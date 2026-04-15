फोक्सवैगन टाइगन जीटी प्लस क्रोम फोटो गैलरी: क्या एसयूवी कार का ये वेरिएंट लेना चाहिए? जानिए यहां

फेसलिफ्ट फोक्सवैगन टाइगन भारत में लॉन्च हो गई है, इसकी कीमत 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इस अपडेट के साथ काफी चीजें पहले जैसी ही हैं, लेकिन अब ये एक मिनी टिग्वान (जो ज्यादा प्रीमियम कार है) जैसी लगती है, साथ ही ज्यादा फीचर भी मिलते हैं।

फोक्सवैगन टाइगन अभी भी क्रोम और स्पोर्ट्स ट्रिम्स में उपलब्ध है, जिनमें अलग-अलग स्टाइल हैं, लेकिन अगर आप शानदार परफॉर्मेंस पैकेज चाहते हैं और वो भी बिना गो-फास्ट स्टाइल के तो जीटी प्लस क्रोम वेरिएंट आपके लिए सही हो सकता है। आइए जानते हैं यह कैसा दिखता है:

फोक्सवैगन टाइगन जीटी प्लस क्रोम: एक्सटीरियर

फोक्सवैगन टाइगन जीटी प्लस क्रोम के डिजाइन में स्पोर्टी और क्लासी टच का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है।

आगे का डिजाइन

फेसलिफ्ट अपडेट के बाद यह कनेक्टेड एलईडी डीआरएल और नई एलईडी हेडलाइटें के साथ आगे से टिग्वान जैसी दिखती है। जहां नए लाइटिंग एलिमेंट्स नए लगते हैं, वहीं चमकीला लोगो जैसी चीजें इसे और शानदार बनाती हैं, खासकर रात में ये काफी क्लासी लगती है। दाई हेडलाइट की तरफ एक ‘जीटी’ बैजिंग (लाल रंग में) भी है।

वेरिएंट में ‘क्रोम’ नाम के अनुसार इसमें इनसर्ट का बहुत अच्छे से उपयोग किया गया है, जिसमें दो समानांतर लाइनें ग्रिल के बीच मौजूद ग्लॉस ब्लैक पेनल पर फैली हुई हैं। इसके साथ मेल खाती डिफ्यूजर पर एक स्ट्रिप भी है जो सिल्वर फिनिश में है। टाइगन न्यू मॉडल की स्टाइल में किए गए बदलाव इसे ज्यादा आधुनिक बनाते हैं।

साइड प्रोफाइल

जीटी प्लस स्पोर्ट वेरिएंट की तरह, क्रोम वेरिएंट में भी 17-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं, लेकिन ये ड्यूल-टोन फिनिश में हैं। स्पोर्टी टच के लिए नई फोक्सवैगन कार में रेड ब्रेक कैलिपर्स भी दिए गए हैं, जो जीटी डिजाइन की खास पहचान हैं। इस वेरिएंट में क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, आपको क्रोम फिनिश रूफ रेल्स, डोर हैंडल इनसर्ट, और एक विंडोलाइन मिलती है, जो पियानो ब्लैक बी और सी-पिलर के साथ अच्छा कंट्रास्ट बनाती है।

इस सेगमेंट की कई दूसरी कारों के विपरीत, इस कार को रग्ड दिखाने के लिए इसमें कोई अतिरिक्त क्लेडिंग या बॉडी फ्लेयर नहीं दिया गया है। इसके व्हील आर्क और साइड स्कर्टिंग काफी साधारण है, लेकिन मजबूत शोल्डर लाइनें साफ दिखती है।

पीछे का डिजाइन

फोक्सवैगन टाइगन 2026 मॉडल पीछे से काफी हद तक पुराने मॉडल जैसी ही है। इसमें अभी भी कनेक्टेड एलईडी टेल लाइटें दी गई हैं, लेकिन अंदर की तरफ नए एलिमेंट्स हैं। इसमें नई चीज के तौर पर चमकीला फोक्सवैगन लोगो दिया गया है जो रात में लाल रंग में चमकता है और बहुत स्टाइलिश लगता है।

बंपर में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं, और इस वेरिएंट में सिल्वर डिफ्यूजर के ठीक ऊपर एक क्रोम स्ट्रिप दी गई है।

फोक्सवैगन टाइगन जीटी प्लस क्रोम: कलर ऑप्शन

फोक्सवैगन टाइगन जीटी प्लस क्रोम 9 कलर ऑप्शन: वाइल्ड चेरी रेड, लावा ब्लू, कैंडी व्हाइट, एवोकाडे पर्ल (नया), स्टील ग्रे (नया), डीप ब्लैक, रिफ्लेक्स सिल्वर, कार्बन स्टील और कार्बन स्टील मैट में उपलब्ध है।

वाइल्ड चेरी रेड, कैंडी व्हाइट, स्टील ग्रे, एवोकाडो पर्ल और रिफ्लेक्स सिल्वर के साथ ड्यूल-टोन ट्रीटमेंट के तौर पर ब्लैक रूफ दी गई है।

फोक्सवैगन टाइगन जीटी प्लस क्रोम: केबिन

फोक्सवैगन टाइगन जीटी का डैशबोर्ड डिजाइन पुराने मॉडल जैसा ही है। इसमें रंग, फिनिश और अल्पहोल्स्ट्री के मामले में कई तरह के विकल्प हैं, जो वेरिएंट के हिसाब से बदलते रहते हैं।

टाइगन जीटी प्लस क्रोम में आर्मर ग्रे इनसर्ट और रूफलाइन में स्टॉर्म ग्रे कलर फिनिश के साथ ड्यूल-टोन थीम दी गई है। एयर वेंट्स और डोर ट्रिम पर कंट्रास्ट के लिए क्रोम एक्सेंट दिए गए हैं, जबकि स्टीयरिंग पर ब्रश्ड सिल्वर इनसर्ट है।

सीटों पर ड्यूल-टोन लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ रेड स्टिचिंग और सीट बैकरेस्ट पर लाल कलर में जीटी लोगो दिया गया है। चूंकि ये जीटी वेरिएंट है, इसलिए रेड एम्बिएंट लाइटिंग, एल्यूमिनियम पेडल और इंफोटेनमेंट में जीटी स्पेसिफिक वेलकम मैसेज जैसे स्पोर्टी टच दिए गए हैं।

फोक्सवैगन टाइगन जीटी प्लस क्रोम: फीचर

टाइगन के क्रोम वेरिएंट लाइनअप में जीटी प्लस क्रोम सबसे ऊंचा वेरिएंट है, इसमें 2025 फोक्सवैगन टाइगन के किसी भी फीचर की कमी नहीं है।

इसमें रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले जरूरी फीचर दिए गए हैं, जिनमें सभी पावर विंडो, ऑटोमैटिक एसी, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल आउटसाइड रियर-व्यू मिरर (ओआरवीएम), पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, ऑटो हेडलाइट्स, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, पीछे दो एसी वेंट्स, और 12वोल्ट सॉकेट शामिल हैं। इनमें से कई फंक्शनल फीचर स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं, और यहां टाइगन के वेरिएंट अनुसार फीचर देखें।

लेकिन इस वेरिएंट में आपको आगे वेंटिलेटेड और 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, और एक एयर प्यूरीफायर जैसे कंफर्ट फीचर भी मिलते हैं। एंटरटेनमेंट किट की बात करें तो यह मुकाबले में मौजूद कारों जितनी शानदार शायद न हों, लेकिन यह अपना काम बखूबी करता है। इसमें 10.1-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसमें एआई असिस्टेंट है और एंड्रॉइड ऑटो व एपल कारप्ले के लिए वायरलेस कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है। इसके अलावा नया 10.25-इंच डिजिटल क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, और एम्प्लिफायर व सबवुफर के साथ 6-स्पीकर साउंड सिस्टम भी दिया गया है।

फोक्सवैगन टाइगन जीटी प्लस क्रोम: सेफ्टी

2026 फोक्सवैगन टाइगन में 6 एयरबैग, टायर प्रेशर वार्निंग सिस्टम, आईएसओफिक्स माउंट, पीछे डिफॉगर, पीछे वाइपर और वाशर, ईबीडी के साथ एबीएस, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। जीटी प्लस में हिल स्टार्ट असिस्ट, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और एक रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया गया है।

फोक्सवैगन टाइगन में कोई ऑटोनॉमस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) नहीं दिया गया है, लेकिन यह 2022 में ज्यादा सख्त ग्लोबल एनकैप टेस्ट में वयस्क पैसेंजर और बच्चों की सुरक्षा के लिए 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग पाने वाली कार में से एक थी। फेसलिफ्ट मॉडल में भी ये सेफ्टी रेटिंग लागू होती है।

फोक्सवैगन टाइगन जीटी प्लस क्रोम: इंजन

फोक्सवैगन टाइगन जीटी प्लस क्रोम वेरिएंट में केवल बड़ा 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल सिलेंडर 4-सिलेंडर आउटपुट 150 पीएस / 250 एनएम गियरबॉक्स 7-स्पीड डीसीटी माइलेज 18.85 किलोमीटर प्रति लीटर

ध्यान दें कि फोक्सवैगन ने इसमें छोटा 115 पीएस 1-लीटर 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी दिया है, जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 8-स्पीड टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है।

फोक्सवैगन टाइगन जीटी प्लस क्रोम: कंपेरिजन

2026 फोक्सवैगन टाइगन जीटी प्लस क्रोम की कीमत 19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। अगर ये गाड़ी आपके बजट से बाहर है तो बेस मॉडल कंफर्टलाइन के बारे में विस्तार से जानिए।

फोक्सवैगन टाइगन गाड़ी का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट, और रेनो डस्टर से है।

कारदेखो का क्या है कहना

जब फीचर की बात हो तो 2026 फोक्सवैगन टाइगन सिर्फ कागजों में सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं है। करीब 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत पर आपको और बेहतर कार मिल जाएंगी, जिनमें बेहतर फीचर, ज्यादा सेफ्टी फीचर, और अच्छी रोड प्रजेंस हो।

इसकी पूरी प्राइस लिस्ट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन फोक्सवैगन टाइगन के साथ बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव को बनाए रखने में कामयाब है, जिसे हम पहले से पसंद और सराहते आए हैं, तो यह अभी भी उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प रहेगी जिन्हें गाड़ी चलाना पसंद है।

और इसी वजह से आप जीटी प्लस क्रोम वेरिएंट पर विचार कर सकते हैं। इसमें आपको टाइगन का ज्यादा पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, फीचर के मामले में कोई समझौता नहीं करना पड़ता, और यह सब चीजें टॉप मॉडल जीटी प्लस स्पोर्ट के ज्यादा स्पोर्टी लुक के बिना मिलती है।

आप बजट फ्रेंडली विकल्प के तौर बेस मॉडल से ऊपर वाला हाइलाइन वेरिएंट भी देख सकते हैं, जिसमें प्रीमियम स्टाइल, रोजाना इस्तेमाल वाले फीचर और सेफ्टी फीचर का अच्छा कॉम्बिनेशन है।

यह भी देखें: फोक्सवैगन टाइगन ऑन रोड प्राइस