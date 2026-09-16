2026 Maruti Baleno Sigma vs Delta: प्रीमियम हैचबैक कार का कौनसा वेरिएंट खरीदें?

last updated on Sep 16, 2026 14:19 IST

Maruti Baleno को भारत में एक मिड-लाइफ फेसलिफ्ट मिल गया है, जिसकी कीमत 5.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। नई Baleno पांच वेरिएंट्स: Sigma, Delta, Zeta, Alpha, और Alpha (O) में उपलब्ध है, जिनमें मैन्युअल, AMT, और CNG पावरट्रेन के ऑप्शन मिलते हैं। Sigma वेरिएंट Baleno लाइनअप का एंट्री-पॉइंट है, जबकि Delta इससे ठीक ऊपर का वेरिएंट है। सवाल यह है कि क्या बेस Sigma वेरिएंट एक वेल-राउंडेड पैकेज है, या फिर Delta वेरिएंट के लिए लगभग 1 लाख रुपये ज्यादा खर्च करना एक बेहतर फैसला है? चलिए इन दोनों वेरिएंट्स की विस्तार से कंपेरिजन करते हैं और जानते हैं कि आपके लिए कौनसा बेहतर है।

कीमत

वेरिएंट पेट्रोल पेट्रोल+सीएनजी एमटी एएमटी सीएनजी मारुति बलेनो सिग्मा 5.99 लाख रुपये^ - - मारुति बलेनो डेल्टा 7 लाख रुपये 7.50 लाख रुपये 7.92 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार हैं

^कीमत सिर्फ दिल्ली के लिए, बाकी भारत के लिए 6.10 लाख रुपये

जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, Baleno Sigma की कीमत Rs 5.99 लाख से शुरू होती है, जबकि Delta के मैन्युअल वेरिएंट की कीमत 7 लाख है। यहां सीधा-सीधा 1 लाख का फर्क है। एक और बड़ा अंतर यह है कि Sigma वेरिएंट सिर्फ 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन और मैन्युअल ट्रांसमिशन के साथ ही आता है। वहीं, Delta वेरिएंट आपको ऑटोमैटिक (AMT) और फैक्ट्री-फिटेड CNG का ऑप्शन भी देता है।

एक्सटीरियर

जब आप इन दोनों कारों को एक साथ खड़ा देखेंगे, तो पहली नजर में शायद आपको कोई बड़ा अंतर नजर न आए। Maruti ने दोनों वेरिएंट्स के ओवरऑल डिजाइन और बॉडी पैनल्स को एक जैसा रखा है। हालांकि, करीब से देखने पर कुछ छोटे-मोटे बदलाव दिखते हैं जो Delta वेरिएंट को थोड़ा प्रीमियम बनाते हैं।

फ्रंट डिजाइन

सामने से, दोनों ही वेरिएंट्स में नई Baleno का मॉडर्न और स्लीक लुक मिलता है। दोनों में ब्लैक्ड-आउट फिनिश वाली एक नई थ्री-स्लैट ग्रिल, फॉग लैंप्स लगाने के लिए जगह के साथ रीडिजाइन्ड बंपर, और शार्प दिखने वाले हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं। यहां जो मुख्य अंतर है, वह ग्रिल पर है। Delta वेरिएंट की फ्रंट ग्रिल पर अतिरिक्त क्रोम डिटेलिंग दी गई है, जो इसे बेस Sigma के मुकाबले थोड़ा ज्यादा प्रीमियम और अपमार्केट लुक देती है।

साइड प्रोफाइल

साइड से देखने पर भी दोनों वेरिएंट्स काफी हद तक एक जैसे लगते हैं। दोनों में ब्लैक्ड-आउट B-पिलर, एक शार्क फिन एंटीना, और फ्रंट फेंडर पर एक नया क्रोम इंसर्ट मिलता है। दोनों ही वेरिएंट्स में 15-इंच के स्टील व्हील्स हैं, जिन पर व्हील कवर्स चढ़े हैं।

असली अंतर डोर हैंडल्स और आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्स (ORVMs) में है। Sigma वेरिएंट में ब्लैक कलर डोर हैंडल्स और ब्लैक कवर ORVMs मिलते हैं, जिन्हें आपको हाथ से एडजस्ट करना पड़ता है। वहीं, Delta वेरिएंट में बॉडी-कलर्ड डोर हैंडल्स और बॉडी-कलर्ड ORVM मिलते हैं, जिनमें टर्न इंडिकेटर्स भी इंटीग्रेटेड हैं। ये ORVM इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल भी हैं।

रियर डिजाइन

पीछे की तरफ, Sigma और Delta वेरिएंट्स में कोई भी अंतर नहीं है। दोनों वेरिएंट्स बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। दोनों में C-शेप्ड LED टेललाइट्स, एक हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप, और बूट के ठीक बीच में Maruti Suzuki का लोगो दिया गया है। रियर बंपर और ओवरऑल डिजाइन दोनों में समान है, इसलिए पीछे से इन दोनों वेरिएंट्स में फर्क करना नामुमकिन है।

कलर ऑप्शंस

Maruti ने नई Baleno को कुल सात आकर्षक कलर ऑप्शंस में पेश किया है। हालांकि, बेस Sigma वेरिएंट के साथ आपको सभी कलर ऑप्शंस नहीं मिलते। कुछ खास और प्रीमियम कलर्स जैसे कि Opulent Red और Bluish Black सिर्फ Delta वेरिएंट और उससे ऊपर के मॉडल्स के लिए ही उपलब्ध हैं। इसके अलावा, Baleno का नया सिग्नेचर कलर, Enigmatic Teal Green भी हायर वेरिएंट्स के लिए ही रिजर्व रखा गया है। तो अगर आप अपनी Baleno के लिए एक खास कलर चाहते हैं, तो आपको Delta वेरिएंट की तरफ देखना होगा।

इंटीरियर

Sigma और Delta दोनों वेरिएंट्स में एक ही डैशबोर्ड लेआउट और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है। दोनों में ड्यूल-टोन ग्रे और ब्लू इंटीरियर थीम, डैशबोर्ड पर एल्युमिनियम जैसे दिखने वाले इंसर्ट्स, और डोर पैड्स पर सॉफ्ट-टच फैब्रिक ट्रिम्स मिलते हैं। सीट पर भी कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक और ब्लू फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है जो केबिन को एक मॉडर्न फील देता है।

लेकिन यहां एक बड़ा अंतर है जो केबिन के पूरे फील को बदल देता है। बेस वेरिएंट Sigma में कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता, जिसकी वजह से डैशबोर्ड के बीच में एक खाली जगह है। यह खाली जगह न केवल अधूरी लगती है बल्कि आफ्टरमार्केट सिस्टम लगवाने का खर्च भी बढ़ाती है। दूसरी ओर, Delta वेरिएंट में इसी जगह पर एक 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है, जो केबिन को मॉडर्न और कंप्लीट बना देता है।

स्पेस और कम्फर्ट के मामले में दोनों वेरिएंट्स बराबर हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स और 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स दोनों में स्टैंडर्ड हैं। पीछे की सीट पर तीन वयस्क पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं और उन्हें पर्याप्त नी रूम, हेडरूम, और शोल्डर रूम मिलता है। हालांकि, Delta वेरिएंट में कुछ अतिरिक्त कम्फर्ट फीचर्स हैं जैसे कि फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, रियर AC वेंट्स, और एक रियर पार्सल शेल्फ। एक कमी जो दोनों ही वेरिएंट्स में खलती है, वह है रियर सीट्स में सेंट्रल आर्मरेस्ट और सीट बैक पॉकेट्स का न होना।

फीचर्स

Sigma वेरिएंट में कीलेस एंट्री, सेंट्रल लॉकिंग, मैनुअल AC, MID के साथ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, चारों पावर विंडोज (ड्राइवर साइड वन-टच अप/डाउन के साथ), पावर स्टीयरिंग, स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट एडजस्टमेंट, आगे एक 12V पावर सॉकेट, और पीछे 60:40 स्प्लिट सीट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं।

अब बात करते हैं Delta वेरिएंट की, जिसमें 1 लाख रुपये ज्यादा कीमत पर कई मॉडर्न और उपयोगी फीचर्स जोड़े गए हैं। इसमें आपको मिलता है:

वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

4-स्पीकर ऑडियो सिस्टम

स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स

इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVM

पीछे AC वेंट्स

पीछे फास्ट-चार्जिंग USB पोर्ट

ये सभी फीचर्स मिलकर Delta के केबिन एक्सपीरियंस को Sigma के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर और सुविधाजनक बना देते हैं।

सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में Maruti ने कोई समझौता नहीं किया है और Baleno के बेस Sigma वेरिएंट से ही एक मजबूत सेफ्टी पैकेज दिया है। Sigma और Delta दोनों वेरिएंट्स में सेफ्टी फीचर्स लगभग एक जैसे हैं। स्टैंडर्ड सेफ्टी लिस्ट में शामिल हैं:

6 एयरबैग

ईबीडी के साथ एबीएस

ब्रेक असिस्ट

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम

हिल होल्ड कंट्रोल

रिवर्स पार्किंग सेंसर्स

पीछे डीफॉगर

सेंट्रल लॉकिंग

स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक

इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल

सभी पैसेंजर्स के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर

सीटबेल्ट प्री-टेंशनर

सभी सीट्स के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट

आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स

Delta वेरिएंट में इन सभी फीचर्स के अलावा दो और सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं: एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और एक सिक्योरिटी अलार्म।

पावरट्रेन

2026 Maruti Baleno में एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है - नया 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। Sigma और Delta दोनों ही वेरिएंट्स में यह इंजन है। परफॉर्मेंस के मामले में दोनों में कोई अंतर नहीं है।

असली फर्क गियरबॉक्स और फ्यूल ऑप्शंस में है। जैसा कि पहले बताया गया, बेस Sigma वेरिएंट सिर्फ 5-स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स के साथ ही उपलब्ध है। वहीं, Delta वेरिएंट में आपको मैन्युअल गियरबॉक्स के अलावा 5-स्पीड AMT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और फैक्ट्री-फिटेड CNG किट का विकल्प भी मिलता है। यह फ्लेक्सिबिलिटी Delta को उन ग्राहकों के लिए एक बेहतर चॉइस बनाती है जो शहर के ट्रैफिक में ऑटोमैटिक की आसानी चाहते हैं या फिर CNG के साथ अपनी रनिंग कॉस्ट कम करना चाहते हैं।

मुकाबला

प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में Maruti Baleno का मुकाबला Hyundai i20, Tata Altroz, और Toyota Glanza से है। इसके अलावा, इसी प्राइस रेंज में इसका मुकाबला Tata Punch, Maruti Fronx, Toyota Urban Cruiser Taisor, और Maruti Swift से भी है।

कारदेखो का क्या है कहना

मारुति बलेनो के बेस सिग्मा वेरिएंट में ज्यादातर जरूरी चीजें हैं, इसका एक्सटीरियर डिजाइन सिंपल लेकिन आकर्षक है, फिर भी यह उन खरीदारों के लिए बेसिक लगता है जो एक सस्ती प्रीमियम हैचबैक कार ढूंढ रहे हैं। केबिन के अंदर कई सुविधा और आराम वाले फीचर्स की कमी डेल्टा वेरिएंट को ज्यादा कम्प्लीट पैकेज बनाती है।

1 लाख रुपये की एक्स्ट्रा कीमत पर, डेल्टा वेरिएंट में सिग्मा के मुकाबले कई काम के फीचर्स हैं, जिसमें 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVM और रियर AC वेंट शामिल हैं, जो इसकी सुविधा को काफी बढ़ाते हैं। इन सबके साथ AMT गियरबॉक्स और फैक्ट्री-फिटेड CNG पावरट्रेन की एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी है, डेल्टा वेरिएंट साफ तौर पर एक स्मार्ट चॉइस लगता है, और सिग्मा वेरिएंट के मुकाबले कीमत का अंतर सही लगता है।

अगर आप एक बजट-फ्रेंडली बलेनो ढूंढ रहे हैं और जरूरी चीजों से खुश हैं, तो सिग्मा वेरिएंट अपनी 5.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर सही लगता है। लेकिन, जो खरीदार अपना बजट बढ़ा सकते हैं, उनके लिए डेल्टा वेरिएंट, जो 7 लाख रुपये से शुरू होता है, काफी ज्यादा सुविधा और फ्लेक्सिबिलिटी देता है और हमारी सलाह होगी कि आप इसे चुनें।

आप इन दोनों वेरिएंट में से कौनसा चुनेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं!