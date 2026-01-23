सभी
    टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला vs मारुति ई विटारा: दोनों इलेक्ट्रिक कार में क्या अंतर और समानताएं हैं, जानिए यहां

    प्रकाशित: जनवरी 23, 2026 02:11 pm

    33 Views
    क्या मारुति ई विटारा का रीबैज वर्जन टोयोटा एबेला ईवी ज्यादा बेहतर है? जानेंगे आगे

    Ebella vs e Vitara

    मारुति सुजुकी और टोयोटा ने भारत में अपनी पार्टनरशिप को और मजबूत कर दिया है, क्योंकि अब दोनों कंपनियां अपनी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी मारुति ई विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला के साथ इलेक्ट्रिक कार बाजार में कदम रखने जा रही हैं। हालांकि ये दोनों मॉडल एक ही प्लेटफॉर्म पर बने हैं और इनके कोर मैकेनिकल भी एक जैसे हैं, लेकिन इन्हें थोड़ा अलग स्टाइल दिया गया है।

    अगर आप लॉन्च से पहले इन दोनों इलेक्ट्रिक गाड़ी के बीच के अंतर और समानताओं के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां दोनों का विस्तार से कंपेरिजन किया गया है:

    एक्सटीरियर

    आगे का डिजाइन

    दोनों कार का साइज काफी हद तक समान है, लेकिन देखने में दोनों एसयूवी कार में बदलाव साफ तौर पर नजर आते हैं। टोयोटा एबेला में आगे की तरफ क्लासिक ईवी डिजाइन मिलती है। इसमें आपको क्लॉज्ड फेस मिलता है, जिसमें स्कल्प्टेड बंपर है जो एसयूवी कार को साफ और मॉडर्न लुक देते हैं।

    लेकिन जो चीज इसे सबसे अलग बनाती है, वह है पिक्सेल जैसे डीआरएल वाले मोनोपॉड एलईडी हेडलैंप्स। ये लाइटिंग एलिमेंट्स एबेला को शार्प लेकिन साफ लुक देते हैं, जिससे यह मारुति ई विटारा की तुलना में ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगती है।

    Toyota Urban Cruiser Ebella
    Maruti e Vitara

    वहीं मारुति सुजुकी ई विटारा आगे से ज्यादा रग्ड और ऊंची लगती है। इसके लाइटिंग एलिमेंट्स ज्यादा मोटे हैं, और बंपर डिजाइन ज्यादा मजबूत और एसयूवी जैसा दिखता है, यह उन लोगों को पसंद आ सकती है जो स्लीक ईवी स्टाइल के बजाय पारंपरिक और मस्क्यूलर लुक पसंद करते हैं।

    एबेला मे टोयोटा लोगो कनेक्टिंग लाइटिंग स्ट्रिप के थोड़ा ऊपर लगा है। ई विटारा में आपको एक बड़ा लोगो मिलता है जो बीच में ज्यादा पारंपरिक तरीके से लगा है। ई विटारा में आगे फॉग लैंप्स दिए गए हैं जबकि एबेला ईवी में इनका अभाव है। बोनट पर भी कुछ छोटे-मोटे बदलाव हैं, जैसे कि एबेला के बोनट पर आपको ज्यादा शार्प कट मिलते हैं।

    साइड प्रोफाइल

    साइड से देखने पर एबेला का कर्व वाला सिल्हूट ई विटारा जैसा ही है। दोनों ईवी में व्हील आर्क के चारों ओर मोटी ब्लैक क्लेडिंग और दरवाजों के नीचे की तरफ मोटी ब्लैक क्लेडिंग मिलती है।

    Toyota Ebella
    Maruti e Vitara

    एबेला में 18-इंच एयरोडायनामिक अलॉय व्हील दिए गए हैं, जबकि ई विटारा में 19-इंच तक के अलॉय व्हील लगे हैं। इसमें आपको आगे बीईवी बैजिंग भी मिलती है।

    कुल मिलाकर साइड से दोनों ईवी काफी एक जैसी हैं। टोयोटा एबेला ई विटारा के ज्यादा रग्ड लुक की तुलना में ज्यादा क्लीन लुक के साथ अलग दिखती है।

    पीछे का डिजाइन

    पीछे की तरफ टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला में एलईडी टेललाइटों के लिए पिक्सल स्टाइल पेटर्न दिया गया है, जो आगे की डीआरएल जैसा ही है। इसी तरह ई वटारा में आगे के वाई शेप एलईडी डीआरल जैसा टेललाइट डिजाइन दिया गया है। दोनों एसयूवी कार में रग्ड दिखने वाले बंपर दिए गए हैं जो इनके मस्कुलर लुक को बढ़ाते हैं। दोनों एसयूवी में शार्क फिन एंटीना के साथ रूफ माउंटेड स्पॉइलर भी दिया गया है। मारुति ने टेलगेट के बीच में ई विटारा नाम की ब्रांडिंग दी है, जबकि टोयोटा ने एबेला नाम की ब्रांडिंग टेलगेट पर नीचे बाईं तरफ दी है। बाईं ओर आपको अर्बन क्रूजर बैजिंग मिलेगी।

    Toyota Urban Cruiser Ebella
    Maruti e Vitara

    कुल मिलाकर दोनों एसयूवी कार का अपना-अपना स्टाइल है और ये अपनी ब्रांड पहचान से मेल खाती है। अगर आपको ज्यादा रग्ड और पारंपरिक स्टाइल एसयूवी चाहिए तो ई विटारा ले सकते हैं। एबेला में ज्यादा स्लीक और मॉडर्न अप्रोच है। क्या आप टोयोटा एबेला ईवी के कलर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं? तो यह स्टोरी पढ़ें।

    केबिन

    अंदर कदम रखने पर आपको अहसास होगा कि दोनों इलेक्ट्रिक कार में अंतर से ज्यादा समानताएं हैं।

    टोयोटा एबेला में वही डैशबोर्ड डिजाइन और लेआउट है जो मारुति ई विटारा में है। डैशबोर्ड पर बड़ी और चौड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, और एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। दोनों ईवी में डार्क ब्लैक और टेन ड्यूल-टोन थीम दी गई है, जिसे मेंटेन करना आसान है। आमतौर पर मारुति कार की तुलना में टोयोटा गाड़ी में लाइट कलर थीम मिलती है, लेकिन यहां डार्क कलर थीम चुनना ज्यादा समझदारी वाला विकल्प लगता है।

    Toyota Urban Cruiser Ebella
    Maruti e Vitara

    हमें खुशी है कि इन दोनों इलेक्ट्रिक कार में कई फिजिकल कंट्रोल्स हैं जिन्हें ढूंढना और इस्तेमाल करना आसान है। दोनों कार में एक जैसा फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है, लेकिन लोगो अलग-अलग है। ई विटारा की तरह, आपको एक फ्लोटिंग लोअर सेंटर कंसोल मिलता है जो ग्लॉस ब्लैक फिनिश में है।

    Toyota Urban Cruiser Ebella
    Maruti e Vitara

    दोनों एसयूवी कार में आपको अपनी बोतल और मोबाइल रखने के लिए काफी स्टोरेज स्पेस मिलता है। ई विटारा की तरह सीटें भी ड्यूल-टोन ब्लैक और टेन फिनिश में है।

    फीचर और सेफ्टी

    एबेला और ई विटारा दोनों की फीचर लिस्ट एक जैसी है। टॉप फीचर में एक 10.1-इंच इंफोटेनमेंट, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, फिक्स्ड ग्लास रूफ, आगे वेंटिलेटेड सीटें और 10 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट शामिल है। एकमात्र अंतर यह है कि एबेला में 10-स्पीकर जेबीएल ऑडियो सेटअप दिया गया है, जबकि ई विटारा में 10-स्पीकर इनफिनिटी यूनिट दी गई है।

    सेफ्टी फीचर में सात एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक शामिल है।

    दोनों इलेक्ट्रिक गाड़ी में लेवल-2 एडीएएस भी दिया गया है, जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फंक्शन मिलते हैं।

    बैटरी पैक और रेंज

    अर्बन क्रूजर एबेला और मारुति ई विटारा में एक समान पावरट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

    बैटरी पैक

    49 केडब्ल्यूएच

    61 केडब्ल्यूएच

    पावर

    144 पीएस

    174 पीएस

    टॉर्क

    189 एनएम

    189 एनएम

    फुल चार्ज में रेंज

    440 किलोमीटर (एआरएआई)

    543 किलोमीटर (एआरएआई)

    • जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, फुल चार्ज में सर्टिफाइड रेंज 543 किलोमीटर तक है।

    • आपको दोनों बैटरी पैक के साथ केवल फ्रंट-व्हील ड्राइव कॉन्फिगरेशन मिलता है।

    • टॉर्क आउटपुट समान है, लेकिन बड़े बैटरी पैक वाले मॉडल का पावर आउटपुट ज्यादा है।

    • दिलचस्प बात ये है कि कागजों में इलेक्ट्रिक विटारा का टॉर्क 3.5 एनएम ज्यादा है।

    प्राइस और कंपेरिजन

    टोयोटा एबेला ईवी की कीमत करीब 18 लाख रुपये रखी जा सकती है, वहीं मारुति ई विटारा की कीमत 17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है।

    दोनों इलेक्ट्रिक कार का मुकाबला टाटा कर्व ईवी, महिंद्रा बीई 6, एमजी जेडएस ईवी, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और एमजी विंडसर ईवी से रहेगा।

    अगर आप एबेला के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो यह स्टोरी पढ़ें

