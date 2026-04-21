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    फोक्सवैगन टाइगन जीटी प्लस क्रोम vs जीटी प्लस स्पोर्ट : कौनसा स्पोर्टी वेरिएंट खरीदना होगी बेहतर चॉइस?

    जहां एक वेरिएंट अपने शानदार लुक को बरकरार रखता है, वहीं दूसरा मॉडल स्पोर्टीनेस के पहलू को और भी बढ़ा देता है

    प्रकाशित: अप्रैल 21, 2026 06:49 pm । स्तुति

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    VW Taigun GT Plus Chrome vs GT Plus Sport

    नई फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो चुकी है। प्री-फेसलिफ्ट वर्जन की तरह जीटी प्लस इसका टॉप वेरिएंट है, और यह दो अलग-अलग वर्जन : क्रोम और स्पोर्ट में उपलब्ध है। 

    इन दोनों वर्जन में एक जैसे इंजन ऑप्शन और फीचर दिए गए हैं, लेकिन इनकी एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन में थोड़ा फर्क है जिससे यह अलग-अलग तरह के ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। यहां हमनें 2026 फोक्सवैगन टाइगन के जीटी प्लस स्पोर्ट और क्रोम वेरिएंट का कंपेरिजन किया है। तो चलिए जानते हैं कौनसा वेरिएंट ज्यादा बेहतर साबित होता है :-

    फोक्सवैगन टाइगन जीटी प्लस क्रोम vs जीटी प्लस स्पोर्ट : कीमत 

    एक्स-शोरूम प्राइस 

    फोक्सवैगन टाइगन जीटी प्लस क्रोम 

    फोक्सवैगन टाइगन जीटी प्लस स्पोर्ट

    अंतर  

    19 लाख रुपये 

    19.30 लाख रुपये 


    • 30,000 रुपये 

    • जीटी प्लस क्रोम और जीटी प्लस स्पोर्ट दोनों वेरिएंट की कीमत लगभग एक जैसी है। 

    • हालांकि, नया कॉस्मेटिक अपडेट मिलने की वजह से जीटी प्लस स्पोर्ट वेरिएंट 30,000 रुपये महंगा है। 

    • फोक्सवैगन टाइगन 2026 मॉडल के जीटी प्लस स्पोर्ट वेरिएंट को कौनसे कॉस्मेटिक अपडेट मिले हैं और यह क्रोम वर्जन से कितना अलग है जानेंगे इसके बारे में आगे :- 

    फोक्सवैगन टाइगन जीटी प्लस क्रोम vs जीटी प्लस स्पोर्ट : एक्सटीरियर 

    चूंकि यह दोनों फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट गाड़ी के टॉप वेरिएंट है, ऐसे में इनके बीच अंतर केवल कॉस्मेटिक अपडेट का है। जैसा की नाम से पता चलता है, जीटी प्लस क्रोम वेरिएंट के एक्सटीरियर में क्रोम इंसर्ट दिए गए हैं, जबकि जीटी प्लस स्पोर्ट वेरिएंट में इन एलिमेंट को ब्लैक इंसर्ट से रिप्लेस किया गया है, जिससे इसे ज्यादा स्पोर्टी लुक मिलता है।

    Volkswagen Taigun GT Plus Chrome

    Volkswagen Taigun GT Plus Sport

    जीटी प्लस क्रोम वेरिएंट में आगे की तरफ एलईडी हेडलैंप्स, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स और इल्युमिनेटेड फोक्सवैगन लोगो दिया गया है। इसके नीचे बंपर के ऊपर की तरफ एक चौड़ी ब्लैक स्ट्रिप दी गई है, जिस पर पतली क्रोम स्ट्रिप लगी हुई हैं और इस डिजाइन को एक पतले बंपर के साथ पूरा किया गया है जिस पर क्रोम स्किड प्लेट भी मिलती है।  

    वहीं, जीटी प्लस स्पोर्ट वेरिएंट में स्किड प्लेट और ग्रिल पर दी गई स्ट्रिप को ब्लैक कलर में दिया गया है जिससे इसे ज्यादा आकर्षक लुक मिलता है। इन दोनों वेरिएंट में ग्रिल पर रेड जीटी बैजिंग दी गई है जो यह बताती है कि आप स्पोर्टी टाइगन एसयूवी कार चला रहे हैं। 

    Volkswagen Taigun GT Plus Chrome

    Volkswagen Taigun GT Plus Sport

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो दोनों मॉडल्स में एक जैसी जीटी बैजिंग, व्हील आर्क और क्लैडिंग, और एक जैसे 17-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। हालांकि, जीटी प्लस क्रोम वेरिएंट में डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, विंडो लाइन पर क्रोम स्ट्रिप, रूफ रेल्स पर क्रोम इंसर्ट दिए गए हैं, जबकि जीटी प्लस स्पोर्ट वेरिएंट में यह सभी एलिमेंट ब्लैक कलर में दिए गए हैं। 

    Volkswagen Taigun GT Plus Chrome

    Volkswagen Taigun GT Plus Sport

    जीटी प्लस क्रोम वेरिएंट में पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जिसे चौड़ी ग्लॉस ब्लैक हाउसिंग में पोजिशन किया गया है। इसमें रूफ माउंटेड स्पोइलर, टेलगेट पर क्रोम टाइगन लेटरिंग, बंपर पर पतली क्रोम स्ट्रिप और क्रोम स्किड प्लेट भी दी गई है। यदि आप जीटी प्लस क्रोम वेरिएंट के बारे में जानना चाहते हैं तो यह स्टोरी देख सकते हैं। 

    जीटी प्लस स्पोर्ट वेरिएंट में क्रोम वेरिएंट जैसे टेललैंप्स और स्पॉइलर दिया गया है, मगर टेलगेट और बंपर पर दिए गए क्रोम इंसर्ट को इसमें ब्लैक इंसर्ट से रिप्लेस किया गया है। 

    फोक्सवैगन टाइगन जीटी प्लस क्रोम vs जीटी प्लस स्पोर्ट : इंटीरियर 

    जीटी प्लस क्रोम वेरिएंट के केबिन में डुअल-टोन ब्लैक और ग्रे कलर केबिन थीम दी गई है। इसमें साफ-सुथरी डिजाइन वाले डैशबोर्ड पर कई सारे टेक्सचर (ब्रश्ड एल्युमिनियम फिनिश समेत) मिलते हैं। इस वेरिएंट में थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील पर जीटी बैजिंग के साथ ब्रश्ड एल्युमिनियम इंसर्ट दिए गए हैं और इसमें सेंटर कंसोल के आसपास भी ब्रश्ड एल्युमिनियम फिनिश मिलती है। 

    Volkswagen Taigun GT Plus Chrome

    Volkswagen Taigun GT Plus Sport

    जीटी स्पोर्ट वेरिएंट में डैशबोर्ड और सेंटर कंसोल पर ब्रश्ड एल्युमिनियम इंसर्ट की बजाए ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट मिलते हैं। हालांकि, इसमें स्टीयरिंग व्हील पर जीटी प्लस क्रोम वेरिएंट जैसे ही ब्रश्ड एल्युमिनियम इंसर्ट दिए गए हैं। क्रोम वेरिएंट के मुकाबले जीटी प्लस स्पोर्ट वेरिएंट में डैशबोर्ड पर इंसर्ट डार्क कलर में मिलते हैं। यहां देखें टाइगन जीटी प्लस स्पोर्ट वेरिएंट की तस्वीरें

    दोनों वेरिएंट में सीट अपहोल्स्ट्री अलग-अलग मिलती है। जीटी प्लस क्रोम वेरिएंट में डुअल-टोन ब्लैक और ग्रे लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ डोर पैड पर ऑफ-व्हाइट पैडिंग दी गई है, जबकि जीटी प्लस स्पोर्ट वेरिएंट में ऑल-ब्लैक लेदरेट अपहोल्स्ट्री और चारों तरफ ब्लैक पैडिंग दी गई है। 

    इन दोनों वेरिएंट में जीटी बैजिंग, रेड कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग, सभी एडजस्टेबल हेडरेस्ट, स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट और कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट जैसे एलिमेंट कॉमन मिलते हैं। 

    फोक्सवैगन टाइगन जीटी प्लस क्रोम vs जीटी प्लस स्पोर्ट : फीचर

    चूंकि यह एक ही वेरिएंट के अलग-अलग दिखने वाले वर्जन है, ऐसे में इनकी फीचर लिस्ट भी एक दूसरे से बिलकुल अलग नहीं है। इन दोनों वेरिएंट में 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, सबवूफर के साथ 6-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, और 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Volkswagen Taigun GT Plus Chrome

    Volkswagen Taigun GT Plus Sport

    जीटी प्लस क्रोम और स्पोर्ट वेरिएंट में 6-वे पावर्ड ड्राइवर और को-ड्राइवर सीटें, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, ऑटो हेडलाइट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम्स और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर भी मिलते हैं। 

    यहां देखें नई फोक्सवैगन टाइगन के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी। 

    फोक्सवैगन टाइगन जीटी प्लस क्रोम vs जीटी प्लस स्पोर्ट : सेफ्टी

    सुरक्षा के लिए दोनों वेरिएंट में 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), ब्रेक असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, रियर फॉग लैंप, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर और वॉशर, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम और स्टैटिक गाइडलाइंस के साथ रियर-व्यू कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    फोक्सवैगन टाइगन जीटी प्लस क्रोम vs जीटी प्लस स्पोर्ट : इंजन ऑप्शन 

    इंजन  

    1.5-लीटर टीएसआई पेट्रोल 

    पावर

    150 पीएस

    टॉर्क 

    250 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    7-स्पीड डीसीटी 

    नई फोक्सवैगन टाइगन कार के टॉप वेरिएंट में केवल बड़ा 1.5-लीटर इंजन दिया गया है जिसके साथ 7-स्पीड डीसीटी (डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन) की चॉइस मिलती है। यदि आप इस एसयूवी कार के लोअर वेरिएंट को चुनते हैं तो आपको छोटा 1-लीटर टीएसआई टर्बो पेट्रोल इंजन (115 पीएस) भी मिल सकेगा जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 8-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं। 

    कारदेखो का क्या है कहना 

    जीटी प्लस वेरिएंट 2026 फोक्सवैगन टाइगन कार का टॉप वेरिएंट है, जिससे मतलब है कि आपको इसमें सबसे अच्छी चीजें ही मिलेंगी। चाहे बात इसके एक्सटीरियर डिजाइन, केबिन प्रीमियमनेस और फीचर लिस्ट की हो या फिर उपलब्ध पावरट्रेन की, आपको किसी भी पहलू पर कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा।

    Volkswagen Taigun GT Plus Chrome

    Volkswagen Taigun GT Plus Sport

    इन दोनों वेरिएंट में फर्क केवल कॉस्मेटिक अपडेट का है। यदि आप अपनी गाड़ी को शानदार लुक देने के लिए उसमें क्रोम एलिमेंट चाहते हैं तो जीटी प्लस क्रोम वेरिएंट को चुनना एकदम सही चॉइस होगी क्योंकि इसकी डिजाइन इन एलिमेंट्स के साथ बेहद आकर्षक लगती है। 

    अगर आप आकर्षक डिजाइन की बजाए स्पोर्टी लुक ज्यादा पसंद करते हैं तो 30,000 रुपये अतिरिक्त कीमत पर टाइगन जीटी प्लस स्पोर्ट वेरिएंट खरीद सकते हैं जिसकी डिजाइन काफी यूनीक है और इसमें कई सारे ब्लैक एलिमेंट भी दिए गए हैं। इसमें टॉप वेरिएंट वाली डिजाइन तो बरकरार रखी गई है, लेकिन इसमें स्पोर्टीनेस का एक ऐसा जबरदस्त टच भी जोड़ा गया है, जो इसे इसके मुकाबले में मौजूद गाड़ियों से बिल्कुल अलग बनाता है।

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