया गया था।

    Kia Syros EV

    • अगले नंबर पर है किआ सोरेंटो, इसे सितंबर 2026 में ही लॉन्च किया गया था, इसलिए अगस्त 2026 के आंकड़े शायद कीमत की घोषणा से पहले डीलरशिप डिस्पैच का इशारा हैं।

    Kia Sorento

    • अगस्त 2026 में 100 से कम यूनिट्स बिकने के साथ, कार्निवल लिस्ट में अगली जगह पर है। किआ ने अगस्त 2025 में एमपीवी कार की 50 यूनिट्स बेची, जबकि जुलाई 2026 में उसने लगभग 90 यूनिट्स डिस्पैच कीं, जिससे पता चलता है कि मासिक आधार पर 14 प्रतिशत की गिरावट और सालाना आधार पर 56 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

    • ईवी6 और ईवी9 दोनों जुलाई और अगस्त 2026 में कोई डिमांड नहीं जुटा पाई, और अगस्त 2025 में भी कोई बिक्री दर्ज नहीं की गई।

    Kia EV9

    कारदेखो का क्या है कहना

    किआ की दो पॉपुलर एसयूवी कार: सोनेट और सेल्टोस की डिमांड लगातार बढ़ रही है। हालांकि मासिक ग्रोथ उतनी शानदार नहीं है जितनी हो सकती थी या होनी चाहिए थी (सिर्फ तीन प्रतिशत), कार कंपनी की सालाना परफॉर्मेंस में लगभग 50 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। 2026 का सबसे बड़ा त्योहारी सीजन अभी शुरू हुआ है, इसलिए उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में ये नंबर काफी बढ़ेंगे।

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    सोनू
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