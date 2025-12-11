एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट डीलरशिप पर पहुंचना हुई शुरू, 15 दिसंबर को होगी लॉन्च

संशोधित: दिसंबर 11, 2025 06:29 pm | स्तुति

हेक्टर फेसलिफ्ट की फ्रंट डिजाइन में बदलाव साफ तौर पर नजर आता है

एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट को 15 दिसंबर 2025 को लॉन्चिंग से पहले डीलरशिप पर देखा गया है। अपडेटेड हेक्टर और इसके 3-रो वर्जन की डिजाइन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी जोड़े जाएंगे। एमजी अपनी फेसलिफ्ट हेक्टर का टीजर जारी कर चुकी है। यहां देखें इस एसयूवी कार का पूरा लुक :-

एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट : क्या है नया?

नई एमजी हेक्टर कार के आगे का लुक काफी बोल्ड है। आगे की तरफ इसमें नई डिजाइन की ग्रिल दी गई है जो कि इसका सबसे बड़ा हाइलाइट है। इसमें फ्रंट ग्रिल पर हैवी क्रोम पैटर्न के साथ चौड़े वर्टिकल एलिमेंट दिए गए हैं जो कि हनीकॉम्ब जैसी डिजाइन बनाते हैं। इसमें पहले की तरह स्प्लिट एलईडी हेडलैंप और डीआरएल्स दी गई हैं। इस गाड़ी के फ्रंट बंपर को नई डिटेलिंग और नीचे की तरफ दिए गए नए स्टाइल के क्रोम इंसर्ट के साथ थोड़ा अपडेट किया गया है।

मौजूदा एमजी हेक्टर में भी बड़ी और सिंपल ग्रिल दी गई है जिस पर कई क्रोम एलिमेंट मिलते हैं जो इसे काफी क्लीन लुक देते हैं। स्टैंडर्ड हेक्टर में बंपर पर स्ट्रेट क्रोम इंसर्ट भी दिया गया है। वहीं, फेसलिफ्ट हेक्टर का फ्रंट लुक ज्यादा आकर्षक लग रहा है और यह गाड़ी अपने मौजूदा मॉडल से थोड़ी मिलती जुलती भी लग रही है।

संभावित फीचर

इस एसयूवी कार के केबिन का लुक फिलहाल सामने नहीं आया है। अनुमान है कि हेक्टर फेसलिफ्ट की फीचर लिस्ट में भी कई हल्के फुल्के अपडेट दिए जा सकते हैं। इसमें अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा जिसका इंटरफेस नया होगा, लेकिन इसके स्क्रीन का साइज मौजूदा मॉडल के बराबर होगा।

हेक्टर फेसलिफ्ट में पैनोरमिक सनरूफ, दोनों फ्रंट पैसेंजर के लिए पावर्ड एडजस्टमेंट वाली वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस फोन चार्जर, क्रूज कंट्रोल और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, हिल होल्ड असिस्ट, आइएसोफिक्स माउंट, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के साथ 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।

संभावित इंजन ऑप्शन

हेक्टर फेसलिफ्ट के इंजन स्पेसिफिकेशन कुछ इस प्रकार हो सकते हैं :-

इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 2-लीटर डीजल पावर 143 पीएस 170 पीएस टॉर्क 250 एनएम 350 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/सीवीटी* 6-स्पीड एमटी

*सीवीटी - कंटीन्युअसली वेरिएबल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

लॉन्च और मुकाबला

एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट को भारत में 15 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा। इस एसयूवी कार का मुकाबला टाटा हैरियर, टाटा सफारी और महिंद्रा स्कॉर्पियो एन से रहेगा।