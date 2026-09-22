किआ कार सेल्टस रिपोर्ट अगस्त 2026: किआ सेल्टोस और सोनेट की सबसे ज्यादा डिमांड रही

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Published On सितंबर 22, 2026 14:02 ist

Sep 22, 2026 14:02 IST

last updated on Sep 22, 2026 14:02 IST

Sep 22, 2026 14:01 IST

published on Sep 22, 2026 14:01 IST

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भारत में फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में रौनक लौट आई है। लगभग सभी कार कंपनियों ने अपनी बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की है, और किआ भी इस ट्रेंड से पीछे नहीं है। कंपनी ने अगस्त 2026 में कुल 29,042 यूनिट्स की बिक्री की। यह आंकड़ा पिछले साल इसी महीने यानी अगस्त 2025 में बेची गई 19,608 यूनिट्स के मुकाबले 48% की जबरदस्त सालाना ग्रोथ दिखाता है। हालांकि, मासिक ग्रोथ 3% पर थोड़ी धीमी रही, लेकिन कंपनी के दो सबसे पॉपुलर मॉडल्स: सेल्टोस और सोनेट ने सेल्स चार्ट पर अपना दबदबा बनाए रखा। आइए, विस्तार से जानते हैं कि अगस्त 2026 में किआ के किस मॉडल ने कैसा प्रदर्शन किया।

किआ कार सेल्स रिपोर्ट अगस्त 2026

रैंक मॉडल अगस्त 2026 जुलाई 2026 अगस्त 2025 मासिक ग्रोथ (%) सालाना ग्रोथ (%) 1 किआ सेल्टोस 11,716 12,541 4,687 (- 7%) 150% 2 किआ सोनेट 9,048 8,913 7,741 2% 17% 3 किआ कैरेंस (कैरेंस + कैरेंस क्लाविस + कैरेंस क्लाविस ईवी) 6,093 5,352 6,822 14% (- 11%) 4 किआ सिरोस (आईसीई+ईवी) 1,742 1,303 308 34% 466% 5 किआ सोरेंटो 365 0 0 N/A N/A 6 किआ कार्निवल 78 91 50 (- 14%) 56% 7 किआ ईवी6 0 0 0 N/A N/A 8 किआ ईवी9 0 0 0 N/A N/A कुल 29,042 28,200 19,608 3% 48%

अगले नंबर पर है किआ सोरेंटो, इसे सितंबर 2026 में ही लॉन्च किया गया था, इसलिए अगस्त 2026 के आंकड़े शायद कीमत की घोषणा से पहले डीलरशिप डिस्पैच का इशारा हैं।

अगस्त 2026 में 100 से कम यूनिट्स बिकने के साथ, कार्निवल लिस्ट में अगली जगह पर है। किआ ने अगस्त 2025 में एमपीवी कार की 50 यूनिट्स बेची, जबकि जुलाई 2026 में उसने लगभग 90 यूनिट्स डिस्पैच कीं, जिससे पता चलता है कि मासिक आधार पर 14 प्रतिशत की गिरावट और सालाना आधार पर 56 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

ईवी6 और ईवी9 दोनों जुलाई और अगस्त 2026 में कोई डिमांड नहीं जुटा पाई, और अगस्त 2025 में भी कोई बिक्री दर्ज नहीं की गई।

कारदेखो का क्या है कहना

किआ की दो पॉपुलर एसयूवी कार: सोनेट और सेल्टोस की डिमांड लगातार बढ़ रही है। हालांकि मासिक ग्रोथ उतनी शानदार नहीं है जितनी हो सकती थी या होनी चाहिए थी (सिर्फ तीन प्रतिशत), कार कंपनी की सालाना परफॉर्मेंस में लगभग 50 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। 2026 का सबसे बड़ा त्योहारी सीजन अभी शुरू हुआ है, इसलिए उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में ये नंबर काफी बढ़ेंगे।